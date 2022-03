Die westliche Welt hat ihren Lauf genommen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Gestern gab es eine Menge verblüffender Veränderungen. Russland hat offenbar einen goldgedeckten oder goldbezogenen Rubel angekündigt. Ich hatte noch keine Zeit, über alle Auswirkungen nachzudenken. Informationen sind schwer zu bekommen, weil die USA russische Nachrichten blockieren, um die Ukraine-Darstellung und die Kriegspropaganda zu kontrollieren. Das Bretton-Woods-System brach zusammen, als der Westen die russischen Zentralbankreserven beschlagnahmte, und es scheint, dass der Goldrubel zum Ende des US-Dollars als Weltreservewährung im Rahmen von Bretton Woods beiträgt. Die Auswirkungen könnten enorm sein, und die Idioten in Washington könnten sich wünschen, sie hätten die Russen in Ruhe gelassen. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass Russland genug von ihnen hat, aber die arroganten Idioten haben nicht auf mich gehört. Wie es scheint, haben die Sanktionen einen Regimewechsel im Westen herbeigeführt und dessen Macht und Einfluss verringert.

Eine weitere wichtige Entwicklung ist, dass die Ukraine offenbar zugestimmt hat, ein neutrales Land zu sein, keine NATO, keine ausländischen Stützpunkte, keine Atomwaffen, und akzeptiert, dass die Ostukraine ihren eigenen Weg geht. Wir werden sehen, ob die US-Marionette Zelensky unterschreiben darf, was die Ukraine vereinbart hat. In der Zwischenzeit hat Russland seine Angriffe auf Kiew eingestellt und konzentriert sich darauf, die verbliebenen Nazi-Milizen aus der Donbass-Region zu vertreiben. Ich denke, dass die Regierungen in Polen und Rumänien die Botschaft verstehen werden und dass die US-Raketenstützpunkte in diesen Ländern in Kürze geschlossen werden.

Dies sind wichtige Entwicklungen mit weitreichenden Auswirkungen. Der „Reset“ des Weltwirtschaftsforums wurde wahrscheinlich durch einen russisch-chinesischen Reset ersetzt.

Die USA haben so lange mit ihrer Arroganz gelebt, dass sie sich selbst ausgehöhlt haben. Das Schicksal der westlichen Welt ist unklar. Es scheint, dass niemand in intellektuellen, wirtschaftlichen oder politischen Führungspositionen mehr an Freiheit und bürgerliche Freiheit glaubt. Die USA sind auf jeden Fall damit beschäftigt, sich selbst zu vernichten.

Die heutigen Generationen von Amerikanern werden ihr Land nicht wiedererkennen. Flüsse, Berge, Straßen, Schulen, öffentliche Plätze und sogar Städte verlieren ihre Namen und erhalten neue, politisch korrekte Bezeichnungen. Normalerweise ist es das, was Eroberer von außen mit einem Land machen, aber wir tun es uns selbst an. Ein Land, das seine eigenen Denkmäler und seine eigene Geschichte zerstört, ist verloren.

Meine Schlussfolgerung ist, dass die Zeit des Westens vorbei ist. Der Westen ertrinkt in den angesammelten Fehlern und der Entartung. Die moralische Faser in den Führungsetagen ist verschwunden.