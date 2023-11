WHO im Fokus: Geflügel impfen, Keulung von Nutzvögeln und Methoden zur Verringerung der Lebensmittelversorgung

Von Meryl Nass

Die WHO ist Teil der Kabale, die darauf abzielt, Geflügel zu impfen, die unnötige Keulung von Nutzvögeln fortzusetzen und Methoden zur Verringerung der Lebensmittelversorgung zu testen. Panikmache.

Erinnern Sie sich noch daran, dass Eier letztes Jahr fast einen Dollar pro Stück kosteten? Raten Sie mal, warum. Sehen Sie, wie sie bereits verlangen, dass die Nationen tödliche Viren, die sie finden, weitergeben und auch der WHO die Sequenzen mitteilen?

Anhaltende Ausbrüche der Vogelgrippe bei Tieren stellen ein Risiko für den Menschen dar

Situationsanalyse und Beratung der Länder durch FAO, WHO, WOAH

https://www.who.int/news/item/12-07-2023-ongoing-avian-influenza-outbreaks-in-animals-pose-risk-to-humans

12. Juli 2023

Die aktuellen Ausbrüche der Vogelgrippe (auch „Vogelgrippe“ genannt) haben verheerende Auswirkungen auf Tierpopulationen, einschließlich Geflügel, Wildvögel und einige Säugetiere, und beeinträchtigen die Lebensgrundlage von Landwirten und den Lebensmittelhandel. Obwohl hauptsächlich Tiere betroffen sind, stellen diese Ausbrüche eine ständige Gefahr für den Menschen dar. Dies schadet den Landwirten, denn ein positiver Test bedeutet, dass alle Vögel gekeult werden müssen – auch wenn ein gekochter Vogel das Virus nicht überträgt, und selbst wenn dies der Fall wäre, ist das Virus mutiert und für den Menschen nicht mehr schädlich [Nass].

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltorganisation für Tiergesundheit (WOAH) fordern die Länder auf, sektorübergreifend zusammenzuarbeiten, um so viele Tiere wie möglich zu retten und Menschen zu schützen. [Das bedeutet, so viele wie möglich zu impfen und so viele wie möglich zu keulen.]

Normalerweise verbreiten sich Vogelgrippeviren unter Vögeln, doch die zunehmende Zahl von H5N1-Nachweisen bei Säugetieren – die dem Menschen biologisch näher stehen als Vögel – gibt Anlass zur Sorge, dass sich das Virus anpassen könnte, um den Menschen leichter zu infizieren. Darüber hinaus könnten einige Säugetiere als Mischgefäße für Influenzaviren dienen, was zur Entstehung neuer Viren führen könnte, die für Tiere und Menschen schädlicher sind.

Die Gänse-/Guangdong-Linie der H5N1-Vogelgrippeviren tauchte erstmals 1996 auf und hat seitdem Ausbrüche bei Vögeln verursacht. Seit 2020 hat eine Variante dieser Viren, die zum H5-Klon 2.3.4.4b gehört, in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Europas zu einer noch nie dagewesenen Zahl von Todesfällen bei Wildvögeln und Geflügel [aufgrund der Keulung von über 100 Millionen] geführt. Im Jahr 2021 breitete sich das Virus nach Nordamerika und 2022 nach Mittel- und Südamerika aus.

Im Jahr 2022 meldeten 67 Länder auf fünf Kontinenten dem WOAH Ausbrüche der hochpathogenen Vogelgrippe H5N1 [so lautet der Name, aber das Virus ist für Vögel oft nicht pathogen und für Menschen nicht pathogen] bei Geflügel und Wildvögeln, wobei mehr als 131 Millionen Hausgeflügel in den betroffenen Betrieben und Dörfern verendet oder gekeult wurden. Im Jahr 2023 meldeten weitere 14 Länder Ausbrüche, vor allem in Nord- und Südamerika, da sich die Krankheit weiter ausbreitet. Es wurden mehrere Massensterben bei Wildvögeln gemeldet, die durch Influenza-A(H5N1)-Viren des Typs 2.3.4.4b verursacht wurden.

Überwachung des jüngsten Anstiegs der Ausbrüche bei Säugetieren

In letzter Zeit häufen sich die Berichte über tödliche Ausbrüche bei Säugetieren, die ebenfalls durch Influenza A(H5)-Viren, einschließlich Influenza A(H5N1), verursacht werden. 10 Länder auf drei Kontinenten haben dem WOAH seit 2022 Ausbrüche bei Säugetieren gemeldet. Wahrscheinlich gibt es weitere Länder, in denen noch keine Ausbrüche entdeckt oder gemeldet wurden. Sowohl Land- als auch Meeressäugetiere sind betroffen, darunter Ausbrüche bei gezüchteten Nerzen in Spanien, Robben in den Vereinigten Staaten von Amerika und Seelöwen in Peru und Chile, wobei mindestens 26 Arten als betroffen gelten. In mehreren Ländern wurden H5N1-Viren auch bei Haustieren wie Katzen und Hunden nachgewiesen, wobei die Behörden in Polen kürzlich den Nachweis von H5N1 bei Katzen bekannt gaben.

„In jüngster Zeit hat sich ein Paradigmenwechsel in der Ökologie und Epidemiologie der Vogelgrippe vollzogen, der die weltweite Besorgnis über die Ausbreitung der Krankheit in neue geografische Regionen und das ungewöhnliche Aussterben von Wildvögeln sowie den alarmierenden Anstieg der Fälle bei Säugetieren verstärkt hat“, sagte Dr. Gregorio Torres, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des WOAH.

Bewertung des Risikos für den Menschen

Sporadische Nachweise von Influenza-A(H5N1)-Viren des Klons 2.3.4.4b beim Menschen wurden ebenfalls gemeldet, sind aber mit 8 gemeldeten Fällen seit Dezember 2021 weiterhin sehr selten. Infektionen beim Menschen können zu schweren Erkrankungen mit einer hohen Sterblichkeitsrate führen. [Die bisher festgestellten Fälle beim Menschen stehen meist in Zusammenhang mit engem Kontakt zu infizierten Vögeln und kontaminierten Umgebungen.

„Nach den bisher vorliegenden Informationen scheint das Virus nicht ohne Weiteres von Mensch zu Mensch übertragbar zu sein, aber es ist Wachsamkeit geboten, um jede Entwicklung des Virus zu erkennen, die daran etwas ändern könnte“, sagte Dr. Sylvie Briand, Direktorin für Epidemie- und Pandemievorbeugung bei der WHO. „Die WHO arbeitet eng mit FAO und WOAH sowie mit Labornetzwerken zusammen, um die Entwicklung dieser Viren zu überwachen und nach Signalen für Veränderungen zu suchen, die für den Menschen gefährlicher sein könnten. Wir fordern alle Länder auf, ihre Fähigkeit zur Überwachung dieser Viren und zur Erkennung von Fällen beim Menschen zu verbessern. Dies ist besonders wichtig, da das Virus nun auch Länder betrifft, die bisher nur wenig Erfahrung mit der Überwachung der Vogelgrippe hatten“.

Derzeit werden Studien durchgeführt, um etwaige Veränderungen des Virus zu ermitteln, die dazu beitragen könnten, dass sich das Virus leichter unter Säugetieren, einschließlich Menschen, ausbreiten kann.

„Die Epidemiologie von H5N1 entwickelt sich weiterhin rasant“, sagte Keith Sumption, Chief Veterinary Officer der FAO. „Die FAO weist darauf hin, dass Wachsamkeit und ein rechtzeitiger Austausch von genetischen Sequenzen erforderlich sind, um die molekulare Epidemiologie für die Risikobewertung und eine bessere Seuchenbekämpfung zu überwachen.“ (Er hat bei One Health gelogen – siehe meinen früheren One Health-Artikel von dieser Woche -, aber lügt er auch bei der Vogelgrippe?]

Eindämmung der Ausbreitung der Vogelgrippe

In Anbetracht der beispiellosen Ausbreitung des Vogelgrippevirus A(H5N1) unter Vögeln und Säugetieren und des potenziellen Risikos für die menschliche Gesundheit fordern die drei Partner FAO, WHO und WOAH [alle drei sind Teil des „Vierergespanns“, das dafür verantwortlich ist, One Health zur nächsten großen Sache zu machen] die Länder dringend auf, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: