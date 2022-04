Die Washington Post räumt endlich die Rolle des „rechtsextremen“ Asow-Bataillons in der Ukraine ein.

Nachdem die Washington Post monatelang den Einfluss von Neonazis im ukrainischen Militär geleugnet hat, hat sie nun endlich zugegeben, dass es sich bei dem Asow-Bataillon des Landes um eine „Verschwörungstheorie“ oder „Kreml-Desinformation“ handelt.

In einem Artikel, der am 6. April 2022 veröffentlicht wurde, erklärt die Washington Post in ihrer Überschrift: „Das rechtsgerichtete Asow-Bataillon entpuppt sich als umstrittener Verteidiger der Ukraine“.

Der Bericht zitiert Hans-Jakob Schindler, einen leitenden Direktor des Counter Extremism Project, der zugab, dass die „Anziehungskraft“ für Neonazis in der Ukraine „nicht überraschend“ ist, wie die WaPo schreibt.

„Daran ist nichts schockierend“, sagte er. „Es ist der einzige Konflikt, dem man sich anschließen kann.“ Er fügte hinzu: „Wohin wollen Sie gehen? Nach Syrien, wo Muslime Muslime umbringen, nach Westafrika, wo Schwarze Schwarze umbringen? Wenn Sie ein Nazi sind, ist das nicht der Konflikt, dem Sie beitreten wollen.“

Auch die WaPo räumt ein, in weniger eindeutigen Worten:

Trotz ihrer militärischen Erfolge werden die Asow weiterhin als Anhänger einer neonazistischen Ideologie kritisiert. Auch wenn sie stets jegliche Zugehörigkeit zu den Nazis bestritten haben, zeigen ihre Uniformen und die Tätowierungen vieler ihrer Kämpfer eine Reihe faschistischer und nazistischer Symbole, darunter Hakenkreuze und SS-Symbole. Im Jahr 2015 erklärte Andriy Diachenko, der damalige Sprecher des Regiments, gegenüber USA Today, dass 10 bis 20 Prozent der Rekruten von Asow Nazis seien.

Die Zeitung, die sich im Besitz von Jeff Bezos befindet, ist nach wie vor bestrebt, die Gruppe zu decken, ähnlich wie es die New York Times während des Zweiten Weltkriegs tat:

Auch das Asow-Bataillon ist nicht mehr das, was es im Jahr 2014 war. Seit es Ende des Jahres in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert wurde, musste es „viele dieser extremistischen Elemente ausmerzen“, so Mollie Saltskog, eine leitende Geheimdienstanalystin der Soufan Group. „Es wurde viel mehr Kontrolle darüber ausgeübt, wer mit den Bataillonen verbunden ist.“

Die Zeitung interviewte Oberst Andriy Biletskiy – Mitbegründer und Kommandeur von Asow, der nach eigenen Angaben „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen“ führen will.

„Wir identifizieren uns nicht mit der Nazi-Ideologie“, sagte Biletskiy. „Wir haben Leute mit konservativen politischen Ansichten, und ich sehe mich selbst als solchen. Aber wie jeder andere Mensch auch, möchte ich nicht, dass meine Ansichten von anderen definiert werden. Ich bin kein Nazi. Wir lehnen das völlig ab.“

Ein weiterer Interviewpartner für den Artikel, der Autor Michael Colborne, sagte, er würde [Asow] zwar nicht explizit als Neonazi-Bewegung bezeichnen, aber es gibt eindeutig Neonazis in ihren Reihen.

„Es gibt Elemente, die neofaschistisch sind, und es gibt Elemente, die vielleicht eher ukrainische Nationalisten der alten Schule sind“, sagte Colborne.

„In ihrem Kern ist sie feindlich gegenüber der liberalen Demokratie. Sie lehnt alles ab, was mit der liberalen Demokratie zusammenhängt, Minderheitenrechte, Wahlrecht und so weiter.“

Die Zeitung räumt ein: „… die rechtsextreme nationalistische Ideologie des Bataillons hat die Sorge geweckt, dass es Extremisten anzieht, einschließlich weißer, rassistischer Neonazis, die eine zukünftige Bedrohung darstellen könnten. Als Putin seinen Angriff auf die Ukraine als Versuch darstellte, das Land zu „entnazifizieren“ und die ukrainische Regierung und den ukrainischen Nationalismus als faschistisch zu delegitimieren, bezog er sich zum Teil auf die Asow-Kräfte.“

Die Meldung widerspricht sowohl den Nachrichtenberichten als auch den Meinungsbeiträgen, die die Washington Post seit Beginn des russischen Einmarsches in der Ukraine veröffentlicht hat und die beide den Einfluss von Neonazis im ukrainischen Militär zurückweisen.

Die Zeitung suggeriert zwar immer noch, dass Neonazis, die dem säkularen, jüdischstämmigen Präsidenten Wolodymyr Zelensky dienen, ihre extremistischen Ziele irgendwie negieren, aber Kritiker haben behauptet, dass dies mehr über Zelensky und seine Bereitschaft aussagt, Neonazi-Elemente in seiner Nationalgarde zu führen, als über die sich verändernde Natur des Asow-Bataillons.