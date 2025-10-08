Kanada verwandelt sein Sterbehilfe-System in eine Organbeschaffungskette

Ethiker warnen, dass die Entnahme von Organen von euthanasierten Patienten dazu führen könnte, dass Menschen unter Druck geraten, sich für den Tod zu entscheiden, damit ihre Organe von Personen mit besseren Heilungschancen verwendet werden können.

Jonathon Van Maren

Das Herz eines 38-jährigen Kanadiers, der durch Sterbehilfe getötet wurde, wurde laut einem Bericht der National Post erfolgreich entnommen und einem 59-jährigen Amerikaner mit Herzversagen transplantiert. Dieser Fall verdeutlicht einen wachsenden Trend: die Entnahme von Organen aus den Körpern von Sterbehilfe-Opfern.

Ein Bericht des University of Pittsburgh Medical Center und des Ottawa Hospital beschreibt den Eingriff im Detail:

„Hier berichten wir über den ersten Fall einer erfolgreichen Herztransplantation nach MAiD“ (Medical Assistance in Dying, also ärztlich assistierter Tod), schrieb das medizinische Team. Und noch beunruhigender: „Die Durchführung von MAiD und die Feststellung des Todes erfolgten gemäß den kanadischen Standards. Der Tod wurde innerhalb von sieben Minuten nach Einleitung des MAiD-Protokolls festgestellt.“

Der Kanadier litt an ALS (Amyotropher Lateralsklerose, auch Lou-Gehrig-Krankheit genannt) und hatte den Wunsch geäußert, seine Organe zu spenden. Doch dieser Fall gilt als „Meilenstein“ – die erste Herztransplantation nach Euthanasie.

Die National Post berichtet: „Das Herz des toten Spenders wurde entnommen, an eine spezielle Maschine angeschlossen, die das Herz ‘reanimiert’ oder wieder in Gang setzt, um den Blutfluss durch die Organe aufrechtzuerhalten, während sie warm bleiben, und dann nach Pittsburgh transportiert, wo die Transplantation durchgeführt wurde.“

Zunehmende Zahl von Organentnahmen nach Euthanasie

Organspenden von frisch euthanasierten Patienten werden in Kanada immer häufiger.

Zwar handelt es sich hierbei um die erste Herztransplantation, doch bereits zuvor wurden Lebern, Nieren und Lungen transplantiert.

Seit der Einführung der Sterbehilfe im Jahr 2016 hätten laut Berichten mindestens 155 Menschen in Kanada ihre Organe und Gewebe nach einer ärztlich durchgeführten tödlichen Injektion gespendet.

Allerdings äußern „eine Reihe von Ärzten die Sorge, dass einige Kanadier, die medizinische Sterbehilfe erhalten, die Kriterien des Gesundheitsministeriums Health Canada gar nicht erfüllen“.

Der erfolgreiche Eingriff liefert laut dem Bericht einen Anreiz für weitere derartige Verfahren:

„Während langfristige Daten und zusätzliche Fälle erforderlich sind, deutet dieser Fall darauf hin, dass eine sichere Herztransplantation nach MAiD möglich ist“, heißt es.

Lebensschutz-Organisationen und viele Ethiker warnen jedoch, dass die Praxis der Organentnahme von euthanasierten Patienten dazu führen könnte, dass Menschen unter gesellschaftlichen oder familiären Druck geraten, sich für den Tod zu entscheiden – um ihre Organe anderen zur Verfügung zu stellen, die als „lebenswerter“ oder „heilbarer“ gelten.

Kanada als Weltführer bei „Organ Donation after Euthanasia“

Kanada hat sich bereits den zweifelhaften Ruf eines „Weltführers bei ODE – Organ Donation after Euthanasia“ erworben.

Eine niederländische Studie ergab, dass von 286 Fällen von ODE bis 2021 insgesamt 136 in Kanada stattfanden.

Daten des Canadian Institute for Health Information (CIHI) zeigen, dass 235 Personen „ihr Einverständnis zur Organspende“ gegeben hatten, nachdem sie durch Euthanasie getötet worden waren.

Von 894 euthanasierten Spendern hätten 7 % ihre Organe gespendet, und 5 % aller Organtransplantationen im Jahr 2024 seien mit Organen euthanisierter Kanadier durchgeführt worden.

Die National Post wies darauf hin, dass die Praxis trotz wachsender Häufigkeit weiterhin umstritten ist:

„Wann und wie man Menschen, die MAiD beantragen, auf eine mögliche Organspende anspricht, ist in Kanada umstritten und regional unterschiedlich“, heißt es in der Studie.

In Ontario und British Columbia empfehlen Spenderorganisationen, dass Menschen, die MAiD beantragen, „über die Möglichkeit einer Organspende informiert werden“.

In anderen Provinzen wie Alberta und Manitoba wird das Thema Organspende nur angesprochen, wenn die Patienten selbst danach fragen.

„Das Nicht-Informieren von Patienten über die Möglichkeit einer Spende kann verhindern, dass sie die Gelegenheit zur Organspende wahrnehmen, und ihre Autonomie beeinträchtigen“, schreiben die Autoren.

„Gleichzeitig kann das Ansprechen auf Organspende gesellschaftlichen Druck erzeugen, und der Wunsch, Spender zu werden, könnte zum Motiv für den MAiD-Antrag werden.“

Gefahr subtiler Einflussnahme

Die Autoren warnen außerdem, dass „einige Patienten das Gefühl haben könnten, eine Belastung für ihre Familie oder Freunde zu sein, und daher motiviert sein könnten, MAiD in Anspruch zu nehmen, um diese Belastung zu verringern“.

Daher müssten sowohl die Personen, die die Euthanasie genehmigen, als auch jene, die sie durchführen, „auf mögliche Anzeichen achten, dass Patienten sich unter Druck gesetzt fühlen könnten, MAiD oder MAiD mit Organspende zu wählen“.

Angesichts der bisherigen laschen Kontrolle der kanadischen MAiD-Prüfer – und der Tatsache, dass bis zu ein Viertel der MAiD-Anbieter in Ontario gegen das Strafgesetzbuch verstoßen haben könnten – ist es laut Beobachtern äußerst unwahrscheinlich, dass diese Prüfer in der Lage sind, solchen subtilen Druck zu erkennen oder zu verhindern.

Rückblick: Beschreibung der Prozeduren

Bereits 2011 veröffentlichte die medizinische Fachzeitschrift Applied Cardiopulmonary Pathophysiology eine Beschreibung, wie mehrere Fälle von ODE durchgeführt wurden:

„Die Spender wurden einige Stunden vor dem geplanten Euthanasieverfahren ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine zentrale Venenleitung wurde in einem Raum neben dem Operationssaal gelegt.

Unmittelbar vor der Euthanasie erhielten die Spender Heparin [ein Medikament zur Erhaltung der Organfunktion].

Anschließend wurde ein Medikamentencocktail von dem behandelnden Arzt verabreicht, der sich bereit erklärt hatte, die Euthanasie durchzuführen.

Der Tod wurde nach kardiorespiratorischen Kriterien von drei unabhängigen Ärzten festgestellt – wie es das belgische Gesetz für jeden Organspender vorschreibt.

Der Verstorbene wurde dann rasch in den Operationssaal gebracht, auf den Tisch gelegt und intubiert [zur Vorbereitung der Organentnahme].“

Der Bioethiker Wesley J. Smith kommentierte damals:

„Man sollte sich das Ausmaß dessen bewusst machen, was hier geschah.

Vier Menschen – die ansonsten nicht im Sterben lagen – wurden getötet und anschließend direkt in den Operationssaal gebracht, um ihre Organe zu entnehmen.

Drei der Spender litten an neuromuskulären Behinderungen – Menschen, die oft sozial isoliert sind und Diskriminierung erfahren – und einer war psychisch krank.

In besonders bitterer Ironie war dieser Patient ein chronischer Selbstverletzer, dessen ‘Behandlung’ nun ein bereitwilliges professionelles Team war, das bereitstand, den ultimativen Schaden zuzufügen.“

Dieser Fall, so Ethiker warnen, markiert eine bedenkliche ethische Grenzüberschreitung:

Ein Gesundheitssystem, das nicht mehr nur den Tod verwaltet, sondern ihn aktiv nutzt, um den Organbedarf anderer zu decken – ein Mechanismus, der in einer zivilisierten Gesellschaft kaum als Fortschritt bezeichnet werden kann.