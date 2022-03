Die laufende Analyse der Festplatte des Laptops von Hunter Biden hat ergeben, dass sich darauf mehrere „Verschlüsselungsschlüssel“ des Verteidigungsministeriums befinden. Diese Schlüssel ermöglichen den Zugang zu den E-Mail-Konten und Datenbanken des Verteidigungsministeriums. Die genaue Anzahl dieser Schlüssel ist noch unbekannt. Es könnten Dutzende sein.

Die Schlüssel sind unter der Bezeichnung „Root-Verschlüsselungszertifikate“ bekannt. Einige von ihnen scheinen ein ungewöhnlich langes Ablaufdatum zu haben, wobei viele zwanzig Jahre oder länger gültig sind. Solche Schlüssel sollten nicht auf einem persönlichen Laptop vorhanden sein, und es gibt keinen bekannten Grund, warum Hunter Biden überhaupt in ihrem Besitz sein sollte.

Die Schlüssel wurden erst kürzlich von Jack Maxeys technischem Team in der Schweiz entdeckt. Kurz nach der Entdeckung der Schlüssel setzte sich Maxey mit der US-Botschaft in der Schweiz in Verbindung und teilte mit, dass er über Informationen verfüge, die die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten, und dass er gerne mit jemandem im Regionalen Sicherheitsbüro sprechen würde, um über seine Erkenntnisse zu berichten. Die Person, mit der er sprach, nahm seine Kontaktinformationen auf, aber niemand hat jemals zurückgerufen, um die Informationen in seinem Besitz zu erhalten.

Nach den Informationen, die Maxey zur Verfügung gestellt wurden, weiß das Verteidigungsministerium nun, dass sich die Schlüssel auf der Festplatte des Laptops befanden, hat festgestellt, dass die Schlüssel noch aktiv waren, und hat Schritte unternommen, um sie zu löschen.

Ein IT-Experte, der das Team von Maxey berät, hat spekuliert, dass die Schlüssel auf Hunters Laptop es Hunter ermöglicht haben könnten, Wegwerf-E-Mail-Konten auf Servern des Verteidigungsministeriums einzurichten und so persönliche und geschäftliche Kommunikation über diese Server zu leiten, um unentdeckt zu sein. Ein solches Arrangement wäre in der Tat eine sehr viel raffiniertere Version von Hillary Clintons Verwendung ihres „selbstgebauten“ Servers, um die Überwachung ihrer Kommunikation zu umgehen, als sie Außenministerin war.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald sie verfügbar sind. Zum jetzigen Zeitpunkt muss jedoch betont werden, dass sich der Laptop von Hunter Biden schon lange vor der Wahl 2020 im Besitz des Federal Bureau of Investigation (FBI) befand. Wenn die Informationen des Verteidigungsministeriums, die sich derzeit in Maxeys Besitz befinden, korrekt sind und die Verschlüsselungsschlüssel, die den Zugang zu den Systemen des Verteidigungsministeriums ermöglichen, noch aktiv waren, bis Maxey und sein Team ihr Vorhandensein entdeckten und sie meldeten, deutet dies stark darauf hin, dass sich das FBI nie die Mühe gemacht hat, zu untersuchen, was sich auf der Festplatte befindet.