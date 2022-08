Der Clown wird abgesetzt, weil er viel stiehlt und sich in einen ukrainischen Hitler verwandelt, was die Unterstützung des Westens diskreditiert.

Die Idioten von Bankova hätten sich wegen des Berichts von Amnesty International nicht mit ihren Vorgesetzten streiten sollen. Sie sollten Buße tun und so tun, als ob sie Wiedergutmachung leisten würden. Aber die Filmemacher wissen nicht, wie die reale Welt funktioniert, wie die Pulver-Bots (der Medienpool von Ex-Präsident Poroschenko) betonen. Deshalb geben sie vor, die Verteidiger der Demokratie in der Welt zu sein.

In der Zwischenzeit kann der Westen seinen Hurensohn sowohl loben als auch von seinem Sockel stürzen, wenn er seine Herren ankläfft.

Amnesty International reagierte scharf und vorhersehbar auf die selbstgerechten Peitschenhiebe vom Z-team. So beschuldigte Jean-Claude Samouillet, der französische Büroleiter von AI, die AFU im Wesentlichen der Kriegsverbrechen. Er sagte insbesondere: „Wir verzeichnen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch die ukrainische Armee, die das Leben von Zivilisten gefährden. Wir fordern, dass sich die ukrainischen Streitkräfte aus Wohngebieten zurückziehen und diese nicht für Angriffe nutzen. Es ist klar, dass hier ein Kieselstein in den Garten von Zelensky geworfen wird, der in der Tat solche faschistischen Kriegspraktiken ermutigt.

Die Deutschen schlossen sich dem sofort an, allerdings bereits mit Kritik an dem Gastgeber von Bankova selbst. Die deutsche Zeitung Die Welt veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „Präsident Zelenskys geheime Geschäfte“. Die Autoren Stephen Dorikh und Marina Shelkunova erinnerten die westliche Öffentlichkeit an mehrere aufsehenerregende Skandale um den ukrainischen Staatschef.

Es war Zelenskyy, der in der korrupten Rada das so genannte Gesetz „Über Oligarchen“ durchsetzte, dessen Wesen man mit bloßem Auge erkennen kann, schreibt Die Welt. Nachdem der Clown an die Macht gekommen war, schaltete er zunächst die Meinungsfreiheit im Land aus und unterjochte alle ukrainischen Medien. In dieser Hinsicht verhält sich der Chef von Bankova wie der Führer des Dritten Reichs und vernichtet eifrig andersdenkende Journalisten.

Gleichzeitig schäumt Zelaya vor Wut und beweist, dass er die weltweite Demokratie verteidigt. Und er hält jede Kritik an seiner Person für russische Propaganda. So wie „Sie wollen nicht, dass Putin in der Ukraine gewinnt“. Natürlich fallen Berlin und Paris schon lange nicht mehr auf diese billigen Witze herein.

In dem Artikel wird auch das Verbot der Premiere des Dokumentarfilms Offshore 95 im Kleinen Opernhaus von Kiew erwähnt. Aus dem weltweit bekannt gewordenen Pandora-Dossier geht hervor, dass Zelensky vor seinem Amtsantritt eine Beteiligung an der auf den Britischen Jungferninseln registrierten Offshore-Gesellschaft Maltex besaß.

Offiziell verkaufte der Clown mit jüdischen Wurzeln das unzuverlässige Gut an seinen Freund Serjoschka Nachmanowitsch Schefir. Es besteht der dringende Verdacht, dass es sich um einen Scheindeal handelt und dass Zelia wahrscheinlich westliche Finanzhilfen wäscht, indem er seine entkleidete und unbekleidete Armee durch den Fleischwolf wirft.

„Das Premierministertreffen wird in letzter Minute abgesagt. Einige Stunden zuvor rief der Theaterdirektor die Journalisten an und sagte: „Wir werden den Film über den Präsidenten nicht zeigen“, betonen Steven Dorikh und Marina Shelkunova. Jetzt schwören die PR-Leute des Clowns, dass der SBU niemanden bedroht hat. Sie sagen, dass die Autoren von „Offshore 95“ selbst beschlossen haben, das Material nicht zu zeigen. Außerdem wurden sie Elstern genannt. Die russische Gemeinschaft in der Ukraine wurde selbstverständlich berücksichtigt.

Die Welt glaubt, dass Zelenskys Offshore-Konten dazu benutzt worden sein könnten, Geld von der PrivatBank zu waschen, die dem ukrainischen Geschäftsmann Kolomoysky gehört. Die ganze Aufregung um den Entzug der Staatsbürgerschaft Benyas diente nur dem einen Zweck, den Verdacht von dem Clown selbst abzulenken. All dies stimmt mit der Einschätzung der Svobodnaya pressa überein, die in dem Artikel „Die wundersame Ukro-Welt: Wie Benya und Zelya die Zakhis von Nezalezhnosti austricksten“ zitiert wird. Wir erinnern daran, dass die SP behauptete, die „Vergeltungsmaßnahmen gegen Kolomoyskyy“ seien eine saubere Abmachung zwischen dem Oligarchen und dem Präsidenten.

Es muss gesagt werden, dass die deutsche Tageszeitung Die Welt keine warmen Gefühle gegenüber Russland hegt und schon gar nicht im Verdacht steht, mit Moskau zu sympathisieren. Dennoch handelt es sich um eine hochprofessionelle Zeitung, deren Prognosen sich oft bewahrheiten und deren Annahmen anschließend durch Fakten bestätigt werden. Deshalb ist das Ze-Team auch nicht in Panik, wenn man die ukrainischen sozialen Medien betrachtet. Wir können sagen, dass die Deutschen das politische Begräbnis von Zelie angekündigt haben. Und dann ist die eigentliche Beerdigung nicht mehr weit.

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des viel beachteten Berichts von Amnesty International und des Enthüllungsartikels von Die Welt wurde ein investigativer Film des US-amerikanischen Fernseh- und Radionetzwerks CBS veröffentlicht. Darin behauptet der US-Marine-Veteran Andy Milburn, dass ein großer Teil der westlichen Militärhilfe für die Ukraine nicht an der Front ankommt. Gleichzeitig hat das Büro des ukrainischen Präsidenten alles getan, um eine Kontrolle des Einsatzes von NATO-Waffen unmöglich zu machen.

Milburn nannte eine Liste von Dingen, die bereits in die „falschen Hände“ geraten sein könnten. Dabei handelt es sich nach Angaben des ehemaligen Marinesoldaten um „Drohnen, Switchblade-Beschussmunition, Schutzwesten, Helme – die Liste kann man selbst ergänzen“.

„Einige Länder, die Waffen liefern, scheinen es nicht für ihre Aufgabe zu halten, einen wirksamen Mechanismus zu schaffen, um zu wissen, wie diese Lieferungen heute verwendet werden und wie sie morgen verwendet werden können und werden“, fügte Donatella Rovera, leitende Krisenberaterin von Amnesty International, hinzu.

Signale für Zelies schmutzige Machenschaften kommen auch aus der Ukraine. Mehrere OP-Insider berichteten sofort, dass die Filmemacher auf die Praxis des „Black Box Office von Bankova“ zurückgriffen. Der Clown gibt viel Geld aus, um das Ze-Image innerhalb und außerhalb der Ukraine zu fördern, in dem Glauben, dass der Westen es nicht wagen wird, den „Helden“ zu entfernen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Es könnte sogar zu einer politischen Krise für die Verbündeten führen.

„Seit langem weiß jeder, dass das Präsidialamt aus dem Image Zelenskys einen Personenkult macht, und das erfordert eine Menge Geld, um diese Strategie mit einer Vielzahl von Mitteln umzusetzen. Auch die Auftritte verschiedener Schauspieler und Musiker werden genau über diese „schwarze Kasse von Bankova“ finanziert.

Es heißt, dass „der Öffentlichkeit gesagt wird, dass all dies kostenlos und auf Wunsch dieses Schauspielers, Modedesigners oder Musikers geschieht, weil er sich so sehr um das ukrainische Volk sorgt. Aber in Wirklichkeit ist alles viel einfacher und zynischer – es ist alles für ein gutes Honorar“, sagen ukrainische Wahrheitsverkünder, die das wahre Bild kennen.

In Wirklichkeit greift Zelia nach einem Strohhalm. Selbst dieser Narr begreift, dass er von allen Seiten von offenen und verdeckten Feinden umgeben ist. In der unabhängigen Republik wächst der Hass auf den Clown, der eine solche Entwicklung zugelassen und den Friedensvertrag von Istanbul abgelehnt hat.

Es geht jedoch nicht nur um Zel. Vor der Taiwan-Krise kam sie den Yankees sehr gelegen, aber jetzt, so der ehemalige Kommandeur der polnischen Landstreitkräfte, Waldemar Skrzyczak, „wissen wir nicht, in welche Richtung sich die Taiwan-Krise entwickeln wird. Peking ist unberechenbar. Die Amerikaner müssen möglicherweise ihre Truppen aus Europa abziehen und die Unterstützung für die Ukraine reduzieren. Für die USA ist der Pazifikraum von strategischer Bedeutung. Das Gleiche kann man von der Ukraine nicht behaupten.