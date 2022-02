Die wahren Gegner Amerikas sind seine europäischen und anderen Verbündeten

Das Ziel der USA ist es, sie vom Handel mit China und Russland abzuhalten

Michael Hudson

Der Eiserne Vorhang der 1940er und 50er Jahre war angeblich dazu gedacht, Russland von Westeuropa zu isolieren – um kommunistische Ideologie und militärisches Eindringen zu verhindern. Das heutige Sanktionssystem ist nach innen gerichtet und soll die NATO und andere westliche Verbündete daran hindern, mehr Handel und Investitionen mit Russland und China zu tätigen. Das Ziel besteht nicht so sehr darin, Russland und China zu isolieren, sondern vielmehr darin, diese Verbündeten fest in Amerikas eigener wirtschaftlicher Umlaufbahn zu halten. Die Verbündeten sollen auf die Vorteile des Imports von russischem Gas und chinesischen Produkten verzichten und stattdessen viel teureres amerikanisches Flüssiggas und andere Exporte kaufen, die durch mehr amerikanische Waffen gedeckt werden.

Die Sanktionen, auf die US-Diplomaten bei ihren Verbündeten gegen den Handel mit Russland und China drängen, zielen angeblich darauf ab, eine militärische Aufrüstung zu verhindern. Aber eine solche Aufrüstung kann nicht wirklich das Hauptanliegen Russlands und Chinas sein. Sie haben viel mehr zu gewinnen, wenn sie dem Westen gegenseitige wirtschaftliche Vorteile anbieten. Die eigentliche Frage ist also, ob Europa seinen Vorteil darin sieht, die US-Exporte durch russische und chinesische Lieferungen und die damit verbundenen gegenseitigen wirtschaftlichen Verflechtungen zu ersetzen.

Was amerikanische Diplomaten beunruhigt, ist die Tatsache, dass Deutschland und andere NATO-Staaten und Länder entlang der „Belt and Road“-Route die Vorteile verstehen, die durch die Öffnung von friedlichem Handel und Investitionen erzielt werden können. Wenn es keine russischen oder chinesischen Pläne für eine Invasion oder Bombardierung gibt, wozu braucht man dann die NATO? Warum kaufen Amerikas wohlhabende Verbündete so viele US-Militärgüter? Und wenn es keine inhärent feindlichen Beziehungen gibt, warum müssen dann andere Länder ihre eigenen Handels- und Finanzinteressen opfern, indem sie sich ausschließlich auf amerikanische Exporteure und Investoren beschränken?