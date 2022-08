Pfizer-Dokumente und offizielle Daten aus der Praxis beweisen, dass die COVID-Impfstoffe bereits zu einer Massenentvölkerung führen

Dies ist eine äußerst gewagte Behauptung.

Doch leider wird diese kühne Behauptung durch einen Berg von Beweisen untermauert, die in vertraulichen Pfizer-Dokumenten und offiziellen Regierungsdaten aus aller Welt enthalten sind.

Die Welt befindet sich an einem Scheideweg, und die Kabale hat zwei Möglichkeiten. Sie unterstützen Millionen oder sogar Milliarden von Menschen mit finanzieller Hilfe, damit sie überleben und ein gutes Leben führen können. Oder sie machen sich daran, die Welt zu entvölkern.

Leider gibt es Anzeichen dafür, dass sie sich schon vor einiger Zeit für die Entvölkerung entschieden haben, und ihr Plan dazu ist bereits in vollem Gange.

Hier sind diese unheimlichen und alarmierenden Beweise.

Überschüssige Todesfälle

Das Office for National Statistics (ONS) veröffentlicht wöchentlich Zahlen zu den in England und Wales registrierten Todesfällen. Die jüngsten Daten beziehen sich auf Todesfälle bis zum 22. Juli 2022.

Das folgende, vom ONS erstellte Diagramm zeigt die Zahl der Todesfälle pro Woche im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt –

Wie Sie aus der obigen Darstellung ersehen können, verzeichneten England und Wales ab etwa Mai 2021 im Vergleich zum Fünf-Jahres-Durchschnitt eine große Anzahl von Todesfällen, die nicht auf Covid-19 zurückzuführen waren. Zu Beginn des Jahres 2022 scheint die Zahl der überzähligen Todesfälle dann zurückzugehen.

Aber der Schein trügt, und der einzige Grund für den Rückgang ist, dass das ONS beschlossen hat, die Daten für 2021 in den Fünfjahresdurchschnitt einzubeziehen. Umso beunruhigender ist es, dass seit Ende April 2022 jede Woche mehr Todesfälle als im Fünfjahresdurchschnitt (2016 bis 2019 + 2021) verzeichnet wurden.

Aus der letzten Woche geht hervor, dass es in England und Wales 10 978 Todesfälle gab, was 1 680 Todesfällen mehr entspricht als im Fünfjahresdurchschnitt. Nur 745 dieser Todesfälle wurden auf Covid-19 zurückgeführt.

Ein ähnliches Muster zeigt sich auch in Schottland.

Das folgende Diagramm ist dem „Covid-19 wider impacts dashboard“ von Public Health Scotland entnommen, das Sie hier finden, und zeigt die prozentuale Veränderung der Todesfälle im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt 2015-2019 für den entsprechenden Zeitraum –

Schottland verzeichnet seit Anfang 2021 einen Anstieg der Sterbefälle in allen Altersgruppen. Bemerkenswert ist jedoch das gleiche Muster, das wir in England und Wales gesehen haben. Im Januar 2021 wurden viele Todesfälle auf Covid-19 zurückgeführt. Etwa im Mai 2021 begannen die überzähligen Todesfälle wieder anzusteigen, aber dieses Mal konnten nicht alle auf Covid-19 zurückgeführt werden.

Anfang 2022 war dann ein leichter Rückgang zu verzeichnen, bevor die Zahl der Todesfälle um Mai 2022 wieder anstieg, genau wie in England und Wales.

Die Frage ist, warum.

Man könnte argumentieren, dass vielleicht die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs im Vergleich zum Rest der Welt extrem ungesund ist und deshalb mehr Menschen sterben. Aber das ist leider keine Situation, die nur auf das Vereinigte Königreich beschränkt ist.

Der größte Teil Europas verzeichnet nach wie vor eine beträchtliche Zahl an überzähligen Todesfällen, wie aus dem folgenden offiziellen Diagramm von Eurostat hervorgeht, das die überzählige Sterblichkeit in ganz Europa im Mai 2022 zeigt.

Wie Sie sehen, ist die Welt mit einem äußerst ernsten Problem konfrontiert, bei dem jede Woche zehn- bis hunderttausende Menschen mehr sterben als erwartet, und weitere Beweise deuten darauf hin, dass dies auf die Covid-19-Impfungen zurückzuführen ist.

Die Sterblichkeitsrate pro 100.000 ist bei den Ungeimpften in allen Altersgruppen am niedrigsten

Laut einem Bericht, der am 6. Juli 2022 vom britischen Amt für nationale Statistiken veröffentlicht wurde, nur wenige Stunden bevor Boris Johnson seinen Rücktritt als Premierminister des Vereinigten Königreichs bekannt gab, sind die Sterblichkeitsraten pro 100.000 in allen Altersgruppen unter der ungeimpften Bevölkerung am niedrigsten.

Der Bericht trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022“ (Todesfälle nach Impfstatus, England, 1. Januar 2021 bis 31. Mai 2022) und kann auf der ONS-Website hier aufgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 2 des Berichts enthält die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus nach Altersgruppen für Todesfälle pro 100.000 Personenjahre in England bis Mai 2022.

Das ONS stellt die Daten für die 18- bis 39-Jährigen im Mai 2022 wie folgt dar:

Wir haben die Zahlen genommen und in einem kürzlich veröffentlichten Artikel, den Sie hier lesen können, Diagramme für jede einzelne Altersgruppe erstellt. Hier sind jedoch einige Beispiele, die das Ausmaß des Problems verdeutlichen.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei den 18- bis 39-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

In jedem einzelnen Monat seit Anfang 2022 war die Sterblichkeitsrate bei teilgeimpften und doppelt geimpften 18- bis 39-Jährigen höher als bei ungeimpften 18- bis 39-Jährigen. Bei den dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen hat sich die Sterblichkeitsrate nach der massiven Booster-Kampagne, die im Dezember 2021 im Vereinigten Königreich stattfand, jedoch von Monat zu Monat verschlechtert.

Im Januar hatten dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige ein geringfügig niedrigeres Sterberisiko als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 29,8 pro 100.000 bei den Ungeimpften und 28,1 pro 100.000 bei den dreifach Geimpften.

Dies änderte sich jedoch ab Februar. Im Februar hatten die dreifach geimpften 18- bis 39-Jährigen ein um 27 % höheres Sterberisiko als die nicht geimpften 18- bis 39-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften 26,7 pro 100 000 und bei den nicht Geimpften 21 pro 100 000 betrug.

Bis Mai 2022 hat sich die Lage für die dreifach Geimpften jedoch leider noch verschlechtert. Die Daten zeigen, dass dreifach geimpfte 18- bis 39-Jährige im Mai ein 52 % höheres Sterberisiko haben als ungeimpfte 18- bis 39-Jährige, mit einer Sterblichkeitsrate von 21,4 pro 100k bei den dreifach Geimpften und 14,1 bei den Ungeimpften.

Am schlimmsten sind die Zahlen bisher jedoch bei den Teilgeimpften: Im Mai ist die Sterblichkeitsrate bei den teilweise geimpften 18- bis 39-Jährigen um 202 % höher als bei den ungeimpften 18- bis 39-Jährigen.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei den 60- bis 69-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

Bei den 60- bis 69-Jährigen zeigt sich genau das gleiche Muster wie bei den 18- bis 39-Jährigen. Die doppelt und teilweise Geimpften haben seit dem Jahreswechsel ein höheres Sterberisiko als die Ungeimpften, und die dreifach Geimpften haben seit Februar ein höheres Sterberisiko als die Ungeimpften.

Im Januar war das Sterberisiko bei den teilweise geimpften 60- bis 69-Jährigen um schockierende 256 % höher als bei den ungeimpften 60- bis 69-Jährigen. Im selben Monat lag das Sterberisiko bei doppelt geimpften 60- bis 69-Jährigen um 223 % höher als bei ungeimpften 60- bis 69-Jährigen.

Im Mai war die Sterblichkeitsrate bei den dreifach geimpften 60- bis 69-Jährigen um beunruhigende 117 % höher als bei den ungeimpften 60- bis 69-Jährigen.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus bei 80- bis 89-Jährigen für Nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022.

die Ungeimpften sterben seit dem Jahreswechsel jeden Monat immer weniger.

Im April hatten doppelt geimpfte 80- bis 89-Jährige ein um 213 % höheres Sterberisiko als ungeimpfte 80- bis 89-Jährige, wobei die Sterblichkeitsrate bei den Ungeimpften bei 7598,9 pro 100 000 lag, während die Sterblichkeitsrate bei den doppelt Geimpften beunruhigende 23 781,8 pro 100 000 betrug.

Im selben Monat war die Sterblichkeitsrate bei den teilweise geimpften 80-89-Jährigen um erschreckende 672 % höher als bei den ungeimpften 80-89-Jährigen, mit einer schockierenden Sterblichkeitsrate von 58.668,9 pro 100k bei den teilweise Geimpften.

Im Mai 2022 ist die Sterblichkeitsrate bei den dreifach geimpften 80-89-Jährigen um 142 % höher als bei den ungeimpften 80-89-Jährigen, wobei die Sterblichkeitsrate bei den dreifach Geimpften 14.002,3 und bei den Ungeimpften 5.789,1 beträgt.

Das folgende Diagramm zeigt die monatlichen altersstandardisierten Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für nicht-Covid-19-Todesfälle in England zwischen Januar und Mai 2022 für alle Altersgruppen –

Die offiziellen Zahlen, die von der britischen Regierung heimlich veröffentlicht wurden, liefern unbestreitbare Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfstoffe tödlich sind und Tausende von Menschen töten.

Wie sonst lassen sich die hohe Zahl der Todesfälle und die Tatsache erklären, dass die Geimpften in jeder einzelnen Altersgruppe ein deutlich höheres Sterberisiko aufweisen als die Ungeimpften?

Eine Entvölkerung findet statt, wenn die Zahl der Menschen, die ihr Leben verlieren, die Zahl der geborenen Kinder übersteigt. Ein Trost für die Tatsache, dass jede Woche Hunderttausende mehr Menschen sterben als erwartet, wäre also ein massiver Anstieg der Neugeburten.

Leider ist das nicht der Fall, und die vertraulichen Pfizer-Dokumente erklären genau, warum.

Todesfälle bei Neugeborenen erreichen im März 2022 zum 2. Mal in 7 Monaten ein kritisches Niveau

Aus den vertraulichen Pfizer-Dokumenten, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden, geht hervor, dass die Covid-19-Impfung das Risiko erhöht, dass Neugeborene auf traurige Weise ihr Leben verlieren. Leider wird dies nun auch durch reale Daten belegt, die auf dem Dashboard „Covid-19 Wider Impacts“ von Public Health Scotland zu finden sind.

QuelleAmtliche Zahlen zeigen, dass die Neugeborenensterblichkeit im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die so genannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt sie sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren erreicht wurde.

Public Health Scotland (PHS) hat die Einleitung einer Untersuchung nicht förmlich bekannt gegeben, aber das ist das, was sie tun müssen, wenn die obere Warnschwelle erreicht ist, und das haben sie bereits 2021 getan.

Damals erklärte die PHS, die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „deutet darauf hin, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit Faktoren gibt, die über zufällige Schwankungen hinausgehen und zu der Zahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben“.

Die Geburtenrate in Deutschland ist dramatisch gesunken

Die offiziellen deutschen Geburtenzahlen wurden kürzlich veröffentlicht und bis April 2022 aktualisiert. Sie zeigen weiterhin einen Rückgang von 11% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 7 Jahre und einen Rückgang von 13% gegenüber 2021.

All dies ist auf die Covid-19-Injektionen zurückzuführen, und die vertraulichen Pfizer-Dokumente beweisen dies.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass 90% der mit Covid geimpften Schwangeren ihr Baby verloren haben

Die US Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer 75 Jahre lang hinauszuzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 genehmigt hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 1. August 2022.

Eines der in der Datenablage enthaltenen Dokumente ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Anwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

Sechsundvierzig Prozent der Mütter (124), die der Pfizer Covid-19-Injektion ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion.

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Dies bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden 4 schwerwiegende Fälle von Föten/Babys gemeldet, die auf die Injektion von Pfizer zurückzuführen sind.

Aber hier wird es etwas beunruhigend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.