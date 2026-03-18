Von Jon Fleetwood

Das internationale Kartell zur Pandemiebekämpfung „bereitet sich auf eine Influenza-Pandemie vor und reagiert darauf“.

Die Weltgesundheitsorganisation wird am Mittwoch, dem 18. März, eine internationale Online-Sitzung zur Pandemiebekämpfung einberufen, deren Schwerpunkt laut einer Pressemitteilung der WHO auf dem „Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework“ dieser nicht gewählten globalistischen Gruppe liegt.

PIP ist die internationale Struktur, über die die WHO – ein ausländisches Konsortium – vorschreibt, wie Influenzavirusproben weltweit transferiert werden und wie Pandemie-Impfstoffe, antivirale Medikamente und Diagnostika verteilt werden, sobald eine Influenza-Pandemie-Reaktion ausgelöst wird.

Die neue Sitzung zur Pandemiebekämpfung, die über das Epidemics and Pandemics Information Network (EPI-WIN) der WHO organisiert wird, wird festlegen, wie Regierungen, am Influenza-Überwachungsnetzwerk der WHO teilnehmende Labore und Pharmahersteller im Rahmen dieses Rahmens während einer Influenza-Pandemie reagieren sollen.

Die Vereinigten Staaten beteiligen sich nach wie vor an den Pandemieüberwachungsnetzwerken der WHO (hier) – einschließlich des CoViNet-Sentinel-Überwachungssystems der Organisation, das mittlerweile 45 Referenzlabore weltweit umfasst – über Institutionen wie die Emory University, die Ohio State University und die CDC, obwohl Präsident Donald Trump das Land Anfang dieses Jahres per Exekutivverordnung öffentlich aus der Organisation zurückgezogen hat.

Das PIP-Rahmenwerk wurde am 24. Mai 2011 von der 64. Weltgesundheitsversammlung verabschiedet, nachdem die Verhandlungen zwischen den WHO-Mitgliedstaaten bereits 2007 begonnen hatten.

Laut der Veranstaltungsbeschreibung der WHO wird sich die morgige Sitzung mit „den Rollen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Interessengruppen bei der Umsetzung des PIP-Rahmenwerks“ befassen.

Die WHO beschreibt das System als „das erste und einzige globale System für den Zugang und den Vorteilsausgleich im Bereich der öffentlichen Gesundheit“.

Pharmahersteller, die an dem System teilnehmen, erhalten Zugang zu diesen Materialien im Austausch für die Bereitstellung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, darunter Impfstoffe, antivirale Medikamente und Diagnosetechnologien.

Während der COVID-19-Pandemie wies die WHO die internationale Wissenschaftsgemeinschaft an, ein von der chinesischen Regierung veröffentlichtes digitales SARS-CoV-2-Genom als maßgeblich anzusehen – obwohl keine unabhängige Überprüfung der zugrunde liegenden Patientenprobe vorlag –, was Regierungen und Pharmaunternehmen weltweit dazu veranlasste, unverzüglich Diagnostika, Überwachungssysteme und Impfstoffe auf der Grundlage dieser Sequenz zu entwickeln.

SARS-CoV-2 soll weltweit Millionen Menschen getötet haben und war laut Kongress, Weißem Haus, Energieministerium, FBI, CIA und dem Bundesnachrichtendienst (BND) „wahrscheinlich“ das Ergebnis einer Labormanipulation.

Der COVID-Impfstoff wurde mit 39.000 Todesfällen in Verbindung gebracht, obwohl eine von der Bundesregierung finanzierte Harvard-Pilgrim-Studie ergab, dass weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffereignisse an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC gemeldet werden – was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl der impfstoffbedingten Gesundheitsschäden und Todesfälle deutlich höher sein könnte.

Diese Ereignisse zeigen, wie ein von der WHO gelenkter Pandemierahmen rasch den globalen wissenschaftlichen Konsens festlegen und Regierungen sowie Pharmahersteller weltweit mobilisieren kann – Entscheidungen, die letztlich darüber entscheiden, ob Millionen Menschen leben oder sterben.

Zu den für die Sitzung gelisteten Rednern gehören Dr. Maria Van Kerkhove, amtierende Direktorin für Epidemie- und Pandemiemanagement bei der WHO, sowie Beamte, die für die Überwachung der Umsetzung des PIP-Rahmens verantwortlich sind.

Dr. Kerkhove sieht sich erheblicher Kritik von Verfechtern der Gesundheitsfreiheit ausgesetzt, die sie als Schlüsselfigur betrachten, die während der COVID-19-Pandemie restriktive, von oben verordnete Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit fördert, wie beispielsweise flächendeckende Maskenpflichten, Lockdowns und Massenimpfkampagnen, die sie als Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung und die individuelle Entscheidungsfreiheit ansehen.

Kritiker heben insbesondere Kerkhoves entschiedene Ablehnung einer natürlichen Herdenimmunität durch flächendeckende Infektionen hervor (die sie als „gefährlich und unethisch“ bezeichnet), ihre Betonung der globalen „Gerechtigkeit“ bei Impfstoffen und einer breiten Impfquote gegenüber freiwilligen oder alternativen Ansätzen sowie ihre Rolle bei der Vermittlung von WHO-Leitlinien, die langwierige Notfallmaßnahmen und Überwachung rechtfertigten.

In diesen Kreisen wird sie oft als Symbol einer nicht gewählten globalen Gesundheitsbürokratie dargestellt, die kollektive Kontrolle und pharmazeutische Lösungen über persönliche Freiheiten, Risikostratifizierung und dezentrale Entscheidungsfindung stellt.

Die WHO hat an anderer Stelle versprochen, dass „es in Zukunft Influenza-Pandemien geben wird“.

Da die WHO nun ihr Kommandostruktur-Rahmenwerk für Influenza-Pandemien aktiviert, wird die Infrastruktur, die die COVID-19-Reaktion leitete, bereits darauf ausgerichtet, den nächsten Pandemiezyklus zu bewältigen.