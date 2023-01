Die Weltordnung ist bereits im Jahr 2022 gekippt

von Thierry Meyssan

Es ist eine Konstante der Geschichte: Änderungen sind selten, aber schlagartig. Diejenigen, die den Preis zahlen, sind normalerweise die letzten, die sie kommen sehen. Sie nehmen sie erst zu spät wahr. Entgegen dem im Westen herrschenden statischen Bild, haben sich die internationalen Beziehungen im Jahr 2022 grundlegend geändert, hauptsächlich zum Nachteil der USA, Großbritanniens und Frankreichs, oft zum Vorteil Chinas und Russlands. Der Westen, mit seinem starren, auf die Ukraine gerichteten Blick, nimmt die Umverteilung der Karten nicht wahr.

Es passiert selten, dass die internationalen Beziehungen derart gestört werden wie im Jahr 2022. Und es ist noch nicht zu Ende. Der Vorgang, der begonnen hat, wird nicht aufhören, auch wenn die Ereignisse ihn stören und ihn möglicherweise für einige Jahre unterbrechen. Die Vorherrschaft des Westens, d.h. sowohl der Vereinigten Staaten als auch der ehemaligen Kolonialmächte Europas (vor allem Großbritannien, Frankreich und Spanien) und Asiens (Japan), neigt sich dem Ende zu. Niemand gehorcht mehr einem Führer, auch nicht die Staaten, die Vasallen Washingtons bleiben. Jeder fängt jetzt an, für sich selbst zu denken. Wir sind noch nicht in der multipolaren Welt, die Russland und China zu schaffen versuchen, aber wir sehen, wie sie sich aufbaut.

Alles hat mit der russischen Militäroperation zur Durchsetzung der Resolution 2202 des Sicherheitsrates begonnen und zwar zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung als Ganzes vor ihrer „integralen nationalistischen“ Regierung. Dieses Ereignis ist zugegebenermaßen überhaupt nicht das, was in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, Australien und Japan wahrgenommen wird. Der Westen ist überzeugt, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, um seine Grenzen gewaltsam zu ändern. Doch das ist weder das, was Präsident Wladimir Putin angekündigt hat, noch das, was das russische Militär