Die Wahrheit über die „Weiße-Lungen-Krankheit“

Tom Renz (Rechtsanwalt): Dies wird ein sehr kurzer Artikel sein, denn ich brauche nicht viel Platz, um zu zeigen, dass dieser Unsinn mit der weißen Lungenkrankheit nichts weiter als Angstmacherei und Betrug ist.

Denken Sie daran, dass dies dieselben Leute sind, die Ihnen gesagt haben, dass COVID jeden töten würde, dass Masken helfen, dass soziale Distanzierung Wissenschaft ist und dass die Impfstoffe sicher und wirksam sind. Buchstäblich alles, was sie in den letzten 4 Jahren gesagt haben, ist eine Lüge, wann also kann man einem Lügner trauen?

Zunächst einmal ist Lungenentzündung eine Krankheit, d. h. sie ist eine Ansammlung von Symptomen. Die Symptome werden durch einen zugrunde liegenden Faktor verursacht. Ich weiß, dass einige meiner Leser die Keimtheorie nicht mögen, aber ich bleibe dabei, weil es ein unnötiger Kampf für meinen Standpunkt ist.

Die gängige Meinung ist, dass Viren, Bakterien und manchmal auch Umweltfaktoren eine Lungenentzündung verursachen können, deren Symptome im Allgemeinen auf Flüssigkeit in der Lunge zurückzuführen sind, die von diesen zugrunde liegenden Problemen herrührt. Das ist alles ziemlich einfach und erfordert kein wissenschaftliches Verständnis. Die CDC legt es unten für Sie dar:

Ich möchte auf die beatmungsassoziierte Pneumonie hinweisen, die für das Verständnis der Krankenhausmordprotokolle von entscheidender Bedeutung ist, aber für die Zwecke dieses Artikels ist die wichtigste Ursache im Satz nach den Aufzählungspunkten zu finden – Mycoplasma pneumoniae.

Dieser CDC-Screenshot oben spricht über andere Infektionen, die eine Lungenentzündung verursachen, und ist relevant, weil es eine Menge Ursachen gibt und es nicht ungewöhnlich ist, dass eine Lungenentzündung während der Erkältungs- und Grippesaison auftritt. Was wichtig ist, steht wie folgt:

Atypische Lungenentzündungen weisen einige andere Merkmale auf als „typische Lungenentzündungen“, z. B. können sie auf einem Röntgenbild der Brust anders aussehen als typische Lungenentzündungen. Auch wenn dies hier nicht erwähnt wird, ist das Erscheinungsbild auf einem Röntgenbild der Brust meines Wissens nach weißer in der Lunge… auch bekannt als weiße Lungenkrankheit (ein neuer und erfundener Begriff, um den Menschen Angst zu machen). Der Screenshot von der CDC unten ist ebenfalls wichtig:

Hier sehen wir, dass Mycoplasma-Pneumonie eine dieser atypischen Arten von Lungenentzündung ist, die die Röntgenbilder der „weißen Lungenkrankheit“ verursacht. Wir sehen auch, dass es sich in der Regel um eine „milde“ Lungenentzündung handelt, die auch als Wanderpneumonie bezeichnet wird (was wesentlich weniger beängstigend klingt als die weiße Lungenkrankheit). Kommen wir nun zurück zu dem Problem, über das niemand sprechen will.

Das Bild oben stammt aus den Pfizer-Berichten über unerwünschte Ereignisse. Es scheint ein kausaler Zusammenhang zwischen den mRNA-Impfstoffen (eigentlich modRNA) und Mycoplasma-Lungenentzündung zu bestehen.

Meine beste Vermutung ist, dass dies daran liegt, dass die Spike-Proteine, die Ihr Körper nach der COVID-Impfung bildet, Ihre Lungen auf die gleiche Weise angreifen wie COVID… der Spike ist in beiden Fällen der gleiche Erreger.

Ich gebe zu, dass ich kein Wissenschaftler bin, aber ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine echte Erklärung dafür geben könnte, warum der Spike bei COVID gefährlich ist und bei den Impfstoffen nicht (in Wirklichkeit ist er bei beiden tödlich). Da ich dies nicht erwarte, bleibe ich bei dieser Schlussfolgerung.

Der Anstieg der gehäuften Lungenentzündungen (die furchterregende weiße Lungenkrankheit) ist auf die COVID-Impfungen zurückzuführen. Wenn Sie die Impfung oder die Grippeschutzimpfung erhalten haben, in der die COVID-Impfung enthalten ist, haben Sie wahrscheinlich ein höheres Risiko für eine Atemwegserkrankung, als Sie es sonst hätten.

Ich sage seit dem Sommer 2021: Lassen Sie sich impfen, impfen Sie sich mit COVID und lassen Sie sich weiterhin mit COVID impfen. Dies ist keine Überraschung, es ist nicht unerwartet, und die Tatsache, dass sie dies gerade rechtzeitig vor den Wahlen 2024 an die Wand werfen, sollte ausreichen, um Ihnen alles zu sagen, was Sie darüber wissen müssen. Die einzige wirkliche Frage ist, ob wir dumm genug sind, wieder darauf hereinzufallen… Ich sage, wir machen #HellNo wieder zum Trend auf Twitter.