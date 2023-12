„Skrupellos“: WHO wirft Israel Behinderung von Krankenwagen vor „Die Gesundheitsversorgung, einschließlich Krankenwagen, ist durch internationales Recht geschützt“, sagte die Weltgesundheitsorganisation. „Sie müssen unter allen Umständen respektiert und geschützt werden.“

Die Weltgesundheitsorganisation beschuldigte die israelischen Streitkräfte am Dienstag, einen Hilfs- und Krankenwagenkonvoi verzögert und medizinisches Personal misshandelt zu haben, als sie versuchten, schwerverletzte Patienten in ein Krankenhaus im Süden des Gazastreifens zu bringen, was mindestens einen Todesfall zur Folge hatte.

Zwei Mitglieder der Palestine Red Crescent Society (PRCS), einer humanitären Hilfsgruppe, die an der Mission teilnahm, wurden mehr als eine Stunde lang festgehalten, teilte die WHO mit und stellte fest, dass ein Mitarbeiter gesehen habe, wie ein PRCS-Mitarbeiter „mit vorgehaltener Waffe zum Knien gezwungen wurde“. und dann außer Sichtweite gebracht, wo er Berichten zufolge schikaniert, geschlagen, ausgezogen und durchsucht wurde.“

Als der Konvoi endlich nach Gaza-Stadt vordringen durfte, wurden einer der Hilfslastwagen und ein Krankenwagen von Kugeln getroffen.

Mitarbeiter der WHO bezeichneten die Szene im Al-Ahli-Krankenhaus – einer der wenigen noch in Betrieb befindlichen medizinischen Einrichtungen im Streifen – als „völliges Chaos und ein humanitäres Katastrophengebiet“.

Als der Konvoi mit verwundeten Patienten nach Süden zurückkehrte, wurde er am selben Kontrollpunkt erneut angehalten, was die Versorgung schwerverletzter Palästinenser, die von bewaffneten israelischen Soldaten durchsucht wurden, verzögerte.

„Einer der beiden zuvor auf dem Weg dorthin vorübergehend festgenommenen PRCS-Mitarbeiter wurde ein zweites Mal zum Verhör mitgenommen“, teilte die WHO am Dienstag mit. „Die Mission unternahm zahlreiche Versuche, seine Freilassung zu koordinieren, musste aber schließlich – nach mehr als zweieinhalb Stunden – die schwierige Entscheidung treffen, das hochgefährliche Gebiet zu verlassen und weiterzumachen, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten und der humanitären Hilfe zu gewährleisten Arbeitskräfte.“

Laut PRCS starb einer der Patienten an Bord des Konvois während der Verzögerung an unbehandelten Wunden.

„Die Behinderung von Krankenwagen und Angriffe auf humanitäre Helfer und Gesundheitspersonal sind skrupellos.“

Die WHO sagte, der 9. Dezember sei nicht das erste Mal gewesen, dass sie an einer Notoperation beteiligt gewesen sei, die von israelischen Streitkräften aufgehalten worden sei.

„Am 18. November wurden sechs Personen des Gesundheitsministeriums und des PRCS während einer von der WHO geleiteten Mission zur Verlegung von Patienten aus dem Al-Shifa-Krankenhaus festgenommen“, teilte die WHO am Dienstag mit. „Vier Personen – drei vom Gesundheitsministerium und ein PRCS-Mitarbeiter – befinden sich mehr als drei Wochen später immer noch in Haft. Es gibt keine Informationen über ihr Wohlbefinden oder ihren Aufenthaltsort. Das ist inakzeptabel.“

„Die Behinderung von Krankenwagen und Angriffe auf humanitäre Helfer und Gesundheitspersonal sind skrupellos“, fügte die UN-Agentur hinzu. „Die Gesundheitsversorgung, einschließlich Krankenwagen, steht unter internationalem Recht. Sie muss unter allen Umständen respektiert und geschützt werden.“

UN-Experten haben Israels „unerbittlichen Krieg“ gegen das Gesundheitssystem des Gazastreifens verurteilt , das angesichts der anhaltenden Bombenangriffe und Blockaden des israelischen Militärs darum kämpft, über Wasser zu bleiben. Israel hat Krankenwagenkonvois und medizinische Einrichtungen in Gaza bombardiert und beschossen und dabei Patienten und medizinisches Personal getötet .

Der Vertreter der WHO für Gaza und das Westjordanland, Richard Peeperkorn, sagte während einer Pressekonferenz am Dienstag, dass in dem belagerten Streifen immer noch weniger als ein Dutzend Krankenhäuser in Betrieb seien, da die Zahl der durch israelische Luftangriffe verletzten Menschen weiter steige. Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte mit , dass zwischen den Nachmittagen des 10. und 11. Dezember in Gaza mindestens 416 Menschen verletzt und 208 getötet wurden.

„In nur 66 Tagen ist das Gesundheitssystem von 36 funktionsfähigen Krankenhäusern auf 11 teilweise funktionsfähige Krankenhäuser gewachsen – eines im Norden und 10 im Süden“, sagte Peeperkorn per Videolink aus Gaza. „Wir können es uns nicht leisten, Gesundheitseinrichtungen oder Krankenhäuser zu verlieren. Wir hoffen, wir plädieren dafür, dass das nicht passieren wird.“