Die westliche Außenpolitik hat die Ukraine-Krise verursacht und löst jetzt die Krise mit China aus

Von Brian Berletic: Er ist ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Zwei Ereignisse aus jüngster Zeit, die beide vom anhaltenden Konflikt in der Ukraine überschattet werden, verdeutlichen, wie die gleichen problematischen Aspekte der westlichen Außenpolitik, die den Ukraine-Konflikt vorantreiben, auch bei der Provokation von Konflikten mit einer anderen Weltmacht, nämlich China, eine Rolle spielen.

Westliche Beschwerden über einen angeblichen Marinestützpunkt, den China in Kambodscha errichtet haben soll, und eine Auseinandersetzung zwischen chinesischen und kanadischen Patrouillenflugzeugen im Nordpazifik spiegeln die wachsenden Spannungen zwischen einer unflexiblen und im Niedergang begriffenen unipolaren Ordnung des Westens und einem aufstrebenden China wider, das sich zunehmend weigert, sich dem Westen auf der globalen Bühne unterzuordnen oder zu erklären.

Während eine friedliche Koexistenz nicht nur möglich, sondern im Hinblick auf den globalen Frieden, die Stabilität und den Wohlstand sogar vorzuziehen wäre, hat die von den USA geführte „regelbasierte internationale Ordnung“ offen ihre Absicht erklärt, den Aufstieg Chinas zu verhindern, und gezeigt, wie weit die USA und ihre Verbündeten zu gehen bereit sind, um den globalen Frieden, die Stabilität und den Wohlstand zu stören.

Chinas „geheime Marinebasis“

Die Washington Post behauptet in einem Artikel mit der Überschrift „China baut heimlich einen Marinestützpunkt der PLA in Kambodscha, sagen westliche Beamte“:

China baut heimlich eine Marineanlage in Kambodscha für die ausschließliche Nutzung durch sein Militär, wobei beide Länder dies abstreiten und außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um die Operation zu verbergen, so westliche Beamte.

Die Washington Post hat bereits darüber berichtet:

Die Einrichtung eines chinesischen Marinestützpunktes in Kambodscha – erst der zweite Außenposten dieser Art in Übersee und der erste in der strategisch bedeutsamen indo-pazifischen Region – ist Teil der Strategie Pekings, ein Netzwerk von Militäreinrichtungen in der ganzen Welt aufzubauen, um sein Streben nach einer echten Weltmacht zu unterstützen, so die Beamten.

Die ungenannten westlichen Beamten versäumten es, darauf hinzuweisen, wie weit China tatsächlich gehen muss, um eine „echte Weltmacht“ zu werden, was den Bau von Militäreinrichtungen im Ausland angeht. Ein Al Jazeera-Artikel aus dem Jahr 2021 mit dem Titel „Infographic: US-Militärpräsenz auf der ganzen Welt“ stellte fest, dass „die USA etwa 750 Stützpunkte in mindestens 80 Ländern weltweit kontrollieren und mehr für ihr Militär ausgeben als die nächsten 10 Länder zusammen.“

Die Behauptung, Chinas Aktivitäten in Kambodscha seien „geheim“, ist ebenfalls fragwürdig. Sowohl China als auch Kambodscha sind sich sicherlich des vollen Ausmaßes bewusst, in dem China am kambodschanischen Marinestützpunkt Ream beteiligt ist bzw. nicht beteiligt ist. Keiner der beiden Staaten ist verpflichtet, den Vereinigten Staaten, deren Küste Tausende von Kilometern entfernt liegt, eine Erklärung zu liefern.

Während die Washington Post China beschuldigt, „eine Kombination aus Zwang, Bestrafung und Anreizen auf diplomatischem, wirtschaftlichem und militärischem Gebiet“ einzusetzen, um Nationen den Interessen Pekings zu „beugen“, sind es in Wirklichkeit die Vereinigten Staaten, die nicht nur Kambodscha bedrohen, sondern Nationen in ganz Südostasien, die alle versuchen, konstruktive Beziehungen zu China zu pflegen.

Ende letzten Jahres wurde Kambodscha laut AP in dem Artikel „US orders arms embargo on Cambodia, cites Chinese influence“ ganz offen für seine wachsenden Beziehungen zu China bestraft. Der Artikel behauptet:

Pekings Unterstützung erlaube es Kambodscha, westliche Bedenken über seine schlechte Bilanz bei den Menschen- und politischen Rechten zu ignorieren, und im Gegenzug unterstütze Kambodscha generell Pekings geopolitische Positionen in Fragen wie seinen Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer.

Der Bau neuer chinesischer Militäreinrichtungen auf dem kambodschanischen Marinestützpunkt Ream ist ein Punkt, der in Washington heftig umstritten ist.

Es liegt auf der Hand, dass die Behauptungen der USA über die chinesische Außenpolitik reine Projektionen sind. Die USA würden sich schwer tun, konkrete „Strafen“ zu nennen, die China gegen Nationen verhängt hat, nur weil sie Beziehungen zu den USA gepflegt haben. Die USA hingegen haben nicht nur verschiedene wirtschaftliche Sanktionen gegen die kambodschanische Regierung verhängt, sondern auch oppositionelle Kräfte unterstützt, die offen auf den Sturz der derzeitigen kambodschanischen Regierung abzielen.

In einem Artikel der Phnom Penh Post aus dem Jahr 2017 mit dem Titel „Sokha-Videoproduzent schließt Büro in Phnom Penh aus Angst“ wird ein führender kambodschanischer Oppositionsführer – Kem Sokha – mit den Worten zitiert:

…die USA, die mich unterstützt haben, haben mich gebeten, das Modell von Jugoslawien und Serbien zu übernehmen, wo sie den Diktator [Slobodan] Milosevic auswechseln können“, fährt er fort und bezieht sich dabei auf den ehemaligen serbischen und jugoslawischen Staatschef, der nach umstrittenen Wahlen inmitten von Volksprotesten zurücktrat und während eines Prozesses wegen Kriegsverbrechen starb.

Er würde auch behaupten:

Ich tue nichts aus eigenem Antrieb. Es gibt Experten, Professoren an Universitäten in Washington, D.C., Montreal, Kanada, die von den Amerikanern angeheuert wurden, um mich bei der Strategie zur Ablösung des diktatorischen Führers in Kambodscha zu beraten.

Wenn Kambodscha, dessen Verfassung die Präsenz ausländischer Militäreinrichtungen auf seinem Territorium verbietet, bereit ist, einen öffentlichen Gegenschlag zu riskieren, weil es China erlaubt, dort eine „geheime Basis“ zu errichten, dann vielleicht, um zu verhindern, dass das Land zur nächsten Ukraine wird.

Kanadas „globale Gerichtsbarkeit“ gegen chinesische Souveränität

Ebenfalls in den Schlagzeilen ist in letzter Zeit ein Streit zwischen China und Kanada über die Luftpatrouillen des letzteren zur „Überwachung“ Nordkoreas.

In einem Reuters-Artikel mit dem Titel „China warnt Kanada vor Luftpatrouillen, die die Einhaltung der Sanktionen gegen Nordkorea überwachen“, heißt es:

Chinas Außenministerium warnte Kanada am Montag vor möglichen „schwerwiegenden Konsequenzen“ jeder „riskanten Provokation“, nachdem Kanadas Militär letzte Woche chinesische Kampfflugzeuge beschuldigt hatte, seine Patrouillenflugzeuge zur Überwachung der Sanktionsmaßnahmen gegen Nordkorea zu belästigen. Der UN-Sicherheitsrat hat niemals ein Land ermächtigt, im Namen der Durchsetzung von Sanktionen militärische Überwachung in den Meeren und im Luftraum anderer Länder durchzuführen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, auf einer Pressekonferenz.

Und in der Tat hat die UNO weder Kanada noch irgendein anderes Land ermächtigt, Luftpatrouillen zu fliegen, um die Sanktionen gegen Nordkorea durchzusetzen. Die kanadischen Patrouillenflugzeuge sind so weit von Kanadas eigenem Territorium entfernt, dass sie während der Dauer dieser „Überwachungs“-Missionen in Japan stationiert sind.

Die selbsternannte Rolle der Vereinigten Staaten als Schiedsrichter darüber, wer auf der ganzen Welt Militärstützpunkte errichten darf und wer nicht, und die kanadischen Patrouillenflugzeuge, die die globale Gerichtsbarkeit übernehmen, einschließlich vor Chinas eigenen Küsten und um die Küsten seiner Nachbarn herum, sind Beispiele für den amerikanischen Exzeptionalismus (und im weiteren Sinne auch für den Exzeptionalismus ihrer engsten Verbündeten).

Dieser Exzeptionalismus führte zu der Krise in der Ukraine, die auf den Sturz der gewählten ukrainischen Regierung durch die USA im Jahr 2014 folgte. Die USA begannen mit der Militarisierung des Landes, das eine bedeutende Grenze mit der Russischen Föderation teilt. Während die USA ihr Militär in die Ukraine entsenden durften, um Kräfte für einen möglichen Krieg mit Russland auszubilden, lehnten die USA und ihre Verbündeten russische Militäraufmärsche auf dem eigenen Territorium ab, um die wachsende Bedrohung, in die sich die Ukraine verwandelte, einzudämmen.

Während die USA in der Lage waren, sich tief in die inneren politischen Angelegenheiten der Ukraine einzumischen, wurde Russland beschuldigt, Separatisten in der Donbass-Region zu unterstützen und damit den achtjährigen Krieg zu schüren, der die heutigen Militäroperationen in der Ukraine auslöste.

Ebenso sind die USA in der Lage, Hunderte von Militärstützpunkten auf der ganzen Welt zu unterhalten, darunter auch solche, die im Rahmen illegaler Angriffskriege und anschließender Besetzungen errichtet wurden. China hingegen ist offenbar „im Unrecht“, wenn es mit Zustimmung Kambodschas einen Teil einer bestehenden kambodschanischen Marineeinrichtung nutzen will.

Verbündete der USA wie Kanada können „Patrouillenflugzeuge“ Tausende von Kilometern von ihren eigenen Küsten entfernt fliegen lassen, um Gebiete in der Nähe der chinesischen Küste und der ihrer Nachbarn zu „überwachen“, aber China ist nicht in der Lage, seine eigenen Flugzeuge zu entsenden, um diese „Patrouillen“ abzufangen und zu überwachen.

In der Vergangenheit blieb dieser Ausnahmezustand unkontrolliert. Durch den Aufstieg Chinas kehrt nun zunehmend ein Gefühl des Gleichgewichts in die bisher unipolare Weltordnung ein. Die US-Regierung und die westlichen Medien beklagen sich zwar über Chinas wachsende wirtschaftliche und militärische Verflechtungen im gesamten indopazifischen Raum, doch die USA können nur wenig dagegen tun. Ihre zunehmend zwanghafte und aggressive Politik zur Bestrafung von Nationen, die mit China Geschäfte machen wollen, könnte den Balanceakt, den viele Nationen zwischen Ost und West vollzogen haben, stören und sie noch tiefer in eine Partnerschaft mit China treiben, was nur dazu führen würde, die USA selbst zu isolieren.

Nur die Zeit wird zeigen, ob die USA diesen zunehmend destruktiven Weg weitergehen – die Ukraine ist nur das jüngste Opfer des amerikanischen Exzeptionalismus – oder ob die USA beginnen, eine konstruktive Rolle in der entstehenden multipolaren Welt zu finden.