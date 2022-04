Einige „UFO-Entführungen“ waren simulierte Experimente zur psychologischen Kriegsführung, sagt Dr. Jacques Vallée

In seinem Buch „Forbidden Science 4“ erklärt Dr. Jacques Vallée, wie er in den Besitz von Dokumenten kam, die zeigen, dass erzwungene „UFO-Entführungen“ von der CIA als Experimente zur psychologischen Kriegsführung durchgeführt wurden.

Dies ist nur ein winziges Teil eines scheinbar unendlich großen Puzzles zu diesem Phänomen. Denken Sie darüber nach:

Über welche Art von Technologie müsste die CIA verfügen, um so etwas durchzuziehen?

Dr. Jacques Valée ist Akademiker mit einem Master-Abschluss in Astrophysik und einem Doktortitel in Computerwissenschaften. Er hat 1963 für die NASA die erste computergestützte Marskarte mitentwickelt. Als Astronom in Paris wurde er erstmals auf das Thema UFOs aufmerksam und wurde später ein enger Mitarbeiter von J. Allen Hynek, der die Untersuchung des UFO-Phänomens durch die US Air Force leitete, die als Project Blue Book bekannt wurde.

Valée ist einer der bedeutendsten Forscher des UFO-Phänomens. Er erforscht es seit Jahrzehnten. Da die Regierungen in aller Welt das Phänomen nach Jahren des Spottes nun anerkennen, wäre es ermutigend, wenn sie mit Forschern wie Valée zusammenarbeiten würden. Dies geschieht jedoch leider nicht.

In einem seiner letzten Bücher, Forbidden Science 4, berichtet er über seine privaten Studien zu unerklärlichen Phänomenen zwischen 1990 und dem Ende des Jahrtausends, als er in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit als Hochtechnologie-Investor um die Welt reiste. Es handelt sich um eine Art Tagebuch, in dem er seine Erfahrungen und Begegnungen dokumentiert, während er versucht, das Phänomen zu untersuchen und zu erforschen.

In einem Eintrag vom Donnerstag, dem 26. März 1992, schreibt Vallée:

Ich habe ein Dokument sichergestellt, das bestätigt, dass die CIA UFO-Entführungen in Lateinamerika (Brasilien und Argentinien) als Experimente zur psychologischen Kriegsführung simuliert hat.

Wenn das wahr ist, ist das ziemlich beunruhigend. Die Lektüre dieser Zeile aus seinem Buch hat mich an einen früheren Abschnitt seines Buches erinnert, in dem er eines der vielen Gespräche erwähnt, die er mit Ron Blackburn, einem ehemaligen Oberst der US-Luftwaffe, geführt hat.

Am Montag, dem 16. April 1990, schreibt Valeé:

Bei einem weiteren Mittagessen mit Colonel Ron Blackburn (Air Force) im Gatehouse in Palo Alto enthüllte er, dass die „Secret Onion“-Gruppe 1985 in dem geheimen Tank in seinem Keller bei den Lockheed Skunk Works begann. Colonel John Alexander hatte ihm eine Liste der Personen des inneren Kreises mitgebracht. Sie teilten die Welt in Schichten konzentrischen Vertrauens und Könnens ein. John machte Blackburn mit Ed Dames bekannt. Blackburn und ich haben unsere Pläne gefestigt, am 4. Mai nach New Mexico zu reisen, auf die hohe Mesa – angeblich, um einige Aliens zu treffen.

Es ist interessant, dass Colonel John Alexander in seinem Buch „UFOs, Mythen, Verschwörungen und Realitäten“ über Blackburn schreibt. Die Geschichten aus Vallées Buch und Alexanders Buch stimmen überein.

Zu den Menschen, die ich traf, gehörte Dr. Ron Blackburn, ein pensionierter Oberstleutnant der US-Luftwaffe, der damals bei den Lockheed Skunk Works in Burbank arbeitete. Es war Blackburn, der mich als Erster fragte, ob ich jemals von der berüchtigten Area 51 gehört hätte. In den frühen 1980er Jahren war diese Anlage noch nicht einmal innerhalb des Militärs bekannt, geschweige denn in der Öffentlichkeit, obwohl sie seit Jahrzehnten in Betrieb war… Zu den Bereichen, die Blackburn und mich gemeinsam interessierten, gehörten UFOs. Wir diskutierten viele Möglichkeiten, wer für die UFO-Forschung zuständig sein könnte. Wir waren beide der Meinung, dass es irgendeine Organisation, wahrscheinlich innerhalb der U.S. Air Force, gab, die dafür zuständig war. Aber wir waren uns einig, dass es, wer auch immer den Ball hat, auch eine behördenübergreifende Anstrengung geben muss. Wir gingen davon aus, dass irgendjemand die Verantwortung trug, und wir waren uns der vorherrschenden Geschichten und Gerüchte durchaus bewusst. Roswell, so nahmen wir an, war ein echtes UFO-Ereignis.

Am Freitag, dem 4. Mai 1990, schreibt Valle folgendes über Blackburn:

Ich bin überzeugt, dass die Regierung an UFOs arbeitet“, sagte er mir. „Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass einige Zeugen durch Spezialeffekte, die von der psychologischen Kriegsführung entwickelt wurden, getäuscht werden?“, entgegnete ich. Ich dachte an Fälle wie Bentwaters in Großbritannien oder Cergy-Pontoise in Frankreich. „Sie sind ziemlich gut“, gab er zu. „Nehmen wir an, man strahlt den Leuten einen schwachen Infrarotlaser in die Augen, der sie nicht verletzt, aber einen halluzinatorischen Zustand hervorrufen kann. Man hat Experimente gemacht, bei denen man einen Mikrowellenstrahl durch das Gehirn eines Menschen schickt und das übertragene Energiemuster aufnimmt. Auf diese Weise kann man Menschen beeinflussen und sie sogar dazu bringen, Dinge zu hören. Auch Hologramme wurden schon eingesetzt.

Interessant ist das Gespräch, das Vallée 1990 mit Blackburn führte. 1992 schreibt er, er habe ein Dokument erhalten, wonach die CIA an der Inszenierung von UFO-Entführungen (Entführungen durch Außerirdische) an unschuldigen Menschen beteiligt gewesen sei. Kombiniert man diese Informationen mit Blackburns Erwähnung, dass Hologramme verwendet wurden und dass es Technologien gibt, um „halluzinatorische“ Zustände zu erzeugen, ist es interessant, darüber nachzudenken.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen und Beweisen, die viele Forscher auf diesem Gebiet anführen und die darauf hindeuten, dass es aus unbekannten Gründen inszenierte Entführungen gibt und dass diese auch heute noch stattfinden.

Auch Richard Doty wird in Valles Buch mehrfach erwähnt. Er ist ein pensionierter Sonderermittlungsoffizier der Air Force (AFSIO), und seine Aufgabe war es, während seiner Zeit bei der Air Force Desinformationen über das UFO-Thema zu verbreiten. Die Verbreitung von Desinformationen über die Realität von UFOs ist kein Geheimnis, und in Dotys Fall gab er zu, zusammen mit seinen Kollegen UFO-Kreise infiltriert zu haben, um Ufologen und Journalisten mit Lügen und Halbwahrheiten zu füttern, damit sie die wirkliche Wahrheit nie verstehen würden.

Passiert das auch heute? Könnte es so sein? Wenn wir uns auf Regierungen und „offizielle“ Quellen für Informationen über das UFO-Phänomen verlassen, besteht dann die Möglichkeit, dass wir mit Fehlinformationen gefüttert werden? Werden diejenigen zensiert, die Informationen über UFOs weitergeben, die im Widerspruch zu dem stehen, was die Regierungen uns sagen? Wir haben das Gleiche bei COVID, der Geopolitik, dem Krieg gegen den „Terror“ und vielem mehr gesehen.

Unten sehen Sie einen Jahrzehnte alten Clip von Vallée in einer Diskussion mit dem Bewusstseinsforscher Jeffrey Mishlove. Darin bringt Vallée mehrere Aspekte des Phänomens zur Sprache, die Forscher im Laufe der Jahre aufgedeckt haben, darunter auch die Idee der Täuschung gegen Ende des Clips.

Die Gedanken, die in diesem Artikel geäußert werden, sind nur ein Teil dessen, was Millionen von Teilen des UFO-Phänomens zu sein scheinen. Zu den anderen gehören Begegnungen, die tatsächlich real und nicht inszeniert sein könnten, Zwangsentführungen, Tierverstümmelungen, freundliche und wohlwollende Erfahrungen und Wesen, die sich um uns und unseren Planeten sorgen. Jedes mögliche Szenario, das man sich vorstellen kann, ist in die Überlieferung des Phänomens eingebettet, was es unmöglich macht, mit Sicherheit zu sagen, was passiert oder passieren könnte. Eines ist jedoch sicher: Es geschieht tatsächlich etwas.

Dieser Artikel repräsentiert 0,01 Prozent von allem, was das Phänomen umfasst. Es lässt wirklich keinen Aspekt der Menschheit unberührt.

Im Jahr 2021 trat Vallée in der Joe Rogan Show auf, um über das UFO-Phänomen zu sprechen. Darin kommentierte er die wachsende Popularität des Phänomens im Mainstream, insbesondere bei hochrangigen Ex-Regierungsmitarbeitern. Er äußerte sich zu dem, was er als Bedrohungsnarrativ wahrnahm, das im Mainstream dargestellt wird,

Wir müssen aufhören, auf das Eindringen von UFOs als Bedrohung zu reagieren, ich meine, das ist die ganze Sache hinter dieser neuen Task Force, so sehr ich die Task Force respektiere, meine Kollegen und ich wollen mit ihr in dem Maße zusammenarbeiten, wie wir Informationen oder Ressourcen in ihre Arbeit einbringen können. Aber es gibt noch mehr, dies sollte nicht speziell als Bedrohung betrachtet werden… Bei dem Phänomen, das wir beobachten, wenn sie diese F18 in die Luft jagen wollten, würden sie es tun. Offensichtlich geht es nicht darum, und diese Idee, alles als Bedrohung abzustempeln, weil es unbekannt ist, ist falsch.

Dies sind die Gedanken von Vallée, der sich ein Leben lang mit dem Phänomen beschäftigt hat. Was sind Ihre? Über welche Art von Technologie müssten Agenturen wie die CIA verfügen, um so etwas durchziehen zu können?