Die westliche Hysterie nimmt zu

Impotenz kann einen Mann dazu bringen, närrische Dinge zu tun und hilflose Wut hervorzurufen. Während man gegen erektile Dysfunktion zumindest zeitweise etwas tun kann, mit Hilfe einer kleinen blauen Pille, gibt es gegen politische Impotenz nur ein Mittel: die Realität. Ein Beispiel für die politische Laschheit des Westens ist Europas Entscheidung, eine neue Liste an Sanktionen gegen Russland zu verhängen, darunter der Versuch, RT zum Schweigen zu bringen. Starke Länder, die sich in einem Konflikt durchsetzen, greifen nicht zu solch schwachen und nutzlosen Maßnahmen. Das sind die Taten von Schwächlingen.

Lassen Sie mich auf ein paar Artikel hinweisen, die die wachsende Frustration und die Wut des Westens widerspiegeln. Als Erstes das britische Verteidigungsministerium. Sie scheinen echt an ihre eigene Propaganda zu glauben:

„Das britische Verteidigungsministerium sagt für die Ukraine einen ruhigen Winter voraus. Auf seinem Twitter-Account teilte die Agentur am 12. Dezember mit, dass Russland in den kommenden Monaten wahrscheinlich keine weiteren Schritte unternehmen werde. Zwar sei es nach wie vor das Ziel, das Gebiet Donezk einzunehmen, doch werde ein entsprechender Versuch wahrscheinlich nicht so bald unternommen werden.“

„Das britische Verteidigungsministerium wies in einem Tweet vom 13. Dezember darauf hin, dass Putin seine jährliche Jahresend-Pressekonferenz abgesagt hat. Die Organisation vermutete, dass dies auf eine starke ‚Antikriegsstimmung‘ im Mutterland zurückzuführen sein könnte.“ Quelle

Der Ausdruck „British Intelligence“ sollte als Musterbeispiel für ein Oxymoron in das Oxford English Dictionary aufgenommen werden. Anstatt wirklich zu sammeln und zu analysieren, greifen die Briten (und ihre amerikanischen Vettern) nach Strohhalmen und machen sich der Projektion schuldig. Die wachsende politische Opposition gegen die militärische Sonderoperation findet nicht in Russland statt, aber sie gewinnt in ganz Europa an Dynamik. Die wiederholten Behauptungen britischer Militärexperten, Russland gingen die Raketen und die Munition aus, werden jede Woche metaphorisch zerstört, wenn Russland ein neues, buchstäbliches Sperrfeuer von Raketen auf wichtige ukrainische Infrastrukturen abfeuert. Die Russen säßen zitternd im Dunkeln ihrer ohne Strom ausgestatteten Wohnungen. Das ist das europäische Schicksal. Die Russen schnorren nicht nach Katzenfutter, um sich zu ernähren. Das ist in Großbritannien der Fall.

Offenbar ist Hopium die neue Droge der Wahl, die von der herrschenden Klasse des Westens eingenommen wird. Russland hat Muhammad Alis „Rope-a-Dope“-Strategie übernommen und auf die Schlachtfelder der Ukraine übertragen. Putins Plan ist es, den Westen sich selbst bis zur Erschöpfung schlagen zu lassen. Die militärische Sonderoperation hat die Schwäche und Unzulänglichkeit der logistischen Fähigkeiten der USA und der NATO offenbart. Während US-Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin und Raytheon mit neuen Verträgen viel Geld verdienen, ist ihre Fähigkeit, Waffen wie die HIMARS rechtzeitig und in ausreichender Menge zu produzieren, wie die Deutschen sagen, KAPUTT!

Der verzweifelte Siegeswille des Westens zeigt sich in seinem verzweifelten, aber schwachen Bemühen, die Behauptung zu verbreiten, Putin leide an einer schweren Krankheit und sei möglicherweise in den letzten Zügen:

Wladimir Putin hat erneut Besorgnis über seinen sich angeblich verschlechternden Gesundheitszustand ausgelöst, nachdem der russische Staatschef diese Woche abrupt von einem jährlichen Eishockeyspiel zurückgetreten ist, wie RadarOnline.com erfahren hat.

Putins Abwesenheit bei der Night Hockey League, einer Amateureishockeyliga, die der russische Präsident 2011 selbst ins Leben gerufen hat, ist nur die letzte hochkarätige Veranstaltung, die der 70-jährige angeschlagene Staatschef in den letzten Wochen in letzter Minute abgesagt hat… . .

Während Quellen davon ausgehen, dass Putin diese Veranstaltungen aufgrund wachsender gesundheitlicher und sicherheitspolitischer Bedenken abgesagt hat, glauben andere Kritiker, dass damit eine Konfrontation über die gescheiterten Kriegsanstrengungen des Führers in der Ukraine vermieden werden sollte. . . .

Russische Insider haben angedeutet, dass sich Putin nach einem angeblichen Sturz in seinem Moskauer Haus Anfang des Monats am Wochenende einer Notoperation am Dickdarm unterzogen hat, was darauf hindeutet, dass seine Abwesenheit sowohl von der Jahresend-Pressekonferenz als auch vom jährlichen Eishockeyspiel eine Folge des Notfalls war.“

„Putin wird sich einem einfachen chirurgischen Eingriff unterziehen“, so eine Quelle zu seinem angeblichen Notfalleingriff in der vergangenen Woche.“

Der Sturz von der Treppe letzte Woche, der eine Steißbeinprellung zur Folge hatte, blieb nicht unbemerkt und verursachte neue Probleme, die nicht direkt mit der Prellung zusammenhingen“, fügte die Quelle in Bezug auf den Sturz hinzu, bei dem Putin ‚unfreiwillig Stuhlgang‘ hatte, als Folge des ‚Krebses, der seinen Magen und Darm befällt‘. Quelle

Lassen Sie mich eine alternative Erklärung vorschlagen. Die Nachrichten über Putin werden vom russischen Geheimdienst als Teil einer breit angelegten Täuschungsaktion verbreitet. Putin hielt am Donnerstag (15. Dezember) eine Rede und wirkte weder blass noch zerbrechlich:

In seiner Rede bewertete Putin die aktuelle Lage im Land und drumherum und skizzierte die sechs Hauptziele der staatlichen Politik im Jahr 2023 sowie die Leitlinien für die kommenden Jahre. Gleich zu Beginn seiner Rede wies der Staatschef darauf hin, dass die neuen Lösungen, die er vorschlägt, eine Antwort auf die Herausforderungen sein sollen, mit denen die russische Wirtschaft und die Bürger heute konfrontiert sind, und dem Land eine zuversichtliche Entwicklung ermöglichen werden. Dabei ging er insbesondere auf die Bereiche Bau- und Wohnungswesen, Gesundheit und Demografie, technologische Souveränität, Finanzen, die Entwicklung neuer Regionen der Russischen Föderation und andere Themen ein. Nach der Rede des Präsidenten wurde das Treffen fortgesetzt. Quelle

Dies war nicht die Rede eines kranken, verzweifelten, verängstigten Mannes. Irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten wird der Westen zugeben müssen, dass er nicht weiter Milliarden in die Ukraine pumpen kann, ohne seiner eigenen Wirtschaft und Bevölkerung enormen Schaden zuzufügen. Dann werden die Behauptungen über die russische Schwäche und Niederlage in sich zusammenfallen. Es besteht die reale Gefahr, dass die NATO entmilitarisiert wird. Aber das wird nicht das Ergebnis eines Frontalangriffs Russlands sein. Russland wird mit dem fortfahren, was es bereits tut – nämlich westliche Wunderwaffen zu pulverisieren und die ukrainischen und ausländischen Söldner mit Artillerie und Raketen ausbluten zu lassen.