Die Wahrheit über ein ungeheuerliches Verbrechen der Kolonialisten

Rede von Patrice Lumumba am 30. Juni 1960

Redaktion Black Agenda Report

Wir erinnern uns an Patrice Lumumba. Wir werden den Kongo nicht vergessen.

Als die Internationale Organisation für Migration der Vereinten Nationen bekannt gab, dass kürzlich fast sieben Millionen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo vertrieben wurden, machte dies kaum Schlagzeilen. Nur wenige interessieren sich für den Kongo. Nur wenige haben sich jemals um den Kongo gekümmert. Das Land und die Region in West-Zentralafrika, in der es liegt, wurde vom Westen lange Zeit als ein hoffnungsloser Fall dargestellt, als wild, unzivilisiert, unregierbar oder, in der höflichen Sprache verweichlichter liberaler Experten, als eine Region, die zu „kompliziert“ ist, um sie zu verstehen. Doch die Situation im Kongo ist nicht kompliziert: der Westen könnte ohne die Ausplünderung des Kongo nicht existieren.

Mehr als fünfhundert Jahre lang hat der Kongo unfreiwillig die Ressourcen geliefert, die die weiße Zivilisation aufgebaut haben: von der afrikanischen Arbeitskraft, die für den europäischen Sklavenhandel und die Plantagen in der Neuen Welt benötigt wurde, die die ursprünglichen Profite des Kapitalismus generierten, über den Kautschuk, der als Teil des Völkermords des belgischen Königs Leopold II. gewonnen wurde, bis hin zu Coltan und Kobalt und Zinn und Wolfram und anderen Mineralien des heutigen blutigen grünen Kapitalismus, die für die Batterien von Teslas und iPhones und allen anderen elektronischen Geräten benötigt werden, die für die Bequemlichkeit und Eitelkeit der Verbraucher entwickelt wurden.

Wenn man sich in erster Linie auf die „Komplexität“ des Kongo konzentriert, blendet man sowohl die brutale Ausbeutung des Landes als auch die internationalen Akteure aus, die die kongolesische Souveränität untergraben. Diese internationalen Akteure sind zahlreich: die ausländischen Milizen, einschließlich der von Ruanda unterstützten M13; die Regierungen von Ruanda, Uganda und Kenia; ausländische Bergbau-, Produktions- und Finanzinteressen; die UNO – die seit zwei Jahrzehnten eine „friedenserhaltende“ Truppe im Land stationiert hat – und die Regierungen von Frankreich, den USA und Großbritannien.

In einem kleinen Versuch, die Aufmerksamkeit auf die anhaltende Krise im Kongo zu lenken, druckt The Black Agenda Review die Rede von Patrice Lumumba vom 30. Juni 1960, „Die Wahrheit über ein ungeheuerliches Verbrechen der Kolonialisten“. Lumumba, der erste Premierminister des Kongo, wurde 1961 vom Westen ermordet, weil er die Souveränität des Landes erhalten und das kongolesische Volk an seinem – ihrem – Reichtum teilhaben lassen wollte. Auch wenn Lumumbas Ermordung noch heute schmerzlich nachhallt, so ist sein Tod im Vergleich zu den Dutzenden Millionen Kongolesen, die in den letzten fünfhundert Jahren aus Profitgier ermordet wurden – und als Teil der ungeheuerlichen Verbrechen eines andauernden Völkermordes am kongolesischen Volk heute – in den Schatten gestellt. Was wäre der Westen in der Tat ohne den Kongo? Ein hoffnungsloser Fall; wild, unzivilisiert und unregierbar. So kompliziert ist das nicht.

Die Wahrheit über ein ungeheuerliches Verbrechen der Kolonialisten

Patrice Lumumba

Männer und Frauen aus dem Kongo,

siegreiche Kämpfer für die Unabhängigkeit,

ich grüße euch im Namen der kongolesischen Regierung.

Ich bitte euch alle, meine Freunde, die ihr unermüdlich in unseren Reihen gekämpft habt, diesen 30. Juni 1960 als ein erlauchtes Datum zu betrachten, das für immer in euren Herzen eingraviert sein wird, ein Datum, dessen Bedeutung ihr mit Stolz euren Kindern erklären werdet, damit sie ihrerseits ihren Enkeln und Urenkeln die glorreiche Geschichte unseres Freiheitskampfes erzählen können.

Auch wenn diese Unabhängigkeit des Kongo heute im Einvernehmen mit Belgien, einem befreundeten Land, mit dem wir gleichberechtigt sind, verkündet wird, wird kein Kongolese je vergessen, dass die Unabhängigkeit im Kampf errungen wurde, einem beharrlichen und inspirierten Kampf, der von Tag zu Tag weitergeführt wurde, einem Kampf, in dem wir weder Entbehrungen noch Leiden scheuten und weder Kraft noch Blut sparten.

Er war von Tränen, Feuer und Blut erfüllt. Wir sind zutiefst stolz auf unseren Kampf, denn er war gerecht und edel und unverzichtbar, um der erniedrigenden Knechtschaft, die uns aufgezwungen wurde, ein Ende zu setzen.

Das war unser Los in den achtzig Jahren der Kolonialherrschaft, und unsere Wunden sind zu frisch und viel zu schmerzhaft, um vergessen zu werden.

Wir haben Zwangsarbeit gegen einen Lohn erlebt, der es uns nicht erlaubte, unseren Hunger zu stillen, uns zu kleiden, eine anständige Unterkunft zu haben oder unsere Kinder wie geliebte Menschen großzuziehen.

Morgens, mittags und abends waren wir Spott, Beleidigungen und Schlägen ausgesetzt, weil wir „Neger“ waren. Wer wird jemals vergessen, dass der Schwarze mit „du“ angesprochen wurde, nicht weil er ein Freund war, sondern weil das höfliche „Sie“ für den Weißen reserviert war?

Wir haben erlebt, wie unser Land im Namen von angeblich gerechten Gesetzen beschlagnahmt wurde, die nur das Recht der Macht anerkannten.

Wir haben nicht vergessen, dass das Gesetz für Weiße und Schwarze nie dasselbe war, dass es für die einen nachsichtig und für die anderen grausam und unmenschlich war.

Wir haben die schrecklichen Leiden erfahren, die Verfolgung wegen politischer Überzeugungen und religiösen Glaubens und die Vertreibung aus unserem Heimatland: Unser Los war schlimmer als der Tod selbst.

Wir haben nicht vergessen, dass in den Städten die Villen den Weißen und die heruntergekommenen Hütten den Schwarzen vorbehalten waren; dass ein Schwarzer keinen Zutritt zu den Kinos, Restaurants und Geschäften hatte, die den „Europäern“ vorbehalten waren; dass ein Schwarzer in den Laderäumen reiste, unter den Füßen der Weißen in deren Luxuskabinen.

Wer wird jemals die Erschießungen vergessen, die so viele unserer Brüder töteten, oder die Zellen, in die diejenigen gnadenlos geworfen wurden, die sich nicht länger dem Regime der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und der Ausbeutung unterwerfen wollten, das von den Kolonialisten als Instrument ihrer Herrschaft eingesetzt wurde?

All das, meine Brüder, hat uns unendliches Leid gebracht.

Aber wir, die wir mit den Stimmen eurer Vertreter, der Vertreter des Volkes, gewählt wurden, um unser Heimatland zu führen, wir, die wir an Leib und Seele unter der kolonialen Unterdrückung gelitten haben, wir sagen euch, dass all das von nun an ein Ende hat.

Die Republik Kongo ist ausgerufen worden, und die Zukunft unseres geliebten Landes liegt nun in den Händen seines eigenen Volkes.

Brüder, lasst uns gemeinsam einen neuen Kampf beginnen, einen erhabenen Kampf, der unser Land zu Frieden, Wohlstand und Größe führen wird.

Gemeinsam werden wir soziale Gerechtigkeit herstellen und jedem Menschen einen gerechten Lohn für seine Arbeit sichern.

Wir werden der Welt zeigen, was der Schwarze leisten kann, wenn er in Freiheit arbeitet, und wir werden den Kongo zum Stolz Afrikas machen.

Wir werden dafür sorgen, dass die Ländereien unseres Heimatlandes wirklich seinen Kindern zugute kommen.

Wir werden alle alten Gesetze revidieren und sie in neue, gerechte und edle Gesetze umwandeln.

Wir werden die Verfolgung freier Gedanken beenden. Wir werden dafür sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger in den vollen Genuss der Grundfreiheiten kommen, die in der Erklärung der Menschenrechte vorgesehen sind.

Wir werden jede Diskriminierung, gleich welcher Art, beseitigen und jedem einen Platz im Leben sichern, der seiner Menschenwürde entspricht und seiner Arbeit und seiner Treue zum Lande würdig ist.

Wir werden im Lande einen Frieden schaffen, der nicht auf Waffen und Bajonetten, sondern auf Eintracht und gutem Willen beruht.

Und bei all dem, liebe Landsleute, können wir uns nicht nur auf unsere eigenen gewaltigen Kräfte und unseren unermesslichen Reichtum stützen, sondern auch auf die Hilfe zahlreicher ausländischer Staaten, deren Zusammenarbeit wir annehmen werden, wenn sie nicht darauf abzielt, uns eine fremde Politik aufzuzwingen, sondern im Geiste der Freundschaft erfolgt.

Selbst Belgien, das endlich die Lektion der Geschichte gelernt hat und sich unserer Unabhängigkeit nicht mehr zu widersetzen braucht, ist bereit, uns seine Hilfe und Freundschaft zu gewähren; zu diesem Zweck wurde soeben ein Abkommen zwischen unseren beiden gleichberechtigten und unabhängigen Ländern unterzeichnet. Ich bin sicher, dass diese Zusammenarbeit beiden Ländern zugute kommen wird. Wir werden uns unsererseits bemühen, die Verpflichtungen, die wir aus freien Stücken eingegangen sind, einzuhalten, und dabei wachsam bleiben.

So wird der neue Kongo, der von meiner Regierung geschaffen wird, sowohl im Inneren als auch im Äußeren reich, frei und wohlhabend sein. Aber um unser Ziel unverzüglich zu erreichen, bitte ich Sie alle, Gesetzgeber und Bürger des Kongo, uns jede nur mögliche Hilfe zukommen zu lassen.

Ich bitte Sie alle, Ihre Stammesfehden niederzuschlagen: Sie schwächen uns und können dazu führen, dass wir im Ausland verachtet werden.

Ich bitte Sie alle, vor keinem Opfer zurückzuschrecken, um den Erfolg unseres großen Vorhabens zu sichern.

Schließlich bitte ich Sie, das Leben und den Besitz von Mitbürgern und Ausländern, die sich in unserem Land niedergelassen haben, bedingungslos zu respektieren; wenn das Verhalten dieser Ausländer viel zu wünschen übrig lässt, wird unsere Justiz sie unverzüglich aus dem Gebiet der Republik ausweisen; wenn ihr Verhalten hingegen gut ist, müssen sie in Ruhe gelassen werden, denn auch sie arbeiten für das Wohlergehen unseres Landes.

Die Unabhängigkeit des Kongo ist ein entscheidender Schritt zur Befreiung des gesamten afrikanischen Kontinents.

Unsere Regierung, eine Regierung der nationalen und volksverbundenen Einheit, wird ihrem Land dienen.

Ich rufe alle kongolesischen Bürger, Männer, Frauen und Kinder, auf, sich entschlossen der Aufgabe zu widmen, eine nationale Wirtschaft aufzubauen und unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern.

Ewiger Ruhm den Kämpfern für die nationale Befreiung!

Es leben die Unabhängigkeit und die afrikanische Einheit!

Lang lebe der unabhängige und souveräne Kongo!