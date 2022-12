Unabhängiges Vorstandsmitglied, das für die Gewährleistung der Sicherheit von Impfstoffen zuständig ist, stand auf der Gehaltsliste von Pfizer

Ein Mitglied des Independent Data Safety Monitoring Board von Pfizer gab vor Gericht zu, dass sie auf der Gehaltsliste des Pharmaunternehmens stand.

Der Anwalt Aaron Siri, der das Informed Consent Action Network (ICAN) vertritt, machte dieses schockierende Geständnis während eines Kreuzverhörs von Kathryn Edwards, einer Impfärztin und Professorin an der Vanderbilt University.

„Da es sich um ein unabhängiges Gremium handeln soll, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglieder dieses unabhängigen Daten- und Sicherheitsüberwachungsgremiums tatsächlich unabhängig von dem pharmazeutischen Unternehmen sind, dessen Produkt bewertet wird – richtig?“, fragte Siri.

„Das ist richtig“, sagte Edwards.

🚨Turns out the independent Data Safety Monitoring Board in Pfizer’s Phase 3 COVID vaccine clinical trial (C4591001) was not so independent after all. @barnes_law @CovidLawCast pic.twitter.com/e8BRSAzWXT