WEF will Studenten im Metaversum eine Gehirnwäsche verpassen

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) kündigte an, eine führende Rolle im Metaverse zu übernehmen, und stellt sich eine Welt vor, in der es genutzt wird, um Studenten von zu Hause aus zu unterrichten“, um den Klimawandel zu stoppen.

Ähnlich wie WEF-Gründer Klaus Schwab sagt, dass er „in die Parlamente“ der Nationen auf der ganzen Welt eindringt, so sagt auch das WEF, dass das Metaversum die Bildungssysteme auf globaler Ebene durchdringen muss.

„Der technologische Fortschritt hat die meisten Sektoren durchdrungen und sie verwaltungstechnisch oder bei der Erbringung von Dienstleistungen verändert. Die Transformation braucht jedoch noch weitere technologische Fortschritte, um die Bildung zu verändern. Die Durchdringung der Bildungssysteme mit diesen Fortschritten wird immer dringlicher“, heißt es in einem Artikel des Weltwirtschaftsforums.

Dem WEF zufolge ist diese „Infiltration der Bildungssysteme“ zwingend erforderlich, um die Netto-Null-Kohlenstoff-Verpflichtungen der heuchlerischen Globalistenführer zu erfüllen, die letztes Jahr mit Privatjets zur COP26-Klimakonferenz geflogen sind.

Das WEF behauptet, dass die Digitalisierung des Bildungssystems die Bildung irgendwie erschwinglicher machen wird – nichts ist so billig wie ein 1.500-Dollar-Hochleistungslaptop, auf dem VR läuft, und ein 500-Dollar-VR-Headset. Gleichzeitig wird die Kohlenstoffbelastung, die durch die Herstellung von Lernmaterialien wie Lehrbüchern und Bleistiften verringert.

Sie behaupten auch, dass die virtuelle Realität „es den Schülern ermöglicht, in eine interaktive Erfahrung einzutauchen, bei der sie die Ergebnisse ihrer Handlungen aus erster Hand sehen können. In Verbindung mit dem Metaverse können Schüler und Lehrer miteinander kommunizieren und sich austauschen, während sie eintauchen und so räumliche und zeitliche Beschränkungen überwinden. Schließlich können sie zuvor erworbenes Wissen konsolidieren und die durch konventionelles E-Learning erworbenen Fähigkeiten anwenden“, so das WEF weiter.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Das Metaversum ist eine beschissene VRChat- und Nintendo Wii-Avatar-Kopie mit einigen zusätzlichen Facebook-Funktionen, die von Mark Zuckerbergs Team entwickelt wurde, um Facebook über den Bereich der sozialen Medien und der Datenerfassung hinaus zu erweitern.

Seltsamerweise scheint das WEF zu glauben, dass VR die Lernerfahrung irgendwie unterstützt, während jeder, der einen Sohn oder jüngeren Bruder im Teenageralter mit einem VR-Headset hat, das Gegenteil behaupten kann – alles an VR ist ablenkend, wenn nicht sogar störend.

Das WEF räumt auch ein, dass „VR die menschliche Interaktion in gewisser Weise einschränkt, wenn sie nicht angemessen überwacht und mit einem angeleiteten Programm eingeführt wird, und bei jüngeren Generationen zu Isolation führen kann“.

In einem Artikel mit dem Titel „New Initiative to Build An Equitable, Interoperable and Safe Metaverse“ (Neue Initiative zum Aufbau eines gerechten, interoperablen und sicheren Metaversums) kündigte das WEF seine Absicht an, gemeinsam mit Meta an einem Metaversum zu arbeiten, und zwar in Zusammenarbeit mit mehreren großen Akteuren, darunter HTC Corporation, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Magic Leap, Inc. und The Lego Group, CJ Corporation, Animoca Brands, Somnium Space und sogar Walmart Inc – das übrigens einen Senior Vice-President & Chief Counsel of Digital Citizenship hat.

Angesichts der Ankündigung solch großer Unternehmen, sich im Metaverse zu engagieren, könnte der Nachahmermarkt schon bald ein massives Facelifting erhalten, was Bloomberg zu der Prognose veranlasst, dass der Markt in nur zwei Jahren 800 Mrd. US-Dollar umfassen wird.

Unabhängig davon, was man von VR hält und ob es sich nur um eine Nischenplattform für Spiele oder um etwas Größeres handelt, ist klar, wie das Weltwirtschaftsforum sie nutzen will: zur Überwachung und Kontrolle der Bildung auf der ganzen Welt, wobei es eine wichtige Führungsrolle bei der Formung der Köpfe der erwachsenen Bevölkerung von morgen übernimmt.