Der Datenmanager Barry Young vom neuseeländischen Gesundheitsministerium hat einzigartige Daten zur Übersterblichkeit in Neuseeland veröffentlicht. Er wurde letzte Woche verhaftet, vor Gericht gestellt und gegen Kaution freigelassen.

Er hatte lange Zeit im Stillen mit der Journalistin und Politikerin Liz Gunn an der Operation MOAR (Mutter aller Enthüllungen) gearbeitet. Mit anderen Worten: die Mutter aller Enthüllungen.

In einem Interview mit Maria Zeee von VNN sagte Gunn, Vorsitzende der New Zealand Loyal Party, die Zahlen aus Neuseeland seien „erschreckend“.

Die neuseeländischen Impfstoffdaten „sind schrecklich“, sagt Liz Gunn, Vorsitzende der NZ Loyal-Partei. Der Datenbankadministrator Barry Young fand heraus, dass mit ihrem Namen 400 Todesfälle einer Person verbunden waren, die eine große Anzahl von Menschen geimpft hatte. „Es wird geimpfte Menschen geben, die nachts im Bett liegen und fragen: ‚Wie viele Menschen habe ich getötet?‘“

