Die Welt, wie wir sie kannten, ist für immer verschwunden!

Von Chuck Baldwin

Den meisten Menschen mag das vielleicht nicht bewusst sein, auch wenn es einigen klar ist, doch die letzten sechs Wochen haben die Welt für immer verändert. Die Welt, die wir vor sechs Wochen kannten, ist für immer verschwunden. Sicherlich wird es Monate und Jahre dauern, bis dieser globale Wandel seinen Höhepunkt erreicht, doch dieser Höhepunkt ist unvermeidlich. Nichts kann ihn aufhalten.

Solange die Vereinigten Staaten untrennbar mit Israel verbunden sind, werden wir niemals Frieden finden.

Der zionistische Staat Israel ist in seinem Kern ein System aus Hass, Tod und Konflikt. Alles, was er berührt, wird schnell verdorben und stirbt. Doch nun ist es Israel selbst, das im Sterben liegt. Und wenn Israel stirbt, wird die ganze Welt zum Leben erwachen.

Ich finde es interessant, dass das erste Tier in der Prophezeiung von Daniel 7 Nebukadnezar darstellt, den babylonischen König, der sein Land zu einem Weltreich machte – und den Mann, der das Südreich Israel (Juda) und dessen Hauptstadt Jerusalem zerstörte.

Nebukadnezar selbst verfiel dem Wahnsinn und der Geisteskrankheit.

Und das vierte Tier, das Daniel in dieser Prophezeiung sah, war das Römische Reich, das – ebenso wie das erste Tier – den jüdischen Überrest vernichtete und die wiederaufgebaute Stadt Jerusalem sowie den wiederaufgebauten jüdischen Tempel vollständig auslöschte.

So wurden zwei der vier Reiche, die Daniel sah, von Gott dazu benutzt, die abtrünnige, gottlose Stadt Jerusalem und die israelitischen Königreiche zu vernichten.

Man sagt, die Geschichte wiederhole sich. Wenn dem so ist, erleben wir vielleicht gerade jetzt mit Präsident Donald Trump eine Wiederholung der Geschichte.

Wie Nebukadnezar ist auch Donald Trump in Wahnsinn und Irrsinn versunken. Sein illegaler und wahnsinniger Angriffskrieg gegen den Iran ist ein lebender Beweis für seinen Wahnsinn. Sein vulgärer, blasphemischer Beitrag am Ostersonntagmorgen ist ein lebender Beweis für seinen Wahnsinn. Sein Beitrag, in dem er der Welt seine Absicht verkündet, Kriegsverbrechen und Völkermord zu begehen, indem er die gesamte Zivilisation des Iran auslöscht, ist ein lebender Beweis für seinen Wahnsinn. Und sein Meme, in dem er sich als Jesus Christus darstellt, ist ein lebender Beweis für seinen Wahnsinn.

Die Evangelikalen hatten recht: Sie haben nur ihre Könige verwechselt. Trump ist Gottes Werkzeug, das NICHT an den persischen König Cyrus erinnert, sondern an den babylonischen König Nebukadnezar.

Lassen Sie mich hier einen Auszug aus CJ Werlemans jüngstem Podcast wiedergeben:

Diese Woche enthüllen wir ein Dutzend Gründe, warum Israel bald besiegt, aufgelöst und am Ende sein wird. Friedensgespräche und Waffenstillstandsabkommen bedeuten für den Staat Israel absolut nichts, denn die Zionisten haben sich selbst an eine selbst auferlegte binäre Wahl gekettet: Entweder sie dehnen den jüdischen Staat tief in arabisches Gebiet aus, oder der jüdische Staat stirbt. Der Status quo ist niemals eine Option. Das Völkerrecht ist niemals eine Einschränkung. Menschenleben sind nichts weiter als eine bedeutungslose Statistik. Denn letztendlich gibt es niemals einen Waffenstillstand mit Israel. Fragen Sie einfach Ihren örtlichen Zionisten. Die zionistische Lobby zieht nun alle Register aus ihrem großen Trickkoffer, um den Waffenstillstand zu torpedieren und die Vereinigten Staaten tiefer in den Sumpf zu ziehen, denn ein Rückzug oder auch nur ein teilweiser Rückzug der Vereinigten Staaten aus diesem Konflikt würde Israel in einer Zeit, in der seine Verteidigung noch nie so schwach war, gefährlich ungeschützt zurücklassen. Sehen Sie, entgegen den stark zensierten Berichten in den westlichen Medien erleidet Israel an mehreren Fronten und aus einer Vielzahl von Richtungen katastrophale Schläge. Stellvertreter des Iran versetzen der kritischen Infrastruktur verheerende Schläge, die das zionistische Regime nicht aufhalten und noch weniger verbergen kann. Das wissen nicht nur Israels Feinde nur zu gut, sondern auch der Chef des israelischen Militärs, der warnt, die IDF stehe kurz vor dem Zusammenbruch, und sagt, es werde bald eine Zwangsrekrutierung nötig sein, um sie vor der völligen Vernichtung zu bewahren. Was zionistenfreundliche Medien wie FOX News und CNN Ihnen nicht zeigen, ist, dass Israel bald völlig wehrlos sein wird. Lassen Sie mich das noch einmal sagen, denn ich möchte, dass es wirklich ankommt: Israel wird wehrlos. Dem „Iron Dome“, dem milliardenschweren, von amerikanischen Steuerzahlern finanzierten Luftabwehrsystem, das Israel sowohl als Schutzschild als auch als politisches Aushängeschild genutzt hat, gehen die Abfangraketen schneller aus, als sie ersetzt werden können. Die Produktionslinien können nicht mithalten. Die Zahlen sprechen nicht für Israel, und Teheran weiß das ebenso wie China, das nun sein ganzes Gewicht als Supermacht hinter die iranische Raketenversorgung wirft. Ein neuer Bericht des US-Geheimdienstes besagt, dass der Iran über genügend Raketenkapazitäten verfügt, um Israel noch mindestens weitere 12 bis 24 Monate lang anzugreifen – ein Schock, auf den die israelischen Militärplaner völlig unvorbereitet waren, wie sich daran zeigt, dass Israel bereits damit begonnen hat, den Einsatz seiner besten abgefangenen Raketen zu rationieren. Jedes Mal, wenn der Iran oder seine Verbündeten also eine Drohne, eine ballistische Rakete oder eine Marschflugrakete abfeuern, testen sie nicht nur Israels Verteidigung, sondern zehren sie auch auf. Dies ist eine Strategie der Zermürbung, die beispiellose Zerstörung in israelischen Städten verursacht – eine Realität, die selbst pro-israelische Medien nicht länger leugnen können. Wenn ich sage, dass Israel schwer getroffen wird, meine ich damit, dass es regelrecht pulverisiert wird. Der Iran verwandelt große israelische Städte in ein zweites Gaza, wobei israelische Zivilisten nun unter den Trümmern ihrer eigenen Häuser gefangen sind – was an die Art und Weise erinnert, wie israelische Kampfflugzeuge mehr als 100.000 Palästinenser massenhaft ermordet haben. Die Israelis werden den Rest ihrer Tage in Bunkern verbringen, denn nach den Worten von Professor Robert Pape wird der Iran Israel militärisch und wirtschaftlich bald in den Schatten stellen.

CJ hat absolut Recht.

Wie ich bereits gesagt habe: Das zionistische Experiment ist vorbei! Eine Mehrheit sowohl der Republikaner als auch der Demokraten lehnt den israelischen Staat mittlerweile ab. Die vom Zionismus gekauften Kongressabgeordneten auf dem Capitol Hill werden sich entweder offen vom zionistischen Staat (und dem Schmiergeld von AIPAC) distanzieren oder aus dem Amt geworfen werden. Dies wird während der nationalen Parteitage der Republikaner und Demokraten im Jahr 2028 für alle offensichtlich werden.

Der Iran hat den Krieg gegen Benjamin Netanjahu und Donald Trump gewonnen. Und in den nächsten Monaten wird das amerikanische Volk die Wahrheit erfahren, dass über 900 unserer Soldaten im Iran-Krieg getötet und über 5.000 verwundet wurden – alle für Israel getötet oder verwundet. (Derzeit werden getötete und verwundete amerikanische Soldaten nach Deutschland geschickt, um die US-Verluste vor der amerikanischen Öffentlichkeit geheim zu halten.)

Egal, was Trump zwischen jetzt und November tut, die Welt vor dem Iran-Krieg ist für immer verschwunden. Wie Julius Cäsar sagte, als er den Rubikon überquerte: Alea iacta est (die Würfel sind gefallen).

Wenn ich sage, dass die Welt, wie wir sie kannten, für immer verschwunden ist, sind hier einige Beispiele dafür, was ich meine:

*Die globale Vorherrschaft der USA ist vorbei.

*Die Vorherrschaft Israels im Nahen Osten ist vorbei.

*Der Petrodollar als Weltreservewährung ist Geschichte.

*Der britische Kolonialismus ist endlich vorbei.

*Der christliche Zionismus ist vorbei.

*Die multipolare Welt ist da.

Kurzfristig bedeutet dies, dass uns einige sehr schwierige Tage bevorstehen – insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht.

Ohne den Petrodollar wird Amerika gezwungen sein, seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Keine unbegrenzten Defizitausgaben mehr; kein Gelddrucken mehr für endlose Kriege rund um den Globus; keine US-Militärstützpunkte mehr in fast jedem Land der Erde; keine Freifahrtscheine mehr für Politiker, die sich ihre korrupten Taschen mit Blutgeld von antiamerikanischen Interessengruppen wie der Israel-Lobby und dem militärisch-industriellen Komplex füllen.

Natürlich werden die politischen und wirtschaftlichen Eliten dieses Landes das NICHT einfach so hinnehmen. Sie werden mit allen Mitteln versuchen, jedes Quäntchen ihrer korrupten Macht, ihres ungehinderten Einflusses und ihres erpressten Geldes zu behalten, mit dem sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor den Augen der amerikanischen Bevölkerung geprahlt haben. Der Durchschnittsamerikaner WIRD einen wirtschaftlichen Preis zahlen, wenn diese unvermeidliche Neuordnung der Welt eintritt. Aber die korrupte Epstein-Klasse wird das Unvermeidbare nicht aufhalten können. Letztendlich werden viele von ihnen die Zeichen der Zeit erkennen und nach China umsiedeln, das dazu bestimmt ist, in den kommenden Jahrzehnten zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht zu werden.

An dieser Stelle möchte ich meine christlichen Leser ermutigen, sich dieses kurze Video anzusehen, das das explosive Wachstum des Christentums in China dokumentiert. Das Video wird den Zuschauern auch helfen zu verstehen, warum China im gleichen Zeitraum ein derart exponentielles Wirtschaftswachstum erlebt hat.

Langfristig bedeutet dies jedoch, dass es keine Fernsehprediger und evangelikalen Pastoren mehr geben wird, die die verdammenswerten Lehren des christlichen Zionismus verbreiten. John Hagee wird entweder in den Ruhestand gehen oder sich eine andere Einnahmequelle suchen müssen, denn der christliche Zionismus ist TOT.

Das bedeutet, dass die Regierung in Washington, D.C., gezwungen sein wird, sich auf die legitimen Bedürfnisse und Prioritäten der Vereinigten Staaten zu konzentrieren – und damit aufzuhören, den amerikanischen Steuerzahler als Sparschwein für ihre eigenen korrupten Ambitionen zu missbrauchen.

Das bedeutet deutlich weniger Geld für die Führung nicht erklärter, unnötiger Kriege im Ausland im Auftrag zionistischer Banker. Das bedeutet deutlich weniger Blutvergießen durch Amerikas Söhne und Töchter, die für Israel kämpfen und sterben.

Und ja, es bedeutet den Todesstoß für Scofields „Entrückungs“-Geschwätz. Bücher wie The Great Late Planet Earth und Left Behind werden in Museen verbannt und sind NICHT mehr in den Aktuellkeitsregalen der amerikanischen Buchhandlungen zu finden.

Die Welt, die wir kannten, ist für immer verschwunden!

Wir Christen sollten uns geehrt fühlen, in diesem historischen Moment am Leben zu sein. Wir haben, von allen Generationen, die Gelegenheit, das Evangelium des Neuen Bundes – das die Evangelikalen in den letzten fast hundert Jahren aufgegeben haben – in eine neue Generation, eine neue Welt zu tragen, in der Gläubige auf der ganzen Welt wieder als EIN LEIB anerkannt werden, weder Jude noch Heide, sondern EIN LEIB in Jesus Christus. Und wo wir, so Gott will, wieder in der Lage sein werden, die gesamte Menschheit als Menschen zu sehen, wo kleine Mädchen im Iran nicht zur Zielscheibe für die Verbrennung durch Pete Hegseths Tomahawk-Raketen werden und wo in der Sonntagsschule Jungen und Mädchen wieder das Lied von einst singen werden:

Jesus liebt die kleinen Kinder, alle Kinder dieser Welt. Rot und gelb, schwarz und weiß, sie sind ihm alle lieb und teuer. Jesus liebt die kleinen Kinder dieser Welt.

Ja, die Welt, wie wir sie kannten, ist für immer verschwunden!