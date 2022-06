Ist die Ukraine eine Falle für die NATO?

Die NATO sagt, die Ukraine sei ein neues „Afghanistan“ für Russland. Ein genauerer Blick auf die Situation zeigt jedoch, dass die NATO in einen Konflikt hineingezogen wird, den sie nicht gewinnen kann und der das Bündnis zerschlagen könnte.

Anfang dieser Woche besuchte der ukrainische Politiker und Komiker Wladimir Zelenski die Frontlinien in der separatistischen Donbass-Region, die die ukrainischen Streitkräfte seit 2014 besetzt und zu unterwerfen versucht haben. Angestachelt von seinen NATO-Vertretern rief Zelensky dazu auf, keine Kompromisse mit den russischen Streitkräften und den Rebellen im Donbass einzugehen. Er will den totalen Sieg und die Russen wie 2014 an die alte Grenze zurückdrängen.

Obwohl die russische Luftwaffe und Artillerie eine überwältigende Überlegenheit haben, konnte Zelensky irgendwie die Front besuchen. Ich bestreite nicht, dass er dort war. Ich bin nur verwundert, warum die Russen nicht auf Zelensky losgegangen sind, um ihm zumindest Angst einzujagen. Es ist fast so, als ob Moskau ihn lebend und in guter Verfassung haben will.

Jeden Tag lese und studiere ich Berichte, Videos und Karten von beiden Seiten des Konflikts. In den vergangenen 100 Tagen hat Russland die Frontlinie im Donbass nur um wenige Kilometer vorverlegt. Im Gegensatz dazu benötigte Russland nur wenige Wochen, um große Teile der Regionen Cherson und Saporoschje im (ehemaligen) Süden der Ukraine einzunehmen. Warum also geht es im Donbass so langsam voran?

Erstens haben sich die ukrainischen Streitkräfte (UAF) dank der NATO-Berater in den letzten acht Jahren eingegraben und gewaltige Befestigungen im Donbass errichtet und ihre besten Truppen in die Rebellenregion entsandt. Okay, das ist schön und gut. Aber warum können die Russen die UAF nicht umzingeln und einkesseln (siehe Karte unten)?

Das zweite Problem ist, dass die UAF Zivilisten aus dem Donbass als „menschliche Schutzschilde“ benutzt. Die UAF nimmt oft Feuerstellungen in Schulen, Krankenhäusern, Einkaufszentren, Getreidesilos und Wohnhäusern ein und versucht, das russische Feuer auf diese Stellungen zu lenken, um dann von „Kriegsverbrechen“ zu sprechen. Wir haben das in Mariupol gesehen, weshalb die Stadt so sehr gelitten hat. (Übrigens ist es ein Kriegsverbrechen, Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“ zu benutzen).

Doch trotz dieser beiden Faktoren sollten wir uns die folgende Karte ansehen. Das Rot wird von Russland kontrolliert und das Hellblau von der Ukraine. Die gemischten roten und blauen Streifen sind umstritten. Sollte es für Russland nicht möglich sein, die UAF von hinten zu durchbrechen und einzukesseln?

Warum hat Russland das nicht getan? Könnte der Grund etwas sehr Unerwartetes und Schockierendes sein? Ich mag mich irren, und dies ist nur meine Theorie, aber ich habe den Eindruck, dass Russland die NATO in einen langsamen und zermürbenden Krieg in der Ukraine hineinziehen will. Ich meine, sieht die Konfiguration der Frontlinie im Donbass nicht wie eine perfekte Falle aus?

Sehen Sie sich als Nächstes die Karte unten an. Sehen Sie Slowjansk? Das ist eine der wichtigsten UAF-Bastionen im Donbass. Wenn die Russen diese Stadt einnehmen, würde die gesamte ukrainische Frontlinie zusammenbrechen. Außerdem stehen die russischen Truppen bereits südlich von Izyum – 16 Meilen (ca. 26 km) von Slowjansk entfernt. Sie befinden sich dort seit zwei Monaten. Warum stoßen sie nicht die Autobahn M03 hinunter und nehmen Slowjansk ein?

In Mariupol rückte die russische Armee vor und nahm die Stadt innerhalb eines Monats ein, obwohl die UAF die dortigen ethnischen Russen als „menschliche Schutzschilde“ einsetzte. (Ja, es gab tragischerweise viele Opfer unter der Zivilbevölkerung. Aber das neonazistische Asow-Bataillon musste überwältigt werden). Und nun noch einmal meine Frage: Warum haben es die Russen nicht eilig, Slowjansk einzunehmen?

Dank der westlichen Sanktionen sind die Energiepreise weltweit gestiegen, und Russland fährt Rekordgewinne ein. Tatsächlich schaden die westlichen Sanktionen Russland nicht wie geplant, was die NATO-Führer nur noch mehr frustriert und erzürnt. Insgesamt sind die makroökonomischen Indikatoren Russlands solide, besser als die des hoch verschuldeten und von hoher Inflation geplagten Westens. Russland könnte diesen Krieg möglicherweise ein paar Jahre lang führen, der Westen nicht.

Ich bezweifle, dass der Westen diesen Krieg über den Herbst hinaus führen kann, ohne übermäßige wirtschaftliche Schäden zu erleiden, die zu einer politischen Niederlage der regierenden Parteien führen könnten. Denken Sie daran, dass im November in den USA wichtige Wahlen stattfinden und Biden sich gerne damit brüsten möchte, dass er „Wladimir Putin aufgehalten“ hat.

Betrachten wir diesen Krieg auch aus dem Blickwinkel Russlands. Der Kreml weiß, dass es ein Kampf ums Überleben ist. Biden und die NATO haben eindeutig erklärt, dass sie Russland vernichten wollen. In der vergangenen Woche haben einflussreiche Pro-Biden-Medien wie Bloomberg dazu aufgerufen, Russland zu zerstören und es in ein Dutzend Republiken aufzuteilen.

Dieser Plan ist zwar nicht neu, aber bisher wurde er nur in den Hallen der Macht geflüstert, nicht in den großen Medien. (Ich persönlich hörte davon 2016 von Leuten beim Atlantic Council, einer einflussreichen Denkfabrik in Washington, die den Kampf gegen Russland anführt).

Nun, Russland wird nicht zerstört werden. Zelenskys verzweifelte Tiraden werden von mächtigen westlichen PR-Firmen und ohne jede kritische Analyse durch die Medien verbreitet. Zelensky und seine Handlanger haben ihr eigenes bizarres Paralleluniversum geschaffen, an das leider viele im Westen glauben. In Wirklichkeit aber kann Russland NATO-Waffen angreifen und zerstören, lange bevor sie das Schlachtfeld erreichen. Diese Lieferungen müssen 1.450 km von der ukrainischen Grenze zu Polen bis in den Donbass zurücklegen. Sie sind verwundbar.

Moskau will Biden und der NATO eine demütigende Niederlage in der Ukraine zufügen. Und es scheint, dass Moskau sogar die NATO und ihre ukrainischen Stellvertreter anstachelt: „Nur zu, schickt weiter Männer und Waffen in den ‚Kessel‘ Donbass; wir können mit allem fertig werden, was ihr schickt; wir werden euch in einen Krieg an unserer Grenze verwickeln, den ihr nicht gewinnen könnt.“

Die NATO setzt eine große Menge an Waffen und Geld ein, um Russland zu besiegen. Auch hier gilt: Wenn die NATO ihre Ziele in der Ukraine nicht erreicht, wird es im eigenen Land zu politischen und sozialen Unruhen kommen. Die Bürger der EU und der USA zahlen einen hohen wirtschaftlichen Preis für den Krieg der NATO gegen Russland: eine galoppierende Inflation und eine Verschlechterung des Lebensstandards.

Biden und die NATO setzen all ihre „Chips“ auf eine „Niederlage“ Russlands. In der Zwischenzeit ist die UAF in Wirklichkeit kaum in der Lage, eine erfolgreiche Gegenoffensive zu starten, geschweige denn ihre Linie gegen den langsamen, aber stetigen russischen Vormarsch zu halten. Auf dem Weg dorthin erbeuten die Russen eine Menge NATO-Waffen. Russische Soldaten veröffentlichen oft humorvolle Videos von amerikanischen Waffen und machen sich über Biden lustig, indem sie ihm „danken“.

Wenn Zelenskys Regime wirklich an der Ukraine interessiert wäre, würde es Frieden aushandeln. Wenn Europa und die USA wirklich Frieden in Osteuropa wollten, dann würden sie Zelensky dazu zwingen, das Recht des Donbass und der Krim anzuerkennen, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.

Die Sehnsucht der Krim und des Donbass nach Unabhängigkeit von der Ukraine wird übrigens als „Selbstbestimmungsrecht“ bezeichnet. Dieses Konzept wurde 1918 von US-Präsident Woodrow Wilson (einem Demokraten) im Hinblick auf die neuen Länder Mitteleuropas propagiert.

Seit 1918 ist das „Selbstbestimmungsrecht“ ein grundlegendes Prinzip des Völkerrechts, das von der Weltgemeinschaft akzeptiert wird. Es steht nicht zur Diskussion. Die einzige Frage, die es zu beantworten gilt, ist: Warum ist der Westen der Meinung, dass Donbass und Krim dieses Recht nicht zugestanden wird? Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.

Wir sind Zeugen einer großen Tragödie. Zwei überwiegend slawische Nationen mit einer gemeinsamen Geschichte und Kultur bekämpfen sich in einem brutalen Krieg. Letztendlich lässt sich die Geografie jedoch nicht ändern – Russland und die Ukraine sind Nachbarn und müssen lernen, miteinander zu leben. Irgendwann werden sie Frieden schließen müssen.

Gleichzeitig wird Moskau niemals eine feindliche NATO in der Ukraine dulden. In den vergangenen 800 Jahren haben es der Deutsche Orden, die Polen, die Schweden, Napoleon und natürlich die Nazis versucht. Sie alle haben versucht, in Russland einzufallen und es zu besiegen.

Das Ergebnis war immer dasselbe – ein absoluter und totaler Misserfolg. Aber Biden und die NATO glauben, sie könnten sich diesem Trend widersetzen. Sie werden es bald sehen…

ENDE