Orbán: Alles muss getan werden, um die ukrainische Offensive zu verhindern „Sonst werden wir viele Menschenleben verlieren“.

In seinem wöchentlichen Freitagsinterview im Kossuth-Radio warnte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán heute vor einer ukrainischen Gegenoffensive im Grenzstreit zwischen der Ukraine und dem Donbass, die „viele Menschenleben kosten wird“.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs hätten sich auf die Idee eingelassen, dass „die Ukraine den Krieg mit westlichem Geld und westlichen Waffen gewinnen kann“, so Orbán: „Es wird sehr schwierig sein, von diesem Kriegspfad wegzukommen.“

Ungarns Pro-Friedens-Haltung bedeute, „dass wir auf dem richtigen moralischen und politischen Weg sind“, so Orbán. Die Menschen werden in absehbarer Zeit die „Pro-Kriegs-Regierungen“ in den westlichen Ländern abwählen, so Orbán, denn „die große Mehrheit der Menschen ist nicht für den Krieg“.

„Die Zeit ist nahe, in der die europäischen Staats- und Regierungschefs die Wahrheit der ungarischen Pro-Friedens-Position erkennen werden“, erklärte Orbán und warnte, dass alles getan werden müsse, um die Parteien davon zu überzeugen, dass ein Waffenstillstand und Verhandlungen die beste Option vor dem Beginn einer ukrainischen Gegenoffensive seien, denn „sonst werden wir viele Menschenleben verlieren“.

In einem Gespräch mit John Micklethwait von Bloomberg auf dem Wirtschaftsforum in Katar am 23. Mai bezeichnete Orbán den Krieg als ein „Versagen der Diplomatie“, das niemals hätte passieren dürfen. „Für uns ist es offensichtlich, dass die Lösung auf dem Schlachtfeld nicht funktioniert. Die Frage ist nicht, wer in wen einmarschiert ist, die Frage ist, wie die Situation am nächsten Morgen aussehen wird. Und Tatsache ist, dass am nächsten Morgen immer mehr Menschen sterben werden und es keine Chance auf einen Sieg auf beiden Seiten gibt“, sagte Orbán.

Das Wichtigste für die internationale politische Gemeinschaft sei es, Leben zu retten, da es keine Chance gebe, diesen Krieg zu „gewinnen“. Orbán ist überzeugt, dass zunächst ein Waffenstillstand erforderlich ist und „dann können wir mit den Verhandlungen über ein neues europäisches Sicherheitssystem beginnen“.

„Ich bin überzeugt, dass die einzigen Friedensgespräche und ein Friedensabkommen, die diesen ganzen Konflikt beenden könnten, zwischen Russland und den Vereinigten Staaten stattfinden müssen. Die Ukraine ist natürlich sehr wichtig, aber bei längerfristigen strategischen Überlegungen geht es um die zukünftige Sicherheit Europas. Und es ist offensichtlich, dass es ohne die Vereinigten Staaten keine Sicherheitsarchitektur für Europa gibt, und jetzt kann der Krieg nur beendet werden, wenn die Russen eine Einigung mit den Vereinigten Staaten erzielen können. Als Europäer bin ich darüber nicht glücklich, aber das ist der einzige Ausweg“, sagte Orbán.

Orbán sagte, dass die Demokraten in den Vereinigten Staaten „mehr von Ideologie geleitet“ seien als die Republikaner. Die Demokraten „versuchen regelmäßig, die Menschen von ihren Prinzipien zu überzeugen“ und manchmal sogar „anderen ihren Willen aufzuzwingen“, sagte er.

„Das gefällt mir nicht. Wir haben unsere eigene Kultur, unsere eigene Art zu leben, bitte mischen Sie sich nicht ein. Belehren Sie uns nicht, sagen Sie uns nicht, was richtig und was falsch ist!“ sagte Viktor Orbán. Es sei weder die Aufgabe der Amerikaner noch einer anderen Nationalität, den Ungarn vorzuschreiben, wie sie zu leben hätten, fuhr er fort und fügte hinzu, dass „der frühere republikanische Präsident Donald Trump dies gut verstanden habe.“