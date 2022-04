Joe Biden drängt auf den 3. Weltkrieg: „Wenn ich in den Krieg ziehen muss, dann mit euch – ich meine es ernst!“ (VIDEO)

Joe Biden hielt am Mittwoch eine Rede auf der North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference.

Biden sprach über steigende Gaspreise, sein sozialistisches Ausgabengesetz und Arbeitnehmerrechte.

Biden wies Amazon nach dem Sieg der Gewerkschaft seiner Mitarbeiter auf seine Rechte hin.

„Übrigens, Amazon, wir kommen“, sagte Biden und beugte sich vor wie ein unheimlicher Spinner.

"By the way, Amazon here we come."



— President Biden promotes workers' right to unionize while speaking to the North America’s Building Trade Unions pic.twitter.com/BaMtywgN3b