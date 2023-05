Inszenierte Krise – HPV, Hype und Horror

Man hat Ihnen gesagt, es sei ein Wundermittel, das keine Probleme macht und Leben rettet. Aber tatsächlich wird es mit Blutgerinnseln, Schlaganfällen und Herzstillstand in Verbindung gebracht.

Während die Gebärmutterhalskrebsrate in den USA bei 12 pro 100.000 liegt, gibt Merck selbst zu, dass Gardasil möglicherweise 2.300 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse pro 100.000 verursacht

Bei vielen der schwerwiegenden Nebenwirkungen der Gardasil-Impfung handelt es sich um immunologische, entzündliche und neurodegenerative Störungen, was darauf hindeutet, dass das Immunsystem auf schädliche Weise überreagiert, manchmal mit tödlichem Ausgang

Eine der führenden Theorien besagt, dass das Aluminiumadjuvans in Gardasil eine übermäßige Reaktion des Immunsystems verursacht. Die Daten zeigen, dass Gardasil um ein Vielfaches reaktionsfreudiger ist als jeder andere auf dem Markt befindliche Impfstoff

Studiendaten von Merck zeigen, dass Gardasil das Risiko für Gebärmutterhalskrebs um 44,6 % erhöhen kann, wenn man vor der Impfung den HPV-Stämmen 16 oder 18 ausgesetzt war

Im Jahr 2018 werden etwa 13.240 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert werden, und etwa 4.170 werden daran sterben. Wenn Sie regelmäßig zum Pap-Abstrich gehen, liegt Ihr Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu sterben, bei 0,00002 %

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 8. Dezember 2018 veröffentlicht.

Der HPV-Impfstoff Gardasil wurde im Februar 2006 in Europa zugelassen, gefolgt von der Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) im Juni desselben Jahres.

Gardasil war in den USA von Anfang an umstritten, da Aktivisten für die Sicherheit des Impfstoffs die Qualität der klinischen Studien anzweifelten, mit denen der Impfstoff im Schnellverfahren zur Zulassung gebracht wurde. Merck, das den HPV-Impfstoff Gardasil herstellt und vertreibt, hat mit einer globalen Gesundheitsgruppe namens PATH zusammengearbeitet, um die weltweite Zulassung des Impfstoffs zu erreichen.

Der als Wunderwaffe gegen Gebärmutterhalskrebs angepriesene Impfstoff hat seitdem das Leben junger Mädchen auf der ganzen Welt zerstört.

„Manufactured Crisis – HPV, Hype and Horror“, ein Film der Alliance for Natural Health, beleuchtet die allzu oft ignorierte Schattenseite dieses unnötigen Impfstoffs und interviewt Familien, deren Leben sich für immer verändert hat, nachdem ihre jungen Töchter nach der Gardasil-Impfung lebensbedrohliche oder tödliche Nebenwirkungen erlitten haben. Sagt Barbara Loe Fisher, Präsidentin und Mitbegründerin des National Vaccine Information Center (NVIC):

„Die tragische Geschichte des Gardasil-Impfstoffs spielt sich in Echtzeit in den Häusern vertrauensvoller Eltern ab, die dachten, sie täten das Richtige, um ihre Töchter ‚eine weniger‘ zu machen, und im Cyberspace-Forum des 21.“

Gardasil, eine globale Katastrophe, die weltweit Leben vernichtet

Zu den schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) im Zusammenhang mit Gardasil gemeldet wurden, gehören unter anderem:

Anaphylaxie

Guillain-Barre-Syndrom

Transversale Myelitis (Entzündung des Rückenmarks)

Bauchspeicheldrüsenentzündung

Venöse thromboembolische Ereignisse (Blutgerinnsel)

Autoimmun ausgelöste Motoneuronenerkrankung (eine neurodegenerative Erkrankung, die eine rasch fortschreitende Muskelschwäche verursacht)

Multiple Sklerose

Plötzlicher Tod

Dem Film zufolge gab es auch Fälle, in denen 16-jährige Mädchen eine Störung der Eierstöcke entwickelten, was bedeutet, dass sie in die Wechseljahre kommen, was wiederum bedeutet, dass sie keine Kinder bekommen können.

Trotz dieser schwerwiegenden Auswirkungen behaupten die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) und die FDA, dass die überwiegende Mehrheit oder sogar alle dieser tragischen Fälle nichts mit dem Impfstoff zu tun haben und dass Gardasil sicher ist. In dem Film sagt Laurie Powell, eine ehemalige Pharma-Marketing-Führungskraft:

„Ich kam nach Hause und hatte das Gefühl, dass ich nur noch duschen wollte, weil ich nicht glauben konnte, was für ein Wirrwarr und was für eine Täuschung hinter den Kulissen abläuft, die alle von der Pharmaindustrie finanziert werden. Es geht nicht um das Wohl der Patienten, sondern darum, Geld zu verdienen.“

Gardasil und Autoimmunprobleme

Bei vielen der schwerwiegenderen Nebenwirkungen der Gardasil-Impfung handelt es sich um immunologische, entzündliche und neurodegenerative Erkrankungen, was darauf hindeutet, dass das Immunsystem auf schädliche Weise überreagiert, manchmal mit tödlichem Ausgang. Eine der führenden Theorien dreht sich um die Verwendung von Aluminium als Adjuvans.

Dr. Chris Exley, Professor für bioanorganische Chemie und einer der führenden Experten für Aluminium, stellt fest, dass alle verfügbaren Beweise darauf hindeuten, dass Aluminium für lebende Systeme giftig ist. Wie viele andere vermutet auch er, dass die Mehrzahl der schweren Nebenwirkungen auf das Aluminiumadjuvans in Impfstoffen zurückzuführen ist.

Die Filmemacher testeten mehrere Proben von Cervarix (das 2016 in den USA vom Markt genommen wurde, angeblich aufgrund der geringen Nachfrage ) und Gardasil in zwei verschiedenen Labors, um ihren Aluminiumgehalt zu ermitteln und zu vergleichen.

Interessanterweise enthielt Cervarix 2,6 Mal mehr Aluminium als auf dem Etikett angegeben. Und während die in Gardasil gefundene Aluminiummenge innerhalb des auf dem Etikett angegebenen Bereichs lag, war sie 2,5-mal höher als die in Cervarix angegebene Menge. Letztendlich wurde in beiden Produkten ein Aluminiumgehalt von etwa 1.000 Teilen pro Million festgestellt.

Während die Behörden behaupten, dass dieser Aluminiumgehalt in Impfstoffen sicher ist – basierend auf den geschätzten sicheren Werten für die Einnahme – zeigen Tierversuche, dass neurologische und Immunreaktionen ausgelöst werden können. Bei einer Injektion wird das Filtersystem des Magen-Darm-Trakts umgangen, so dass das Aluminium viel leichter in empfindliche Körperteile gelangen kann, als wenn man es einnimmt.

Die hohe Immunogenität von Gardasil wurde auch in meinem Interview von 2015 mit Lucija Tomljenovic, Ph.D., einer Forscherin an der Universität von British Columbia, angesprochen. Darin erklärt sie, dass Impfstoffadjuvantien durch die Auslösung einer übertriebenen entzündlichen Immunreaktion letztendlich die Gehirnfunktion beeinträchtigen.

In Zusammenarbeit mit einem Team unter der Leitung von Dr. Yehuda Shoenfeld, einem weltweit anerkannten Experten für Autoimmunerkrankungen und Leiter des Zabludowicz Autoimmunity Research Centre am Sheba-Krankenhaus in Israel, hat Tomljenovic nachgewiesen, wie der HPV-Impfstoff Autoimmunerkrankungen im Gehirn verursachen kann.

Cochrane-Forscher weist auf Probleme bei Sicherheitsüberprüfung hin

Die Filmemacher interviewen eine Reihe von Impfstoff- und medizinischen Experten und Forschern, darunter Dr. Peter Gøtzsche, der 1993 an der Gründung der Cochrane Collaboration beteiligt war und später das Nordic Cochrane Centre ins Leben rief. Cochrane veröffentlicht jedes Jahr Hunderte von wissenschaftlichen Berichten, in denen untersucht wird, was funktioniert und was nicht.

Zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte Cochrane eine überraschend positive Bewertung über den HPV-Impfstoff und kam zu dem Schluss: „Es gibt mit hoher Sicherheit Hinweise darauf, dass HPV-Impfstoffe vor Gebärmutterhalskrebs bei heranwachsenden Mädchen und Frauen schützen, die zwischen 15 und 26 Jahren geimpft werden“, und: „Das Risiko schwerwiegender unerwünschter Ereignisse ist bei HPV- und Kontrollimpfstoffen ähnlich.“

Zwei Monate später veröffentlichte Gøtzsche zusammen mit den Cochrane-nahen Forschern Lars Jørgensen und Tom Jefferson eine vernichtende Kritik an der Studie in der er auf methodische Mängel und Interessenkonflikte hinwies. Kurz darauf wurde Gøtzsche aus dem Cochrane-Vorstand ausgeschlossen.

Laut Gøtzsche wurde bei der Überprüfung „fast die Hälfte der in Frage kommenden Studien übersehen“, und „die Überprüfung wurde durch Verzerrungen in der Berichterstattung und voreingenommene Studiendesigns beeinflusst“. In dem Film stellt er fest, dass die Gutachter einfach die Schlussfolgerungen der Studien – die alle von der Industrie durchgeführt wurden – akzeptierten und nicht darauf achteten, wie die Studien tatsächlich durchgeführt wurden.

Wichtig ist, dass alle bis auf eine der 26 Studien, die in die Überprüfung des HPV-Impfstoffs einbezogen wurden, aktive Komparatoren verwendeten, d. h. aluminiumhaltige Impfstoffe, die die Ergebnisse erheblich verzerren können, indem sie neurologische und andere unerwünschte Wirkungen verbergen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gutachter diese aktiven Vergleichsprodukte fälschlicherweise als „Placebos“ bezeichneten. Per Definition ist ein Placebo eine inerte Substanz, und ein aluminiumhaltiger Impfstoff ist alles andere als inert. Die Ergebnisse könnten auch durch den Ausschluss von Frauen mit einer Vorgeschichte von immunologischen oder nervösen Störungen verzerrt worden sein.

Nach Ansicht von Gøtzsche und seinem Team „Diese Ausschlusskriterien verringerten die externe Validität der Studien und lassen vermuten, dass die Impfstoffhersteller über die durch die Adjuvantien verursachten Schäden besorgt waren“. Außerdem stellten sie fest, dass die Überprüfung „schwerwiegende und systemische unerwünschte Ereignisse unvollständig bewertete“ und „HPV-Impfstoff-bezogene Sicherheitssignale“ ignorierte.

Interessenkonflikte können die Überprüfung von HPV-Impfstoffen beeinträchtigt haben

Hinzu kommt, dass nicht nur alle 26 Studien von der Industrie finanziert wurden, sondern auch drei der vier Gutachter in einem Interessenkonflikt standen. Wie Gøtzsche feststellte:

„Der Erstautor des Berichts leitet derzeit die ‚Post-Marketing Surveillance of HPV vaccination effects in non-Nordic member states of the European Union‘ der EMA, die von Sanofi-Pasteur-MSD, dem Co-Hersteller von Gardasil, finanziert wird.“

Einer der deutlichsten Interessenkonflikte betrifft Dr. Lauri Markowitz, einen der Autoren des Protokolls zur Überprüfung des HPV-Impfstoffs, d. h. die Personen, die den Umfang der Überprüfung konzipiert und festgelegt haben. Zu Markowitz‘ Vergangenheit mit dem HPV-Impfstoff gehören:

Derzeit Leiterin des HPV-Teams für die Abteilung für Viruskrankheiten beim CDC

Mitarbeit in der HPV-Arbeitsgruppe des US-amerikanischen Beratenden Ausschusses für Immunisierungspraktiken (ACIP) im Jahr 2006, der Gardasil für die Routineimpfung von Mädchen im Alter von 11 bis 12 Jahren empfahl

Ernennung zum Berichterstatter für die im März 2007 veröffentlichte HPV-Impfempfehlung des ACIP

Wenn man bedenkt, dass die US-Regierung ein finanzielles Interesse am Verkauf von HPV-Impfstoffen hat, ist dies ein eindeutiger Interessenkonflikt, und dennoch durfte Markowitz dem Team angehören, das den Umfang und die Parameter der Untersuchung festlegte.

Risiko-Nutzen-Analyse

In dem Film weist Norma Erickson, Präsidentin von Sanevax, Inc. einem „internationalen HPV-Impfstoff-Informations-Clearinghouse“ in Troy, Montana, darauf hin, dass die Gebärmutterhalskrebsrate in den USA zwar bei 12 pro 100.000 liegt, Merck aber selbst zugibt, dass Gardasil 2.300 ernste unerwünschte Ereignisse pro 100.000 verursachen kann.

Ist es wirklich vertretbar, das Risiko von 2.300 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen – zu denen auch der plötzliche Tod gehört – einzugehen, in der Hoffnung, 12 Fälle von Gebärmutterhalskrebs unter 100.000 zu verhindern?

Studiendaten von Merck zeigen außerdem, dass die Gardasil-Impfung das Risiko für Gebärmutterhalskrebs um 44,6 % erhöhen kann, wenn man vor der Impfung den HPV-Stämmen 16 oder 18 ausgesetzt war. (Die U.S. Food and Drug Administration hat dieses Dokument unzugänglich gemacht, aber wir haben eine Kopie davon für die Nachwelt gespeichert).

Professor Marcos Mazzuka, ein auf Impfschäden spezialisierter Kinderarzt in Madrid, Spanien, stimmt zu, dass der HPV-Impfstoff nicht sicher ist und das Risiko nicht wert ist, da sich die Nebenwirkungen nicht auf Ausschlag oder Fieber beschränken, sondern schwerwiegend und lang anhaltend sind.

„Wir sprechen hier von mehr als 300 Mädchen, die weltweit gestorben sind“, sagt er. „Wir sprechen von 46.000 Mädchen, die sehr, sehr ernste Nebenwirkungen haben.“

Gardasil ist einer der gefährlichsten Impfstoffe auf dem Markt

In dem Film kommt auch Dr. Stephanie Seneff zu Wort, deren Forschungen zeigen, dass Gardasil einer der reaktivsten Impfstoffe auf dem Markt ist und weitaus mehr unerwünschte Reaktionen hervorruft als andere Impfstoffe, die im gleichen Alter verabreicht werden. In ihrer Stichprobe forderte Gardasil beispielsweise 35 Todesopfer, während andere Impfstoffe, die jungen Mädchen verabreicht wurden, nur sieben Todesopfer forderten. Laut Seneff:

„Es gibt keine Möglichkeit, dass das Risiko-Nutzen-Verhältnis [für Gardasil] zu Gunsten des Nutzens ausfällt, zumal sie nicht nachgewiesen haben, dass es tatsächlich vor Gebärmutterhalskrebs schützt.“

In ähnlicher Weise verglich das NVIC in seinem Risikobericht 2009 Gardasil versus Menactra verglich NVIC die Anzahl und den Schweregrad der unerwünschten Ereignisse für die beiden Impfstoffe, die bis zum 30. November 2008 an VAERS gemeldet wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass Todesfälle und schwerwiegende Gesundheitsprobleme wie Schlaganfall, Blutgerinnsel, Herzstillstand, Krampfanfälle, Ohnmacht, Lupus und Challenge-/Rechargen-Fälle (d. h. eine ähnliche Nebenwirkung tritt nach einer weiteren Impfstoffdosis auf) drei- bis 30-mal häufiger nach der Gardasil-Impfung als nach der Meningokokken-Impfung (Menactra) gemeldet wurden.

In dem Film weist Robert Verkerk, wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor der Alliance for Natural Health International, darauf hin, dass die Daten, die er über Informationsfreiheitsanträge bei der britischen Arzneimittelbehörde (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MRHA) erhalten hat, ebenfalls zeigen, dass die Zahl der Berichte über unerwünschte Ereignisse nach der Gardasil-Impfung um ein Vielfaches höher ist als bei allen anderen Impfstoffen, und dass diese Informationen in keiner Weise weitergegeben werden.

„Es gab etwa 8.000 schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in einer MHRA-Datenbank, die den medizinischen Fachkräften nicht mitgeteilt wurden, und schon gar nicht den Eltern oder Kindern, die vor der Entscheidung über eine Impfung standen“, sagt Verkerk.

Weitere Fakten zu Gardasil

Dies scheinen außergewöhnliche Risiken zu sein, nur um einer Infektion vorzubeugen, die bei mehr als 90 % der Menschen ohne Probleme abläuft. Wie im Film erwähnt, wurde die dem HPV-Impfstoff zugrunde liegende Technologie ursprünglich von Forschern der National Institutes of Health (NIH) entwickelt, dann an Merck verkauft und im Schnellverfahren zur Zulassung gebracht, obwohl der Impfstoff zwei der Kriterien für das Schnellverfahren nicht erfüllte.

In ihrer Arbeit „Human Papillomavirus (HPV) Vaccines as an Option for Preventing Cervical Malignancies How Effective and Safe? weisen Tomlijenovic, Spinosa und Shaw darauf hin, dass fragwürdige Surrogatmarker für die Wirksamkeit verwendet wurden.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass Gardasil zugelassen wurde, nachdem es an weniger als 1.200 Kindern unter 16 Jahren getestet wurde und dass bioaktive Aluminium-„Kontrollen“ in klinischen HPV-Impfstoffstudien verwendet werden, wodurch neurologische Symptome verschleiert werden.

Gardasil wird auch von Kinderärzten propagiert, die von der rechtlichen Verantwortung für Impfstoffverletzungen und Todesfälle abgeschirmt sind – genau wie Impfstoffhersteller von der zivilrechtlichen Haftung vor US-Gerichten abgeschirmt sind. Wie im Film erwähnt, sind sich viele Ärzte der Tatsache nicht bewusst, dass Gardasil bis Dezember 2013 fast 30.000 Berichte über unerwünschte Wirkungen an die US-Regierung geliefert hat, darunter 140 Todesfälle bis zum 13. Dezember 2013.

Bis zum 14. Oktober 2018 wurden dem bundesweiten Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) 54.123 unerwünschte Reaktionen gemeldet, darunter 331 Todesfälle nach Verabreichung des Gardasil-Impfstoffs mit vier oder neun Stämmen.

Das klingt nach viel, ist aber nur ein Bruchteil der tatsächlich aufgetretenen Gardasil-Reaktionen, -Verletzungen und -Todesfälle, da die meisten Ärzte diese entweder nicht an die Regierung melden oder sie stattdessen direkt an Merck melden (was nicht öffentlich gemacht wird). Tatsächlich werden weniger als 1 % der unerwünschten Impfstoffreaktionen an VAERS gemeldet.

Die Fakten rund um den HPV-Impfstoff werfen viele Fragen auf. Doch diejenigen, die es wagen, sie zu stellen, werden unfehlbar als „Impfgegner“ oder „Impfverweigerer“ angegriffen.

Es ist eine traurige Tatsache, dass man von den Mainstream-Medien kein genaues Bild der Situation bekommen kann, da die Presse sozusagen als „Geisel“ von den Werbegeldern für Medikamente gehalten wird. Sie wollen einfach nicht über beide Seiten der Geschichte berichten, da dies den Verlust von Millionen von Werbeeinnahmen zur Folge hätte.

Es ist auch schwierig, sich ein klares Bild zu machen, wenn man sich die medizinische Literatur ansieht, da auch dort eine enorme Zensur im Gange ist. In dem Film äußert sich Dr. Sin Hang Lee, ein Pathologe, der dafür bekannt ist, dass er modernste DNA-Sequenzierung für molekulare Diagnosen einsetzt, und Direktor von Milford Molecular Diagnostics, zu diesem Thema und erklärt, dass die meisten seiner Arbeiten über den HPV-Impfstoff und seine möglichen negativen Auswirkungen von den medizinischen Fachzeitschriften abgelehnt wurden. „Das ist redaktionelle Zensur“, sagt er.

Gardasil-Sicherheitsstudien sind nicht darauf ausgelegt, Sicherheitsprobleme zu erkennen

Es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen vom Maulkorb für die Presse. Eine davon war ein Slate-Artikel vom 17. Dezember 2017 in dem Frederik Joelving ungeheuerliche Mängel bei den Tests von Gardasil aufdeckte.

Der Öffentlichkeit wurde gesagt, dass die drei in den USA vermarkteten HPV-Impfstoffe an Zehntausenden von Menschen auf der ganzen Welt getestet wurden, ohne dass es zwingende Beweise für ernsthafte Nebenwirkungen gegeben hätte. Während sich das auf dem Papier gut liest, scheint die schockierende Wahrheit zu sein, dass diese Studien nie darauf ausgelegt waren, ernsthafte Nebenwirkungen überhaupt zu erkennen und zu bewerten.

Laut Joelving hat eine achtmonatige Untersuchung von Slate ergeben, dass die großen Gardasil-Studien von Anfang an fehlerhaft waren … und dass die Aufsichtsbehörden unzuverlässige Methoden zuließen, um die Sicherheit des Impfstoffs zu testen.“

Entgegen der Logik wurden schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nur während eines zweiwöchigen Zeitraums nach der Impfung aufgezeichnet. Außerdem entschieden die Prüfärzte in diesem engen Zeitfenster nach ihrem persönlichen Ermessen, ob sie ein medizinisches Problem als unerwünschtes Ereignis meldeten oder nicht“, berichtet Joelving.

Wichtig und schockierend ist, dass die meisten Gesundheitsprobleme, die nach der Impfung auftraten, einfach als „medizinische Vorgeschichte“ und nicht als potenzielle Nebenwirkungen vermerkt wurden – eine Taktik, die im Grunde sicherstellte, dass die meisten Nebenwirkungen übersehen werden würden. Die Schwere der Symptome, die Dauer und das Ergebnis wurden nicht festgehalten.

Trotz dieses groben Fehlers in der Berichterstattung wurde zumindest in einer Gardasil-Studie mit dem neuen neunvalenten Impfstoff berichtet, dass bei fast 10 % der Probanden „schwere systemische Nebenwirkungen“ auftraten, die mehrere Organklassen betrafen, und mehr als 3 % erlitten „schwere impfstoffbedingte Nebenwirkungen“. Joelving schreibt:

„In einem internen Bericht der EMA aus dem Jahr 2014 über Gardasil 9, der durch einen Antrag auf Informationsfreiheit zugänglich wurde, bezeichneten hochrangige Experten den Ansatz des Unternehmens als ‚unkonventionell und suboptimal‘ und sagten, dass er eine gewisse ‚Unsicherheit‘ bezüglich der Sicherheitsergebnisse hinterlasse. Die EMA-Versuchsinspektoren machten in einem anderen Bericht ähnliche Beobachtungen und stellten fest, dass das Verfahren von Merck „keine optimale Methode zur Erhebung von Sicherheitsdaten war, insbesondere nicht für systemische Nebenwirkungen, die lange nach der Verabreichung der Impfungen auftreten konnten.“

HPV-Impfung ist unnötig

Wie Hang Lee im Film anmerkt, ist Gebärmutterhalskrebs eine der am wenigsten besorgniserregenden Krebsarten, „weil es ab dem Zeitpunkt der Infektion mit HPV 15 bis 30 Jahre dauert, bis er sich zu Krebs entwickelt, und wenn man die präkanzerösen Veränderungen erkennt, kann man immer etwas dagegen tun“.

In den USA ging der Gebärmutterhalskrebs um mehr als 70 % zurück, nachdem das Pap-Screening in den 1960er Jahren zur Routineuntersuchung für Frauen wurde. Im Jahr 2018 werden etwa 13.240 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert werden, und etwa 4.170 werden daran sterben.

Die Sterblichkeitsrate ist deshalb so niedrig, weil das Immunsystem in der Regel stark genug ist, um diese Art von Infektion selbst zu beseitigen, und dies in mehr als 90 % aller Fälle tut. Dem Film zufolge hat die große Mehrheit derjenigen, die sterben, in den letzten fünf Jahren keinen Pap-Abstrich gemacht.

Laut Shannon Mulvihill, Krankenschwester und Geschäftsführerin von Focus For Health in Warren, New Jersey, liegt die Wahrscheinlichkeit, an Gebärmutterhalskrebs zu sterben, bei 0,00002 %, wenn man sich regelmäßig einem Pap-Abstrich unterzieht.

Ist es das wirklich wert, Tausende krank zu machen, nur weil der Impfstoff vielleicht eine Handvoll Menschen vor dem Tod durch Gebärmutterhalskrebs bewahrt? Tatsache ist, dass PAP-Abstriche die Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs weitaus wirksamer verhindern, als es der HPV-Impfstoff je könnte. In dem Film liefert Hang Lee die folgenden Daten, die zeigen, wie gering der potenzielle Nutzen von Gardasil wirklich ist:

HPV-Impfstoffe decken 70 % der HPV-Stämme ab, die in der menschlichen Bevölkerung vorkommen, obwohl neue Versionen mehr Stämme abdecken

Wären diese Impfstoffe zu 100 % wirksam, würde EIN Todesfall pro 100.000 geimpfte Frauen verhindert, oder 1,3 Todesfälle pro 100.000 bei den neueren Impfstoffen, die eine größere Anzahl von HPV-Stämmen abdecken

Die durchschnittlichen Kosten für die Gardasil-Impfung in den USA liegen bei etwa 700 Dollar pro Person, was bedeutet, dass die Kosten für die Impfung von 100.000 Mädchen – in der Hoffnung, eine einzige Person unter ihnen vor dem Tod durch Gebärmutterhalskrebs zu bewahren – 70 Millionen Dollar betragen

Dieser eine Todesfall kann durch regelmäßigeres Screening leicht behoben werden. „Warum also weitere 70 Millionen Dollar für keinen klaren Nutzen?“ sagt Hang Lee.

HPV – eine konstruierte Krise

Wie Gretchen DuBeau, geschäftsführende und juristische Direktorin der Alliance for Natural Health, USA, feststellt:

„Dieser Impfstoff ist nicht sicher, er ist finanziell nicht vernünftig und er ist nicht notwendig. Im Grunde haben wir also eine Krise fabriziert und eine Lösung geschaffen, die für viele sehr lukrativ ist, aber unseren Kindern schadet. Wir haben uns über 300 Studien angesehen, die zeigen, dass Kinder im Alter zwischen 3 und 11 Jahren das HPV-Virus in sich tragen. Einige Studien zeigen, dass sie es schon bei der Geburt haben, in anderen geht es um Kinder im Vorschulalter, aber der Punkt ist, dass wir eine Menge … unbeantwortete Fragen über die Möglichkeit haben, dass dieses Virus bei der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen wird. Das ist kritisch, denn wenn jemand mit diesem Impfstoff geimpft wird und das HPV-Virus bereits in sich trägt, erhöht sich das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs und anderen Krebsarten zu erkranken. Wir setzen unsere Kinder also nicht nur den Risiken aus, die wir bereits bei den unerwünschten Ereignissen, den Autoimmunkrankheiten, gesehen haben, sondern wir sehen auch die Möglichkeit, dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass viele dieser Kinder aufgrund dieses Impfstoffs zusätzliche Krebserkrankungen entwickeln… Das ist ein großes Problem. Wir müssen diese Fragen stellen; wir müssen das genauer untersuchen.“

