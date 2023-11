Die Welt wird bargeldlos – aber Sie sollten es nicht

Diejenigen von uns, die Bargeld bevorzugen, können nur so lange an ihren Gewohnheiten festhalten, wie es ihnen möglich ist. Was wird sein, wenn diese Gelegenheit vorbei ist? Das wird nur die Zeit zeigen.

Anmerkung von LifeSiteNews-Mitbegründer Steve Jalsevac: Catherine Austin Fitts, die in diesem Artikel erwähnt wird, empfiehlt oft nachdrücklich, für fast alle Einkäufe nur Bargeld zu verwenden, um den Übergang zu einer erzwungenen bargeldlosen Gesellschaft zu verlangsamen. Besuchen Sie auch keine Geschäfte, die kein Bargeld akzeptieren. Bezahlen Sie an den Zapfsäulen im Auto nur mit Bargeld. Ja, es ist eine Unannehmlichkeit, aber nichts im Vergleich zu dem, was uns in einer vollständig digitalen Wirtschaft bevorsteht. Ist Ihnen Ihre Freiheit weniger wichtig als Bequemlichkeit? Überlegen Sie es sich

Vor fast 10 Jahren – am 12. Dezember 2013 – bin ich in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen und ein paar Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Einer meiner Stopps war eine Target-Filiale (nein, ich kaufe dort nicht mehr ein), wo ich Artikel im Wert von etwa 12 Dollar kaufte.

Fünf Tage später wurde bekannt, dass Target Opfer einer massiven Datenpanne geworden war, bei der Schadsoftware die Namen der Kunden, die Nummern der Kredit- und Debitkarten, das Ablaufdatum der Karten und den dreistelligen Sicherheitscode (CVV) abfing. Bis zu 70 Millionen Kredit- und Debitkarten wurden zwischen dem 27. November und dem 15. Dezember 2013 missbraucht.

Die Auswirkungen dieser Datenpanne waren gewaltig – nicht nur durch die 18,5 Millionen Dollar, die Target schließlich an mehrere Bundesstaaten zahlte (zu diesem Zeitpunkt die größte Summe, die jemals für eine Datenpanne gezahlt wurde), sondern auch durch die Bemühungen der Kunden, ihre Daten zu schützen, damit sie nicht Opfer eines Identitätsdiebstahls werden.

Es war daher eine große Erleichterung, als ich mich daran erinnerte, dass ich meine Einkäufe im Wert von 12 Dollar in bar bezahlt hatte.

Zum Zeitpunkt der Datenpanne waren mein Mann und ich bereits dabei, unseren Lebensstil komplett auf Bargeld umzustellen, aber nach diesem Vorfall sind wir so weit gegangen, wie es nur ging. Unsere Verwendung von Kredit- und Debitkarten ging rapide zurück. Seitdem leben wir nur noch mit Bargeld.

Interessanterweise habe ich letzte Woche einige Einkäufe (mit Bargeld) in einem Ace Hardware-Markt in einer nahe gelegenen Stadt getätigt. Wir nehmen seit Jahren an ihrem „Rewards“-Programm teil – die Einkäufe werden gezählt, und in regelmäßigen Abständen werden Rewards-Karten ausgegeben – und so war ich überrascht, als die Kassiererin nicht nach meinen Rewards-Informationen fragte. „Das liegt daran, dass Ace landesweit gehackt wurde, um Lösegeld zu erpressen“, erklärte sie mir. „Wir können keine Waren bestellen, keine Rewards-Punkte zählen und keine Online-Bestellungen bearbeiten. Die Kunden sind besorgt um ihre Kreditkartendaten.“

Natürlich haben wir die Entscheidung für einen bargeldlosen Lebensstil nicht ein einziges Mal bereut. Da das Bezahlen mit Bargeld das Risiko eines Identitätsdiebstahls verringert, bezahlen wir nichts mehr mit Krediten, es sei denn, es ist absolut notwendig, mit Ausnahme von gelegentlichen Online-Einkäufen. Wir haben sogar beschlossen, keine Schecks mehr auszustellen, außer wenn wir unsere monatlichen Rechnungen per Post bezahlen. Da wir keine Smartphones haben, haben wir die Revolution von Venmo, Zelle und Cash App komplett verpasst. Nein, für uns ist das altmodische Geld das einzig Wahre.

Aber die Zeit wird kommen, in der uns diese Wahlmöglichkeit genommen wird, wenn der Druck auf die „Bequemlichkeit“ der digitalen Währung zunimmt. Trotz aller schönen Worte der Regierung ist die digitale Währung zweifellos ein Horrorszenario, das nur darauf wartet, Wirklichkeit zu werden.

Die Risiken sind vielfältig. Die digitale Währung ist anfällig für Hackerangriffe, technische Störungen und Stromausfälle. Jeder Schluckauf im System würde bedeuten, dass Ihr Geld „gerade jetzt“ nicht verfügbar ist. Bei regionalen Katastrophen mit großflächigen Stromausfällen könnte niemand in den betroffenen Gebieten Geld umtauschen, was die Not noch verschlimmern würde.

Ein Beispiel dafür ist der Zusammenbruch des Einlagensystems in der vergangenen Woche, von dem alle großen Banken betroffen waren. Die Menschen konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen, weil ihre Gehaltsschecks nicht mehr im System waren. Wo ist nun all der „Komfort“? Sind digitale Währungen auf magische Weise vor Hackerangriffen, Stromausfällen oder Pannen geschützt?

Wenn die Fiat-Währung verschwindet, wird jeder darunter leiden. Sie können Ihrem Friseur kein Trinkgeld mehr geben oder einem Obdachlosen ein paar Dollar in die Tasse werfen. Man kann nicht mehr auf dem Flohmarkt verkaufen, was man nicht mehr benötigt, oder seinem Enkel einen 10-Dollar-Schein in einer Geburtstagskarte schicken.

Digitale Währungen werden es der Regierung ermöglichen, Vermögenswerte nach Belieben zu konfiszieren. Vergessen Sie nächtliche FBI-Razzien; ein Knopfdruck genügt, und das Opfer hat nichts mehr. Die bloße Androhung dieser Möglichkeit wird ausreichen, um alle außer den hartgesottensten Rebellen auf Regimekurs zu bringen.

„Die Versuchung, die direkte Macht über digitales Geld zu missbrauchen, wird für die Regierung wahrscheinlich zu groß sein“, schreibt Lawrence Walters von der Walters Law Group. „Natürlich gehen die potenziellen Zensurbedenken, die sich aus dieser Macht ergeben, weit über die Online-Unterhaltungsindustrie hinaus und könnten gegen jede Person oder Firma eingesetzt werden, die sich weigert, der Linie zu folgen und sich der aktuellen Orthodoxie der Regierung zu unterwerfen. … Die Geschichte zeigt, dass die Regierung einen starken Anreiz hat, diejenigen finanziell zu bestrafen, die bei der Produktion und Veröffentlichung kontroverser Inhalte unsichere Grenzen überschreiten, auch ohne strafrechtlich verurteilt zu werden.

Catherine Austin Fitts, ehemalige stellvertretende Staatssekretärin im US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, sagte in einem Interview: „Wenn man jeden in ein digitales Konzentrationslager stecken, sein Bankkonto jederzeit leeren und ihm vorschreiben kann, wofür er sein Geld ausgeben darf und wofür nicht, dann hat man die totale Kontrolle“. Wenn Sie denken, dass der Begriff „digitales Konzentrationslager“ extrem und übertrieben klingt, denken Sie noch einmal darüber nach. Wenn die Regierung beschließt, Sie zu bestrafen, sind Sie verloren. Sie können Ihre Stromrechnung nicht bezahlen, also wird Ihnen der Strom abgestellt. Man kann die Wasserrechnung nicht bezahlen, also wird das Wasser abgestellt. Man kann kein Benzin kaufen, also kann man nicht Auto fahren. Sie können Ihre Miete oder Hypothek nicht bezahlen, also werden Sie zwangsgeräumt. Sie können Ihre Grundsteuer nicht bezahlen, also wird Ihr (bezahltes) Haus beschlagnahmt. Sie können keine Lebensmittel mehr kaufen. Vergessen Sie die medizinische Versorgung, sie ist nicht mehr verfügbar.

Diese Kaskade von Ereignissen kann buchstäblich auf Knopfdruck eintreten. Sie werden nicht ins Gefängnis gehen, aber das müssen Sie auch nicht. Das Leben wird zur Hölle auf Erden.

Das Unheimliche an der digitalen Währung ist, dass man ihr nicht entkommen kann. Sie durchdringt buchstäblich jeden Aspekt des Lebens eines jeden Menschen, egal wie abgelegen er auch sein mag. Manche sagen, dass eine Tauschgesellschaft entstehen wird – und tatsächlich erwarte ich, dass dies fast sofort geschehen wird – aber man kann nicht gegen eine Autoversicherung, Grundsteuer oder andere staatliche Forderungen tauschen.

Natürlich ist Amerika nicht die einzige Nation, die mit diesem Problem konfrontiert ist. Australien ist anscheinend das erste westliche Land, das die großen Banken völlig bargeldlos machen will. Dieser Versuch anderer Regierungen, ihre Bürger finanziell zu versklaven, greift um sich.

Diejenigen unter uns, die Bargeld bevorzugen, können nur so lange an ihren Gewohnheiten festhalten, wie sie können. Was aber, wenn diese Möglichkeit vorbei ist? Das wird die Zeit zeigen.

Aber eines ist sicher: Hacking wird nur dann an Umfang, Ehrgeiz und Raffinesse zunehmen, wenn jeder gezwungen ist, bei jeder Transaktion seine Karte zu zücken.