Die wichtigste Lektion der Medizingeschichte, die wir nie vergessen dürfen

Mainstream-Medienmoderatoren und Gesundheitsbehörden haben der Öffentlichkeit viele Dinge erzählt. Dies könnte eine der ungeheuerlichsten Lügen sein, die sie je gesagt haben.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Eine der ungeheuerlichsten Lügen, die von Moderatoren der Mainstream-Medien und Gesundheitsbehörden wie Dr. Anthony Fauci und Dr. Rochelle Walensky verbreitet wurde, war, dass der COVID-„Impfstoff“ die Ausbreitung der Infektion stoppen und damit die Pandemie beenden würde. Das war eine nachweisbare Lüge, denn keine der COVID-Impfungen war jemals getestet worden, um festzustellen, ob sie die Ausbreitung der Infektion verhindern konnten

Als sich die Krankenhäuser mit „geimpften“ Menschen füllten, die angeblich immun sein sollten, wurde der PR-Slogan „Pandemie der Ungeimpften“ endlos in Umlauf gebracht – bis die Realität schließlich zu offensichtlich wurde, um sie zu ignorieren. Dann hörten die Krankenhäuser und Gesundheitsbehörden plötzlich auf, die COVID-Krankenhausaufenthalte zu erfassen

Die Liste der COVID-Maßnahmen, die willkürlich, unwissenschaftlich und schlichtweg dumm waren, ist lang. In Michigan zum Beispiel durften Baumärkte, die weiterhin geöffnet bleiben durften, keine Teppiche, Bodenbeläge, Möbel, Gartenartikel oder Farben verkaufen. Außerdem war es den Geschäften untersagt, für andere Produkte zu werben als für „Lebensmittel, medizinischen Bedarf oder Artikel, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, der Hygiene und des grundlegenden Betriebs von Wohnhäusern erforderlich sind“

In Südafrika durften Geschäfte nur noch Schuhe mit geschlossenen Zehen (keine Sandalen) verkaufen. Im australischen Bundesstaat Victoria durften sich die Menschen nicht weiter als 5 Kilometer von ihrem Haus entfernen, und in Großbritannien musste man eine reichhaltige Mahlzeit bestellen, wenn man ein Pint Ale haben wollte

Zu den lächerlichsten Maßnahmen gehörte, dass Schulkinder Instrumente spielen mussten, indem sie Masken mit Löchern um den Mund trugen oder in Einmannzelten spielten

Das Video oben zeigt eine Zusammenstellung einiger der absurdesten COVID-Narrative, mit denen wir in den letzten drei Jahren indoktriniert wurden. Zum Beispiel war „Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind“ eine von mehreren Lügen, die wir auf allen Medienplattformen gehört haben.

Erstens gab und gibt es gewaltige Unterschiede im Risiko je nach Alter und allgemeiner medizinischer Vorgeschichte, und das wurde schon wenige Wochen nach dem Ausbruch der Krankheit deutlich. Zweitens zeigten die Daten, dass 99,5 % der Bevölkerung die COVID überleben würden.

Die Realität war also das genaue Gegenteil dieses erfundenen PR-Kampagnen-Slogans. Hätte man uns die Wahrheit gesagt, hätte man uns gesagt: „Die meisten von uns sind sicher“ und nicht „Keiner von uns ist sicher“.

Ein falscher PR-Slogan nach dem anderen

Dann wurde aus dem Slogan „Niemand ist sicher“ der Slogan „Niemand ist sicher, wenn nicht alle geimpft sind“. Damit wurde die Saison eröffnet, um die Ungeimpften zu schikanieren, einzuschüchtern, zu bedrohen und zu diskriminieren. Jeder COVID-Fall und jeder Todesfall wurde ihnen angelastet, egal wie irrational. Und während die Redner Lippenbekenntnisse zum Wunsch abgaben, „Leben zu retten“, hatten sie keine Skrupel, den Tod über die Ungeimpften zu wünschen.

Als die Zweifel an der Sicherheit der experimentellen Gentransfer-Impfungen zunahmen, wurde ein weiterer Kampagnenslogan ausgeheckt: „Forschen Sie nicht selbst“. Zur gleichen Zeit wurde der Slogan „Vertraue der Wissenschaft“ geprägt. Das bedeutete, dass man darauf vertrauen sollte, dass das, was einem gesagt wurde, „die Wissenschaft“ war. Wenn man sich die veröffentlichte Wissenschaft ansah, wurde man zu einem gefährlichen Schwachkopf.

Eine der ungeheuerlichsten Lügen, die sowohl von den Mainstream-Medien als auch von Gesundheitsbehörden wie Dr. Anthony Fauci verbreitet wurde, war, dass der COVID-„Impfstoff“ die Ausbreitung der Infektion im Keim ersticken und damit die Pandemie beenden würde.

Das war eine nachweisbare Lüge, denn jeder, der gegen den Strich gebürstet war und selbst recherchiert hatte, wusste, dass keine der COVID-Impfungen jemals getestet worden war, um festzustellen, ob sie die Ausbreitung der Infektion verhindern konnten. Das einzige „Versprechen“, das sie jemals enthielten, war, dass sie die Symptome einer Infektion lindern könnten. Hat sich jemand von diesen Leuten für die Verbreitung von Lügen entschuldigt? Mir fällt nicht eine ein.

Sogar Fauci und Walensky, der damalige Direktor der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, erklärten, dass man sich nicht mit COVID anstecken könne, wenn man die Spritze bekomme. Beide erkrankten später mehrmals an COVID, ebenso wie zahllose andere, die auf diese falsche Propaganda hereinfielen und sie vehement unterstützten.

Doch die Gehirnwäsche ging weiter. Während sich die Krankenhäuser mit „geimpften“ Menschen füllten, die angeblich immun waren, wurde der PR-Slogan „Pandemie der Ungeimpften“ endlos in Umlauf gebracht – bis die Realität schließlich zu offensichtlich wurde, um sie zu ignorieren.

Plötzlich hörten Krankenhäuser und Gesundheitsbehörden einfach auf, die COVID-Krankenhausaufenthalte zu erfassen. Das Problem war gelöst. Auf diese Weise mussten sie nicht zugeben, dass es sich um eine Pandemie der Geimpften handelte.

Lächerliche und willkürliche COVID-Beschränkungen

In einem Artikel vom 15. März 2021 überprüfte der Rechtsanwalt Glenn Roper eine lange Liste willkürlicher COVID-Maßnahmen, die „wenig mit Gesundheit und Sicherheit zu tun haben“ und nichts anderes sind als „eine Ausübung roher staatlicher Macht zur Kontrolle der Bürger“. Sechs der schlimmsten Missetäter in dieser Hinsicht waren:

Michigan Gov. Gretchen Whitmer, die: Bestimmte Geschäfte, die geöffnet bleiben durften, wurden gezwungen, den Zugang zu bestimmten Bereichen zu sperren. Eisenwarengeschäfte durften zum Beispiel keine Teppiche, Bodenbeläge, Möbel, Gartenartikel oder Farben verkaufen. den Geschäften untersagte, andere Produkte als „Lebensmittel, medizinische Artikel oder Artikel, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, der Hygiene und des grundlegenden Betriebs von Wohnungen erforderlich sind“, zu bewerben. Verbot von Motorbooten, Jetskis und anderen Wasserfahrzeugen, während die Benutzung von Kajaks, Kanus und Segelbooten erlaubt ist.

Den Bewohnern wurde untersagt, zu einem Zweitwohnsitz oder einer Ferienwohnung zu reisen.

Der Gouverneur von Vermont, Phil Scott, verbot das Zusammensein mit Personen aus anderen Haushalten, auch im Freien.

Dörfer in New York, die den Gebrauch von Laubbläsern verboten haben, da der in die Luft geblasene Staub „eine Gefahrensituation“ schaffen würde.

Der Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker, verhängte eine Maskenregel, die keine Ausnahmen vorsah. Jeder, der älter als 5 Jahre war, musste drinnen und draußen eine Maske tragen, auch wenn er allein war. Roper erwähnt dies zwar nicht, aber Massachusetts verlangte auch, dass Golfplätze Poolnudeln in den Boden der Golfbecher legen, um zu verhindern, dass man die Seiten des Bechers berührt.

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, verbot alle nicht unbedingt notwendigen Reisen, einschließlich des Gehens.

Der Bürgermeister von Louisville, Kentucky, verbot zu Ostern Drive-in-Gottesdienste. Ein Bundesrichter hob das Verbot mit der Begründung auf, die Anordnung sei etwas, „was dieses Gericht niemals außerhalb der Seiten eines dystopischen Romans oder vielleicht der Seiten von ‚The Onion‘ erwartet hätte.“

Ähnlich absurde Regeln gibt es überall auf der Welt. In Südafrika beispielsweise verfügten die Behörden, dass in Geschäften nur noch Schuhe mit geschlossenen Zehen (keine Sandalen) verkauft werden durften und kurzärmelige Hemden nur mit einer Jacke oder einem langärmeligen Pullover darüber getragen werden durften.

In Victoria, Australien, durften sich die Menschen nicht weiter als 5 Kilometer von ihrem Haus entfernen und in Großbritannien musste man eine kräftige Mahlzeit bestellen, wenn man ein Pint Ale wollte. In Schottland war die Anzahl der Zuschauer bei öffentlichen Veranstaltungen begrenzt, nicht aber bei privaten, und in Peru und Panama durften Männer und Frauen nur an abwechselnden Tagen ins Freie gehen.

Absurde Durchsetzung willkürlicher Vorschriften

„Aber es waren nicht nur die Maßnahmen selbst, die problematisch waren. Auch die Durchsetzung dieser neuen Gesetze war übereifrig und absurd“, schrieb Roper.

In Encinitas, Kalifornien, wurden beispielsweise 22 Personen von der Polizei vorgeladen, weil sie „den Sonnenuntergang beobachtet“ und „in Strandnähe gepicknickt“ hatten. „Verstöße werden mit Geldstrafen von bis zu 1.000 Dollar und bis zu sechs Monaten Gefängnis geahndet“, so Roper.

Kalifornische Polizeibeamte verfolgten und verhafteten auch einsame Paddelboarder und Surfer, und in Brighton, Colorado, wurde ein Mann verhaftet, weil er mit seiner 6-jährigen Tochter auf einem fast leeren Softballfeld spielte.

Der gleiche Wahnsinn spielte sich auch in anderen Ländern ab. Eine Familie in England wurde von einem Polizisten aufgefordert, wieder ins Haus zu gehen, weil „gestern Menschen gestorben sind“. Sie befanden sich in ihrem eigenen Vorgarten. All dies ist äußerst problematisch, da es auf einen Zusammenbruch der eigentlichen Struktur unserer Regierung hinweist. Wie Roper feststellt:

„In jedem Fall wurden die COVID-Beschränkungen von Beamten der Exekutive – Gouverneuren, Bürgermeistern, Sheriffs und Strafverfolgungsbehörden – auferlegt, die sich auf weitreichende Befugnisse stützten, die ihnen vom Gesetzgeber übertragen wurden. Die Gesetzgeber haben die Beschränkungen nicht selbst verfasst oder darüber abgestimmt. Stattdessen wurde es den Beamten überlassen, die für die Durchsetzung der Beschränkungen verantwortlich sind, zu entscheiden, was verboten und was erlaubt ist. Dieser Ansatz steht im Widerspruch zur Gewaltenteilung, die dem amerikanischen Regierungssystem zugrunde liegt. In unserem System ist die Macht auf verschiedene Zweige aufgeteilt, die sich gegenseitig kontrollieren und ausgleichen, um unsere Rechte und unsere Freiheit zu schützen. Gesetze sollen von der Legislative erlassen werden. Die Exekutive hat die Aufgabe, die Gesetze durchzusetzen, nicht sie zu erlassen. Diese verfassungsmäßige Struktur trägt dazu bei, unsere Freiheit und unsere Freiheiten zu schützen.“

Gezeigter Wahnsinn

Ropers Liste der absurden und willkürlichen COVID-Maßnahmen hätte noch viel länger sein können. Erinnern Sie sich an diese Bilder? Auf diese Weise wurde eine Highschool-Band in Wenatchee, Washington, Anfang 2021 zum Üben gezwungen.

Offiziellen Angaben zufolge könnte das Singen oder Blasen in ein Instrument das COVID-Virus verbreiten, also übten die Schüler in Ein-Mann-Zelten. Es war unglaublich dumm, als es zum ersten Mal passierte, und es wird im Laufe der Zeit nicht weniger absurd.

„Angst und der Wunsch nach Sicherheit sind starke Kräfte. Sie können dazu führen, dass der Ruf nach Maßnahmen laut wird – nach fast jeder Maßnahme -, solange jemand etwas gegen eine wahrgenommene Bedrohung unternimmt.“ Supreme Court Justice Neil Gorsuch

Andere Schulen trieben die Absurdität sogar noch weiter, indem sie die Kinder Masken tragen ließen, in die sie Löcher für ihre Münder geschnitten hatten.

Richter am Obersten Gerichtshof kritisiert die Regierung

Mitte Mai 2023 übte der Richter des Obersten Gerichtshofs, Neil Gorsuch, scharfe Kritik an der Reaktion der Regierung auf die COVID-Pandemie, sowohl auf lokaler als auch auf Bundesebene. In seinem achtseitigen Urteil im Fall Arizona gegen Alejandro Mayorkas erklärte er:

„Seit März 2020 haben wir vielleicht die größten Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten in der Friedensgeschichte dieses Landes erlebt. Exekutivbeamte im ganzen Land haben Notstandsverordnungen in atemberaubendem Ausmaß erlassen. Gouverneure und Kommunalpolitiker verhängten Abriegelungsbefehle, die die Menschen zwangen, in ihren Häusern zu bleiben. Sie schlossen Geschäfte und Schulen, öffentliche und private. Sie schlossen Kirchen, während sie Kasinos und andere bevorzugte Geschäfte weiterlaufen ließen. Sie drohten Zuwiderhandelnden nicht nur mit zivilrechtlichen, sondern auch mit strafrechtlichen Sanktionen. Sie überwachten Kirchenparkplätze, registrierten Nummernschilder und gaben Mitteilungen heraus, die davor warnten, dass selbst die Teilnahme an Gottesdiensten im Freien, die alle staatlichen Anforderungen an die Sozialverträglichkeit und Hygiene erfüllten, ein strafbares Verhalten darstellen könnte. Sie teilten Städte und Stadtviertel in farblich gekennzeichnete Zonen ein, zwangen Einzelpersonen, ihre Freiheiten vor Gericht nach einem Notfallplan zu erkämpfen, und änderten dann ihre farblich gekennzeichneten Schemata, wenn eine Niederlage vor Gericht drohte. Auch Bundesbeamte der Exekutive wurden aktiv … Sie setzten eine Behörde für das öffentliche Gesundheitswesen ein, um landesweit die Beziehungen zwischen Vermietern und Mietern zu regeln. Sie benutzten eine Agentur für Arbeitsplatzsicherheit, um eine Impfpflicht für die meisten arbeitenden Amerikaner einzuführen. Sie drohten mit der Entlassung von Mitarbeitern, die sich nicht an die Vorschriften hielten, und warnten, dass Soldaten, die sich weigerten, sich impfen zu lassen, mit einer unehrenhaften Entlassung und einem Gefängnisaufenthalt rechnen müssten. Außerdem haben Bundesbeamte offenbar Druck auf Social-Media-Unternehmen ausgeübt, um Informationen über Pandemiemaßnahmen zu unterdrücken, mit denen sie nicht einverstanden waren. Während die Exekutivbeamten in rasantem Tempo neue Notstandsdekrete erließen, schwiegen die Gesetzgeber der Bundesstaaten und der Kongress – die Gremien, die normalerweise für die Verabschiedung unserer Gesetze zuständig sind – allzu oft. Die Gerichte, die zum Schutz unserer Freiheitsrechte verpflichtet sind, befassten sich mit einigen – aber kaum mit allen – Eingriffen in diese Rechte … Zweifellos lassen sich aus diesem Kapitel unserer Geschichte viele Lehren ziehen, und hoffentlich werden ernsthafte Anstrengungen unternommen, es zu untersuchen. Eine Lektion könnte diese sein: Furcht und der Wunsch nach Sicherheit sind starke Kräfte. Sie können dazu führen, dass der Ruf nach Maßnahmen laut wird – und zwar nach fast jeder Maßnahme -, solange jemand etwas gegen eine wahrgenommene Bedrohung unternimmt. Ein Anführer oder ein Experte, der behauptet, er könne alles in Ordnung bringen, wenn wir nur genau das tun, was er sagt, kann sich als unwiderstehliche Kraft erweisen. Wir müssen nicht mit einem Bajonett konfrontiert werden, wir brauchen nur einen Anstoß, bevor wir bereitwillig die Feinheiten der Gesetze aufgeben, die von unseren gesetzgebenden Vertretern verabschiedet werden müssen, und die Herrschaft durch Dekrete akzeptieren. Auf dem Weg dorthin werden wir den Verlust vieler geschätzter bürgerlicher Freiheiten in Kauf nehmen – das Recht auf freie Religionsausübung, das Recht, öffentliche Politik ohne Zensur zu diskutieren, das Recht, sich mit Freunden und Familie zu treffen, oder einfach nur das Haus zu verlassen … Natürlich ist dies keine neue Geschichte. Schon die Alten haben davor gewarnt, dass Demokratien angesichts der Angst zur Autokratie verkommen können. Aber vielleicht haben wir auch eine andere Lektion gelernt. Die Konzentration von Macht in den Händen von so wenigen mag effizient und manchmal auch populär sein. Aber sie führt nicht zu einer soliden Regierung. Wie weise eine Person oder ihre Berater auch sein mögen, das ist kein Ersatz für die Weisheit des gesamten amerikanischen Volkes, die im Gesetzgebungsverfahren angezapft werden kann. Entscheidungen, die von denjenigen getroffen werden, die keine Kritik zulassen, sind selten so gut wie die, die nach einer soliden und unzensierten Debatte getroffen werden. Entscheidungen, die spontan verkündet werden, sind selten so klug wie solche, die nach sorgfältiger Überlegung getroffen werden. Entscheidungen, die von einigen wenigen getroffen werden, haben oft unbeabsichtigte Folgen, die vermieden werden können, wenn mehr Personen konsultiert werden. Autokratien haben schon immer unter diesen Mängeln gelitten. Vielleicht haben wir hoffentlich auch diese Lektionen gelernt.“

Gorsuch fordert auch eine Überarbeitung des Nationalen Notstandsgesetzes und eine Überprüfung des Umfangs der Notstandsbefugnisse der Exekutive auf bundesstaatlicher Ebene, denn „die Herrschaft durch unbefristete Notstandsverordnungen birgt die Gefahr, dass wir alle nur noch eine Hülle der Demokratie und ebenso hohle bürgerliche Freiheiten haben“.

