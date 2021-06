Die Welt verändert sich, aber erkennen die Amerikaner das auch?

Letzte Woche fand in Sankt Petersburg, Russland, eines der wichtigsten Wirtschaftsforen der letzten Zeit statt. Es war das Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF). Obwohl Vertreter von mehr als 170 Ländern aus aller Welt persönlich oder per Live-Schaltung daran teilnahmen, fand es in den westlichen Mainstream-Medien kaum Erwähnung.

Das Forum bot die Gelegenheit zu einer großen Diskussion über das, was man mit Fug und Recht als die neue Wirtschaftsordnung bezeichnen könnte: die Verlagerung des wirtschaftlichen Schwerpunkts vom Westen, wo er zumindest in den letzten 200 Jahren vorherrschte, in den Osten.

Es gibt viele Symptome für diese grundlegende Verschiebung des wirtschaftlichen Schwerpunkts der Welt. Ein offensichtliches ist der stetige Verfall des US-Dollars als Medium für den internationalen Handel. Dies wurde in einem der Foren der Konferenz diskutiert, in dem sich die geschäftsführende Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, die russische Zentralbankgouverneurin Elvira Nebiullina und der russische Finanzminister Anton Siluanov ein Forum teilten.

Siluanow gab bekannt, dass im Mai dieses Jahres zum ersten Mal weniger als 50% der russischen Exporte in US-Dollar nominiert wurden. Siluanow kündigte an, dass Russland beabsichtige, den US-Dollar im russischen Vermögensfonds vollständig aufzugeben. Dies war Teil einer umfassenden Umstrukturierung des russischen Devisensystems.

Auch die Rolle des britischen Pfunds sollte reduziert werden (was die Russen bei den Briten nicht gerade beliebt machen wird). Die Rolle des Euro und des chinesischen Yuan sollte ebenfalls gestärkt werden, während der Status von Gold und dem japanischen Yen stabil bleiben sollte. Diese Änderungen können als Vorbereitung auf den Tag gesehen werden, den viele jetzt als unmittelbar bevorstehend ansehen, wenn Russland aus dem Weltfinanzsystem ausgeschlossen wird.

Ein weiteres Diskussionsthema auf dem SPIEF war die zunehmende Rolle der Chinesen in der eurasischen Wirtschaft. Eine Kombination aus chinesischen technischen Fähigkeiten und Russlands massiven Energieressourcen wird die Grundlage für einen eurasischen Markt bilden, der die bisher dominierende Rolle des Westens nach und nach abschwächen wird.

Einer der Hauptfaktoren, die diesen Wandel vorantreiben, ist der jahrzehntelange Missbrauch der Macht der Vereinigten Staaten, die sie als Quelle der wichtigsten Handelswährung der Welt behalten haben. Wenn der Gebrauch dieser Macht in Missbrauch umschlägt, wie es in den letzten Jahrzehnten offensichtlich war, führt dies unweigerlich zu einer Reaktion. Die von Russland und China angeführte Abkehr vom Dollar ist das offensichtliche Ergebnis der wachsenden Enttäuschung über den jahrzehntelangen Missbrauch der Position der Vereinigten Staaten.

Der Zeitpunkt der SPIEF-Konferenz ist ebenfalls bemerkenswert. Sie fand in den Tagen vor den G7- und NATO-Gipfeln und zwei Wochen vor dem Biden-Putin-Gipfel in Genf statt. Der Anstoß für diesen Gipfel kam von Biden. Zusammen mit einer Aufweichung einiger Streitpunkte mit Russland in den letzten Wochen und insbesondere mit der Rücknahme des Widerstands der Vereinigten Staaten gegen die Fertigstellung der Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland und in andere europäische Länder liefert. Die Vereinigten Staaten versprechen sich von dem Treffen in Genf eindeutig geopolitische Vorteile. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es zu wenig und zu spät sein.

Die Russen wissen ganz genau, dass die USA versuchen, sie von China zu trennen, auf das die Amerikaner ihre Antipathie zunehmend konzentrieren. Die russisch-chinesische Partnerschaft hat sich zu weit entwickelt, als dass die Fantasie einer von den USA inspirierten Trennung realisierbar wäre.

Ein herausragendes Beispiel für die russisch-chinesische Zusammenarbeit ist die immer größere Rolle, die die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit spielt. Die SOZ hat derzeit acht Mitgliedsstaaten, darunter etwas überraschend Pakistan und Indien, die im gegenseitigen Interesse zusammenarbeiten, vier Beobachterstaaten, darunter, von besonderem Interesse, Afghanistan, das auf eine Zukunft nach den Vereinigten Staaten blickt, und sechs Dialogstaaten. Die Mitgliedschaft erstreckt sich über die gesamte eurasische Region.

Zusammen mit anderen wichtigen regionalen Gruppierungen wie dem Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor und der aus Russland stammenden Eurasischen Wirtschaftsunion, die nach einem langsamen Start 2010 mit der Umsetzung der Eurasischen Zollunion und der 2011 erfolgten Unterzeichnung eines Freihandelsabkommens durch acht Länder zu einem ernstzunehmenden Gremium wurde. Es ist bemerkenswert, dass es Überschneidungen in der Mitgliedschaft dieser verschiedenen Organisationen gibt. Eine Gemeinsamkeit ist der Wunsch nach einer nicht westlich dominierten Regelung ihrer wirtschaftlichen und zunehmend auch anderen Belange.

Die russische Perspektive auf diese Entwicklungen wurde kürzlich von Präsident Putin dargelegt. In einer breit angelegten Diskussion über zukünftige Entwicklungen zog Putin eine direkte Parallele zur Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Wie von Reuters zitiert, sagte Putin, die Vereinigten Staaten irrten sich, wenn sie glaubten, sie seien „mächtig genug“, um mit der Bedrohung anderer Länder davonzukommen, ein Fehler, der zum Untergang der Sowjetunion geführt habe.

Putin machte die Kommentare während eines Treffens am späten Freitag, als er über die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Moskau sprach, laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. „Wir hören Drohungen aus dem Kongress und aus anderen Quellen. Das geschieht unter der Kontrolle der innenpolitischen Presse der Vereinigten Staaten“, wurde Putin zitiert. „Die Leute, die das tun, gehen wahrscheinlich davon aus, dass die Vereinigten Staaten eine solche wirtschaftliche, militärische und politische Macht haben, dass sie damit durchkommen können. Es ist keine große Sache, das ist es, was sie denken.“

Putin sagte, ein solches Verhalten erinnere ihn an die Sowjetunion: „Das Problem mit Imperien ist, dass sie denken, sie seien mächtig genug, um solche Fehler zu machen. Wir werden diese Leute kaufen, sie schikanieren, einen Deal mit ihnen machen, ihnen Halsketten schenken, sie mit Kriegsschiffen bedrohen. Und das wird alle Probleme lösen. Aber Probleme häufen sich an. Es kommt ein Moment, in dem sie nicht mehr gelöst werden können.“

Es ist dieser Hintergrund, den Putin zu seinem Treffen in Genf mit Biden mitbringen wird. Es gab keinen Grund zu erwarten, dass die Russen den Amerikanern nennenswerte Zugeständnisse machen würden. Sie sehen letztere eindeutig als ein Imperium im Niedergang. Es ist zu bezweifeln, dass die Amerikaner eine so klare Vorstellung von ihrer eigenen Zukunft haben, wie sie von anderen gesehen wird.

Die Welt verändert sich, vielleicht schneller als Biden es wahrhaben will. Ob er und seine Berater den Verstand haben, die Auswirkungen dieser Veränderungen zu erkennen, bleibt eine offene Frage. Es wäre vielleicht unklug, sich zu sehr auf eine amerikanische Fähigkeit zur Einsicht in diese sich verändernden Realitäten zu verlassen.