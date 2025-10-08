Die WHO-Pandemieabkommen sind schwer fehlerhaft

Von Ramesh Thakur

Die jahrzehntealten Internationalen Gesundheitsvorschriften, die im vergangenen Jahr geändert wurden, traten am 19. September in Kraft. Ein neues Pandemieabkommen, das im Mai angenommen wurde, wird nach einem Abkommen über den Zugang zu Krankheitserregern und die Aufteilung der Vorteile, das voraussichtlich im nächsten Jahr erreicht wird, zur Unterzeichnung geöffnet. Die WHO-Pandemieabkommen, wie die beiden Dokumente genannt werden, sind ein gutes Beispiel für die Art von Initiativen der globalen Governance, über die unter technokratischen Eliten ein Konsens besteht, gegen die sich jedoch ein wachsender populistischer Widerstand richtet. Zwei weitere Beispiele, die Präsident Donald Trump in seiner UN-Rede am 23. September erwähnte, sind Migration und Klimawandel. Die Rede war eine breit angelegte Verteidigung der nationalen Souveränität gegen den Globalismus.

Fehlerhafte Annahmen

Doch Pandemien sind seltene Ereignisse, die im Vergleich zu endemischen Infektions- und chronischen Krankheiten nur eine geringe Krankheitslast verursachen. Die Begründung für die Abkommen beruht auf dem falschen Verständnis, dass das Risiko von Pandemien rapide zunimmt, vor allem durch zunehmende zoonotische Spillover-Ereignisse, bei denen Krankheitserreger von Tieren auf Menschen übergehen. Der wohlbegründete Verdacht, dass Covid durch Gain-of-Function-Forschung und ein Laborleck entstanden ist, widerlegt den zweiten Teil dieser Rechtfertigung.

Die Annahme eines zunehmenden Pandemierisikos wird auch durch Arbeiten der Universität Leeds untergraben. Sie zeigen, dass die Berichte der WHO, der Weltbank und der G20, die die Pandemieagenda unterstützen, die Behauptungen dieser Institutionen nicht stützen. Daten zeigen eine abnehmende Sterblichkeit und weniger Ausbrüche im Jahrzehnt vor 2020. Ein Großteil des verzeichneten „Anstiegs“ von Krankheitsereignissen spiegelt verbesserte Diagnosetechnologien wider, nicht häufigere und ernstere Ausbrüche.

Frühere große Epidemien wie Gelbfieber, Influenza und Cholera gehen insgesamt weiter zurück. Der historische Zeitstrahl von Pandemien zeigt, dass Verbesserungen bei sanitären Einrichtungen, Hygiene, Trinkwasser, Antibiotika und anderen Formen des Zugangs zu guter Gesundheitsversorgung die Morbidität und Mortalität von Pandemien seit der Spanischen Grippe (1918–20), bei der schätzungsweise 50 Millionen Menschen starben, massiv reduziert haben.

Laut Our World in Data: In den 105 Jahren seit der Spanischen Grippe sind insgesamt 10–14 Millionen Menschen bei Pandemien, einschließlich Covid-19, gestorben. Zum Vergleich: Allein im Jahr 2019 starben fast acht Millionen Menschen an Infektionskrankheiten, die nicht auf Covid zurückzuführen sind. Weitere 41 Millionen Todesfälle wurden durch nicht übertragbare Krankheiten verursacht. In den fünf Jahren von 2020 bis einschließlich 2024 wurden 7,1 Millionen Covid-bedingte Todesfälle gezählt. Wenn man die Trendlinien von 2000 bis 2019 projiziert, hätte man in den fünf Jahren von 2020 bis 2024 insgesamt etwa 35 Millionen Todesfälle durch nicht-Covid-Infektionskrankheiten und weitere 220 Millionen durch nicht übertragbare, also chronische Krankheiten erwarten können.

Berechnungen des REPPARE-Projekts der Universität Leeds zeigen auch, wie zentrale Behauptungen über enorme Kosten durch Pandemien aufgebläht werden, während die Kosten endemischer Infektionen heruntergespielt werden. Die Schaffung einer speziellen, vertragsbasierten und ressourcenintensiven internationalen Maschinerie zur Vorbereitung auf eine seltene Krankheit mit geringer Last wird die Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit verzerren und knappe Ressourcen sowie begrenzte Aufmerksamkeit von dringenderen Gesundheits- und anderen Zielen abziehen. Dies ist schlechte Politik, die den grundlegenden Test der Kosten-Nutzen-Analyse nicht besteht.

Erweiterte Befugnisse und mehr Ressourcen für die WHO

Covid führte zu einem erfolgreichen bürokratischen Putsch, der gewählte Regierungen durch nicht gewählte Experten und Technokraten als faktische Entscheidungsträger ersetzte. Die Pandemieabkommen geben der WHO die rechtliche Befugnis, einen tatsächlichen oder befürchteten Notfall zu erklären und anschließend die Macht, sich Ressourcen von souveränen Staaten anzueignen und die von den Steuerzahlern eines Landes finanzierten Mittel an andere Staaten umzuleiten – und das allein auf Grundlage dessen, was der WHO-Generaldirektor als mögliches Risiko betrachtet.

Viele Regierungen argumentieren, dass auch andere Themen wie Klimawandel, Waffengewalt und Rassismus Gesundheitsnotfälle darstellen. Dies würde den Aufgabenbereich der WHO noch weiter ausweiten. Darüber hinaus verpflichtet das Pandemieabkommen zu einem One-Health-Ansatz, der auch die Tiergesundheit einschließt.

In einer Zeit wachsenden öffentlichen Unbehagens über die Ausweitung des Verwaltungsstaates und dessen Export auf die Weltbühne schaffen die Abkommen zusätzliche Bausteine für die internationale Gesundheits-Governance. Dazu gehören: ein Ausschuss der Vertragsstaaten und ein technischer Unterausschuss, die sich alle zwei Jahre treffen, um die Umsetzung zu überwachen; Institutionen, die als nationale „Behörde“ und als „Focal Point“ für die Umsetzung und Koordinierung von Gesundheitsmaßnahmen innerhalb der Länder fungieren; Konsultationen mit indigenen Bevölkerungen; und eine weitere Konferenz der Vertragsparteien (COP), die sich alle fünf Jahre trifft, um die Umsetzung des Vertrags zu überprüfen und zu stärken.

Darüber hinaus müssen die Länder regelmäßige Berichte über die Umsetzungsmaßnahmen vorlegen, die Finanzierung für Pandemien beibehalten oder erhöhen und zusätzliche Mittel für Entwicklungsländer mobilisieren. Zu diesem Zweck wird ein koordinierender Finanzmechanismus eingerichtet. Der Vertrag verpflichtet die Staaten auch, eine beschleunigte behördliche Prüfung und Zulassung von pandemiebezogenen Gesundheitsprodukten einzuführen – ungeachtet der Kontroversen um die Notzulassung der mRNA-Covid-Impfstoffe.

Darüber hinaus werden Klauseln über Fehlinformation und Desinformation zu Zensur führen – wiederum trotz des schädlichen und anhaltenden Vermächtnisses solcher Klauseln während Covid. Die Realität abweichender Meinungen, unterschiedlicher Standpunkte und seriöser wissenschaftlicher Debatten wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Die Menschen vertrauen Regierungen und Experten nicht mehr, wie sie es vor Covid weitgehend taten, dass diese auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren.

Jay Bhattacharya, Direktor der National Institutes of Health, erinnerte auf der National Conservatism Conference in Washington DC am 3. September daran, dass es 2020–21 unter seinen wissenschaftlichen Kollegen

„eine Menge unterschiedlicher Meinungen gab. Aber das Problem war, dass die wissenschaftliche Debatte, die Sie 2020 und 2021 hätten hören sollen, Ihnen verweigert wurde, weil die Garantien der freien Meinungsäußerung, die dieses Land normalerweise hat, außer Kraft gesetzt wurden… Der Erste Verfassungszusatz war während der Pandemie de facto ein totes Recht.“

Die WHO glaubt an „die Wissenschaft des Managements von Infodemien“ (Hervorhebung von mir). Ihre Rolle als führender Teilnehmer im weltweiten Zensur-Industriekomplex – bestehend aus Regierungen, Wissenschaft, etablierten Medien, sozialen Medien und Tech-Plattformen – hat die öffentlichen Vertrauenskosten für die WHO massiv erhöht. Das Kernproblem ist Misstrauen, nicht Desinformation. Gemanagte Information ist nicht die Lösung. Im Gegenteil: Sie wird die Pathologie verschlimmern.

Urteil der Geschichte

Es ist unmöglich zu wissen, wie die Covid-Erfahrung von Historikern im Laufe der Zeit im Hinblick auf das Kriterium der informierten Zustimmung beurteilt werden wird – ein Grundprinzip der medizinischen Ethik. In einem sehr realen Sinn wurde durch selektive und manipulierte Datenveröffentlichungen die informierte Zustimmung in eine fehlinformierte und desinformierte Zustimmung verdreht. Das steile altersabhängige Mortalitätsrisiko der Krankheit war bekannt oder hätte jeder gewissenhaften Gesundheitsbehörde und jedem Experten bekannt sein müssen. Indem dies absichtlich ignoriert und die Strategie unterlassen wurde, sich auf Hochrisikogruppen zu konzentrieren, wurde universelle Angst ins Unermessliche gesteigert – mit atemlosen täglichen Pressekonferenzen über neue Fälle, Krankenhauseinweisungen, Todesfälle und Eindämmungsmaßnahmen.

Absolute Risikoreduktion wurde mit relativer Risikoreduktion vermischt und in die „95-prozentige Wirksamkeit“ der Impfstoffe hineingepresst. Dasselbe gilt für die enorme Variabilität zwischen Kontinenten. Heldische Annahmen über die Vorteile pharmazeutischer und nicht-pharmazeutischer Interventionen wurden den absoluten Worst-Case-Szenarien gegenübergestellt, wenn man nicht schnell, hart und lange auf die grotesk aufgeblähte Bedrohung reagierte.

Diejenigen, die für das verantwortungslose Angstmachen verantwortlich sind, wurden nicht zur Rechenschaft gezogen. Stattdessen erhielten leitende Gesundheitsbeamte, die die Pandemiereaktion leiteten, öffentliche Verehrung, Beförderungen zu Gouverneuren und hohe nationale Auszeichnungen, während ihre Kritiker – selbst jene, deren abweichende Stimmen inzwischen bestätigt wurden – als unmoralisch und gefährlich verleumdet, aus dem Dienst und der Öffentlichkeit entfernt und weiterhin weitgehend ins Abseits gedrängt wurden.

Die WHO-Pandemieabkommen wurden von nationalen und internationalen Gesundheitsbeamten und Experten ausgehandelt, die Gesellschaften lahmlegten und Masken- sowie Impfpflichten durchsetzten. Die Covid-Jahre gaben ihnen einen Vorgeschmack auf hohe Sichtbarkeit und beispiellose Macht, die öffentliche Politik und Medienaufmerksamkeit zu dominieren und Befehle zu erteilen, die für ganze Bevölkerungen verbindlich waren – einschließlich der Verhängung von Hausarresten unter dem Euphemismus „Lockdowns“.

Sie wurden von Premierministern und Gesundheitsministern mit großem Respekt behandelt, von den Medien umworben und gefeiert und von der Öffentlichkeit verehrt. Die persönlichen und beruflichen Interessen der Gesundheitsbürokratie wurden am besten dadurch bedient, dass sie Regierungen und Menschen davon überzeugte, dass die Häufigkeit und Schwere von Pandemierisiken zunimmt. Den Aufbau von Resilienz in Gesundheitssystemen gegen zukünftige Pandemien stellten sie als Rechtfertigung dar, mehr Ressourcen und Befugnisse für Gesundheitsbürokraten, Technokraten und Experten zu fordern.

Oder hätten wir ernsthaft erwartet, dass sie sagen: Pandemierisiken sind gering und können mit bestehenden Budgets und institutionellen Strukturen ausreichend eingedämmt werden – und dass sie dann sanft zurück ins Schattendasein der Vor-Covid-Zeit treten? Die Frage zu stellen, heißt, sie zu beantworten.

Autor:

Ramesh Thakur, Senior Scholar am Brownstone Institute, ehemaliger Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen und emeritierter Professor an der Crawford School of Public Policy, Australian National University.