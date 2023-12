Es werden aber keine Beweise vorgelegt.

Kommunisten wüssten mit DNA nichts anzufangen, Technokraten schon. Die Technokraten in China sammeln DNA von jeder bekannten ethnischen Gruppe an jedem Ort und von jeder Rasse auf der Welt: Schwarze, Weiße, Hispanoamerikaner, Asiaten, Europäer, Afrikaner, Australier bis zu Aborigines im Outback. Und warum? Um selektive Biowaffen zu entwickeln, die sich gegen bestimmte Gruppen richten. TN-Redakteur

Das kommunistische China verschafft sich einen bedeutenden strategischen Vorteil, indem es künstliche Intelligenz (KI) auf DNA-Editing-Technologien anwendet, so ein britischer Gesetzgeber.

Die Kommunistische Partei Chinas (KPCh), die China als Einparteienstaat regiert, könnte eine beispiellose Macht über die internationale Gemeinschaft ausüben, wenn ihr Einfluss in den Bereichen KI und Genomik nicht gebremst wird, so der britische Abgeordnete Sir Iain Duncan Smith.

„China hat jetzt einen Vorsprung bei der Anwendung von KI auf die Genomik, was eine erhebliche Bedrohung für unsere kollektive nationale Sicherheit darstellt“, sagte Sir Iain Duncan Smith am 28. November in einer Rede vor der Heritage Foundation, einer konservativen Denkfabrik.

„Wenn China die KI und die Genomik beherrscht, wird es einen beispiellosen Einfluss auf Schlüsselindustrien haben, darunter natürlich auch auf die globale Gesundheitsversorgung“.

In seiner Warnung rief Sir Iain zu erhöhter Wachsamkeit und strategischem Handeln auf, nachdem bekannt wurde, dass die KPCh die DNA von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt durch die heimliche Nutzung ihrer Gesundheitsprodukte sammelt.

Ein Versäumnis, dieser Bedrohung entgegenzutreten, könnte die globale Sicherheit in einer Weise gefährden, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr der Fall war.

„Nichts, was China tut, wird dem Zufall überlassen“, sagte Sir Iain.

„Die Bedrohung, der wir heute gegenüberstehen, ist vergleichbar mit der, die wir während des Kalten Krieges und sogar in den 1930er-Jahren erlebt haben.

China sammelt weltweit DNA von Millionen Frauen und Föten

Sir Iain wies auf laufende Untersuchungen in fünf Ländern hin, in denen es um die Nutzung pränataler Tests durch die KPCh zur Sammlung von DNA von schwangeren Frauen und ihren Föten geht.

Die Tests, die unter dem Namen „NIFTY“ vermarktet werden, wurden vom chinesischen Genomikriesen BGI in Absprache mit dem militärischen Flügel der KPCh entwickelt. Der Test gibt vor, auf das Down-Syndrom und andere genetische Krankheiten zu testen, aber die gesammelten DNA-Daten werden auf Servern auf dem chinesischen Festland gespeichert, wo die KPCh jederzeit darauf zugreifen kann.

„Diese Tests ermöglichen China den Zugang zu Genomdaten von Müttern und Föten aus der ganzen Welt, und wir haben ihnen das Recht eingeräumt, diese Daten in China zu verwenden“, sagte Sir Iain.

„Wie unglaublich kurzsichtig war das?“

BGI war auch in andere Menschenrechtsverletzungen verwickelt, darunter die erzwungene Entnahme von DNA von überwiegend muslimischen ethnischen Minderheiten in der Provinz Xinjiang. Die USA setzten daraufhin einige BGI-Einheiten auf die schwarze Liste.

„Neue Achse“ will brutale autoritäre Regime ausweiten

Sir Iain sagte, die Bedrohung müsse im größeren Kontext einer „neuen Achse totalitärer Staaten“ verstanden werden, die den Iran, Nordkorea und Russland umfasse und von China angeführt werde.

Diese vier Mächte stellten eine „wachsende Bedrohung für die freie Welt“ dar und würden sich zunehmend mit „brutalen Regionalmächten“ wie Burma und Syrien zusammentun, um ihre autoritären Zukunftsvisionen zu propagieren.

Angesichts der Tatsache, dass das kommunistische China sowohl in der KI als auch in der Genomik rasch an die Weltspitze aufrücke, sei es unerlässlich, dass die internationale Führung erkenne, dass diese neue Achse ein „existenzielles Risiko für die Menschheit“ darstelle.

Zu diesem Zweck verknüpfte er die unzähligen Konflikte, die von diesen Mächten ausgetragen werden, und sagte, dass die Achse als Ganzes bekämpft werden müsse.

„Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza gegen die Hamas und die unverhohlene Drohung Chinas, in Taiwan einzumarschieren, gehören alle zusammen“, sagte Sir Iain.

„Sie sind durch diese Achse unaufhaltsam miteinander verbunden. Wenn wir eine dieser Bedrohungen ignorieren, vervielfachen wir die Gefahr der anderen“.

In ähnlicher Weise warnte Sir Iain davor, dass ein Kampf, wie er während des Kalten Krieges und des Zweiten Weltkrieges geführt wurde, wieder aufflammt und eine entschlossene Antwort der freien Nationen der Welt erfordert.

„Als die Berliner Mauer fiel, dachte die freie Welt, Demokratie und Freiheit hätten gewonnen“, sagte Sir Iain.

„Wir haben uns geirrt.