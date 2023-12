Er wurde auf 508 MILLIARDEN Dollar verklagt, weil er den Menschen geraten hatte, Zink und Vitamin D einzunehmen, während angeblich Covid gwütet hatte

Der amerikanische Chiropraktiker Eric Nepute wurde von der Regierung auf die unglaubliche Summe von 508 Milliarden Dollar verklagt. Welche schockierenden Verbrechen hat er begangen? Während der angeblichen Corona-Krise riet er den Menschen, Zink und Vitamin D einzunehmen.

Der Chiropraktiker behauptete, es gäbe zahlreiche Studien, die belegten, dass Vitamin D und Zink besonders wirksam gegen das Coronavirus seien. Zuvor hatte er berichtet, dass Corona-Patienten, die Vitamin D erhielten, ein um 52 Prozent geringeres Sterberisiko hatten.

Nach Ansicht der Federal Trade Commission (FTC) hat Nepute „falsche Marketing-Aussagen“ gemacht. Er verweist seinerseits auf 112 Arbeiten über die positive Wirkung von Vitamin D bei Covid und 24 Arbeiten über die positive Wirkung von Zink bei Covid. Eine dieser Arbeiten wurde vom NIH finanziert.

DOJ SUES PRACTITIONER FOR RECORD $508 BILLION FOR RECOMMENDING ZINC AND VIT D TO TREAT COVID



See the Full Interview here: https://t.co/XXdJAsuUZi pic.twitter.com/FU9wan2gqU