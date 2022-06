Neuer Film zeigt, dass die WHO unter dem Deckmantel eines Impfprogramms ein Experiment zur Bevölkerungskontrolle durchführt

Dies ist eine rechtzeitige Botschaft, dass die WHO auf keiner Ebene in der Lage ist, die globale Gesundheitspolitik zu diktieren.

Children’s Health Defense (CHD) hat sich mit dem britischen Filmemacher und Aktivisten Dr. Andy Wakefield und Robert F. Kennedy Jr. zusammengetan, um einen neuen Film zu veröffentlichen, der beweisen soll, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein „Bevölkerungskontroll-Experiment“ durchführte, „das unter dem Deckmantel eines Impfprogramms durchgeführt wurde“ und „zur Sterilisierung von Frauen in Afrika ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung führte.“

Laut einer von CHD herausgegebenen Pressemitteilung wird der 30-minütige Film mit dem Titel „Infertility: A Diabolical Agenda“ (Eine teuflische Agenda) am Freitag, den 10. Juni um 14.00 Uhr ET auf CHD.TV uraufgeführt, gefolgt von einer speziellen Diskussionsrunde mit Wakefield, Dr. Christiane Northrup, Dr. Jim Thorp, Dr. Brian Hooker und Dr. Liz Mumper.

Die Gäste sollen „den dramatischen Anstieg von Unfruchtbarkeitsproblemen auf der ganzen Welt“ diskutieren.

„Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Weltgesundheitsorganisation ihr wahres Gesicht zeigt, wenn sie verzweifelt nach der Kontrolle über die globale Gesundheit strebt“, sagte Wakefield, der Regisseur des Films, in der Pressemitteilung, die LifeSiteNews vorliegt.

„Diese Geschichte ist ein echtes ‚WHO‘-Dunnit“, scherzte er.

Laut CHD wird der neue Film „die Wahrheit hinter der ruchlosen Zusammenarbeit der WHO mit der kenianischen Regierung enthüllen, bei der eine experimentelle Tetanusimpfung, die sich später als mit dem Schwangerschaftshormon βhCG versetzt herausstellte, Millionen unwissenden afrikanischen Frauen im gebärfähigen Alter verabreicht wurde.“

Abtreibungsgegner und katholische Führer sind seit langem besorgt, dass von der WHO gesponserte Tetanusimpfprogramme, insbesondere solche, die sich speziell an Frauen im gebärfähigen Alter richten, als Mittel zur Sterilisation eingesetzt werden könnten.

In den frühen 1990er Jahren hatte die amerikanische Pro-Life-Organisation Human Life International aufgrund des Misstrauens gegenüber globalen Tetanusprogrammen eine Untersuchung des Kongresses zu dem in Mexiko laufenden Tetanusimpfprogramm gefordert, da die Medikamente geimpfte Frauen unfruchtbar machen könnten.

Im Jahr 2014 äußerten die katholischen Bischöfe von Kenia und die kenianische katholische Ärztevereinigung ihre Besorgnis darüber, dass ein von der WHO und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) gesponserter Tetanusimpfstoff „mit einem Hormon versetzt ist, das Fehlgeburten und Unfruchtbarkeit verursacht“, berichtete CNS News damals.

Den Bischöfen zufolge wiesen mehrere unabhängige Tests der Impfungen darauf hin, dass das Hormon in den Injektionen enthalten war, was sie zu der Annahme veranlasste, dass es sich bei der Impfkampagne um ein „getarntes Bevölkerungskontrollprogramm“ handelte.

In einer Open-Access-Studie aus dem Jahr 2017 heißt es, dass WHO-Forscher bereits 1976 „Tetanustoxoid (TT) mit menschlichem Choriongonadotropin (hCG) konjugiert haben, um einen Impfstoff zur Geburtenkontrolle herzustellen“.

Die New York Times berichtete damals, dass die Impfungen das Immunsystem dazu bringen würden, „Antikörper sowohl gegen das Tetanusprotein als auch gegen das H.C.G. zu produzieren“, wodurch „die Wirkung eines Hormons blockiert wird, das für das Leben eines neugeborenen Embryos unerlässlich ist.“

Nach Ansicht von Dr. Sheldon Segal vom Population Council wäre der Impfstoff „ein enormer Vorteil“, insbesondere für die Frauen in den Entwicklungsländern, wo die Menschen an Injektionen gewöhnt sind und daran, dass Injektionen etwas Gutes bewirken können.

Bis 1993 wurden mehrere Impfstoffe zur Geburtenkontrolle für die „Familienplanung“ entwickelt.

In der Studie aus dem Jahr 2017, in der die frühere Forschung der WHO hervorgehoben wird, zeigen die Veröffentlichungen der WHO „ein langfristiges Ziel, das Bevölkerungswachstum in instabilen, ‚weniger entwickelten Ländern‘ zu reduzieren.“

UNICEF und die WHO haben wiederholt die Behauptungen bestritten, dass die in den weltweiten Impfkampagnen verwendeten Tetanusimpfstoffe zu Fehlgeburten oder Unfruchtbarkeit beigetragen haben.

Laut der CHD-Pressemitteilung wird der neue Film „Unfruchtbarkeit“ jedoch neue Beweise ans Licht bringen.

„Die Wahrheiten, die in diesem Film aufgedeckt werden, werfen einen langen Schatten von einer Tetanus-Studie in Afrika bis hin zu den Symptomen der Unfruchtbarkeit, die überall auf der Welt auftreten, einschließlich der Berichte nach der Gardasil-Impfung und den COVID-Impfungen“, sagte der leitende wissenschaftliche Direktor von CHD, Dr. Brian Hooker.

Mary Holland, Präsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung von CHD, erklärte ebenfalls, dass der Film „Beweise dokumentiert, die stark die Idee unterstützen, dass die WHO ein Experiment an Frauen im gebärfähigen Alter durchführt, um sie ohne informierte Zustimmung unfruchtbar zu machen.“

„Der Film wirft ein Schlaglicht auf die Frage, ob die Weltgemeinschaft der WHO weitreichende Befugnisse zur Regulierung und Durchsetzung der globalen Gesundheitspolitik einräumen sollte“, so Holland.

Kennedy, der ausführende Produzent, der sich wiederholt gegen COVID-19-Zwangsimpfungen ausgesprochen hat, wies darauf hin, dass „ein fester Grundsatz ethischer medizinischer Praxis darin besteht, dass jeder Patient das Recht auf eine vollständig informierte, freiwillige Zustimmung hat.“

„Wir entlarven die grobe Verletzung dieses Prinzips durch die WHO in ihrer heimlichen Kampagne zur Verhinderung und zum Abbruch von Schwangerschaften bei Millionen ahnungsloser afrikanischer Frauen“, sagte Kennedy und argumentierte, dass die WHO diese Frauen glauben ließ, sie seien Teil eines öffentlichen Gesundheitsprogramms zum Schutz ihrer Neugeborenen“.

„Dies ist eine rechtzeitige Botschaft, dass die WHO nicht in der Lage ist, auf irgendeiner Ebene die globale Gesundheitspolitik zu diktieren“, sagte er.