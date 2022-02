Witzige Geschichte: Raten Sie mal, wer im Juli 2021, als die Wirksamkeit von Covid-Impfstoffen rapide abnahm, eine stille Reise ins Weiße Haus unternahm?

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Ja, Albert Bourla, jedermanns Lieblingstierarzt und selbst CEO des größten Arzneimittelherstellers der Welt! Und sein Chefsyndikus.

Da saß ich also und sah die Besucherlisten des Weißen Hauses durch – ohne besonderen Grund! – und wessen Namen sah ich da?

Ein gewisser Albert N. Bourla, Vorsitzender und Geschäftsführer von Pfizer! Sie erinnern sich an Pfizer? Das sind die, die Covid geheilt haben.

Bourla und Douglas Lankler, der Chefsyndikus von Pfizer, kamen zusammen mit einem dritten Mann, Scott Cochran, am Mittwoch, den 28. Juli 2021, zu einem Gespräch ins Weiße Haus. Dem Protokoll zufolge war das Treffen erst am Vortag angesetzt worden.

Dem Besucherprotokoll zufolge traf sich Bourla mit Farhana Hussain, der Assistentin von Jeffrey Zients, der in der Biden-Administration für die Covid-Reaktion zuständig ist. Hussain schloss 2016 ihr Studium ab, also nichts für ungut, aber es scheint viel wahrscheinlicher, dass Zients die Person war, die Bourla und Lankler aufsuchten.

Das Treffen fand in einer erstklassigen Immobilie statt: Raum 223 im Westflügel, eine Treppe vom Oval Office entfernt. Während der Trump-Administration hatte der stellvertretende Stabschef diesen Raum.

Wenn Sie sich nicht daran erinnern, von diesem Treffen gehört zu haben, liegt das daran, dass Sie es nicht wussten.

Erinnern Sie sich – Ende Juli waren die Medien noch fast vollständig von der mRNA-Erfolgsgeschichte eingenommen. Wäre Bourla öffentlich ins Weiße Haus gekommen, hätte er fast ausschließlich positive Presse bekommen.

Das tat er aber nicht. Ich kann kein einziges Wort über diese Reise finden.

Was genau war also wichtig genug, um Bourla an einem Juli-Tag mit 34 Grad nach Washington zu bringen? Die israelischen Daten, die zeigen, dass die Wirksamkeit der mRNA-Spritze zusammenbricht? Lästige unabhängige Journalisten und Möglichkeiten, sie zu entlarven? Die zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen und Impfverordnungen? Aufputschmittel? Alles davon?

Ihre Vermutung ist so gut wie meine.

Ich bin sicher, sie werden es uns irgendwann sagen.