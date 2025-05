von Todd Hayen

Ich sage Ihnen noch etwas, was mich ärgert: Menschen, die mich fragen, warum es wichtig ist, die Wahrheit zu kennen, wenn ich doch ohnehin nichts dagegen tun kann.

Ich finde es seltsam, dass Menschen die Wahrheit nicht einfach um der Wahrheit willen suchen.

Natürlich gibt es Zeiten, in denen man die Wahrheit über etwas nicht wirklich wissen muss. Wie viel Zeit würden Sie darauf verwenden, und wie wichtig wäre es für Sie, herauszufinden, welcher Ihrer Hunde Ihre Zeitung zerrissen hat – wenn Sie mehr als einen Hund haben? (Zeitung? Wie alt bin ich?) Oder ob Ihre Eltern Sie wirklich unehelich gezeugt haben? Oder ob Opa Slips oder Boxershorts trägt?

Ich bin auch kein Freund davon, aus gesundheitlicher Sicht etwas über meinen Körper zu erfahren, wenn die einzige Maßnahme darin besteht, ihn mit giftigen Chemikalien vollzupumpen – mit einer Heilungschance von zwei Prozent. Eine enge Freundin von mir sagte mir neulich, dass sie einen dieser modernen medizinischen DNA-Tests macht, um festzustellen, ob sie genetische Marker für eine mögliche Alzheimer-Erkrankung hat.

Ist das wahr?

Warum sollte man das wissen wollen? Es gibt immer mehr solcher Tests auf dem Markt, die einem sagen sollen, ob man eine „Veranlagung“ zu dieser oder jener Krankheit hat. Wie genau kann so etwas überhaupt sein? Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Unternehmen, das eine Pille oder ein Verfahren zur Vermeidung einer bestimmten Krankheit entwickelt hat. Und dann bringen Sie einen Test auf den Markt, der jemandem sagt, er habe eine Neigung zu genau dieser Krankheit.

Perfekt, oder?

Wow, stellen Sie sich das mal vor. Und nichts davon muss auch nur im Geringsten wahr sein – weder die Pille, noch der Test, nichts. Und trotzdem würden Sie und Ihr Unternehmen ein Vermögen verdienen. Nein, das ist dann sicher nicht „die Wahrheit um der Wahrheit willen“. Das nennt man Betrug. (Hmmm.)

Wer weiß. Ich sage nicht, dass das alles ein Betrug ist. Aber offen gesagt – ich will gar nicht wissen, ob ich „Marker“ für Alzheimer habe. Wenn man mir sagt, dass ich eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, an Alzheimer zu erkranken, dann bekomme ich es bestimmt. Hätte man mir das nicht gesagt, würde ich zu den 80 Prozent gehören, die es nicht bekommen. Die Macht des Geistes – so etwas glaube ich, wenn es um meine Gesundheit geht.

Es gibt auch weniger bedeutende Dinge, die man getrost dem Geheimnis überlassen kann. Aber bei Dingen, die wichtig sind – für die Welt, für die eigene Gemeinschaft, für das eigene Gespür für richtig und falsch – da sollte man die Wahrheit wissen wollen. Einfach, um sie zu wissen. Manche dieser Dinge können Sie vielleicht beeinflussen, manche nicht.

Sicher gibt es private Dinge (wie die Beispiele, die ich zuvor genannt habe), bei denen das Bestehen auf Aufklärung praktisch Klatsch und Tratsch ist. Es ist merkwürdig, dass so viele Menschen denken, wenn wir zum Beispiel wissen wollen, ob Fauci über Sandfliegen-Experimente an Hunden lügt, sei das ein Eingriff in die Privatsphäre. „Lasst den armen Mann doch in Ruhe“, jammern sie vielleicht. „Man muss doch nicht alles über ihn wissen.“ Für Amtsträger, die in offizieller Funktion handeln, gibt es keine Privatsphäre. Wenn Fauci unter anderem sexuelle Eskapaden mit Waldmurmeltiere hätte, müssen wir das nicht wissen. Aber alle Experimente, die er möglicherweise im Rahmen seiner Arbeit durchgeführt hat, gehen uns etwas an – das betrifft uns, und wir sollten davon wissen.

„Warum suchst du eigentlich immer nach dem Dunklen?“ Das höre ich ständig. Es scheint, als würden diese Leute glauben, das Dunkle würde keinen Schaden anrichten, solange es verborgen bleibt. So nach dem Motto: Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Oder: Wenn eine Schlange unter einem Stein liegt, dann lass den Stein eben liegen. Klar – ein schlafender Hund ist harmlos, und eine versteckte Schlange auch. Aber die „dunklen Dinge“, nach denen ich suche, sind nicht harmlos – sie sind aktiv finster. Die Schlange unter dem Stein ist nicht deshalb ungefährlich, weil man sie nicht sieht. Und der Hund ist nicht deshalb ruhig, weil er schläft. Die Dinge, nach denen ich „suche“, sind gefährlich – ob sie nun sichtbar sind oder nicht. Eigentlich sind sie sogar gefährlicher, solange sie verborgen sind, weil niemand etwas gegen sie unternimmt. Muss ich das wirklich erklären? (Nicht Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser – das weiß ich.)

Und überhaupt: Wer sucht hier eigentlich? Man muss gar nicht „suchen“. Es reicht, die Augen nicht zu verschließen. Alles, was heute in unserer Welt geschieht – das Dunkle – ist offen sichtbar. Die Details mögen etwas verborgen sein. Aber das, was Neugier wecken sollte, ist so offensichtlich, dass man blind sein müsste, um nicht darüber zu stolpern. Aber wenn ich dann über etwas stolpere und das Tuch hebe, das dieses Etwas verdeckt, werde ich beschuldigt, „nach dunklen Dingen zu suchen“.

Ich beschäftige mich schon mein ganzes Erwachsenenleben lang mit „New Thought“ – einem Lebenskonzept, das besagt, dass man seine Realität mit den eigenen Gedanken erschafft. Es sagt aber nicht, dass man das, was einem die physische Realität zeigt, ignorieren soll. Es sagt einfach, dass man keine Angst vor der Wahrheit haben muss. Und die Wahrheit – in der materiellen Welt – ist die „kleine Wahrheit“. Die wahre Wahrheit – mit großem „W“ – ist Liebe, der Funke des Lebens, der Geist. Die materielle Welt ist ein Spiel. Und wenn man die Spielfiguren und ihr Verhalten ignoriert, ignoriert man seine Lektion – das, was man in diesem „illusorischen“ Spiel des materiellen Lebens lernen soll. Dann ergibt das Ganze keinen Sinn mehr. Keine Bedeutung.

In diesem Spiel zu sein und es im Grunde zu ignorieren – das heißt: die Wahrheit zu ignorieren – ist die ultimative Verleugnung. Diese ganze Idee, die Wahrheit abzulehnen, ist ein Trick. Eine Ausrede, um blind zu bleiben. Jeder, der behauptet, dass die Wahrheit nicht wichtig sei oder der jemanden dafür kritisiert, dass er sie sucht – oder gar findet – hat keine Ahnung. Natürlich gibt es, wie zuvor besprochen, auch Momente, in denen es wirklich nicht notwendig ist, nach einer Wahrheit zu graben, die auch verborgen bleiben kann.

Manchmal ist es tatsächlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Manchmal gilt der Spruch: „Was du nicht weißt, kann dir nicht schaden.“ Und manchmal ist es ein Fehler, das zu suchen, was das System als Wahrheit ausgibt – was in Wirklichkeit nur Spekulation ist.

Aber solche Fälle sind – meistens – selten.

Und ganz sicher sind sie in diesem Zusammenhang selten: In einer Welt, in der die Wahrheit zu kennen buchstäblich Ihr Leben retten könnte – oder noch wichtiger: die ganze Menschheit retten könnte. Auch wenn es sich hier um ein materielles Spiel handelt, hat dieses Spiel Bedeutung für unser spirituelles Selbst. Wir haben entschieden, daran teilzunehmen. Und deshalb wird von uns erwartet, dass wir es effektiv, mit Leidenschaft – und mit Wahrheit spielen.