Leo Hohmann

Globalisten auf Mission: Die Amerikaner gegeneinander aufhetzen, bevor es eine fremde Macht tut. Obamas neuer Hollywood-Film ist sehr lehrreich: Sie erzählen uns ihre Pläne

Die Globalisten glauben, dass es notwendig ist, die Vereinigten Staaten von Amerika vollständig und öffentlich zu zerstören. Nicht, weil Amerika eine Bastion der Freiheit und Demokratie wäre. Das ist es nicht. In den vergangenen 100 Jahren wurden die wichtigsten Institutionen Amerikas infiltriert und vollständig übernommen: Die Regierung, das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und die Wirtschaft, die Massenmedien, das Bildungswesen, die Strafverfolgung und die Gerichte, das Militär und 90 Prozent der Kirchen und Synagogen – sie alle sind unter den Einfluss und die Kontrolle der globalistischen Agenda geraten.

Einige mögen glauben, dass sie immer noch relevant und unabhängig sind, aber wenn es hart auf hart kommt, wird die überwältigende Mehrheit der Kirchen vor der globalistischen Agenda des Great Reset kapitulieren, die darauf abzielt, jede Nation, jede wichtige Institution innerhalb der Nationen und jedes lebende und nicht lebende Objekt zu digitalisieren. Wer Nahrung, Wasser, Energie und Geld kontrolliert, kontrolliert auch die Menschen. Darum geht es bei der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und beim Great Reset.

Obwohl die globalistischen Eliten ein solch immenses Maß an Kontrolle erreicht haben, ist es ihnen immer noch wichtig, Amerika vollständig zu dekonstruieren und zu demütigen, seine Mittelschicht zu zerstören und es in die Knie zu zwingen.

Sie fragen sich vielleicht, warum sie so sehr auf Zerstörung aus sind, wenn sie doch bereits alles kontrollieren?

Weil die meisten Menschen auf der Welt immer noch glauben, dass Amerika ein Leuchtturm der individuellen Freiheit und des Wohlstands ist, der in einer konstitutionellen Republik lebt. Schauen Sie sich die Menschenmassen an, die zur Südgrenze der USA strömen, in der Hoffnung, dass ihnen Asyl gewährt wird. Diese Vorstellung muss zerschlagen und aus den Köpfen von Milliarden von Menschen vertrieben werden. Um das zu erreichen, müssen die Globalisten das letzte verbliebene Symbol individueller Freiheit zerstören – Amerika.

Die meisten führenden Globalisten sind Luziferianer. Für sie sind Hass und Zerstörung selbstverständlich. Nur durch die Zerstörung des amerikanischen Ideals einer konstitutionellen Republik (in der Praxis haben sie es bereits zerstört) werden sie in der Lage sein, die Massen dazu zu bringen, um ein neues System zu betteln, das vorgibt, alle Lösungen für die Krisen auf der Erde zu haben (die meisten, aber nicht alle dieser Krisen wurden von genau den Eliten geschaffen, die vorgeben, die Lösung zu haben).

Higher Ground Productions, eine Hollywood-Produktionsfirma, die 2018 von Barack und Michelle Obama finanziert wurde, hat am Freitag, dem 8. Dezember, einen neuen Netflix-Film mit dem Titel Leave the World Behind herausgebracht, in dem Julia Roberts und Ethan Hawke die Hauptrollen spielen. Er ist sehr lehrreich. Amerika, das im Film als durch politische, religiöse, rassische und kulturelle Fragen schrecklich gespalten dargestellt wird, wird aus heiterem Himmel von einem großen Cyberangriff heimgesucht. Der Film enthält eine Fülle von Symbolen, einschließlich dreier Aufnahmen der Zahl 6 in der Eröffnungsszene. Während die Gesellschaft zerfällt, gibt es keine Regierung, die sie retten könnte. Jeder ist sich selbst überlassen. Das übergreifende Thema des Films scheint ein schleichender Hass auf die Menschheit zu sein. „Wir sind alle so schrecklich“, ruft Julia Roberts aus. Wir sind schrecklich zueinander. Wir sind furchtbar zu unserem Planeten. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir uns alle gegenseitig umbringen? Das ist es, was dieser Film dem Publikum einflüstert.

An einer Stelle enthüllt einer der Protagonisten eine dreistufige Formel für die Eroberung einer Nation.

Der erste Schritt ist die „Isolation“, die einen Stromausfall und das Ende der Kommunikation über Handy und Internet bedeutet. Sogar Satelliten wurden gehackt, sodass Satellitentelefone nicht mehr funktionierten. Sobald die Kommunikations- und Informationsquellen unterbrochen waren, wurde die zweite Phase eingeleitet. Diese Phase beinhaltete ein „synchronisiertes Chaos“, in dem das Land mit „verdeckten Angriffen, Fehlinformationen und Desinformation“ terrorisiert wurde. Von Drohnen aus wurden Flugblätter abgeworfen, die der Bevölkerung vorgaukelten, der Cyberangriff sei das Werk Chinas, Irans oder Nordkoreas, obwohl er höchstwahrscheinlich von globalistischen Akteuren innerhalb der USA ausging.

„Wenn der Angriff erfolgreich war, würde der dritte Schritt von selbst folgen. Der Staatsstreich. Bürgerkrieg. Zusammenbruch“, sagt die Figur und fügt hinzu: „Dieses Programm galt als der kostengünstigste Weg, ein Land zu destabilisieren. Denn wenn die Zielnation dysfunktional genug war, würde sie im Grunde die Arbeit für einen erledigen. Wer auch immer damit angefangen hat, will, dass wir es zu Ende bringen“.

Paul Craig Roberts, ein angesehener Ökonom, Journalist und Akademiker, sieht eine Parallele zwischen dem heutigen Zustand Amerikas und dem Römischen Reich. Die Römer hatten viele äußere Feinde, aber was sie wirklich umbrachte, waren ihre inneren Feinde. So wird es auch in Amerika sein. Die Wölfe, die unsere sogenannte „Demokratie“ kontrollieren, haben jahrzehntelang daran gearbeitet, sie zu unterwandern und zu zerstören. Wenn die Wölfe aus China, Russland und/oder dem Iran kommen, werden sie feststellen, dass die meiste harte Arbeit bereits für sie getan wurde. Sie müssen nur noch aufräumen.

Auszug aus folgendem Artikel von Paul Craig Roberts

Ich habe mich oft gefragt, was die römischen Bürger dachten, als sie das Römische Reich kulturell, politisch, moralisch und militärisch zerfallen sahen. Cicero, Quästor, Prätor und Berater Roms, versuchte, die römische Republik zu retten. Für seine Bemühungen wurde er gejagt und ermordet. Da Cicero vielleicht der berühmteste Römer war, beendete seine Ermordung die Bemühungen, den Abstieg Roms in die Tyrannei zu verhindern.

Dasselbe geschieht heute mit denjenigen, die versuchen, unsere Aufmerksamkeit auf die Gefahr zu lenken, in der wir uns befinden. Julian Assange zum Beispiel wurde ein Jahrzehnt lang ohne Verurteilung inhaftiert, entgegen jedem bekannten amerikanischen und britischen Gesetz, nur weil er seiner Pflicht als Journalist nachgekommen ist und über die Verbrechen unserer Herrscher berichtet hat, die Verbrechen des korrupten Gesindels, das wir immer wieder in Ämter und an die Macht bringen. Niemand hat etwas dagegen unternommen, nicht einmal seine Journalistenkollegen.

Wenn die Wahrheit bestraft wird, stirbt ein Land.

Rom hat Jahrhunderte überlebt, nachdem seine Essenz verschwunden war, weil seine Feinde im Vergleich zu ihm schwach waren. Rom zerstörte sich selbst. Ebenso viele oder mehr Römer starben in Bürgerkriegen, in denen sie einander bekämpften, als bei der Abwehr barbarischer Invasionen, und die römische Militärmacht endete in Selbstzerstörung.

Die Feinde, die Washington für Amerika geschaffen hat, sind nicht schwach. Russland allein, China allein, vielleicht sogar der Iran allein sind Amerika ebenbürtig oder überlegen. Alle drei zusammen sind den militärischen Fähigkeiten der USA weit überlegen. Dennoch intensiviert Washington die Feindseligkeiten mit diesen Ländern.

Sobald die Wirtschaftssanktionen des schwachsinnigen Biden-Regimes und der Verlust der Reservewährungsrolle der USA den US-Dollar zu Fall bringen, ist Amerika am Ende. Wir werden ein Dritte-Welt-Land sein, und der Rest der Welt wird uns für die Sünden unserer Regierung bestrafen.

Versuchen Sie, dass einmal einem Amerikaner zu erklären.