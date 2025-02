In diesem Interview spricht die investigative Journalistin Whitney Webb über die zunehmende Verschmelzung von Technologie, nationaler Sicherheit und globalen Finanzinteressen. Sie analysiert, wie Künstliche Intelligenz (KI), digitale Währungen und Massenüberwachung eingesetzt werden könnten, um eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen – mit einer kleinen Elite, die Kontrolle ausübt, und einer großen Mehrheit, die von KI-Systemen verwaltet wird.

Teil-Übersetzung des Videos:

Interviewer:

Trump ist gerade ins Amt gekommen. Denkst du – oder sollte ich sagen, denkst du, dass Trump jemand ist, der die elitäre Sichtweise vertritt, also „die richtigen Leute sind an der Macht, also lasst uns die Entscheidungen für alle anderen treffen“? Oder glaubst du, dass er tatsächlich außerhalb dieses Systems steht und wirklich versucht, dem einfachen Bürger zu helfen, so wie er sich während seiner Wahlkampagne präsentiert hat?

Whitney Webb:

Was meine Sichtweise auf Trump betrifft, so dreht sich das für mich darum, dass er im Kern ein Geschäftsmann ist. Sein politischer Stil basiert im Wesentlichen auf dem Schließen von Deals. Ich habe in meinem Buch viel über Trumps Mentor Roy Cohn geschrieben. Cohn war unter anderem der General Counsel von McCarthy während der McCarthy-Anhörungen. Außerdem war er ein New Yorker Anwalt, der viele fragwürdige Figuren vertrat, darunter einige mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Er hatte auch das Ohr von Ronald Reagan und anderer Spitzenpolitiker in den USA. Cohn bewegte sich also zwischen verschiedenen Welten und brachte Trump im Wesentlichen die „Kunst des Deals“ bei.

Viele von Cohns engen Verbündeten, wie zum Beispiel die Familie Pope, waren ebenfalls politisch sehr gut vernetzt und hatten angeblich Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Sie waren jedoch vor allem auf Geschäfte im Hinterzimmer spezialisiert. So funktioniert politische Macht in den Vereinigten Staaten oft.

Ich denke, dass Trump sich hauptsächlich auf Verhandlungen konzentriert – sei es diplomatische Verhandlungen oder Geschäfte mit Unternehmern, die zu großen Investitionen führen, die er dann der Öffentlichkeit präsentieren kann. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum er an seinem ersten vollen Tag im Amt eine Pressekonferenz zu „Project Stargate“ im Weißen Haus abhielt. Das passt zu dem, was wir während seiner ersten Amtszeit gesehen haben.

Wenn man sich auf diese wirtschaftlichen Kennzahlen konzentriert, glaube ich nicht, dass sein Hauptaugenmerk unbedingt darauf liegt, „Wie kann ich dem einfachen Bürger helfen?“ Vielleicht sieht er es so, dass ein großes Investment in die US-amerikanische KI-Infrastruktur zum Beispiel der Wirtschaft hilft und damit auch dem amerikanischen Volk. Sicherlich werden einige Amerikaner in den nächsten vier Jahren von Trumps Wirtschaftspolitik profitieren. Aber das wird nicht jeder sein.

Bisher gab es viele Annäherungsversuche an die Tech-Giganten und viel Gerede darüber, die USA zum globalen Zentrum für KI und Krypto zu machen. Wie viel davon tatsächlich bis zum normalen Bürger durchsickert – um hier einmal einen wirtschaftspolitischen Begriff von Reagan zu verwenden – ist schwer vorherzusagen.

Ein gutes Beispiel ist Eric Schmidt. Er hatte eine überproportional große Rolle bei der Entwicklung der KI-Strategie für das Militär und die Geheimdienste. Er hat zusammen mit Henry Kissinger und einem Professor des MIT (dessen Name mir gerade nicht einfällt) das Buch The Age of AI geschrieben. Darin wird die These aufgestellt, dass KI eine Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen wird: Eine obere Schicht, die KI entwickelt, verwaltet und ihre Zielsetzung bestimmt, und eine untergeordnete Klasse, auf die KI angewendet wird.

Es wird impliziert, wenn auch nicht explizit gesagt, dass diese untere Klasse zahlenmäßig größer sein wird. Und diese Menschen werden mit der Zeit die Fähigkeit verlieren, zu verstehen, wie KI ihr Leben beeinflusst. Sie werden zunehmend von KI abhängig, insbesondere bei Entscheidungsprozessen. Das führt zu einem Phänomen, das sie in dem Buch als „kognitive Verarmung“ bezeichnen.

Das ist vergleichbar mit mentaler Mathematik: Wenn man jahrelang einen Taschenrechner nutzt, fällt es einem schwerer, Kopfrechnen zu betreiben. In der Grundschule war das einfacher, weil man es regelmäßig geübt hat. Sie argumentieren, dass die Auslagerung von Entscheidungen an KI langfristig dazu führt, dass die Menschen diese Entscheidungsfähigkeit verlieren.

Wenn man dann noch bedenkt, dass immer mehr kreative Bereiche – Kunst, Musik, Literatur – an KI ausgelagert werden, stellt sich die Frage: Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft? Diese Themen kommen in der öffentlichen Debatte kaum vor. Ich glaube nicht, dass sie auf Trumps Radar sind. Er ist ein Geschäftsmann, der sich auf Zahlen, Verhandlungen und den Eindruck konzentriert, den er hinterlässt – sei es bei seiner Wählerschaft, bei Geschäftsleuten, die er für Investitionen gewinnen will, oder bei ausländischen Staatschefs.

Ich belasse es erst einmal dabei.

Interviewer:

Das war großartig. Wie fühlst du dich, wenn du von dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft hörst, die durch KI entstehen soll?

Whitney Webb:

Ich finde das definitiv nicht positiv. Es erinnert mich an das technokratische Modell, über das wir zuvor gesprochen haben. Man hat eine Eliteklasse, die das System kontrolliert und bis ins kleinste Detail die Massen verwaltet. Sie sagen es nicht ausdrücklich, aber wenn man jemanden wie Henry Kissinger kennt und einige seiner umstritteneren Ansichten über die „Massen“ und die Öffentlichkeit betrachtet, dann ergibt das Sinn.

Interviewer:

Was sind einige von Kissingers berüchtigten Zitaten? Ich kenne ihn zwar, aber ich könnte ihn nicht direkt zitieren.

Whitney Webb:

Ein Beispiel ist ein nationales Sicherheitsmemorandum, das er verfasst hat. Darin betrachtete er die Geburtenraten in Entwicklungsländern und im globalen Süden als nationale Sicherheitsbedrohung für die USA. Er wollte Maßnahmen einführen, um deren Bevölkerungswachstum zu reduzieren. Man könnte argumentieren, dass einige seiner politischen Vorschläge eine eugenische Ausrichtung hatten.

Er war zudem ein Mentor für einige berühmt-berüchtigte Persönlichkeiten, darunter Klaus Schwab, den Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums. Er ist auch bekannt für einige zynische Zitate über Soldaten – er betrachtete sie im Wesentlichen als „Bauernfiguren“ der Außenpolitik. Für ihn waren Menschen nur Schachfiguren, die von den Eliten hin und her bewegt wurden, um ihren eigenen Vorteil zu sichern.

Das ist aus meiner Sicht die Denkweise von jemandem wie Kissinger. Natürlich wird er als Staatsmann gefeiert und von vielen als Modell für kluge Diplomatie gesehen. Er war ein Berater von Trump in dessen erster Amtszeit und hat auch Hillary Clinton sowie Politiker auf beiden Seiten des politischen Spektrums beeinflusst. Doch wenn man sich seine Verbindungen zu fragwürdigen Oligarchen wie David Rockefeller anschaut, die weit in die Vergangenheit zurückreichen, erkennt man, dass er eine Art globalen Technokratie-Gedanken vorangetrieben hat.

Interviewer:

Hast du das Bedürfnis, die Entwicklung der KI zu verlangsamen oder gar zu stoppen?

Whitney Webb:

Ich bin nicht jemand, der sagt, wir sollten in die Steinzeit zurückkehren. Aber ich denke, dass es eine echte öffentliche Debatte über diese Themen geben muss. Vor allem über die Tatsache, dass unser außer Kontrolle geratener nationaler Sicherheitsapparat und Silicon Valley in den letzten Jahrzehnten immer stärker miteinander verschmolzen sind. Und wir müssen uns bewusst machen, was das bedeutet.

Viele sagen: „Nun, das ist KI aus dem privaten Sektor.“ Aber wenn diese Unternehmen millionenschwere Interessenkonflikte mit dem Sicherheitsstaat haben, dann sollte das Teil der Diskussion sein.

Wir müssen auch sicherstellen, dass die Algorithmen, die für Entscheidungen verwendet werden, tatsächlich so genau sind, wie die Unternehmen behaupten. Zum Beispiel gab es während der COVID-19-Pandemie in Rhode Island eine Partnerschaft zwischen der damaligen Gouverneurin Gina Raimondo und dem israelischen Unternehmen Diagnostic Robotics. Das Unternehmen erhielt Zugang zu Gesundheitsdaten des Bundesstaates, um COVID-19-Ausbrüche vorherzusagen, bevor sie tatsächlich auftraten.

Dabei wurden möglicherweise Datenschutzgesetze wie HIPAA umgangen, wobei das Ganze unter dem Vorwand der Pandemienotlage geschah. Aber das Problem war, dass das Unternehmen selbst angab, dass ihr Algorithmus nur eine Genauigkeit von unter 80 % hatte – ich glaube, es lag irgendwo in den 70ern. Und das war ihre eigene Einschätzung! Wenn diese Zahl übertrieben war, könnte es in Wirklichkeit eher bei 60 oder gar 50 % liegen – also nicht besser als ein Münzwurf.

Sollten wir wirklich einer so fehleranfälligen Technologie die Entscheidungsgewalt über so kritische Dinge wie Bewegungsfreiheit oder wirtschaftliche Aktivitäten überlassen? Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt einen gefährlichen Trend, bei dem KI als effizienter und kostengünstiger als menschliche Entscheidungsfindung dargestellt wird, ohne dass diese Behauptungen wirklich hinterfragt werden.

Ich bin nicht grundsätzlich gegen Innovation, aber ich glaube, dass die Bürgerrechte hier eine große Rolle spielen. Gerade weil Silicon Valley und der nationale Sicherheitsstaat immer mehr miteinander verschmelzen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass der Sicherheitsstaat seine Macht gerne opportunistisch nutzt, um amerikanische Bürgerrechte zu untergraben.

Interviewer:

Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ich sollte mich mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Mir fiel auch etwas auf: Während der Amtseinführung von Donald Trump standen viele Tech-Milliardäre um ihn herum. Das fühlte sich wirklich so an, als würden sich Oligarchen um die Macht versammeln. Und normalerweise bin ich nicht besonders anfällig für solche Gedanken, aber in diesem Fall dachte ich: „Okay, es ist gut, dass Menschen paranoid sind.“

Der Zusammenschluss von nationaler Sicherheit und Technologie erscheint mir als ein natürlicher Prozess. Denn künftige Konflikte werden im technologischen Bereich ausgetragen. Wir haben alle gesehen, wie China Tausende Drohnen gleichzeitig steuern und in komplexen Formationen fliegen lassen kann. Das sieht cool aus – aber was passiert, wenn 10.000 dieser Drohnen über einem Flugzeugträger auftauchen, jede mit einer kleinen Sprengladung? Einzelne Ladungen wären harmlos, aber 10.000 davon könnten ein Schiff in ein Sieb verwandeln.

Das traditionelle Modell der Landesverteidigung funktioniert in einem modernen Kriegsszenario einfach nicht mehr. Technologie wird zum Schlachtfeld der Zukunft. Und wenn wir annehmen, dass KI eines Tages beim Hacken so gut sein wird, dass sie mühelos in jedes System eindringen kann – dann kann sich kein Land leisten, diesen Wettlauf nicht mitzumachen.

Es fühlt sich wie ein Wettrüsten an, bei dem wir keine Wahl haben, als daran teilzunehmen. Und die entscheidende Frage ist: Wie steuern wir das Ganze richtig?

Ich würde also nicht sagen, dass wir den nationalen Sicherheitsapparat von den Tech-Leuten trennen sollten. Sie werden gebraucht. Die Frage ist nur: Wie kontrollieren wir das sinnvoll?

Wie siehst du das? Bleibst du lieber bei der Analyse oder hast du eine konkrete Lösungsidee?

Whitney Webb:

Ich bevorzuge es, mich auf Analysen zu konzentrieren. Aber ich habe dazu eine Meinung.

Wie bereits erwähnt, hat die National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) argumentiert, dass die USA Chinas Modell der „zivil-militärischen Fusion“ nachahmen müssen, um das KI-Wettrüsten zu gewinnen. Die Logik dahinter lautet: „Um China zu schlagen, müssen wir noch mehr wie China werden.“

Doch genau das ist ein Problem. Ein zentraler Vorwurf gegen China ist, dass es Bürgerrechte nicht achtet. Ist es wirklich die Lösung, dieses Modell zu übernehmen? Wenn wir unsere Freiheit opfern, nur um China wirtschaftlich zu überholen, dann haben wir bereits verloren.

Das Modell der „zivil-militärischen Fusion“ erinnert mich eher an einen faschistischen Ansatz. Es ist eine Art Korporatismus, bei dem Regierung und Unternehmen vollständig verschmelzen. Ist das wirklich, was die Amerikaner wollen?

Außerdem sollten wir bedenken, dass transnationales Kapital eine entscheidende Rolle in Chinas Aufstieg zur KI-Großmacht gespielt hat. Viele US-Investoren und Firmen haben das Wachstum der chinesischen Tech-Industrie aktiv gefördert.

Nehmen wir Larry Fink von BlackRock oder Steve Schwarzman von Blackstone – beide haben enge Verbindungen zur chinesischen Wirtschaft. Schwarzman betreibt eine Elite-Bildungsinitiative in China und ist ein enger Freund von Donald Trump. BlackRock hat ebenfalls tiefe Verbindungen nach China und steht zugleich der demokratischen Partei nahe.

Warum wird über diese Verbindungen nicht gesprochen? Wenn es wirklich nur darum ginge, China zu besiegen, sollten wir dann nicht all die Verflechtungen zwischen US-Oligarchen, China und unserem eigenen nationalen Sicherheitsapparat untersuchen?

Ein weiteres Beispiel ist Henry Kissinger. Viele hochrangige chinesische Offizielle haben Bilder von ihm in ihren Büros – er ist dort sehr angesehen. Warum wohl?

Es gab in den 1990ern den Chinagate-Skandal, bei dem es um den illegalen Technologietransfer von sensiblen US-Waffensystemen nach China ging. Clinton war damals Präsident, und diese Affäre wurde nie richtig untersucht. Wieso nicht?

Diese Fragen müssen gestellt werden. Doch anstatt diese Netzwerke zu untersuchen, sehen wir einen verstärkten Fokus darauf, China als den Feind zu präsentieren – ohne zu hinterfragen, wer die eigentlichen Profiteure dieses Konflikts sind.

Interviewer:

Das ist wirklich interessant. Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass wir es hier mit einem viel größeren geopolitischen Spiel zu tun haben. Es geht nicht nur um einen Konflikt zwischen den USA und China, sondern um transnationale Akteure, die ihre eigenen Interessen verfolgen – oft auf Kosten der nationalen Sicherheit.

Lass mich versuchen, das zusammenzufassen: Seit Jahrzehnten gibt es eine enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen den USA und China. Viele der heutigen amerikanischen Oligarchen haben aktiv dazu beigetragen, dass China technologisch so aufsteigen konnte, wie es heute der Fall ist. Währenddessen haben Politiker wie Bill Clinton die Türen für den Export sensibler Technologien geöffnet. Diese Vorgänge wurden jedoch nie gründlich untersucht oder strafrechtlich verfolgt.

In der Gegenwart sehen wir nun, dass Trump eine nationale KI-Strategie verfolgt und dabei eng mit großen Tech-Milliardären zusammenarbeitet. Doch viele dieser Unternehmer haben weiterhin geschäftliche Interessen in China. Das bedeutet, dass das Narrativ von den USA als KI-Führungsmacht möglicherweise nicht nur um den Schutz der nationalen Interessen geht, sondern auch um die Machterhaltung einer kleinen Elite.

Korrekt?

Whitney Webb:

Ja, genau. Und es gibt noch mehr Beispiele.

Schauen wir uns etwa Howard Lutnick an. Er war Leiter des Übergangsteams von Trump und wurde als künftiger Handelsminister gehandelt. Seine Firma Cantor Fitzgerald hat enge Verbindungen zu einem chinesischen Finanzinstitut, das mehrheitlich der chinesischen Regierung gehört. Interessanterweise war es genau dieses Finanzinstitut, das für die Republikaner ein großes Skandalthema war, als Hunter Biden und seine Firma Rosemont Seneca damit verbunden waren. Doch als es um Lutnick ging, gab es keinen Aufschrei von konservativer Seite.

Warum wohl?

Ein weiteres Beispiel ist Elon Musk. Sein Unternehmen SpaceX ist einer der größten Auftragnehmer für das Pentagon und die Space Force. Doch gleichzeitig hat Tesla umfangreiche wirtschaftliche Interessen in China und arbeitet dort eng mit der Regierung zusammen. Würde man wirklich eine knallharte Haltung gegen China einnehmen, wäre es nur logisch, dass solche Verflechtungen kritisch hinterfragt würden. Doch das passiert nicht.

Und das führt uns zu einer wichtigen Frage: Wollen wir wirklich so sein wie China, um China zu schlagen? Oder gibt es einen anderen Weg?

Das Problem ist, dass viele dieser geopolitischen Fragen von transnationalen Kapitalstrukturen überlagert werden. Nationale Interessen treten in den Hintergrund, wenn wirtschaftliche Akteure auf beiden Seiten des Pazifiks dieselben finanziellen Interessen verfolgen. Und deshalb ist es wichtig, sich nicht nur auf das China-Narrativ zu konzentrieren, sondern auch darauf, wer in den USA selbst die Strippen zieht.

Interviewer:

Lass uns über einen der größten Skandale der letzten Jahrzehnte sprechen: Jeffrey Epstein. Du hast einmal gesagt, dass man aufhören sollte, sich nur auf die sexuellen Vergehen zu konzentrieren und stattdessen dem Geld folgen sollte.

Was meinst du damit genau?

Whitney Webb:

Die meisten Leute denken bei Epstein an seine Rolle in einem weitreichenden Sexhandelsring. Doch was in den Medien fast nie thematisiert wird, ist seine Rolle in großen Finanzoperationen und geopolitischen Manövern.

Nehmen wir zum Beispiel den Chinagate-Skandal der 1990er Jahre. Epstein besuchte das Weiße Haus von Bill Clinton während dieser Zeit mehrfach – nicht etwa wegen seines persönlichen Netzwerks, sondern um Mark Middleton zu treffen. Middleton war einer der wichtigsten Akteure in Chinagate und spielte eine zentrale Rolle bei der Entscheidung, hochsensible US-Technologie an China zu verkaufen.

Parallel dazu kaufte Leslie Wexner, Epsteins engster Förderer, die Fluggesellschaft Southern Air Transport auf. Dieses Unternehmen war früher eine CIA-Tarnfirma und wurde in den Iran-Contra-Skandal verwickelt. Nach der Übernahme durch Wexner verlagerte es seinen Standort nach Columbus, Ohio – mit einer neuen Flugroute nach China.

Zur gleichen Zeit gab es Berichte von Strafverfolgungsbehörden in Ohio, die diese Airline als Teil eines größeren kriminellen Netzwerks betrachteten, das mit der organisierten Kriminalität verbunden war. Manche nannten sie sogar die „Meyer-Lansky-Linie“, benannt nach einem der berüchtigtsten Mafiabosse.

All das deutet darauf hin, dass Epstein viel mehr war als nur ein Zuhälter für die Elite. Er war tief in geopolitische Geschäfte, Finanzoperationen und möglicherweise auch Waffenschmuggel verwickelt.

Doch warum wird das kaum thematisiert? Ich denke, weil zu viele mächtige Leute daran beteiligt waren – und es einfacher ist, die Öffentlichkeit mit den Sexverbrechen abzulenken.

Interviewer:

Das ist unglaublich. Und es macht Sinn. Wir hören ständig über Epsteins Insel, aber nie über seine finanziellen Aktivitäten.

Lass uns einen Schritt weitergehen: Ein weiteres Thema, das du angesprochen hast, ist der Zusammenhang zwischen Kryptowährungen und staatlicher Kontrolle. Du hast gesagt, dass Tether und Solana Memecoins die neuen BCCI sind. Kannst du das erklären?

Whitney Webb:

Ja. Um das zu verstehen, muss man wissen, was BCCI war.

Die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) war eine weltweit operierende Bank, die offiziell gegründet wurde, um Entwicklungsländern Zugang zum globalen Finanzsystem zu ermöglichen. In Wirklichkeit war sie aber eine Tarnorganisation für illegale Aktivitäten, darunter Geldwäsche, Waffenhandel, Drogenkartelle und Geheimdienstoperationen.

Die CIA nutzte BCCI, um schmutziges Geld zu bewegen, Waffendeals zu finanzieren und verdeckte Operationen durchzuführen. Schließlich wurde die Bank 1991 nach einem großen Skandal geschlossen – doch William Barr (damals US-Justizminister) sorgte dafür, dass viele der größten Enthüllungen unter Verschluss blieben.

Was hat das mit Kryptowährungen zu tun?

Nun, Tether ist ein sogenannter Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Er wird oft als Mittel für internationale Geldtransfers genutzt – insbesondere in Regionen mit instabilen Währungen. Doch Tether wurde mehrfach dabei ertappt, in fragwürdige Finanzoperationen verwickelt zu sein. Es gab zudem Verbindungen zwischen den Tether-Gründern und Personen mit Geheimdienstvergangenheit.

Ein weiteres Problem ist Solana, das für seine Memecoins bekannt ist. Hier sehen wir regelmäßig Pump-and-Dump-Betrügereien, bei denen Kleinanleger abgezockt werden. Doch die Frage ist: Wo landet das Geld am Ende?

Viele glauben, dass Kryptowährungen ein Mittel zur finanziellen Freiheit sind. Doch wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass einige dieser Systeme genau das Gegenteil bewirken. Sie zentralisieren Macht und Kontrolle in den Händen weniger Akteure – oft in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen.

Ein Beispiel: Tether arbeitet offen mit dem US-Finanzministerium und dem FBI zusammen. Sie haben in der Vergangenheit mehrfach Gelder eingefroren, wenn es von der US-Regierung verlangt wurde. Das bedeutet, dass Tether faktisch als verlängerter Arm der US-Behörden agiert.

Das erinnert stark an BCCI – eine Institution, die vordergründig finanzielle Freiheit versprach, aber in Wirklichkeit ein Werkzeug der globalen Machtelite war.

Interviewer:

Wow. Das ist ziemlich beunruhigend. Ich hatte Kryptowährungen immer als einen positiven Schritt in Richtung finanzieller Freiheit gesehen. Aber wenn das stimmt, dann ist es möglicherweise das Gegenteil.

Okay, lass uns einen Schritt zurückgehen. Wenn wir jetzt auf die großen geopolitischen Entwicklungen blicken – was sind die langfristigen Ziele dieser Eliten?

Whitney Webb:

Wenn man sich die globalen Entwicklungen ansieht, dann scheint es so, als ob die Eliten auf eine technokratische Zukunft hinarbeiten. Eine Zukunft, in der KI, digitale Währungen und Massenüberwachung genutzt werden, um Gesellschaften zu kontrollieren.

Ein Schlüsselelement davon ist die schrittweise Abschaffung von Bargeld und die Einführung digitaler Zahlungssysteme, die vollständig überwachbar und manipulierbar sind. Das könnte durch Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) geschehen – oder durch private Alternativen wie Tether und andere Stablecoins, die faktisch dieselbe Funktion erfüllen.

Ein weiteres Element ist die Einführung digitaler Identitäten, oft unter dem Vorwand der Cybersicherheit oder der Kontrolle illegaler Migration. Trump hat kürzlich argumentiert, dass digitale IDs notwendig seien, um Masseneinwanderung zu stoppen. Doch wenn man sich umschaut, sieht man, dass fast alle Regierungen weltweit an solchen Systemen arbeiten – egal ob autoritäre oder demokratische Staaten. Es scheint eine globale Agenda zu sein.

Dazu kommt der wachsende Einfluss von Palantir, einem Unternehmen, das praktisch die gesamte Infrastruktur für staatliche Überwachungssysteme bereitstellt. Es wurde mit Unterstützung der CIA gegründet und ist mittlerweile tief in Regierungsprojekte eingebunden. In den nächsten vier Jahren wird Palantir wahrscheinlich noch mächtiger werden, da viele Investoren und Mitbegründer enge Verbindungen zu Trumps Team haben.

Schließlich gibt es eine starke Verschmelzung von KI, Biotechnologie und Überwachung. Die Vorstellung, dass man Krankheiten vorhersagen und Menschen präventiv behandeln kann, klingt auf den ersten Blick positiv. Doch wenn man es weiterdenkt, bedeutet es, dass Menschen auf Grundlage von Algorithmen als „gesund“ oder „krank“ klassifiziert werden – möglicherweise sogar, bevor sie Symptome zeigen.

Wir haben während COVID-19 gesehen, dass Regierungen bereit sind, drastische Maßnahmen auf Basis von unsicheren Daten zu ergreifen. Stell dir vor, was passiert, wenn KI-gestützte Systeme darüber entscheiden, ob jemand Zugang zu bestimmten Dienstleistungen oder sogar zur Gesellschaft als Ganzes erhält.

Kurz gesagt: Ich sehe eine Agenda, die darauf abzielt, immer mehr Aspekte unseres Lebens in digitale und überwachbare Systeme zu integrieren. Und ich glaube nicht, dass es im besten Interesse der normalen Bürger ist.

Interviewer:

Du hast vorhin den Begriff Panopticon erwähnt. Ich kenne das Konzept, aber könntest du es für die Zuhörer noch einmal erklären?

Whitney Webb:

Ja, klar. Das Panopticon war ursprünglich ein architektonisches Modell für Gefängnisse. Es wurde im 18. Jahrhundert von Jeremy Bentham entworfen. Die Idee war, dass die Zellen in einem Kreis um einen zentralen Wachturm herum angeordnet sind. Die Insassen können nicht sehen, ob sie beobachtet werden oder nicht – also verhalten sie sich ständig so, als ob sie beobachtet werden.

Dieses Konzept wurde später von Philosophen wie Michel Foucault als Metapher für moderne Gesellschaften genutzt. Die Idee ist, dass ständige Überwachung dazu führt, dass sich Menschen selbst zensieren. Sie müssen gar nicht mehr aktiv kontrolliert werden – sie internalisieren die Kontrolle.

Heutzutage erleben wir eine digitale Version des Panopticons. Menschen sind sich bewusst, dass sie online ständig beobachtet werden. Und das führt dazu, dass sie vorsichtiger werden, was sie sagen, was sie posten und wie sie sich verhalten. Die Überwachung muss gar nicht perfekt sein – allein das Gefühl, überwacht zu werden, reicht aus, um Menschen gefügiger zu machen.

Mit KI-gestützter Überwachung und digitaler Identifikation könnte das noch eine ganz neue Stufe erreichen. Menschen könnten in Zukunft in ein System eingebunden werden, das sie zu absoluter Konformität zwingt – aus Angst vor den Konsequenzen.

Interviewer:

Das ist beängstigend, aber auch faszinierend. Ich habe das Gefühl, dass sich ein Muster herauskristallisiert: Es gibt eine kleine Elite, die sich für schlauer hält als der Rest der Gesellschaft und deshalb der Meinung ist, dass sie die Macht haben sollte, alles zu kontrollieren.

Stimmst du dem zu?

Whitney Webb:

Ja, absolut. Ich denke, dass viele dieser Eliten tatsächlich glauben, dass sie besser geeignet sind, die Welt zu lenken, als der Durchschnittsbürger. Das ist der Kern des Technokratie-Gedankens.

Doch das Problem ist, dass niemand so klug ist, dass er alle Entscheidungen für eine ganze Gesellschaft treffen sollte. Geschichte zeigt immer wieder, dass zentralisierte Macht korrumpiert wird. Die Vorstellung, dass eine kleine Gruppe von Experten eine perfekte Welt erschaffen kann, ist eine Illusion.

Was wir stattdessen brauchen, ist mehr Selbstbestimmung für den Einzelnen. Doch genau das scheint nicht das Ziel dieser Eliten zu sein. Stattdessen sehen wir eine zunehmende Konzentration von Macht und Kontrolle – oft unter dem Deckmantel von Sicherheit und Effizienz.

Ein weiterer beunruhigender Punkt ist, dass diese Kontrolle über Angst durchgesetzt wird. Angst ist das perfekte Werkzeug, um Menschen dazu zu bringen, ihre Freiheit aufzugeben. Sei es die Angst vor Terrorismus, Pandemien oder wirtschaftlichen Zusammenbrüchen – immer wieder sehen wir, dass Krisen genutzt werden, um mehr Überwachung, mehr Kontrolle und weniger Freiheit durchzusetzen.

Wenn die Leute in Angst versetzt werden, denken sie weniger kritisch. Sie suchen nach einfachen Lösungen. Und wenn eine Regierung oder ein Unternehmen sagt: „Wir haben die Lösung, ihr müsst nur X tun“ – dann nehmen die meisten Menschen das Angebot an, ohne lange nachzudenken.

Doch genau hier müssen wir aufpassen. Denn wenn man einmal Freiheit für Sicherheit eintauscht, ist es extrem schwer, sie zurückzubekommen.

Interviewer:

Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und es erinnert mich an das berühmte Zitat von Benjamin Franklin: „Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“

Wie können Menschen sich davor schützen, in diese Falle zu tappen?

Whitney Webb:

Der Schlüssel liegt darin, sich bewusst zu machen, wie Angst genutzt wird, um Kontrolle durchzusetzen. Man muss erkennen, wenn man manipuliert wird. Und man muss kritisch hinterfragen: Ist das Risiko wirklich so groß, wie es dargestellt wird? Und ist die Lösung, die angeboten wird, wirklich die beste Option?

Zweitens: Bildung ist essenziell. Die Menschen müssen die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen. Wir müssen uns nicht nur auf das verlassen, was uns Medien und Regierungen erzählen – wir müssen selbst recherchieren.

Drittens: Dezentralisierung. Je mehr Kontrolle in den Händen weniger liegt, desto größer ist die Gefahr von Machtmissbrauch. Ob es um Geld, Technologie oder politische Entscheidungsfindung geht – es ist wichtig, dass Macht verteilt bleibt.

Und schließlich: Die Menschen müssen sich wieder bewusst machen, dass sie das Recht haben, „Nein“ zu sagen. Ein System, das auf Angst basiert, funktioniert nur, wenn die Menschen es akzeptieren. Wenn genug Leute sich weigern, ihre Freiheit für eine vermeintliche Sicherheit zu opfern, verliert das System seine Macht.

Interviewer:

Das ist ein starkes Schlusswort. Whitney, ich danke dir für deine Zeit und deine tiefgehenden Analysen. Wo können die Leute dir folgen?

