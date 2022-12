EurasiaReview: Die USA haben Castillos Untergang seit seiner Wahl zum Präsidenten geplant

Die US-Botschafterin in Peru, Lisa Kenna, die neun Jahre bei der CIA verbracht hatte und politische Beraterin im Pentagon ist, traf sich zwei Tage vor der Absetzung Castillos mit dem peruanischen Verteidigungsminister.

Ein am Mittwoch von EurasiaReview veröffentlichter Bericht enthüllte, dass die USA seit seinem Wahlsieg im Jahr 2021 den Sturz des ehemaligen peruanischen Präsidenten Pedro Castillo planten.

Der Bericht besagt, dass seine Anwälte ihm kurz vor der Abstimmung im Kongress über seine Amtsenthebung versicherten, dass er den Antrag mit Sicherheit durchsetzen und im Amt bleiben werde.

Sie sagten ihm auch, dass er die Oberhand behielt, da seine Zustimmungsrate auf 31 % gestiegen war, während die des Kongresses bei 10 % lag.

Castillo hörte jedoch nicht auf die Ratschläge seiner Anwälte und griff stattdessen darauf zurück, die vorübergehende Auflösung des Kongresses sowie die Einrichtung einer außergewöhnlichen Notstandsregierung anzukündigen – eine Entscheidung, die ihn der Anklage schuldig erscheinen ließ, die auf seiner Flucht gegen ihn erfunden worden war zu seiner Sicherheit.

Nachdem trotz Castillos Ankündigung eine Abstimmung durchgeführt worden war, eilten Castillo und seine Familie zur mexikanischen Botschaft. Aber das Militär verhaftete den peruanischen Führer, bevor er dorthin gelangen konnte.

War seine Entscheidung, den Kongress aufzulösen, unberechenbar?

Während eine anfängliche Antwort wie ein offensichtliches Ja erscheinen mag, sind die Details seiner Verdrängung viel komplexer, als sie scheinen.

Seit die rechte Keiko Fujimori bei den Wahlen 2021 besiegt worden war, versuchte sie zusammen mit ihren Verbündeten mehrmals, Pedro von der Präsidentschaft abzusetzen.

Sie unterhielt enge Beziehungen zu Personen, die mit der US-Regierung und ihren Spionagebehörden in Verbindung standen.

Fernando Rospigliosi, eines von Fujimoris Teammitgliedern, „hatte 2005 versucht, die US-Botschaft in Lima gegen Ollanta Humala zu verwickeln, der 2006 bei den peruanischen Präsidentschaftswahlen antrat“, heißt es in dem Bericht.

Ebenso sandte Vladimiro Montesinos, ein ehemaliger CIA-Agent, der derzeit in Peru inhaftiert ist, Befehle an Pedro Rejas, einen ehemaligen Kommandanten der peruanischen Armee, „zur US-Botschaft zu gehen und mit dem Geheimdienstoffizier der Botschaft zu sprechen“, um die peruanische Präsidentschaftswahl 2021 zu beeinflussen Wahl.

Vor Beginn des Wahlkampfs hatten die USA eine ehemalige CIA-Agentin, Lisa Kenna, zu ihrer Botschafterin in Lima ernannt.

Am 6. Dezember traf sie sich mit dem peruanischen Verteidigungsminister Gustavo Bobbio und veröffentlichte einen Tweet, in dem sie Castillos Ankündigung verurteilte, den Kongress einen Tag nach ihrer Veröffentlichung aufzulösen.

Am 8. Dezember erkannten die USA durch Kenna Perus neue Regierung und ihre neue Präsidentin Dina Boluarte an.

Der Bericht fügt hinzu, dass eine Schlüsselfigur in der Druckkampagne als Mariano Alvarado identifiziert wurde, „Operations Officer der Military Assistance and Advisory Group (MAAG), der effektiv als US-Verteidigungsattaché fungiert“.

„Uns wird gesagt, dass Beamte wie Alvarado, die in engem Kontakt mit den peruanischen Militärgenerälen stehen, ihnen grünes Licht gegeben haben, gegen Castillo vorzugehen“, heißt es in dem Bericht und fügt hinzu, dass der letzte Anruf, den Castillo getätigt hat, bevor er den Palast verließ, von ihm stammte nichts anderes als die US-Botschaft selbst.

„Es ist wahrscheinlich, dass er von einer befreundeten Macht gewarnt wurde, zur Botschaft zu fliehen, was ihn schwach erscheinen ließ.“

Lokale Quellen berichteten heute früher, dass der peruanische Richter Juan Checkley die heutige Anhörung auf Donnerstag verschoben habe, um zu entscheiden, ob der gestürzte Präsident Pedro Castillo wegen angeblicher Verschwörungs- und Korruptionsvorwürfe aus der Haft entlassen wird.

Grund für die Verzögerung war, dass die Verteidiger nach eigenen Angaben nicht alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft erhalten hätten.

In einem schriftlichen Brief, der am 14. Dezember auf Twitter gepostet wurde, drückte Castillo Folgendes aus:

„Im Namen der Tausenden von peruanischen Brüdern, die sich auf die Straße begeben haben und dort die Nacht verbringen, im Namen der Kinder, Jugendlichen, Hausfrauen, Bauern, Bauerngemeinschaften, Verteidigungsfronten, Kaufleute, Transporter, Straßenverkäufer, handwerklichen Fischer, Bergarbeiter, junge Menschen, Handwerker, Bauern, Lehrer und die Arbeiterklasse; ich spreche den Brüdern meine Grüße und meine Dankbarkeit aus: dem Präsidenten von Kolumbien, dem Präsidenten von Mexiko, dem Präsidenten von Bolivien und dem Präsidenten von Argentinien für seine Identifikation und Solidarität mit meinem und unserem Volk legitime Regierung.“

In Bezug auf indigene Peruaner sagte er: „Wie allgemein bekannt ist, wurde ich von den vergessenen Männern und Frauen Perus auserwählt, von den Enteigneten, die mehr als 200 Jahre lang vernachlässigt wurden.“

„Seit meinem Amtsantritt haben sie keine Minute damit aufgehört, den Willen des Volkes abzulehnen. Schändliche Haltungen wie die Weigerung, in die Bruderländer Kolumbien und Mexiko zu gehen. In diesem schwierigen Kontext will der Kongress mein Volk mit dem zum Schweigen bringen Rolle der Presse, die gerade 1,8 Milliarden Soles erhalten hat, um das Massaker und die Krise in ganz Peru zum Schweigen zu bringen, erhebe ich, dass meine Regierung für die zweite Agrarreform sowie für das Weihnachtsgeld für die nationale Polizei und die Lehrer bereitgestellt hat.

„Es ist dringend erforderlich, diesen Vorteil zurückzugewinnen.

Ich bekräftige meine Dankbarkeit gegenüber den Brüderpräsidenten von Kolumbien, Mexiko, Bolivien und Argentinien. Ich sage Ihnen, dass wir standhaft bleiben und die gerechte Sache und den Willen des Volkes nicht aufgeben oder aufgeben werden Peruanisches Volk.

Mit freundlichen Grüßen

Pedro Castillo Terrones

verfassungsmäßiger Präsident von Peru“