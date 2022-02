Die Wahrheit über COVID-Todesfälle kommt ans Licht

Mercola.com

Die Daten zeigen, dass die Zahl der COVID-19-Todesfälle stark übertrieben wurde, indem Menschen gezählt wurden, die an anderen Krankheiten starben, aber innerhalb von 28 Tagen vor ihrem Tod einen positiven COVID-Test hatten

Britische Daten, die als Antwort auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Zahl der Todesfälle zwischen Januar 2020 und Ende September 2021 in England und Wales, bei denen COVID-19 die einzige Todesursache war, nur 17.371 betrug – und nicht 137.133 wie berichtet

Von den 17.371 Personen, bei denen COVID-19 die alleinige Todesursache war, waren 13.597 65 Jahre oder älter. Das durchschnittliche Sterbealter bei COVID lag im Jahr 2021 im Vereinigten Königreich bei 82,5 Jahren.

Vergleichen Sie das mit der prognostizierten Lebenserwartung im Vereinigten Königreich, die bei 79 Jahren für Männer und 82,9 Jahren für Frauen liegt. Dies stellt kaum einen Notfall dar, schon gar nicht für gesunde Menschen im Schul- und Arbeitsalter.

Schätzungen gehen davon aus, dass es in den letzten 18 Monaten 50.000 zusätzliche Krebstote gegeben hat – Todesfälle, die normalerweise nicht aufgetreten wären. Eine verzögerte Diagnose und die Unmöglichkeit einer angemessenen Behandlung aufgrund der COVID-Beschränkungen werden als Hauptgründe dafür angesehen

Zu Beginn der COVID-Pandemie wurde vermutet, dass die der Infektion zugeschriebenen Todesfälle übertrieben waren. Dafür gab es zahlreiche Beweise. Zunächst einmal wurden die Krankenhäuser angewiesen und dazu angehalten, jeden Patienten, der einen positiven COVID-Test aufwies und anschließend innerhalb eines bestimmten Zeitraums starb, als COVID-Toten zu kennzeichnen.

Gleichzeitig wussten wir, dass der PCR-Test unzuverlässig war und übermäßig viele falsch-positive Ergebnisse lieferte. Jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht, und wie vermutet, ist die tatsächliche Zahl der Todesfälle weitaus geringer, als man uns glauben machen wollte.

COVID-Todesfälle wurden weit überschätzt

Im obigen Video geht Dr. John Campbell auf die jüngsten Daten ein, die von der britischen Regierung als Reaktion auf eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurden. Sie zeigen, dass die Zahl der Todesfälle in England und Wales im Jahr 2020, bei denen COVID-19 die einzige Todesursache war, 9.400 betrug. Davon waren 7 851 Personen 65 Jahre und älter. Der Median des Sterbealters lag bei 81,5 Jahren.

Im ersten Quartal 2021 gab es 6 483 Todesfälle, bei denen COVID-19 die alleinige Todesursache war, wobei auch hier die überwiegende Mehrheit, 4 923, bei Senioren über 65 Jahren auftrat.

Im zweiten Quartal 2021 starben insgesamt 346 Menschen allein an COVID-19, und im dritten Quartal lag die Zahl der COVID-Todesfälle bei 1.142. Auch hier handelt es sich um Menschen ohne andere Grunderkrankungen, die ihren Tod verursacht haben könnten.

Insgesamt belief sich die Zahl der COVID-19-Todesfälle in England und Wales in den 21 Monaten von Januar 2020 bis September 2021 also auf 17.371, was weit von den gemeldeten Zahlen entfernt ist. Bis Ende September 2021 meldete die britische Regierung 137.133 Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach einem positiven Test, und diese Todesfälle wurden daher alle als „COVID-Todesfälle“ gezählt.

In einer Pressekonferenz am 19. Januar 2022 räumte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid ein, dass die täglichen Zahlen der Regierung unzuverlässig sind, da immer wieder Menschen an Krankheiten sterben, die nichts mit COVID-19 zu tun haben, aber aufgrund eines positiven Tests mitgezählt werden.

Er räumte auch ein, dass etwa 40 % der Patienten, die derzeit als COVID-Patienten im Krankenhaus gezählt werden, nicht aufgrund von COVID-Symptomen eingeliefert wurden. Sie wurden wegen anderer Erkrankungen eingeliefert und einfach positiv getestet.

COVID hat in erster Linie diejenigen getötet, die ohnehin dem Tod nahe waren

Campbell weist auch darauf hin, dass von den 17.371 Menschen, bei denen COVID-19 die einzige Todesursache war, 13.597 älter als 65 Jahre waren. Das durchschnittliche Sterbealter bei COVID lag im Jahr 2021 im Vereinigten Königreich bei 82,5 Jahren. Im Vergleich dazu liegt die prognostizierte Lebenserwartung in Großbritannien bei 79 Jahren für Männer und 82,9 Jahren für Frauen. Dies stellt kaum einen Notfall dar, schon gar nicht für gesunde Menschen im Schul- und Arbeitsalter.

Campbell geht dann auf die Daten zu den überzähligen Todesfällen durch Krebs ein. Schätzungen gehen davon aus, dass es in den letzten 18 Monaten 50.000 zusätzliche Krebstote gegeben hat – Todesfälle, die normalerweise nicht aufgetreten wären. Verzögerte Diagnosen und die Unmöglichkeit einer angemessenen Behandlung aufgrund von COVID-Beschränkungen werden als Hauptgründe dafür angesehen.

Wie Campbell feststellte, müssen wir bei der Betrachtung der überzähligen Todesfälle auch Dinge wie das Sterbealter in Betracht ziehen. COVID-19 tötete offenbar vor allem Menschen, die ohnehin kurz vor dem Ende ihrer Lebenserwartung standen, so dass der Verlust an Lebensjahren nicht besonders ins Gewicht fällt.

Dies muss gegen die Todesfälle von Menschen in ihren 30er, 40er und 50er Jahren abgewogen werden, die dank der COVID-Beschränkungen an unbehandeltem Krebs und anderen chronischen Krankheiten gestorben sind.

CDC hebt die Rolle von Komorbiditäten bei COVID-Todesfällen durch Impfung hervor

Hier ist die ungekürzte Version von Rochelle Walenskys Kommentaren, aus der klar hervorgeht, dass sich ihre Kommentare über Komorbiditäten ausschließlich auf eine CDC-Studie über geimpfte Menschen bezogen, und nicht auf alle „Covid-Todesfälle“, wie von Leuten wie Clay Travis behauptet.

Here is the unedited version of Rochelle Walensky's comments, where it's clear that her comments about comorbidities were referring solely to a CDC study of vaccinated people, and not to all "Covid deaths," as ppl like Clay Travis have claimed. pic.twitter.com/Z7oJQv3gem — James Surowiecki (@JamesSurowiecki) January 11, 2022

In den USA deuten die Daten auf ein ähnliches Muster übertriebener COVID-Todesstatistiken hin. Kürzlich zitierte die Direktorin der U.S. Centers for Disease Control and Prevention, Dr. Rochelle Walensky, Forschungsergebnisse, aus denen hervorging, dass 77,8 % der Personen, die die COVID-Impfung erhalten hatten, aber an/mit COVID starben, im Durchschnitt auch vier Begleiterkrankungen aufwiesen.

„Es handelt sich also um Menschen, denen es von Anfang an schlecht ging“, so Walensky. Doch während Walensky diese Studie als Beweis dafür anführt, dass die COVID-Impfung Wunder wirkt, um das Sterberisiko zu senken, wurde bei ungeimpften Personen genau das gleiche Muster festgestellt. Menschen ohne Begleiterkrankungen müssen sich in Bezug auf COVID nur wenig Sorgen machen.

COVID ist ein tödliches Risiko nur für die Krankesten unter uns, und das gilt unabhängig davon, ob man „geimpft“ ist oder nicht.

In einer Studie aus dem Jahr 2020 wurde beispielsweise festgestellt, dass 88 % der ins Krankenhaus eingewiesenen COVID-Patienten in New York City zwei oder mehr Komorbiditäten aufwiesen, 6,3 % hatten eine Grunderkrankung und 6,1 % hatten keine. Zu diesem Zeitpunkt waren keine COVID-Impfungen verfügbar.

Ende August 2020 veröffentlichte die CDC Daten, aus denen hervorging, dass nur bei 6 % aller Todesfälle COVID-19 als einzige Todesursache angegeben war. Die übrigen 94 % hatten im Durchschnitt 2,6 Begleiterkrankungen oder Vorerkrankungen, die zu ihrem Tod beitrugen. Ja, COVID ist ein tödliches Risiko nur für die Kranken unter uns, genau wie Walensky sagte, aber das gilt unabhängig davon, ob man „geimpft“ ist oder nicht.

Die meisten COVID-Todesfälle sind wahrscheinlich auf Kunstfehler bei der Beatmung zurückzuführen

Abgesehen von der Frage, ob Menschen „an“ COVID oder „mit“ einem positiven SARS-CoV-2-Test sterben, stellt sich auch die Frage, ob eine falsche Behandlung COVID-Patienten das Leben kostet. Anfang April 2020 warnten Ärzte, dass die mechanische Beatmung von COVID-19-Patienten ihr Sterberisiko erhöht.

Eine Untersuchung ergab, dass 80 % der COVID-19-Patienten in New York City, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren, starben, was einige Ärzte dazu veranlasste, deren Einsatz infrage zu stellen. Nach britischen Daten lag diese Zahl bei 66 %, und eine kleine Studie in Wuhan ergab, dass 86 % der beatmeten Patienten starben. In einem Artikel vom 8. April 2020 berichtete STAT News:

Bei vielen Patienten ist der Sauerstoffgehalt im Blut so niedrig, dass sie eigentlich tot sein müssten. Aber sie ringen nicht nach Luft, ihr Herz rast nicht, und ihr Gehirn zeigt keine Anzeichen von Sauerstoffmangel. Dies weckt bei Intensivmedizinern den Verdacht, dass die Sauerstoffwerte im Blut, die seit Jahrzehnten die Grundlage für Entscheidungen über die Atemunterstützung bei Patienten mit Lungenentzündung und akuter Atemnot bilden, sie möglicherweise in die Irre führen, wenn es um die Behandlung von Patienten mit COVID-19 geht.

Insbesondere der Einsatz von Intubation und mechanischen Beatmungsgeräten stößt bei immer mehr Menschen auf Bedenken. Sie argumentieren, dass mehr Patienten eine einfachere, nicht-invasive Atmungsunterstützung erhalten könnten, wie z. B. die Atemmasken, die bei Schlafapnoe verwendet werden, zumindest zu Beginn und vielleicht für die Dauer der Krankheit.

Dr. Cameron Kyle-Sidell, Arzt in der Notaufnahme, argumentierte damals, dass die Symptome der Patienten mehr mit der Höhenkrankheit als mit einer Lungenentzündung zu tun hätten. In ähnlicher Weise beschrieb ein Artikel der Intensivmediziner Dr. Luciano Gattinoni und John J. Marini zwei verschiedene Arten von COVID-19-Fällen, die sie als Typ L und Typ H bezeichnen: Während der eine von mechanischer Beatmung profitierte, tat dies der andere nicht.

Trotzdem gehört die mechanische Beatmung von COVID-Patienten in den USA bis heute zum „Standard“ der Behandlung von COVID. Zweifelsohne starben die meisten der frühen COVID-Patienten aufgrund von Kunstfehlern bei der Beatmung, und auch heute noch werden Patienten getötet – nicht durch COVID, sondern durch schädliche Behandlungen.

Es gibt bessere Alternativen zur Beatmung

Die mechanische Beatmung kann die Lunge leicht schädigen, da sie die Luft mit Gewalt in die Lunge presst. Eine hyperbare Sauerstoffbehandlung (HBOT) wäre wahrscheinlich eine bessere Alternative, da sie es dem Körper ermöglicht, einen höheren Prozentsatz an Sauerstoff aufzunehmen, ohne Luft in die Lunge zu pressen. HBOT verbessert auch die Funktion der Mitochondrien, hilft bei der Entgiftung, hemmt und kontrolliert Entzündungen und optimiert die körpereigene Heilungsfähigkeit.

Ärzte haben auch hervorragende Ergebnisse mit High-Flow-Nasenkanülen anstelle von Beatmungsgeräten erzielt. So heißt es in einer Pressemitteilung von Ärzten der UChicago Medicine vom April 2020:

High-Flow-Nasenkanülen oder HFNCs sind nicht-invasive Nasenkanülen, die unter den Nasenlöchern sitzen und große Mengen an warmem, befeuchtetem Sauerstoff in die Nase und die Lunge blasen. Ein Team aus der Notaufnahme der UChicago Medicine nahm 24 COVID-19-Patienten mit Atemnot und gab ihnen HFNCs, anstatt sie an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Allen Patienten ging es sehr gut, und nur einer von ihnen musste nach 10 Tagen intubiert werden …

Die HFNCs werden häufig mit der Bauchlagerung kombiniert, einer Technik, bei der die Patienten auf dem Bauch liegen, um die Atmung zu erleichtern. Zusammen haben sie den Ärzten von UChicago Medicine geholfen, Dutzende von Intubationen zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit schlechter Ergebnisse für COVID-19-Patienten zu verringern, sagte Dr. Thomas Spiegel, medizinischer Leiter der Notaufnahme der University of Chicago Medicine. Die Kombination aus Proning und High-Flow-Nasenkanülen hat den Sauerstoffgehalt der Patienten von etwa 40 % auf 80 % und 90 % erhöht …

Wie man die Bauchlage zu Hause anwendet

Sie können die Bauchlage auch zu Hause anwenden, wenn Sie mit Husten oder Atemproblemen zu kämpfen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Atmen haben, sollten Sie einen Notarzt aufsuchen. Bei Husten oder leichter Kurzatmigkeit, die zu Hause behandelt werden, sollten Sie jedoch vermeiden, lange Zeit flach auf dem Rücken zu liegen.

In den Richtlinien des Elmhurst-Krankenhauses heißt es: „Wenn Sie auf dem Bauch liegen und verschiedene Positionen einnehmen, hilft das Ihrem Körper, Luft in alle Bereiche Ihrer Lunge zu bekommen.“ In den Richtlinien wird empfohlen, alle 30 Minuten bis zwei Stunden die Position zu wechseln, einschließlich:

Auf dem Bauch liegend

Auf der rechten Seite liegend

Aufrecht sitzend

Auf der linken Seite liegend

Dies ist eine einfache Methode, um Atembeschwerden zu Hause zu lindern. Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch im Krankenhaus liegen, können Sie diese Technik auch dort anwenden.

Anreize für Krankenhäuser treiben COVID-Todesfälle in die Höhe

Sie werden sich vielleicht fragen, warum Ärzte und Krankenhausverwalter darauf bestehen, Behandlungen anzuwenden, von denen bekannt ist, dass sie im besten Fall unwirksam und im schlimmsten Fall tödlich sind, während sie sich hartnäckig weigern, etwas zu verabreichen, das nachweislich wirkt, sei es intravenöses Vitamin C, Hydroxychloroquin und Zink, Ivermectin oder Kortikosteroide.

Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass sie ihre Gewinne schützen wollen. In den USA riskieren die Krankenhäuser nicht nur den Verlust von Bundesmitteln, wenn sie diese Behandlungen durchführen, sondern sie erhalten auch eine Reihe von Anreizen, wenn sie die falschen Dinge tun. Krankenhäuser erhalten Zahlungen für:

COVID-Tests für alle Patienten

COVID-Diagnosen

Einweisung eines „COVID-Patienten“

Verwendung von Remdesivir

Einsatz von mechanischer Beatmung

COVID-Todesfälle

Schlimmer noch: Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Krankenhäuser, vielleicht sogar alle, auf die Rechte der Patienten verzichtet haben, so dass jeder, bei dem COVID diagnostiziert wurde, praktisch ein Gefangener des Krankenhauses ist, ohne die Möglichkeit, eine informierte Zustimmung zu geben. Kurz gesagt, die Krankenhäuser machen mit den Patienten, was sie wollen, und sie haben jeden Anreiz, sie zu misshandeln, und keinen Anreiz, ihnen andere Behandlungen zu geben als die, die ihnen von den National Institutes of Health diktiert werden.

Wie das Citizens Journal berichtet, zahlt die US-Regierung Krankenhäusern sogar einen „Bonus“ auf die gesamte Krankenhausrechnung, wenn sie Remdesivir verwenden, ein Medikament, das nachweislich schwere Organschäden verursacht. Sogar Gerichtsmediziner erhalten Boni für jeden COVID-19-Todesfall.

Es wurde ein Kopfgeld auf Ihr Leben ausgesetzt

„Was bedeutet das für Ihre Gesundheit und Sicherheit als Patient im Krankenhaus?“, fragt das Citizens Journal.19 Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, bedeutet dies, dass Ihre Gesundheit ernsthaft gefährdet ist. Das Citizen Journal vergleicht die staatlich gelenkten COVID-Behandlungen mit einem Kopfgeld, das auf Ihr Leben ausgesetzt ist, wobei die Auszahlung an Ihren Verfall und nicht an Ihre Genesung gebunden ist.

Für Remdesivir zeigen Studien, dass 71-75 % der Patienten eine unerwünschte Wirkung erleiden, und das Medikament musste oft nach fünf bis zehn Tagen wegen dieser Wirkungen, wie Nieren- und Leberschäden und Tod, abgesetzt werden, schreibt das Citizen Journal. Remdesivir-Versuche während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika im Jahr 2018 mussten abgebrochen werden, weil die Todesrate über 50 % lag. Doch im Jahr 2020 ordnete Anthony Fauci an, dass Remdesivir das Medikament sein sollte, das Krankenhäuser zur Behandlung von COVID-19 verwenden sollten, obwohl die klinischen COVID-Studien mit Remdesivir ähnliche unerwünschte Wirkungen zeigten.

Bei beatmeten Patienten ist die Zahl der Todesfälle erschütternd … [Anwalt Thomas] Renz gab auf einer Pressekonferenz der Truth for Health Foundation bekannt, dass CMS-Daten zeigen, dass in texanischen Krankenhäusern 84,9 Prozent aller Patienten nach mehr als 96 Stunden an einem Beatmungsgerät starben. Hinzu kommen Todesfälle aufgrund von Einschränkungen bei wirksamen Behandlungen für Krankenhauspatienten. Renz und ein Team von Datenanalysten haben geschätzt, dass mehr als 800.000 Todesfälle in Amerikas Krankenhäusern, bei COVID-19 und anderen Patienten, durch Maßnahmen zur Einschränkung von Flüssigkeit, Ernährung, Antibiotika, wirksamen Virostatika, Entzündungshemmern und therapeutischen Dosen von Gerinnungshemmern verursacht wurden.

Seit die Bundesregierung diese unwirksamen und gefährlichen Behandlungen für COVID-19 vorgeschrieben hat und dann finanzielle Anreize für Krankenhäuser und Ärzte geschaffen hat, um nur diese „genehmigten“ (und bezahlten) Methoden anzuwenden, erleben wir eine staatlich diktierte medizinische Versorgung, wie sie in unserer Geschichte noch nie dagewesen ist. Unsere ehemals vertrauenswürdige medizinische Gemeinschaft aus Krankenhäusern und angestelltem medizinischem Personal ist zu „Kopfgeldjägern“ für Ihr Leben geworden.

Die Patienten müssen jetzt noch nie dagewesene Maßnahmen ergreifen, um zu vermeiden, dass sie wegen COVID-19 ins Krankenhaus müssen. Die Patienten müssen aktiv Maßnahmen ergreifen, um eine frühzeitige häusliche Behandlung von COVID-19 zu planen, die ihnen helfen kann, ihr Leben zu retten, bevor sie krank werden.

COVID-Symptome sofort und aggressiv behandeln

In Anbetracht der unsicheren Diagnose ist es am besten, Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome frühzeitig zu behandeln. Bei den ersten Anzeichen von Symptomen sollten Sie mit der Behandlung beginnen. Vielleicht handelt es sich um eine gewöhnliche Erkältung oder eine normale Grippe, vielleicht aber auch um das viel mildere Omicron, aber da dies schwer zu sagen ist, ist es am besten, die Symptome so zu behandeln, wie Sie auch frühere Formen von COVID behandeln würden.

Wenn man bedenkt, wie ansteckend Omicron ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie sich anstecken, also kaufen Sie jetzt, was Sie brauchen, damit Sie es zur Hand haben, falls/falls Symptome auftreten. Und denken Sie daran, dass dies auch für diejenigen gilt, die die Impfung erhalten haben, da die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung bei Ihnen genauso hoch ist – vielleicht sogar noch höher. Zu den frühen Behandlungsprotokollen mit nachgewiesener Wirksamkeit gehören:

Das Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) zur Vorbeugung und frühen Behandlung zu Hause. Außerdem gibt es ein Protokoll für die Behandlung im Krankenhaus und einen Leitfaden für die langfristige Behandlung des COVID-19-Syndroms auf Langstreckenflügen. Auf der Website der FLCCC finden Sie eine Liste von Ärzten, die Ivermectin und andere notwendige Medikamente verschreiben können.

Das AAPS-Protokoll

Das Protokoll des World Council for Health von Tess Laurie

America’s Frontline Doctors

Auf der Grundlage meiner Prüfung dieser Protokolle habe ich die folgende Zusammenfassung der Behandlungsspezifika entwickelt, die ich für die einfachsten und wirksamsten halte. Klick hier.

