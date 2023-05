Die WHO will mittels Überwachung der sozialen Medien das Verhalten der Menschen bestimmen

childrenshealthdefense.org: Initiative der WHO will „erwünschte Verhaltensweisen“ durch Überwachung der sozialen Medien fördern

In einer neuen Initiative der Weltgesundheitsorganisation werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, das zu bekämpfen, was die Organisation als „Infodemie“ bezeichnet – eine Überfülle an Informationen, „ob zutreffend oder nicht“, die es den Menschen schwer macht, „Verhaltensweisen anzunehmen, die ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familien und Gemeinschaften schützen“.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schlägt eine Reihe von Empfehlungen für „Überwachungssysteme für soziales Zuhören“ vor, die sich mit dem befassen sollen, was sie als „Gesundheitsbedrohung“ durch „Fehlinformationen“ im Internet beschreibt.

Die WHO-Initiative Preparedness and Resilience for Emerging Threats (PRET) behauptet, Fehlinformationen“ hätten zu einer Infodemie“ geführt, die eine Bedrohung darstelle – selbst in Fällen, in denen die Informationen korrekt“ seien.

Die PRET-Initiative hat zu einem Zeitpunkt Aufsehen erregt, zu dem die Mitgliedstaaten der WHO über zwei umstrittene Instrumente verhandeln: den „Pandemievertrag“ und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Der jüngste Entwurf des Pandemievertrags enthält Formulierungen darüber, wie sich die WHO-Mitgliedsstaaten zum „sozialen Zuhören“ verpflichten würden. Gemäß Artikel 18(b) würden sich die WHO-Mitgliedsstaaten dazu verpflichten:

Regelmäßige Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung, soziales Zuhören sowie regelmäßige Analysen und Konsultationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und Medien, um die Verbreitung und die Profile von Fehlinformationen zu ermitteln, die dazu beitragen, Kommunikations- und Nachrichtenstrategien für die Öffentlichkeit zu entwickeln, um Fehlinformationen, Desinformationen und Falschnachrichten entgegenzuwirken und so das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken und die Einhaltung von Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit und Soziales zu fördern.

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor des Buches „Google Archipelago“, kommentierte die PRET-Vorschläge zum „sozialen Abhören“: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom“ und ehemaliger Professor für liberale Studien an der New York University, gegenüber The Defender:

Die PRET-Initiative der WHO ist Teil des Versuchs der UNO, durch Überwachung, „soziales Abhören“ und Zensur eine globale „medizinische“ Tyrannei einzuführen. PRET ist der technokratische Arm des von der WHO vorgeschlagenen Pandemievertrages, der, wenn er von den Nationalstaaten angenommen wird, darauf hinauslaufen würde, dass die nationale und individuelle Souveränität an diese „Global Governance“-Organisation abgetreten wird. Welchen besseren Weg gibt es, um eine Eine-Welt-Regierung zu etablieren, als sogenannte globale Krisen zu nutzen, die durch nichts Geringeres als eine ‚Global Governance‘ gelöst werden müssen? Ich erinnere die Leser daran, dass man sich aus der Tyrannei nicht herauswinden kann.

WHO könnte künstliche Intelligenz zur Überwachung von Gesprächen in sozialen Medien einsetzen

Ein WHO-Dokument, das die PRET-Initiative beschreibt – „Modul 1: Planung für Atemwegspandemien, Version 1.0“ – enthält eine Definition der Infodemie:

„Infodemie ist die Überfülle an Informationen – ob zutreffend oder nicht -, die es dem Einzelnen erschwert, Verhaltensweisen anzunehmen, die seine Gesundheit und die Gesundheit seiner Familie und seines Umfelds schützen.

„Die Infodemie kann sich direkt auf die Gesundheit auswirken, die Durchführung von Gegenmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit behindern und das Vertrauen und den sozialen Zusammenhalt untergraben.“

In dem Dokument wird empfohlen, dass die Länder als Reaktion auf die „Infodemie“ „die neuesten Instrumente und Ansätze für gemeinsames Lernen und kollektives Handeln nutzen sollten, die während der COVID-19-Pandemie entwickelt wurden.“

Dem WHO-Dokument zufolge ist dies möglich, wenn die Regierungen „Ressourcen für Überwachungssysteme für soziales Zuhören und Kapazitäten zur Erkennung von Bedenken sowie von Gerüchten und Fehlinformationen einrichten und in diese investieren“.

Zu diesen Ressourcen gehören „neue Werkzeuge und Ansätze für soziales Zuhören … unter Verwendung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, um die Sorgen der Bevölkerung in den sozialen Medien zu erfassen.“

In dem Dokument heißt es:

Um Vertrauen aufzubauen, ist es wichtig, auf Bedürfnisse und Bedenken einzugehen, Informationen rechtzeitig weiterzugeben und Führungskräfte und medizinisches Personal in den Grundsätzen der Risikokommunikation zu schulen und zu deren Anwendung zu ermutigen.

Die Risikokommunikation „sollte auf die Interessengemeinschaft zugeschnitten sein und sich auf gefährdete Gruppen konzentrieren und ihnen Vorrang einräumen“, so die WHO.

„Maßgeschneiderte“ Kommunikation war ein Markenzeichen der öffentlichen Gesundheitsbemühungen während der COVID-19-Pandemie.

So riefen die Rockefeller Foundation, die National Science Foundation und der Social Science Research Council im November 2021 das Mercury Project ins Leben, das darauf abzielte, die Akzeptanz von COVID-19-Impfstoffen und anderen empfohlenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu erhöhen, indem Fehlinformationen und Desinformation entgegengewirkt wurde – unter anderem durch die Untersuchung der unterschiedlichen Auswirkungen auf soziodemografische Gruppen.

In ähnlicher Weise erklärt PRET, dass es „die neuesten Instrumente und Ansätze für gemeinsames Lernen und kollektives Handeln einbeziehen wird, die während der COVID-19-Pandemie entwickelt wurden“.

Diese „Instrumente und Ansätze“ könnten bei „akuten respiratorischen Ereignissen“ eingesetzt werden, heißt es in dem Dokument, das den Regierungen empfiehlt:

Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations- und Verhaltensänderungsstrategien auf der Grundlage infodemischer Erkenntnisse und deren Erprobung während akuter respiratorischer Ereignisse, einschließlich der saisonalen Grippe.

Dies beinhaltet die Umsetzung eines sektorübergreifenden Infodemie-Managements und einen koordinierten Ansatz mit anderen Akteuren, einschließlich der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und internationaler Organisationen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich die WHO mit der sogenannten „Infodemie“ befasst.

Ein am 1. September 2022 veröffentlichter Bericht der WHO mit dem Titel „Infodemie und Fehlinformation im Gesundheitsbereich: eine systematische Überprüfung von Berichten“ kam zu dem Schluss, dass „Infodemie und Fehlinformation … oft negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Menschen haben, die Impfbereitschaft erhöhen und die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen verzögern können.“

In dem Bericht kam die WHO zu dem Schluss, dass „Infodemie“ durch „die Entwicklung gesetzlicher Maßnahmen, die Schaffung und Förderung von Sensibilisierungskampagnen, die Verbesserung gesundheitsbezogener Inhalte in den Massenmedien und die Verbesserung der digitalen und gesundheitlichen Kompetenz der Menschen“ bekämpft werden kann.

Und ein separates, undatiertes WHO-Dokument gibt der Öffentlichkeit Ratschläge, wie wir „die Infodemie-Kurve abflachen“ können.

WHO und Google kündigen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung medizinischer Fehlinformationen“ an

Die PRET-Vorschläge der WHO fielen mit einer neuen mehrjährigen Kooperationsvereinbarung mit Google zusammen, die die Bereitstellung glaubwürdiger gesundheitsbezogener Informationen vorsieht, um Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, auf entstehende und künftige Probleme der öffentlichen Gesundheit zu reagieren.

Die Vereinbarung wurde am 23. Mai von Dr. Karen DeSalvo, Googles Chief Health Officer, auf dem Blog des Unternehmens angekündigt. Sie schrieb:

Informationen sind ein entscheidender Faktor für die Gesundheit. Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit können zu besseren Gesundheitsergebnissen für alle führen. Wir haben dies bei der COVID-19-Pandemie am eigenen Leib erfahren, als es für die Menschen weltweit schwierig war, nützliche Informationen online zu finden.

Wir haben mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an einer Reihe von Maßnahmen gearbeitet, um den Menschen zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen – von einem SOS-Alarm über die Veröffentlichung lokal relevanter Inhalte zu COVID-19 bis zu YouTube-Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen.

Eine Möglichkeit, wie Google mit der WHO zusammenarbeiten wird, ist die Schaffung von mehr „Wissenstafeln“, die in den Suchergebnissen für gesundheitsbezogene Fragen auf der Plattform an prominenter Stelle erscheinen werden.

„Jeden Tag suchen Menschen in der Google-Suche nach vertrauenswürdigen Informationen über verschiedene Gesundheitszustände und Symptome“, schrieb DeSalvo. „Um ihnen den Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen zu erleichtern, zitieren unsere Knowledge Panels Inhalte aus zuverlässigen Quellen, die Hunderte Krankheiten abdecken, von der Erkältung bis zu Angstzuständen.“

„In enger Zusammenarbeit mit der WHO werden wir bald weitere Krankheiten wie COPD [chronisch obstruktive Lungenerkrankung], Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes, Mpox, Ebola, depressive Störungen, Malaria und mehr abdecken“, fügte sie hinzu.

Google wird diese Knowledge Panels in mehreren Sprachen zur Verfügung stellen, darunter Englisch, Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Spanisch.

DeSalvos Beitrag vom 23. Mai befasste sich auch mit einer laufenden Zusammenarbeit zwischen Google und der WHO, dem Open Health Stack (OHS), der „die digitale Transformation der Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt beschleunigt“ und „die Hürden für eine gerechte Gesundheitsversorgung senkt“.

Google gewährte der WHO außerdem mehr als 320 Millionen Dollar „in Form von gespendeter Google-Suchwerbung über Ad Grants“, die es der Agentur ermöglichen, „über COVID-19 hinaus Gesundheitsthemen wie Mpox, psychische Gesundheit, Grippe, Ebola und Naturkatastrophen zu veröffentlichen.“

Google soll der WHO in diesem Jahr weitere 50 Millionen Dollar an Werbezuschüssen zur Verfügung stellen.

Nach Angaben von Google handelt es sich bei den Werbezuschüssen für die WHO um die größte Spende des Unternehmens an eine einzelne Organisation.

Unabhängig davon twitterte die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) am 22. Mai über die eigenen Bemühungen der Behörde im Kampf gegen angebliche „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“.

Der Tweet enthält ein 35-sekündiges Video, in dem behauptet wird, dass sich „Fehlinformationen“ „sechsmal schneller verbreiten als Fakten“, und in dem für die „Rumor Control“-Initiative der FDA geworben wird.

Die Initiative „Rumor Control“, eine der obersten Prioritäten von FDA-Kommissar Dr. Robert Califf, wurde im August 2022 ins Leben gerufen und schließt sich anderen Initiativen der Behörde zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ an.

„Die zunehmende Verbreitung von Gerüchten, Fehlinformationen und Desinformationen über Wissenschaft, Medizin und die FDA gefährdet Patienten und Verbraucher“, heißt es auf der Webseite der FDA zu Rumor Control. „Wir sind hier, um die Fakten zu liefern.“

Die Initiative fordert die Öffentlichkeit auf, „drei einfache Dinge“ zu tun, um „die Verbreitung von Gerüchten zu stoppen“: „Glauben Sie den Gerüchten nicht“, „geben Sie sie nicht weiter“ und „holen Sie sich Gesundheitsinformationen aus vertrauenswürdigen Quellen wie der FDA und unseren Regierungspartnern.“

„Rumor Control“ scheint von einer Initiative inspiriert worden zu sein, die vom Virality Project entwickelt wurde, einer „Koalition von Forschungseinrichtungen“ aus sechs Institutionen, „die sich auf die Unterstützung des Echtzeit-Informationsaustauschs zwischen der Forschungsgemeinschaft, Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, Regierungsbehörden, Organisationen der Zivilgesellschaft und Social-Media-Plattformen konzentriert“.

Dokumente, die im März als Teil der „Twitter-Akten“ veröffentlicht wurden, enthüllten, dass das Virality Project, das seinen Sitz im Stanford Internet Observatory hat, ebenfalls die Einrichtung eines Desinformationsgremiums forderte, nur einen Tag bevor Biden seine Pläne zur Einrichtung eines von der Regierung betriebenen Desinformationsgremiums bekannt gab.

Ähnlich wie die Empfehlungen von PRET, „genaue“ Informationen ins Visier zu nehmen, die dennoch den etablierten Darstellungen des öffentlichen Gesundheitswesens widersprechen, arbeitete das Virality Project mit Twitter und anderen Social-Media-Plattformen zusammen und empfahl ihnen, „sogar gegen ‚Geschichten über wahre Nebenwirkungen von Impfstoffen‘ und ‚wahre Beiträge, die das Zögern schüren könnten‘ vorzugehen.“

Zu diesen Zensurbemühungen gehörte mindestens ein Tweet von Robert F. Kennedy Jr., dem beurlaubten Vorsitzenden von Children’s Health Defense.