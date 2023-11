Rückschlag: Die massiven Auswirkungen des Gaza-Krieges auf Israels Wirtschaft

Israel wird sich möglicherweise nie von seinem wirtschaftlichen Zusammenbruch nach dem 7. Oktober erholen. Dem palästinensischen Widerstand ist es nicht nur gelungen, Israels Wahrnehmung der inneren Sicherheit zu zerstören, sondern auch erhebliche Risikohindernisse für ausländische Investoren zu errichten.

Am 6. November veröffentlichte die Financial Times eine außergewöhnliche Untersuchung über die verheerenden wirtschaftlichen Folgen des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, die sich auf die persönlichen Finanzen, die Arbeitsmärkte, die Unternehmen, die Industrie und die israelische Regierung selbst auswirken.

Die FT berichtet, dass der Krieg “Tausende” von Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen hat, von denen viele am Rande des Zusammenbruchs stehen und ganze Sektoren in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt haben.

Daten des israelischen Zentralamts für Statistik zeigen eine düstere Realität: Jedes dritte Unternehmen hat entweder geschlossen oder arbeitet mit einer Auslastung von 20 Prozent, seit die Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober begann und ein Loch in das nationale Vertrauen Israels gerissen hat.

Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat Einnahmeverluste von mehr als 50 Prozent zu verzeichnen. Die südlichen Regionen, die dem Gazastreifen am nächsten liegen, sind am stärksten betroffen, da zwei Drittel der Unternehmen entweder geschlossen sind oder nur minimal arbeiten.

Das israelische Arbeitsministerium berichtet, dass 764.000 Bürger, d. h. fast ein Fünftel der israelischen Erwerbsbevölkerung, aufgrund von Evakuierungen, Schulschließungen mit Kinderbetreuungspflichten oder Einberufungen zum Reservedienst arbeitslos sind, was die Krise weiter verschärft.

Der Tribut für Tel Avivs Handel und Tourismus

Am Montag bezifferte Bloomberg die wirtschaftlichen Auswirkungen von Tel Avivs Kriegshandlungen: Der Gaza-Krieg hat die israelische Wirtschaft bisher fast 8 Milliarden Dollar gekostet, und mit jedem Tag, der vergeht, kommen weitere 260 Millionen Dollar an Verlusten hinzu.

Trotz dieser katastrophalen Lage gibt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der in hohem Maße auf die Unterstützung rechter, ultrazionistischer politischer Gruppierungen angewiesen ist, weiterhin “riesige Summen” für nicht lebensnotwendige ideologische und siedlungskoloniale Projekte aus und weicht damit vom typischen Protokoll der Kriegswirtschaft ab.

Netanjahu hat eine Rekordsumme von 14 Milliarden Schekel (3,6 Milliarden Dollar) an freiwilligen Ausgaben für die fünf politischen Parteien seiner Koalitionsregierung vorgesehen, von denen ein Großteil für religiöse Schulen und den Ausbau illegaler jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland bestimmt ist.

Als bittere Ironie des Krieges gegen den Gazastreifen sind mehrere israelische Bauprojekte vorübergehend zum Stillstand gekommen, da sie in erster Linie auf die Ausbeutung palästinensischer Arbeiter angewiesen sind. Die FT berichtet, dass Zionisten “beim Anblick arabischer Arbeiter, die schwere Werkzeuge in der Hand halten, verärgert sind” und deshalb “keine palästinensischen Arbeiter dabei haben wollen”. Eine solche Entmündigung findet statt, obwohl viele Unternehmen auf Spenden angewiesen sind, um sich über Wasser zu halten.

Man denke nur an Atlas Hotels, eine Boutique-Kette, die ihre 16 Häuser im gesamten Apartheidstaat für die von palästinensischen Freiheitskämpfern “vertriebenen” Menschen geöffnet hat. In ihrer Verzweiflung baten sie Lieferanten, Kontakte in Übersee, Kunden und sogar ihre eigenen Mitarbeiter um finanzielle Unterstützung.

Ein leitender Angestellter, der von der FT befragt wurde, gab offen zu, dass das Unternehmen am Ende sei, wenn solche Einnahmen ausblieben. Angesichts der Tatsache, dass die Ausgaben der israelischen Verbraucher seit Beginn des Krieges drastisch zurückgegangen sind, gilt dies zweifellos auch für viele Unternehmen, deren Überleben von diskretionären Ausgaben abhängt.

Der Tourismus, ein potenzieller wirtschaftlicher Rettungsanker, bietet für Tel Aviv kaum eine Atempause. Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen, dass der internationale Reiseverkehr nur 2,8 Prozent zum israelischen BIP beiträgt und 230.000 Arbeitsplätze bietet, das sind nur etwas mehr als 6 Prozent der Gesamtbeschäftigten.

Trotz anhaltender Bemühungen im Jahr 2022, den Tourismus wieder anzukurbeln, wurde im Oktober ein massiver Rückgang von 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Beginn der Al-Aqsa-Flut dezimierte den Reiseverkehr weiter, und die Zahl der täglichen Flüge vom und zum Flughafen Ben Gurion sank von 500 auf nur noch 100.

Im Oktober 2022 waren es dagegen über 370 000 internationale Ankünfte. Da ein Ende des Krieges nicht in Sicht ist und die zionistischen Siedler selbst in Scharen fliehen, ist es unwahrscheinlich, dass Tel Aviv in absehbarer Zeit wieder zu einem beliebten Urlaubsziel wird.

Der “Wirtschaftskrieg

Die sich abzeichnende Katastrophe ist auch den Tel Aviver Wirtschaftswissenschaftlern nicht entgangen, von denen 300 am 1. November Netanjahu und seine Finanzminister aufforderten, “zur Vernunft zu kommen”, da “Israel ein schwerer Schlag versetzt wurde”.

Sie sind der Meinung, dass die Katastrophe “eine grundlegende Änderung der nationalen Prioritäten und eine massive Umleitung der Mittel zur Bewältigung der Kriegsschäden, zur Unterstützung der Opfer und zur Sanierung der Wirtschaft” erfordert. Daraufhin versprach der Premierminister kühn, eine “Wirtschaft unter Waffen” zu schaffen:

“Meine Anweisung ist klar: Wir öffnen die Wasserhähne und geben jedem, der es braucht, Geld… Welchen wirtschaftlichen Preis dieser Krieg auch immer von uns fordert, wir werden ihn ohne zu zögern zahlen… Wir werden den Feind im militärischen Krieg schlagen und auch den wirtschaftlichen Krieg gewinnen.”

Trotz dieses rhetorischen Bombastes gibt es zahlreiche Anzeichen dafür, dass der zionistische Staat sich über seine wirtschaftliche Nachhaltigkeit ebenso gefährlich täuscht wie über seine militärischen Fähigkeiten. Berichte der Tel Aviver “Denkfabrik” Start-Up Nation Policy Institute (SNPI) offenbaren düstere Aussichten.

Nur zwei Wochen nach dem Ausbruch der Al-Aqsa-Flut veröffentlichte die Organisation eine Studie über die Schäden am israelischen Technologiesektor, der einst eine Quelle des nationalen Stolzes und der Freude und ein Indikator für den Wohlstand des Landes im Allgemeinen war. Die Ergebnisse waren eindeutig.

Schon zu diesem frühen Zeitpunkt prognostizierte das SNPI auf der Grundlage seiner Umfrage eine rasch bevorstehende “Wirtschaftskrise, deren Ausmaß noch unbekannt ist”. Insgesamt berichteten 80 Prozent der israelischen Technologieunternehmen über Schäden, die aus der sich verschlechternden “Sicherheitslage” des Landes resultierten, während ein Viertel “doppelte Schäden, sowohl bei den Humanressourcen als auch bei der Beschaffung von Investitionskapital” verzeichnete.

Bei mehr als 40 Prozent der Technologieunternehmen wurden Investitionsvereinbarungen verzögert oder storniert, und nur 10 Prozent schafften es überhaupt, Treffen mit Investoren abzuhalten”. Der Bericht kam zu dem Schluss:

“Die Ungewissheit und die daraus resultierende Entscheidung vieler Investoren, aufgrund der aktuellen Situation ‘auf dem Zaun zu bleiben’, trifft ein Ökosystem, das bereits Schwierigkeiten hatte, Kapital zu beschaffen, teilweise aufgrund der politischen Instabilität am Vorabend des Krieges in Verbindung mit der weltweiten wirtschaftlichen Rezession.”

Ein weiterer Grund für das Scheitern des israelischen Technologiesektors, der von SNP nicht erwähnt, aber von The Cradle am 13. Oktober untersucht wurde, ist die Aufdeckung der Schwachstellen in Tel Avivs elektronischen Überwachungs- und Kriegsführungssystemen durch Al-Aqsa Flood.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Operation des palästinensischen Widerstands “wahrscheinlich zu einem signifikanten Rückgang der Geschicke des israelischen Cybersicherheitssektors führen wird”, da sie einen schweren und potenziell tödlichen Schlag für die Marke “Startup Nation” darstellt, die sich stark auf Cybersicherheit stützt. Die nachfolgenden Ereignisse haben diese Vorhersage bestätigt.

Starke Schwankungen

Am 2. November veröffentlichte das SNPI eine weitere Studie, in der die historische wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Israels gegenüber Sicherheitskrisen auf der Grundlage von Daten aus “bedeutenden Kampfereignissen der letzten zwanzig Jahre”, insbesondere der Operation “Protective Edge” von 2014, untersucht wurde.

Obwohl die jüngsten Ereignisse “natürlich” große Sorgen bei ausländischen Investoren, Partnern und Kunden israelischer Unternehmen hervorgerufen haben, zeichnete das SNPI ein optimistischeres Bild als zuvor, indem es darauf hinwies, dass Tel Aviv “seine Fähigkeit bewiesen hat, Krisen dieser Art in der Vergangenheit zu überwinden und … gestärkt daraus hervorzugehen.”

Diese optimistische Einschätzung basiert auf dem Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014, der nur 0,3 Prozent des israelischen BIP oder rund 8 Milliarden Schekel in heutigem Geld kostete. Außerdem hat diese militärische Anstrengung die Finanzmärkte nicht nachhaltig gestört und weder kurz- noch langfristig zu “starken Schwankungen” an der Börse in Tel Aviv geführt. Das SNPI kam zu dem Schluss, dass dieselben Auswirkungen – oder deren Fehlen – auch für die heutige Operation Schwerter aus Eisen gegen Gaza angenommen werden können.

Das beispiellose Ausmaß der Al-Aqsa-Flutung, die die Mobilisierung von 360.000 israelischen Truppen erzwang, sowie die Intensivierung der militärischen Scharmützel an der Nordfront mit der libanesischen Hisbollah und die anhaltende wirtschaftliche Verwüstung stellen jedoch die Anwendbarkeit des Szenarios “Protective Edge” in Frage. Im Jahr 2014 wurden bei einer Militäraktion der israelischen Besatzungstruppen, die nur 49 Tage dauerte, lediglich 5.000 Soldaten mobilisiert.

Netanjahu erweckt zumindest rhetorisch den Anschein, als wolle er die Hamas beseitigen und die Herrschaft der Bewegung im Gazastreifen beenden, auch wenn diese Ziele bisher nicht annähernd erreicht wurden. Es gibt auch eindeutige Hinweise darauf, dass die USA und Großbritannien einen langwierigen, folgenschweren Stellvertreterkonflikt nicht nur in Palästina, sondern in ganz Westasien anstreben. Diese unheilige Dreifaltigkeit könnte kurz davor stehen, eine unerträglich schmerzhafte Lektion über die wahren, modernen Grenzen ihrer Macht zu lernen.

Die Operation “Al-Aqsa-Flut” hat überraschende Erfolge erzielt, die etablierte Sicherheitsmaßnahmen in Frage stellen und möglicherweise den Beginn einer größeren Auflösung des zionistischen Projekts signalisieren. Die Risiken für Israel waren noch nie so groß wie heute. Tel Avivs siedler-koloniale Wirtschaft, die auf der Unterwerfung der Palästinenser beruht, könnte vor einer prekären Zukunft stehen und möglicherweise den nächsten Dominostein in diesem sich entfaltenden Szenario markieren, der fällt.