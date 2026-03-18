„Copilot Health bringt Ihre Gesundheitsakten, Wearable-Daten und Ihre Gesundheitsgeschichte an einem Ort zusammen und nutzt dann Intelligenz, um daraus eine zusammenhängende Geschichte zu machen.“

Was ist Copilot? Microsofts KI-Assistent erklärt

Microsoft hat kürzlich eine Partnerschaft mit HealthEx angekündigt, einem Digitaldienstleister, der es Nutzern und Unternehmen ermöglicht, persönliche Gesundheitsdaten mit digitalen Identitäten zu verknüpfen, um seine Dienste mit Microsofts Copilot-KI zu integrieren.

Von der HealthEx-Website:

Ihre Daten, alles an einem Ort

HealthEx vereint Ihre medizinischen Unterlagen von Ärzten, Kliniken und Laboren und gibt Ihnen einen vollständigen, vernetzten Überblick über Ihre Gesundheit.

Sie müssen nicht mehr mehrere Portale durchsuchen, um Ihre Gesundheitsgeschichte einzusehen, was es einfacher macht, Trends zu verfolgen und das Wesentliche zu erkennen.

Laut einem Nachrichtenblog von Microsoft:

„Copilot Health bringt Ihre Gesundheitsakten, Wearable-Daten und Ihre Gesundheitsgeschichte an einem Ort zusammen und nutzt dann Intelligenz, um daraus eine zusammenhängende Geschichte zu machen. Dort wird sichtbar, wie Ihr schlechter Schlaf mit seinen Ursachen zusammenhängt. Dort hören Sie auf, nachts Symptome zu googeln, und beginnen, besser informierte Gespräche zu führen.“

Laut Pressemitteilung:

HealthEx gab heute seine Partnerschaft mit Microsoft bekannt, um die Integration persönlicher Gesundheitsdaten für Copilot Health zu ermöglichen, Microsofts neue KI-gestützte Gesundheitsanwendung innerhalb von Microsoft Copilot. Über HealthEx können Einzelpersonen ihre Identität verifizieren und zustimmen, ihre vollständige Gesundheitsgeschichte aus verschiedenen Versorgungseinrichtungen sicher zu verknüpfen – mit Transparenz und Kontrolle darüber, auf welche Daten Copilot Health zugreifen kann. Verbraucher können nun entscheiden, ihre umfangreichen persönlichen Gesundheitsdaten in Copilot Health einzubringen, um personalisierte Gesundheitsinformationen und Einblicke zu erhalten.

Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Einzelpersonen verifizieren ihre Identität mithilfe von Biometrie und einem staatlichen Ausweis und erteilen anschließend die Erlaubnis, dass Copilot Health auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen kann – darunter Labordaten, Medikamente, Diagnosen, klinische Notizen und mehr – mit vollständiger Transparenz und der Möglichkeit, den Zugriff jederzeit zu widerrufen.

Nach der Verbindung über HealthEx erhalten Nutzer eine sichere Gesundheits-Wallet, die sie verwenden können, um ihre Daten wiederholt und transparent über mehrere Dienste hinweg zu teilen. Dieselbe Einrichtung, die Copilot Health ermöglicht, kann mit ausdrücklicher Zustimmung auch auf andere HealthEx-gestützte Anwendungen und Dienste ausgeweitet werden, ohne den Prozess erneut durchlaufen zu müssen.

„Copilot Health kann das gesamte Gesundheitsbild einer Person zusammenführen, einschließlich medizinischer Daten, Wearable-Daten und mehr, und nutzt Intelligenz, um zu helfen zu verstehen, was das alles bedeutet, und Vertrauen in die nächsten Schritte zu geben“, sagte Peter Hames, VP Health bei Microsoft AI. „Unsere Zusammenarbeit mit HealthEx stellt sicher, dass Menschen ihre vollständige Gesundheitsgeschichte sicher und zu ihren eigenen Bedingungen in Copilot Health einbringen.“

HealthEx hat außerdem mit Anthropic zusammengearbeitet, um seine digitale Gesundheits-ID mit der Claude-KI zu integrieren.

AUTOREN-KOMMENTAR

Ob die Menschen das tatsächlich nutzen werden, ist eine andere Frage. Im vergangenen Dezember hat Microsoft sein Copilot-Team verkleinert, da nur sehr wenige Menschen es nutzten, berichtete Extreme Tech.

Dennoch spiegeln die neuesten Vereinbarungen von Microsoft und Anthropic einen breiteren Vorstoß wider, digitale Identitäten und KI im Gesundheitswesen gesellschaftlich zu etablieren.

The WinePress hat über Bestrebungen der Trump-Regierung und insbesondere von Robert F. Kennedy berichtet, Amerikaner zur Nutzung von Wearables zu bewegen – als Teil der Initiative „Make America Healthy Again“. Dies stieß jedoch auf erheblichen Widerstand, auch innerhalb von Children’s Health Defense, der Organisation, die er selbst gegründet hat.

Darüber hinaus kündigten Trump und RFK eine neue staatliche digitale Gesundheits-ID an, die als Versuch beschrieben wurde, „das Klemmbrett abzuschaffen“ – ein Konzept, das auch vom Weltwirtschaftsforum im Rahmen der vierten industriellen Revolution gefördert wird.

Trump bezeichnete dies als „historischen Sieg für das amerikanische Volk – einen sehr wichtigen. Heute wird der Traum von einfach transportierbaren elektronischen Patientenakten endlich Realität.“

Die Initiative wird unter anderem von Oracle, Palantir, Anthropic, OpenAI, Apple, Microsoft und Google unterstützt.

Dies ist auch Teil einer größeren Tokenisierungsagenda, die langfristig nicht nur zu einer bargeldlosen, sondern zu einer vollständig papierlosen Welt führen soll.

Wir sind in das Zeitalter der digitalen Bücherverbrennung eingetreten – eine vollständig papierlose, tokenisierte Welt.

Lehnen Sie all das ab.