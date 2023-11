Doug Casey über den drohenden Bankrott der US-Regierung

Von Doug Casey

International Man: Jeder weiß, dass die US-Regierung schon seit vielen Jahren bankrott ist. Aber wir dachten, dass es lehrreich sein könnte, ihre aktuelle Cashflow-Situation zu sehen.

Der Haushalt der US-Regierung ist der größte in der Geschichte der Welt und wächst in einem unkontrollierbaren Tempo.

Nachstehend finden Sie eine Übersicht über den Haushalt des letzten Haushaltsjahres, der ein Defizit von fast 1,7 Billionen Dollar aufwies.

Bevor wir auf die einzelnen Haushaltsposten eingehen, wie sehen Sie das Gesamtbild des US-Haushalts?

Doug Casey: Die größten Ausgaben der US-Regierung sind die sogenannten „entitlements“. Es ist seltsam, wie das Wort „Ansprüche“ legitimiert wurde. Haben die Menschen wirklich ein Anrecht darauf, dass der Staat für ihre Gesundheit, ihre Rente und ihre Wohlfahrt aufkommt? In einer moralischen Gesellschaft lautet die Antwort: Nein: Nein. Ansprüche zerstören die persönliche Verantwortung, legitimieren Diebstahl, zerstören Wohlstand und schaffen Gegensätze.

Tatsache ist, dass Menschen, die einmal einen „Anspruch“ haben, sich auf diesen verlassen, und man kann ihn ihnen nicht einfach wegnehmen. Die Chinesen nennen das „jemandem die Reisschüssel zerbrechen“. Im Falle des amerikanischen Wohlfahrtsstaates ist es eher eine Frage des Zerbrechens der Hundeschüssel eines geprügelten Hundes. Es ist eine Schande, denn viele haben sich auf ihre Mutter, den Staat, verlassen, und das nicht nur aus eigenem Verschulden. Die USA sind durch und durch korrupt geworden.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) – ein Schimpfwort für sie – hat nicht ganz unrecht, wenn es die meisten Menschen arrogant als „nutzlose Mäuler“ bezeichnet. Immer mehr Menschen produzieren gar nichts, sondern konsumieren nur auf Kosten der anderen. Mit freundlicher Genehmigung des Staates.

Ich habe kaum Zweifel daran, dass die Ausgaben des Staates in dem Maße steigen, wie die Menschen mehr verlangen. Während die Einnahmen sinken, weil sich die Große Depression vertieft. Was der Fall sein wird, da die Wirtschaft durch immer mehr Steuern, Vorschriften und die Entwertung der Währung belastet wird. Und das alles zusätzlich zu den gigantischen Schulden, unter denen die Regierung und das Land begraben sind.

Die Regierung erinnert mich an einen Pokerspieler, der immer verrücktere Einsätze tätigt, in der Hoffnung, dass Magie oder Glück ihm aus der Patsche helfen. Es endet immer schlecht.

Wir haben diese Entwicklung mindestens seit den 1960er Jahren beobachtet – ein Zugwrack in Zeitlupe. Aber das Unvermeidliche hat sich schließlich in das Unmittelbare verwandelt.

International Man: Was denken Sie über Sozialversicherung, Gesundheit und Medicare?

Angesichts der alternden Bevölkerung scheint es politisch unmöglich, hier nennenswerte Kürzungen vorzunehmen. Im Gegenteil: Die Ausgaben in diesen Bereichen werden wahrscheinlich explodieren.

Doug Casey: Sie sollten abgeschafft werden. Ich habe das schon oft gesagt, aber man muss es so oft wie möglich wiederholen, denn jeder vergisst die grundlegendste aller Grundlagen. Die Regierung als Instrument der Gewalt sollte sich nämlich darauf beschränken, Menschen vor physischer Gewalt zu schützen. Und nichts anderes.

Das impliziert ein Polizeisystem, um die Menschen vor innerer Gewalt zu schützen, ein Militär, um sich gegen ausländische Angreifer zu verteidigen, und ein Gerichtssystem, das es den Menschen ermöglicht, Streitigkeiten zu schlichten, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Ich würde weiter argumentieren, dass diese drei Dinge für das Funktionieren einer Zivilgesellschaft so wichtig sind, dass sie nicht den Leuten überlassen werden sollten, die sich unweigerlich zur Regierung hingezogen fühlen. Aber das ist ein anderes Thema.

Wenn ich mir diese drei Dinge anschaue, die Sie im Einzelnen genannt haben, dann sind sie eine absolute Katastrophe. Sie sind fiskalisch unsolide, werden die US-Regierung in den Bankrott treiben und damit auch das Land selbst, insbesondere bei einer alternden Bevölkerung.

Die Sozialversicherung schien seinerzeit eine gute Idee zu sein, damit arme Menschen im Alter nicht völlig ohne Einkommen dastehen. Tatsache ist jedoch, dass die Sozialversicherung ein klassisches Schneeballsystem ist. Die Steuern sind von einem unbedeutenden Prozentsatz auf 12,4 % gestiegen.

Sie sind so hoch, dass die Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, denen sie eigentlich helfen sollen, keine Möglichkeit haben, selbst zu sparen. Die Sozialversicherung ist sowohl eine praktische als auch eine moralische Katastrophe.

Was Medicare angeht: Was geht es Sie an, wenn ein anderer sich nicht um seinen Körper gekümmert hat? Ihr Körper ist Ihr wichtigster Besitz. Sollte es auch Ihr Problem sein, wenn sich jemand nicht um sein Auto kümmert? Sollte der Staat Ihr gesamtes Eigentum in Ordnung bringen?

Sollte der Staat etwas mit der Gesundheit zu tun haben? Nein. Das ist ausschließlich eine Frage der persönlichen Verantwortung. Wenn der Staat glaubt, dass Sie ihm gehören, wie eine Milchkuh, kann das Vieh natürlich erwarten, dass es Futter bekommt, ebenso wie Medizin, wenn es krank wird.

Staatliche Anspruchsregelungen ermutigen jeden, auf Kosten seiner Nachbarn zu leben. Sie sind von Natur aus entmenschlichend, korrumpierend und entwürdigend. Sie sind rundum ein schlechtes Geschäft.

International Man: Angesichts der prekärsten geopolitischen Lage seit dem Zweiten Weltkrieg ist es unwahrscheinlich, dass die „Landesverteidigung“ gekürzt wird.

Stattdessen ist es so gut wie sicher, dass die so genannten Verteidigungsausgaben steigen werden.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Die „Verteidigungs“-Ausgaben der Vereinigten Staaten sind höher als die der nächsten 10 Nationen zusammen, einschließlich Russland und China. Der größte Teil dieser Ausgaben fließt in den Schlund von fünf großen Rüstungsunternehmen. Vor ein oder zwei Jahrzehnten gab es noch 30 oder 40 Rüstungsunternehmen. Aber jetzt haben sie sich zusammengeschlossen, um besser mit der großen Regierung umgehen zu können.

Sie stellen zunehmend nur noch teure Hightech-Waffen her, die sich unter den heutigen Bedingungen als völlig nutzlos erweisen könnten. So erleben die USA derzeit eine Invasion von Menschen mit Füßen über die südliche Grenze – Millionen und Abermillionen junger Männer fremder Rasse, Sprache, Religion und Kultur, allein in den letzten zwei Jahren. Es könnte sein, dass wir in den USA noch einen Bürgerkrieg bekommen, zusätzlich zu mehreren irrsinnigen Kriegen im Ausland.

Diese High-Tech-Waffen, die die USA in den Bankrott treiben und das Verteidigungsestablishment bereichern, werden sich als weitgehend nutzlos erweisen. In der Zwischenzeit wird das Militärpersonal ausgemerzt. Es ist kein Geheimnis, dass die Streitkräfte nicht genug Leute rekrutieren können, um ihren Personalbestand auf dem gewünschten Niveau zu halten. Das liegt zu einem guten Teil daran, dass ESG und DEI im gesamten Militär wie langsam wirkende Gifte eingeschleust worden sind. Das Militär ist nicht länger eine Leistungsgesellschaft. Jetzt ist es entscheidend, die richtige Hautfarbe und das richtige Geschlecht zu haben. George Patton würde angewidert aufgeben.

Obendrein sind die Verteidigungsausgaben eine Provokation für andere Länder. Es ist, als würde man mit einem riesigen goldenen Hammer herumfuchteln. Sie haben zu Recht Angst, dass den USA alles wie ein Nagel vorkommt.

International Man: Die Nettozinsausgaben für die Staatsverschuldung beliefen sich im GJ 2023 auf 659 Mrd. USD, die mit Sicherheit noch steigen werden.

Die US-Regierung muss einen beträchtlichen Teil ihrer bestehenden Schulden, die zu einem Zinssatz von 0 % ausgegeben wurden, in einem Umfeld viel höherer und steigender Zinssätze umschulden.

Wie denken Sie über diesen Punkt?

Doug Casey: Die Zinsen auf die Schulden sind das nächste große Problem, zusätzlich zu den Ansprüchen und den unkontrollierten „Verteidigungs“-Ausgaben.

Früher hieß es: „Macht euch keine Sorgen um die Staatsverschuldung, die schulden wir uns selbst“, was immer lächerlich war, weil einige bestimmte Leute sie immer anderen bestimmten Leuten schuldeten.

Aber die USA können kein ausreichendes Kapital mehr erwirtschaften, um die Schulden der Regierung zu finanzieren. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Regierung nicht „Wir, das Volk“ ist. Die Regierung ist eine separate Einheit mit eigenen Interessen, so unterschiedlich wie General Motors.

In der jüngsten Vergangenheit wurden die Staatsschulden nicht von Amerikanern, sondern von Ausländern finanziert. Jetzt aber wollen die Ausländer nicht mehr die Schulden eines bankrotten Unternehmens besitzen, dessen Währung nichts als ein schwimmendes Abstraktum ist. Die Regierung kann ihre Schulden nur finanzieren, indem sie sie an ihre Zentralbank, die Fed, verkauft, die neue Dollar schafft, um die Schulden zu kaufen.

Da der Dollar unweigerlich an Wert verliert, werden die Zinssätze steigen. Das gilt unabhängig davon, was die Fed tut oder nicht tut. Der Markt wird höhere Zinssätze verlangen, um die Schulden zu finanzieren. Sie wollen keine Anleihen besitzen.

International Man: Die Ausgaben der US-Regierung können offenbar nur noch steigen.

Gibt es eine Chance, dass die US-Regierung reformiert und auf eine nachhaltige Basis zurückkehrt?

Wenn nicht, was sind die Folgen?

Doug Casey: Die US-Regierung ist bankrott. Es geht nicht nur um die offiziellen 34 Billionen Dollar. Die tatsächliche Zahl ist um ein Vielfaches höher, wenn man die Eventualverbindlichkeiten berücksichtigt. Sie liegt wahrscheinlich eher bei 100 Billionen Dollar. Diese Schulden werden niemals zurückgezahlt werden. Die US-Regierung ist wie Wiley Coyote, nachdem er von einer Klippe gestürzt ist.

Darüber hinaus ist der Durchschnittsamerikaner hoch verschuldet – Studiendarlehen, Hypothekenschulden, Kreditkartenschulden, Autoschulden und vieles mehr. Das Land steckt in großen Schwierigkeiten. Ehrlich gesagt, gibt es im Moment keinen anderen Ausweg als die offizielle Bankrotterklärung.

Mir ist klar, dass eine ernsthafte Veränderung unmöglich ist, da die Situation so außer Kontrolle geraten ist. Aber hier sind sechs Dinge, die man sich vorstellen kann – für den Anfang:

1) Lassen Sie den Zusammenbruch aller bankrotten Unternehmen zu. Keine Rettungsaktionen, Subventionen oder Garantien für Banken, Versicherungen, Unternehmen oder sonstiges.

Davon wird es in den kommenden Jahren reichlich geben. Bailout-Gelder sind immer verschwendet. Der größte Teil des realen Reichtums, der sich jetzt im Besitz der bankrotten Unternehmen befindet, wird weiterhin existieren.

Es wird lediglich den Besitzer wechseln. Aber das ist nicht annähernd genug. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es eine halbe Maßnahme, ein 3-Fuß-Seil über eine 12-Fuß-Lücke. Wenn man den Zusammenbruch unrentabler Unternehmen zulässt, ohne die Bedingungen zu ändern, die das Problem verursacht haben, wird die Erholung noch schwieriger sein. Also …

2) Deregulierung. Im Gegensatz zu dem, was fast jeder denkt, ist der Hauptzweck der Regulierung nicht der Schutz der Verbraucher, sondern die Festigung der bestehenden Ordnung. Die Regulierung verhindert, dass neue Institutionen schnell und kostengünstig entstehen können.

Braucht das Landwirtschaftsministerium wirklich 100.000 Mitarbeiter, um weniger als zwei Millionen landwirtschaftliche Betriebe in den USA zu regulieren? Schaffen Sie es ab.

Hat das Energieministerium, das 1977 gegründet wurde, um eine vorübergehende Krise irgendwie zu lösen, mit seinen 110.000 Mitarbeitern und Vertragspartnern und einem Jahresbudget von 32 Milliarden Dollar irgendetwas Wertvolles geleistet? Schaffen Sie es ab.

Wie steht es mit dem zutiefst korrupten Bureau of Indian Affairs, das seit 100 Jahren nicht mehr von Nutzen ist? Schaffen Sie es ab.

Die FTC, die SEC, die FCC, die FAA, das DOT, das HHS, das HUD, das Labor, der Handel und viele andere dienen nur wenig oder gar keinem nützlichen öffentlichen Zweck. Wenn man sie abschafft, würde die gesamte Wirtschaft aufblühen – mit Ausnahme der parasitären Lobby- und Rechtsberufe. Es gibt Hunderte von Behörden wie diese. Die meisten sind nicht nur nutzlos. Sie sind aktiv destruktiv.

3) Die Abschaffung der Fed. Sie ist der eigentliche Motor der Inflation. Geld ist nur ein Tauschmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel; man braucht keine Zentralbank, um Geld zu haben. In der Tat sind Zentralbanken immer destruktiv. Sie kommen nur denjenigen zugute, die als erste ihr Geld bekommen.

Was würden wir als Geld verwenden? Das spielt keine Rolle, solange es sich um einen Rohstoff handelt, der nicht aus dem Nichts geschaffen werden kann. Gold ist die offensichtliche Wahl. Bitcoin könnte sich als ausgezeichnet erweisen.

Die ganze Idee einer Zentralbank ist ein Schwindel. Massive Rettungsaktionen und optionale Kriege können ohne sie nicht durchgeführt werden.

4) Senkung der Steuern um 50 %… für den Anfang. Die Wirtschaft würde boomen. Das Geld wird nicht gebraucht, wenn alle Behörden weg sind. Schon gar nicht, wenn die nächsten beiden Punkte befolgt werden.

5) Begleichung der Staatsschulden. Ich weiß, dass dies ein Schock ist, es sei denn, Sie erinnern sich daran, dass die Schulden sowieso nie bezahlt werden. Warum sollten die nächsten Generationen für die Dummheit ihrer Eltern bezahlen müssen?

Ein Zahlungsausfall klingt unehrenhaft – und das ist er in der Zivilgesellschaft auch. Aber die Regierung ist anders. Sie ist schon lange nicht mehr „Wir, das Volk“, sondern ein sich selbst ausbeutender, von Kumpanen geführter Ungetüm. Sie ist wie ein Gebäude mit einem morschen Fundament – es ist besser, es mit einem kontrollierten Abriss zum Einsturz zu bringen, als darauf zu warten, dass es unvorhersehbar einstürzt.

Regierungen geraten ständig in Zahlungsschwierigkeiten, auch wenn die meisten Zahlungsschwierigkeiten subtil sind, nämlich durch Inflation. Bei einem Zahlungsausfall werden jedoch nur diejenigen geschädigt, die einem Institut Geld geliehen haben, das es nur zurückzahlen kann, indem es anderen Geld stiehlt. Sie sollten bestraft werden.

6) Entflechtung und Loslösung. Zu den Verstrickungen, aus denen sich die USA befreien müssen, gehören vor allem die UNO und die NATO. Die Ausgaben könnten leicht um 50 % gekürzt werden. Die US-Kampftruppen, die derzeit in über 100 Ländern im Einsatz sind, können nach Hause kommen. Sie „verteidigen“ nichts, sondern sind Kollaborateure vor Ort, die sich schlechte Gewohnheiten aneignen und die Einheimischen verärgern. Die Ausgaben für das Militär und seine Sportkriege tragen erheblich zu den Problemen der Wirtschaft bei.

Anmerkung der Redaktion: Die wirtschaftliche Entwicklung ist beunruhigend. Leider kann der Einzelne kaum etwas tun, um den Verlauf dieser Entwicklungen zu ändern.

Das Beste, was Sie tun können und sollten, ist, sich zu informieren, damit Sie sich bestmöglich schützen und sogar von der Situation profitieren können.

Genau aus diesem Grund haben der Bestsellerautor Doug Casey und seine Kollegen gerade einen dringenden neuen PDF-Bericht veröffentlicht, der erklärt, was als nächstes kommen könnte und was Sie dagegen tun können.