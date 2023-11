Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine und der Völkermord im Gazastreifen entlarven auf fatale Weise westliche Heuchelei und moralischen Bankrott

Die alte, vom Westen dominierte Ordnung muss verschwinden, trotz des unermesslichen Schmerzes und Leids, das damit verbunden ist.

Die führenden Politiker und Institutionen des Westens haben sich durch ihre Mitschuld am Völkermord am palästinensischen Volk in einen noch nie dagewesenen Verruf gebracht. Dies wird durch den Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine noch verschlimmert.

Nicht nur die Komplizenschaft des Westens bei Kriegsverbrechen wird aufgedeckt, sondern auch die schockierende Doppelmoral und Heuchelei der westlichen Führer wird der ganzen Welt vor Augen geführt. Diese Leute sind Lügner, Psychopathen und Kriminelle.

Was wir hier erleben, ist etwas zutiefst Historisches: der grundlegende Zusammenbruch des westlichen Bildes von vermeintlicher demokratischer und moralischer Autorität.

Überall auf der Welt kommt es zu großen öffentlichen Protesten gegen das entsetzliche Abschlachten von Zivilisten im Gazastreifen und im Westjordanland durch israelische Staatstruppen. In europäischen und nordamerikanischen Städten wie Washington DC, London, Berlin und Paris demonstrieren Millionen von Bürgern nicht nur gegen die Verbrechen des israelischen Staates, sondern auch – was ebenso wichtig ist – gegen die verwerfliche Schuld ihrer eigenen Regierungen, die die völkermörderische Zerstörung des palästinensischen Volkes unterstützen.

Die Empörung der Bevölkerung wird sogar von einfachen Angestellten, Diplomaten und anderen Mitarbeitern von Regierungen und Parlamenten zum Ausdruck gebracht. Proteste von Arbeitnehmern haben Häfen blockiert, die westliche Waffen nach Israel liefern. Auch Journalisten westlicher Medienunternehmen prangern die Voreingenommenheit ihrer Organisationen an und beschweren sich – zu Recht – darüber, dass die kompromittierte Berichterstattung den Völkermord unterstützt und begünstigt.

US-Präsident Joe Biden und andere westliche Politiker werden wegen ihrer Mitschuld am Völkermord öffentlich ausgepfiffen. Unter den Demonstranten befinden sich auch jüdische Organisationen und Personen, die den Nazi-Holocaust überlebt haben.

Die Reaktion der westlichen Institutionen, die die Proteste als unrechtmäßig bezeichnen, verstärkt den öffentlichen Zorn noch. Die Behörden haben versucht – und sind gescheitert -, die Demonstrationen mit der verwerflichen Behauptung zu verbieten, die Demonstranten seien Sympathisanten von Terroristen und antisemitisch. Eine solche Verleumdung von Millionen einfacher Bürger, die sich mobilisiert haben, um den Völkermord zu verurteilen, schürt nur noch mehr die Verachtung gegenüber westlichen Regierungen und Medien.

Im Gazastreifen geht das barbarische und abscheuliche Massentöten von Zivilisten – hauptsächlich Frauen und Kinder – seit mehr als vier Wochen ununterbrochen weiter. Das auslösende Ereignis am 7. Oktober, bei dem die militante Palästinensergruppe Hamas Hunderte von Israelis tötete, steht in keinem Verhältnis zu dem darauf folgenden Völkermord. Über 40.000 palästinensische Zivilisten wurden Berichten zufolge ermordet oder verstümmelt. Eine ganze Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen ist in dem blockierten Gebiet einer grausamen kollektiven Bestrafung ausgesetzt. Besonders entsetzlich ist die Tötung von Kindern durch israelische Bombardements mit US- und NATO-Waffen.

Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, die NATO und die G7 haben sich alle geweigert, zu einer Einstellung des Gemetzels aufzurufen. Stattdessen haben sie auf “humanitäre Pausen” gedrängt, denen das israelische Regime von Benjamin Netanjahu kürzlich zugestimmt hat – zweifellos unter dem Druck westlicher Führer, die eine Revolte in ihrer Bevölkerung befürchten. Doch solche erbärmlichen “Pausen” sind nur eine weitere Beleidigung.

Die ganze Welt, einschließlich Russlands und Chinas und der großen Mehrheit der Vereinten Nationen, fordert ein sofortiges Ende des Massenmords an unschuldigen Menschen. Keine bedeutungslosen “Pausen” für die Wiederaufrüstung und weitere Zyklen des Tötens. Auf der ganzen Welt ertönt ein erneuter, nachdrücklicher Ruf nach historischer Gerechtigkeit für das palästinensische Volk, das jahrzehntelang unter der abscheulichen Besatzung und Aggression des zionistischen Regimes gelitten hat, das von westlichen Regierungen unterstützt wird.

Amerikanische Waffen – bezahlt von den amerikanischen Steuerzahlern und indirekt vom Rest der Welt aufgrund des privilegierten US-Dollars – werden für die Vernichtung von Zivilisten in Gaza eingesetzt. Und die US-Regierung beabsichtigt, den Nachschub an Tötungsmaschinen mit 14 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe zu erhöhen. Bidens Weißes Haus und das Pentagon sagen dreist, dass es keine roten Linien gibt, um den Einsatz der amerikanischen Feuerkraft durch Israel einzuschränken. Bereits jetzt wurden rund 25.000 Tonnen Sprengstoff auf den Gazastreifen abgeworfen, was der Wucht von zwei A-Bomben entspricht, mit denen die USA im August 1945 Hiroshima bombardierten.

In der Region ist eine gewaltige Armada von Kriegsschiffen der USA und anderer NATO-Staaten versammelt, darunter auch Flugzeugträger mit Atomantrieb. In Anbetracht der offiziellen Position der Regierungen der USA und der NATO, Israel zu unterstützen – unter der fadenscheinigen Behauptung seines “Rechts auf Selbstverteidigung” -, ist es unausweichlich, dass die westlichen Mächte den Völkermord voll und ganz unterstützen. Diese verabscheuungswürdige Politik ist für die westlichen Bürger und die ganze Welt offenkundig.

Die Heuchelei und Doppelzüngigkeit der westlichen Führer, ihrer Regierungen und ihrer Medien werden als Kriegsverbrecher verurteilt. Noch vor ein paar Monaten haben dieselben westlichen Scharlatane Russland wegen angeblicher Kriegsverbrechen in der Ukraine angeprangert. Biden, Von der Leyen, Scholz, Macron und Sunak und andere westliche Politiker hielten fromme Predigten über angebliche russische Verbrechen gegen die Ukraine – obwohl dieser Krieg in Wirklichkeit von der NATO angezettelt wurde, die ein Nazi-Regime in Kiew bewaffnet und unterstützt hat.

Jetzt, da Russland das von der NATO unterstützte Kiewer Regime weitgehend besiegt hat, wird der Krieg in den westlichen Medien und von den westlichen Regierungen kaum noch erwähnt.

Erstaunlich ist jedoch das Fehlen jeglicher echter Besorgnis unter den westlichen Staats- und Regierungschefs über die tatsächlichen Kriegsverbrechen in Palästina in großem Ausmaß.

Biden und seine westlichen Komplizen sprechen von “Trauer um unschuldige Tote”, während sie den israelischen Staatsterrorismus bewaffnen und unterstützen.

Die Barbarei, die sich in Gaza und im Westjordanland abspielt, ist schockierend. Umso abstoßender ist die ausdrückliche Schuld der westlichen Staaten an der Ermöglichung des Völkermords.

Was die Verbrechen in der Realität offenbaren, ist der absolut teuflische Charakter der westlichen Staatsmacht. Die Verbrechen des israelischen Regimes sind die Manifestation des westlichen Imperialismus; die wahre und groteske, faulige Natur der westlichen Macht. Jahrzehntelang, ja jahrhundertelang haben die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Partner eine Scharade aufgeführt, indem sie vorgaben, Vorbilder der Demokratie zu sein – während sie gleichzeitig den Rest des Planeten ausbeuteten und ausplünderten.

Jetzt sind all ihre Täuschungen und ihre Korruption offenkundig geworden. Es handelt sich um kriminelle Regime, deren Geschichte des kriegstreiberischen Kolonialismus und Imperialismus nur allzu oft durch die vorherrschende Medienkontrolle und selbsternannte Allüren vernebelt wurde. Es ist nun glasklar, wofür der “kollektive Westen” (eine globale Minderheitenelite) wirklich steht: Tod und Zerstörung.

Die große Frage ist, wie weit und wohin die große öffentliche Wut und Verachtung führen wird. Eine historische Revolte ist im Gange. Was kommt als Nächstes? Kann sie konstruktiv mobilisiert werden, um die dekadenten Diktaturen der kapitalistischen Oligarchie zu stürzen, die die westlichen Staaten unter dem Deckmantel der Demokratie beherrscht haben?

Eines zeichnet sich ab. Die westlichen Elitensysteme sind jenseits aller Reparaturen und Rehabilitierungen beschädigt. Die Kreuzigung des palästinensischen Volkes hat eine Büchse der Pandora geschaffen. Die westliche Korruption – die tiefe, systematische, historische Korruption – ist nun offenkundig und kann von den Eliten, die versuchen, sie zu vertuschen, nicht wieder hineingestopft werden.

Die völkermörderischen Verbrechen der westlichen Mächte können diesmal nicht mehr verschwiegen oder wegdiskutiert werden. Die Doppelzüngigkeit und der Bankrott verletzen den existenziellen Kern.

Letztlich gibt es aber vielleicht Hoffnung auf eine bessere, gerechtere und fairere Welt. Doch zunächst muss die alte westlich dominierte Ordnung verschwinden, trotz des unermesslichen Schmerzes und Leids, das damit verbunden ist.