Israels großer Gewinn in Washington

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Jetzt lassen Sie mich das klarstellen. Eine Nation tyrannisiert und schikaniert einen viel kleineren Nachbarn, was diesen schließlich dazu bringt, mit größtenteils selbstgebauten Waffen zurückzuschlagen. Das größere und mächtigere Land, bewaffnet mit hochmodernen Tötungsmaschinen, greift seinen im Grunde unbewaffneten Gegner an und tötet Hunderte von Zivilisten, darunter eine große Anzahl von Kindern. Außerdem zerstört es die milliardenschwere Infrastruktur des ärmeren und schwächeren Nachbarn. Fast unmittelbar nach Beendigung der Kämpfe erscheinen hochrangige Gesetzgeber einer dritten Nation, die mit dem Krieg nichts zu tun hatte, außer die größere Nation mit Waffen zu versorgen, auf der Bildfläche und verbreiten die Lüge, dass die größere Nation in Wirklichkeit das Opfer eines unprovozierten Angriffs durch die „Terroristen“ der kleinen Nation gewesen sei. Sie taten dies öffentlich, während sie sich mit den Regierungsvertretern der großen Nation trafen und deren Handlungen guthießen, die, wie es scheint, von einem internationalen Gremium wegen Kriegsverbrechen untersucht werden soll. Zu ihnen gesellte sich ein ehemaliger Außenminister der dritten Nation, der ebenfalls die Propaganda der großen Nation wiederholte. Einige von ihnen versprachen auch, Militärhilfe im Wert von 1 Milliarde Dollar zu leisten, damit die große Nation sich aufrüsten kann.

Natürlich schreibe ich darüber, wie die republikanischen Senatoren Lindsey Graham, Ted Cruz und Bill Hagerty über das Memorial-Day-Wochenende nach Israel reisten und sich vor Premierminister Benjamin Netanjahu und Co. verbeugten. Während seines Treffens mit Bibi hielt Graham sogar ein Schild mit der Aufschrift „Mehr für Israel.“ Zu ihnen gesellte sich in Jerusalem auch der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der in der Stadt war, um seinen alten Freund Yossi Cohen zu besuchen, den Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad, der bald in den Ruhestand geht.

Ich frage mich manchmal, was die Gründerväter darüber denken würden, dass hochrangige Gesetzgeber ihre Pflichten gegenüber den Wählern ignorieren, um stattdessen nach Übersee zu reisen und den korrupten Herrschern einer fremden Nation zu schmeicheln, die keine der bürgerlichen Tugenden aufweist, die die Verfassung der Vereinigten Staaten einst bei der Gründung einer neuen Republik verankert hat? Cruz, zum Beispiel, ist ein besonders ehrgeiziger Schleimer, der seine Zukunft eindeutig in der engen Umarmung der Israel-Lobby sieht. Kürzlich geriet er in die Negativschlagzeilen, als er sein Haus in Houston, das zu dieser Zeit unter einer lang anhaltenden Stromkrise aufgrund von Sturmschäden litt, verließ, um mit seiner Familie nach Cancun zu fahren. Cruz ist ein Senator, dessen Hauptaufgabe darin besteht, für sich selbst zu werben.

Cruz nutzte die Gelegenheit, die sich ihm durch seine Anwesenheit neben dem exaltierten Netanyahu bot, um Präsident Joe Biden für das Versagen seiner Administration, Israel zu helfen, während es von den terroristischen Horden angegriffen wurde, anzuprangern. Vor seiner Abreise nach Israel erklärte er, dass er beabsichtige, „aus erster Hand zu hören und zu sehen, was unsere israelischen Verbündeten brauchen, um sich zu verteidigen, und der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass wir unmissverständlich an der Seite Israels stehen. Viel zu viele Demokraten haben moralisch zwischen Israel und den Terroristen, die es angreifen, zweideutig unterschieden, und progressive Randdemokraten sind mit wilden Anschuldigungen und Verschwörungstheorien sogar noch weiter gegangen.“

Nach einem Tag, den er damit verbrachte, Israels Iron Dome-Raketenabwehrsystem zu besichtigen, bevor er die Schäden in Ashkelon in Israel durch die Raketen aus dem Gazastreifen besichtigte, an die er mit einem weinerlichen Selbstvideo erinnerte, das seine Empathie für die israelischen Toten demonstrierte, sagte er, dass Bidens Aufrufe an Israel, einen Waffenstillstand anzustreben, die „Hamas-Terroristen ermutigt“ hätten. Er führte weiter aus: „Je länger Joe Biden Schwäche gegenüber der Hamas oder der Hisbollah oder dem Iran zeigt, desto mehr wird es zu einer Eskalation der Terroranschläge kommen.“

Aber es war Lindsey Graham, der den Preis dafür bekommen muss, dass er in der Gegenwart von Netanjahu völlig schleimig war und ein Schild mit der Aufschrift „Mehr für Israel“ hochhielt, während er in der Gegenwart des großen Führers praktisch in Ohnmacht fiel. Er sagte mit einem Grinsen: „Die Augen und Ohren Amerikas sind Israel. Niemand tut mehr, um Amerika vor dem radikalen Islam zu schützen, als unsere Freunde in Israel.“

Mit Schmeicheleien kommt man offenbar überall hin, denn Graham ist sich sicher bewusst, dass Israel eine strategische Belastung für die Vereinigten Staaten ist und seine Brutalität in der Tat ein Rekrutierungsinstrument für radikale Gruppen darstellt. Sein Schild hochhaltend, fragte Graham dann: „Was können also meine Freunde in Israel, in den nächsten Tagen und Wochen von Washington erwarten? Mehr.“ Für das heimische Publikum erläuterte er dann in einem Tweet, was „Mehr“ bedeuten würde. „Großartiges Treffen heute Morgen in Jerusalem mit dem israelischen Premierminister Netanjahu. ‚Mehr für Israel‘ zum Schutz und zur Verteidigung gegen Raketenangriffe der Hamas.“ Graham berichtete später Fox News, dass Israel den Verteidigungsminister Benny Gantz nach Washington schicken würde, um über den Antrag auf die Erhöhung der Militärhilfe um eine Milliarde Dollar zu verhandeln, um seine „Abschreckung“ nach dem brutalen Raketenangriff der Hamas wiederherzustellen. Er führte aus: „Es wird eine gute Investition für das amerikanische Volk sein. Ich werde im Senat dafür sorgen, dass sie das Geld bekommen.“

Da der Senatsausschuss voll von Zionisten der Demokratischen Partei ist, weiß Graham sicher, dass seine Unterstützung dafür, Israel das Geld zu geben, im Ausschuss gebilligt werden wird, um zur Schlussabstimmung ins Haus zu gehen, wo es ebenfalls gebilligt werden wird. Und das Weiße Haus signalisiert sogar, dass der Scheck des Finanzministeriums etwas größer ausfallen wird, in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar. Ein lächelnder Netanjahu zeigte, dass er weiß, wie man sich für den Freibrief bedankt, indem er Graham sagte: „Niemand hat mehr für Israel getan als Sie, Senator Lindsey Graham, ein treuer Verfechter unserer Allianz, und wir haben keinen besseren Freund. Sie sind ein großartiger Freund und ein großartiger Verbündeter gewesen.“

Der dritte republikanische Senator Bill Hagerty aus Tennessee, ein ehemaliger Trump-Botschafter in Japan, ist im Vergleich zu seinen Superstar-Reisebegleitern ein bisschen eine Nicht-Persönlichkeit, obwohl er, wie Cruz, leider im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats sitzt und die Führung bei der Autorisierung der sofortigen Nachlieferung von Israels Waffen übernommen hat. Und auch er hat sich auf das Spiel eingelassen, Israels Hintern zu küssen, indem er eine Medienmitteilung auf seiner Senats-Website veröffentlichte, in der es heißt: „Cruz und Hagerty landen in Israel, um den Schaden des Hamas-Krieges zu beurteilen: Amerikaner sahen mit Entsetzen zu, als die Hamas und andere vom Iran unterstützte Terroristen in Gaza kürzlich Tausende von Raketen auf unschuldige Männer, Frauen und Kinder in Israel abfeuerten. Ich schließe mich Senator Cruz an, meinem Kollegen im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats, um Israel zu besuchen und Schulter an Schulter mit unseren Verbündeten zu stehen, nachdem sie die schlimmsten Terroranschläge der letzten Jahre ertragen mussten, weil ich aus erster Hand sehen möchte, was die USA noch tun können, um unsere lebenswichtige Allianz mit Israel zu stärken, in einer Zeit, in der Terroristen wie die Hamas und die Hisbollah und die Terror unterstützenden Regime im Iran und in Syrien den Nahen Osten noch gefährlicher machen…“

Pompeo tat auch seinen Teil und schwärmte von seiner Teilnahme an der Ruhestandsparty für Cohen. Er tweetete, wie es war „Großartig, mit guten Freunden in Tel Aviv zu sein!“ Er hat sich eindeutig die Krankheit der präsidialen Anmaßung zugezogen und weiß, welcher Knopf zuerst gedrückt werden muss.

Man bemerkt sofort das völlige Fehlen jeglicher Sympathiebekundung für die Hunderte von Palästinensern, die von Israel in einem Krieg getötet wurden, der durch die Beschlagnahmung von Häusern, bewaffnete Mobs von Siedlern in den verbliebenen arabischen Vierteln und Angriffe von Soldaten und Polizei auf die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem provoziert wurde. Danach stellt man fest, dass diese Clowns, die vorgeben, Senatoren zu sein, Leute sind, die von amerikanischen Bürgern gewählt und großzügig bezahlt wurden, nicht von Israel, und doch scheinen sie zu glauben, dass es völlig angemessen ist, in diesem Land Zeit damit zu verbringen, sich im Namen eines Schurkenstaates in den Krieg eines anderen einzumischen. Wenn jemand ein Amtsenthebungsverfahren verdient hat, dann sie, aber egal, weder die zionistisch dominierten nationalen US-Medien noch das Establishment werden eine solche Forderung stellen, ganz im Gegenteil. Wie dem auch sei, ihr Verhalten ist verachtenswert und ist symptomatisch für die Art der Korruption, die den Niedergang und Fall von dem, was einmal eine große Nation vorausgeht.