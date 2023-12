„Die Online-Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen ist heute ein zentrales Anliegen der Cybersicherheit“: WEF-Bericht

Welche digitalen Antikörper werden eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass wir nur das sehen, was wir im Sinne der Cybersicherheit sehen sollen? Perspektive

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) und ihre Partner erklären in einem neuen Bericht, dass die Online-Verbreitung von Fehlinformationen und Desinformationen „jetzt ein zentrales Anliegen der Cybersicherheit ist“.

Der am 5. Dezember veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Cybersecurity Futures 2030: New Foundations“ besagt dies:

„Die Stärkung des Vertrauens wird eines der Hauptziele der Cybersicherheitsbemühungen im nächsten Jahrzehnt sein. Die Online-Verbreitung von Falsch- und Desinformationen ist heute ein zentrales Anliegen der Cybersicherheit.“

Die Architekten der großen Reset-Agenda fügen hinzu:

„Bei der Cybersicherheit geht es weniger um den Schutz der Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Informationen als vielmehr um den Schutz ihrer Integrität und Herkunft“.

Die Ergebnisse des Berichts „basieren auf Diskussionen in einer Reihe von persönlichen Workshops, die im Jahr 2023 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Washington DC (USA), Kigali (Ruanda), Neu-Delhi (Indien) und Singapur durchgeführt wurden, sowie auf einem virtuellen Workshop mit Teilnehmern aus mehreren europäischen Ländern und dem Vereinigten Königreich“, in dem vier fiktive Cybersicherheitsszenarien diskutiert wurden, die um das Jahr 2030 herum stattfinden.

Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss, dass die Vermittlung von Cyber-Kenntnissen und die Aufklärung über digitale Sicherheit notwendig sind, um die so genannten Fehlinformationen und Desinformationen zu bekämpfen, da es sich dabei um „Kernprobleme der Cybersicherheit“ handelt.

Dem Bericht zufolge ist es „dringend erforderlich, eine breite Ausbildung in Cyberkompetenz zu absolvieren, um Desinformation und gewöhnliche Cyberkriminalität zu bekämpfen“, wobei „Aufklärung und Bewusstsein für digitale Sicherheit entscheidend sein werden„.

Mit anderen Worten: Es reicht nicht aus, selbst zu recherchieren.

Die Autoren des Berichts fahren fort, dass „stabile Regierungen“ zu „vertrauenswürdigen Marken“ werden könnten, die den Informationsfluss zur Bevölkerung kontrollieren:

„Stabile Regierungen, die langfristige Technologie- und Cybersicherheitsstrategien verfolgen, können zu vertrauenswürdigen ‚Marken‘ werden, die Vorteile bei der Anwerbung von Talenten, der Nutzung von Führungsmöglichkeiten in multilateralen Standardsetzungsprozessen und der Bekämpfung von Desinformationskampagnen bieten.“

Wie wir alle wissen, sind die Regierungen die besten Behörden, um zu entscheiden, was wahr ist und was Desinformation.

In ähnlicher Weise heißt es in dem Bericht: „In den USA gab es viel mehr Spannungen darüber, wer für das Vertrauen ‚zuständig‘ ist – die Regierung oder der private Sektor.„

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Verschmelzung von Unternehmen und Staat notwendig wäre, um die Cybersicherheit zu stärken und Fehlinformationen und Desinformationen in Schach zu halten, wenn nur die richtigen „Anreizstrukturen“ vorhanden wären:

„Einigkeit darüber, dass öffentlich-private Partnerschaften unerlässlich sind, um bei der Bekämpfung hoheitlicher und krimineller Cyberangriffe und Informationsoperationen voranzukommen, ging einher mit einer ebenso großen Enttäuschung über die Durchführbarkeit solcher Partnerschaften angesichts der derzeitigen Anreizstrukturen.“

Die Vereinten Nationen (UN) werfen bereits „Hassreden“ mit sogenannten „Fehlinformationen“ in einen Topf, um ein hartes Durchgreifen zu fördern.

Laut UNO sind „Fehlinformation, Desinformation und Hassrede verwandte, aber unterschiedliche Phänomene, mit gewissen Überschneidungen und Unterschieden in der Art und Weise, wie sie identifiziert, gemildert und angegangen werden können„.

Unterdessen werfen die nicht gewählten Globalisten des WEF in ihrem Bericht von letzter Woche Fehlinformationen und Desinformation mit Cybersicherheit in einen Topf.

Jetzt wird „digitale Sicherheit als die Fähigkeit von Gesellschaften umgedeutet, die Geschwindigkeit des Vertrauens mit der Geschwindigkeit der Innovation in Einklang zu bringen.„

Und wie will man das Vertrauen der Gesellschaft gewinnen?

Dem Bericht zufolge sollte die Öffentlichkeit „gegen Fehlinformationen und Falschinformationen geimpft“ werden.

„Eine digital gebildete, medienkompetente Öffentlichkeit und ein Kundenstamm, der gegen Falsch-, Des- und Fehlinformationen (MDM) immunisiert ist, wird eine Quelle der Stärke für Organisationen sein, die in einer Zeit des schwindenden Vertrauens erfolgreich sein wollen.“

Der Bericht spiegelt wider, was WEF-Gründer Klaus Schwab auf der jährlichen Veranstaltung Cyber Polygon im Juli 2021 sagte.

Während des Höhepunkts der weltweiten Abriegelungen verglich Schwab die Cybersicherheit mit Gesundheitsmaßnahmen und sagte:

„Wir müssen uns nicht nur gegen das Virus schützen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, einem Virusangriff zu widerstehen.

„Mit anderen Worten: Masken sind nicht ausreichend. Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren.

„Das Gleiche gilt für Cyberangriffe. Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen.

„Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus über digitale Antikörper verfügen, um sich zu schützen.“

Die in Moskau stattfindende Cyber-Polygon-Übung wurde 2022 verschoben, und ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Frühere Ausgaben konzentrierten sich auf die Vorbereitung auf eine Cyber-Pandemie, bei der es laut WEF nicht darum geht, ob sie eintritt, sondern wann.

Auf der diesjährigen Jahrestagung in Davos, Schweiz, sagte WEF-Geschäftsführer Jeremy Jurgens, dass eine Umfrage, die er mit Führungskräften aus der Wirtschaft und dem Cyberbereich durchgeführt hat, zu diesem Ergebnis geführt hat:

"Geopolitical instability makes a catastrophic cyber event likely in the next two years": WEF Managing Director Jeremy Jurgens on the Global Cybersecurity Outlook Report 2023, #wef23 #cyberpandemic pic.twitter.com/7lSLdr7iZF — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 18, 2023

Auf der Cyber Polygon 2020 sagte Jurgens, er glaube, dass es eine weitere Krise geben werde, die sich viel schneller ausbreiten werde als COVID.

„Ich gehe davon aus, dass sich die nächste Krise schneller ausbreiten wird als COVID“, sagte Jurgens und fügte hinzu: „Die exponentielle Wachstumsrate wird viel steiler sein, die Auswirkungen werden größer sein, und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen werden noch gravierender sein.“

Welche Maßnahmen werden nun, da Fehlinformationen mit Cybersicherheit vermischt werden, ergriffen, um die Öffentlichkeit zu impfen?

Welche digitalen Antikörper werden vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass wir nur das sehen, was wir im Rahmen der Cybersicherheit sehen sollen?