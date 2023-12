Präsidentschaftskandidat Ramaswamy: Die Globalisten der Grünen Agenda planen die Beschlagnahmung des Landes der Bürger

Der republikanische Präsidentschaftskandidat für 2024, Vivek Ramaswamy, hat das amerikanische Volk davor gewarnt, dass seine verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten von den Globalisten der Grünen Agenda bedroht werden.

Eines der wichtigsten Gründungsideale der Vereinigten Staaten sei gerade jetzt in Iowa bedroht, so Ramaswamy.

John Locke, der Aufklärer, auf dessen Schriften sich die Unabhängigkeitserklärung stützte, glaubte, dass die grundlegenden natürlichen Rechte des Menschen Leben, Freiheit und Eigentum seien, so Teach Democracy.

Das Grundrecht der Bürger auf Eigentum sei heute jedoch in Gefahr, da nicht gewählte Bürokraten und Unternehmenseliten ihre grüne Agenda vorantreiben wollten.

Ramaswamy warnt davor, dass Farmer in Iowa gezwungen werden könnten, ihr Land zu verkaufen, um Kohlenstoff-Pipelines durch den Mittleren Westen zu bauen.

In einem Video, das auf Twitter/X veröffentlicht wurde, sagte Ramaswamy, dass dieser Schritt darauf abziele, die „Great Reset“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) und seines Gründers Klaus Schwab zu erfüllen.

„Der Great Reset kommt jetzt in Ihren Hinterhof“, warnt Ramaswamy.

„Es ist absolut falsch und verfassungswidrig, „Enteignungsrecht“ zu nutzen, um Ackerland zu beschlagnahmen, um die Kohlenstoffabscheidung-Pipelines des globalen Klimakults im Mittleren Westen der USA voranzutreiben.

„Schande über das GOP-Establishment für sein Schweigen zu diesem kritischen Thema in Iowa“, schrieb er in dem Beitrag, der das Video betitelt.

„Der Klimakult hat nichts mit dem Klima zu tun“, sagt er in dem Video.

„Das ist einer der vielen Gründe, warum er ein Schwindel ist.

Ramaswamy fährt fort und erklärt, dass die grüne Agenda nur ein Werkzeug der Globalisten sei, um China auf Kosten Amerikas zu helfen.

Er verwies auf den Einsatz von Enteignung, um Land von denen zu nehmen, die es nicht verkaufen wollen.

Enteignung bedeutet, dass eine Regierung privates Land oder Eigentum gegen den Willen des Eigentümers beschlagnahmt und es für öffentliche Zwecke umwandelt, wobei der Eigentümer „entschädigt“ wird.

„Erinnern Sie sich an die verfassungswidrige Vision des Weltwirtschaftsforums, dass man kein Eigentum hat“, sagte er.

„Nun, jetzt bringen sie das sogar in die Hinterhöfe von Bauern in Iowa in den Vereinigten Staaten.“

Laut Iowa Capital Dispatch ist Ramaswamy gegen die Enteignung privater Unternehmen.

Zuvor hatte er andere Präsidentschaftskandidaten der GOP dafür kritisiert, dass sie zu diesem Thema keine Stellung beziehen.

„Warum bin ich der einzige Kandidat, der so etwas sagen kann?“, fragte Ramaswamy.

„Das liegt daran, dass jeder Politiker nach der Pfeife seines größten Spenders tanzt wie eine Naturgewalt.

