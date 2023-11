Alle wollen Gazas Gas

Von Rachel Donald

Der 500-Milliarden-Dollar-Glücksfall zur Stützung der EU-Versorgung

Während seine Bürger auf die Straße gehen und einen Waffenstillstand fordern, ist das Schweigen der europäischen Staats- und Regierungschefs ohrenbetäubend. Ihre schwachen Aufrufe zu „humanitären Pausen“ werden vom israelischen Staat ignoriert, der in den vergangenen Wochen mehr Bomben auf den Gazastreifen abgeworfen hat als in den Jahren zuvor zusammen. Mehr als 8.000 Tote sind zu beklagen, die dem Ansturm nicht entkommen konnten, da Krankenhäuser und Flüchtlingslager angegriffen wurden. Amnesty International schätzt, dass im Gazastreifen mehr Kinder getötet wurden als im vergangenen Jahr in jedem anderen Konfliktgebiet.

Dennoch verteidigen Biden und seine europäischen Freunde das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, und behaupten, dass die palästinensische Gesundheitsbehörde die Zahl ihrer Toten hochrechnet. Die UNO kann nur schimpfen, während sich wieder einmal herausstellt, dass internationales Recht nur dann eingehalten wird, wenn die Feinde es brechen, während Israel 2 Millionen Menschen, die im größten Freiluftgefängnis der Welt gefangen sind, von Wasser, Lebensmitteln, Strom und Internet abschneidet und damit eine kollektive Bestrafung für die abscheulichen Verbrechen der Hamas am 7. Oktober vornimmt.

Doch während es Bomben regnet, gehen die Geschäfte wie gewohnt weiter: Israel hat am 30. Oktober 12 Lizenzen an sechs Unternehmen vergeben, um vor der Mittelmeerküste des Landes nach Erdgas zu suchen. Dies ist das jüngste Projekt zur Ausbeutung eines von mehreren Gasfeldern, die in den vergangenen Jahrzehnten an der Mittelmeerküste entdeckt wurden, um die Energieabhängigkeit Israels und vor allem die Europas zu lösen.

Die gesamten Öl- und Gasreserven wurden 2019 auf einen Wert von 524 Milliarden Dollar geschätzt. Laut einem im selben Jahr veröffentlichten UN-Bericht hat Israel jedoch nicht den alleinigen Rechtsanspruch auf diese 524 Milliarden Dollar. Nicht nur, dass ein Teil der 524 Milliarden Dollar aus den besetzten Gebieten Palästinas stammt, ein großer Teil des Rests befindet sich außerhalb der Landesgrenzen in der Tiefsee und sollte daher mit allen betroffenen Parteien geteilt werden. Der Bericht stellt das nationale Recht auf diese Ressourcen infrage, da es Millionen von Jahren gedauert hat, bis sie entstanden sind, und die Palästinenser das gesamte Gebiet bis zur jüngsten offiziellen Gründung Israels besetzt hielten.

Die Autoren stellen außerdem fest, dass es ein weiteres Kriegsverbrechen ist, wenn die Besatzungsmacht den Bürgern das Recht verweigert, ihre eigenen natürlichen Ressourcen zu nutzen, einschließlich der Umleitung der Wasserversorgung Palästinas, der Unterbrechung des Zugangs zur Fischerei, der Aneignung von Agrarland und der Zerstörung von Olivenhainen. Die finanziellen Kosten sind enorm. „Bis heute haben sich die realen und die Opportunitätskosten der Besatzung ausschließlich im Bereich Erdöl und Erdgas auf Dutzende, wenn nicht Hunderte Milliarden Dollar summiert.“

Gasfelder vor dem Gazastreifen: Der Kampf um die Ressourcen

Direkt zum Video:

Warum teilen, wenn man exportieren kann?

Die USA und die EU sind seit der Gründung Israels im Jahr 1948 mit Israel verbündet, und seither wurden die Beziehungen durch Abkommen verstärkt. Im Juni 2022 unterzeichnete die EU unter dem Druck, nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine eine andere Gasquelle zu finden, eine Absichtserklärung mit einer anderen Kolonialmacht, um Gas aus dem Leviathan-Gasfeld zu importieren. Dieses Gasfeld, das größte der jüngsten Entdeckungen, enthält 22 Billionen Kubikfuß an förderbarem Erdgas und könnte Israels Inlandsbedarf für 40 Jahre decken.

Die USA gingen noch einen Schritt weiter und schlossen ein Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel im Energiebereich ab, in dem es heißt, dass „die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel im Energiebereich und die Erschließung natürlicher Ressourcen durch Israel im strategischen Interesse der Vereinigten Staaten liegen“, und versprachen, Israel in „regionalen Sicherheitsfragen“ zu unterstützen.

Erdgas wird als eine Ressource angesehen, die sich „positiv auf die regionale Sicherheit auswirkt“, was im politischen Jargon für den Bau von Handelsbrücken mit arabischen Nachbarländern steht. Ägypten beginnt 2020 mit dem Import von Gas aus dem Leviathan-Feld und hat im vergangenen Jahr die Absichtserklärung mit Israel und der EU unterzeichnet.

Erdgas oder „LNG“ wird weltweit als politischer Trick eingesetzt, um die politischen Beziehungen und die wirtschaftliche Verflechtung zu vertiefen, da die Welt nicht aus moralischen Gründen vom Erdöl abrückt, sondern einfach, weil die Ölreserven zur Neige gehen. LNG wird von allen, von den Chefs fossiler Brennstoffe bis zum französischen Präsidenten, als Übergangskraftstoff gebrandmarkt und ist der Liebling unter den fossilen Brennstoffen mit 40 % weniger Kohlendioxidemissionen als Kohle (eine niedrige Messlatte) und einem weltweiten Vorrat von 125 Jahren.

Die USA, der weltweit größte Produzent und Exporteur von LNG, setzen darauf, dass die Energiewende erst einmal gasförmig wird, bevor sie grün wird. 20 neue LNG-Terminals, die Gas aus dem Permian Basin im Südwesten transportieren, sollen noch in diesem Jahr von Bidens Regierung genehmigt werden. Analysten sagen, dass die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zwanzigmal höher wären als die der Ölbohrungen in Willow, dem viel umstrittenen neuen Ölfeld in Alaska, das für den Export vorgesehen ist.

Gas ist die Währung, mit der man sich die Gunst der Politik sichert. Im Jahr 1999 wäre dies in Gaza beinahe geschehen.

Gas in Gaza

1999 entdeckte die BG Group (BGG) ein großes Gasfeld zwischen 17 und 21 Seemeilen vor der Küste von Gaza. Gemäß den Oslo-II-Vereinbarungen hat die Palästinensische Autonomiebehörde (PNA) die Seehoheit bis zu 20 Seemeilen vor der Küste des Gazastreifens. Im November 1999 unterzeichnete die Palästinensische Autonomiebehörde mit BGG einen 25-Jahres-Vertrag über die Erschließung von Gasvorkommen.

Die Reserven wurden auf 1 Billion Kubikfuß geschätzt und würden den Bedarf Palästinas decken sowie den Export ermöglichen. Ehud Barak, der damalige israelische Ministerpräsident, erteilte BGG im Juli 2000 die Genehmigung zur Durchführung der ersten Bohrung. Sie wurden fündig. Palästina und Israel begannen zu verhandeln, und es wurde davon ausgegangen, dass die Vereinbarung sowohl der israelischen Nachfrage als auch dem palästinensischen Angebot zugute kommen würde.

Ein Wechsel in der israelischen Führung machte das Geschäft jedoch zunichte, da die Regierung von Ariel Sharon angeblich die Ablehnung eines Liefervertrags zwischen dem palästinensischen Gasfeld und der staatlichen Israel Electric Corporation veranlasste. Im Mai 2002 schaltete sich der damalige britische Premierminister Tony Blair ein, und Scharon erklärte sich bereit, ein Abkommen über die jährliche Lieferung von 0,05 Billionen Kubikfuß palästinensischen Gases für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren auszuhandeln.

Im Jahr 2003 änderte er jedoch seine Meinung mit der Begründung, dass die Mittel zur Unterstützung des Terrorismus verwendet werden könnten.

Auf Betreiben des neuen Premierministers stimmte die Regierung von Ehud Olmert im April 2007 der Wiederaufnahme der Verhandlungen mit BGG zu. Ab 2009 würde Israel jährlich 0,05 Billionen Kubikfuß palästinensisches Gas für 4 Milliarden Dollar kaufen und damit eine gute Atmosphäre für den Frieden schaffen, so die Argumentation.

Die Schlacht um Gaza im Jahr 2007, bei der die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernahm, änderte die Vereinbarung jedoch erneut, da die Hamas den ursprünglichen palästinensischen Anteil von 10 % an der BGG-Vereinbarung erhöhen wollte. Die israelische Regierung setzte ein israelisches Verhandlungsteam ein, das unter Umgehung der palästinensischen Regierung und der Palästinensischen Autonomiebehörde ein Abkommen mit BGG aushandeln sollte, wodurch der 1999 zwischen BGG und der Palästinensischen Autonomiebehörde unterzeichnete Vertrag praktisch hinfällig wurde. Im Dezember 2007 zog sich die BGG jedoch aus den Verhandlungen mit der israelischen Regierung zurück.

Im Juni 2008 nahm die israelische Regierung erneut Kontakt mit BGG auf, um den Vertrag dringend neu auszuhandeln. Im UN-Bericht heißt es: „Die Entscheidung, die Verhandlungen mit BGG zu beschleunigen, fiel zeitlich mit der Planung einer israelischen Militäroperation in Gaza zusammen, wobei es den Anschein hat, dass die israelische Regierung vor der Militäroperation, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befand, eine Vereinbarung mit BGG erzielen wollte.“

Mit dem Einmarsch Israels in den Gazastreifen im Dezember 2008 wurden die palästinensischen Gasfelder unter israelische Kontrolle gebracht – unter Missachtung des Völkerrechts. Seitdem hat BGG mit der israelischen Regierung zu tun. Die UNO schätzt den Schaden für das palästinensische Volk auf mehrere Milliarden Dollar.

Aber mehr Gas für alle anderen.

Die Situation in Palästina ist komplexer als die Lage der Gasfelder, aber Geopolitik und Geologie weisen ähnliche Wege. In der EU ist die Nachfrage nach Gas, das von den Verbündeten genehmigt wurde, höher denn je, was vielleicht dazu führt, dass man sich erdreistet, die Kriegsverbrechen Israels zu unterstützen und gleichzeitig die Russlands zu verurteilen. Was die USA betrifft, so ist ein Netz von Pipelines ein Netz von Abhängigen, die ihre Hegemonie weniger bedrohen, wenn ihre eigene Energie von dem 51. Bei all diesen Berechnungen werden Palästinenser ermordet – eine weitere externe Auswirkung der Petrostate, die von unseren derzeitigen Führern nie berücksichtigt wird.