Dr. Naomi Wolf: Die Entvölkerungsagenda von Pfizer, belegt durch ihre eigenen Dokumente

Dr. Naomi Wolf hat in Pfizer-Dokumenten eindeutige Beweise dafür gefunden, dass das Unternehmen seine mRNA-Spritzen absichtlich so konzipiert hat, dass sie auf den Fortpflanzungszyklus von Frauen in den gebärfähigen Jahren abzielen. Dies setzt ganze Gesellschaften unter starken Entvölkerungsdruck. Es gibt viele andere Auswirkungen wie Herzmuskelentzündung, Lähmungen, Schlaganfall, Blutgerinnsel bis zum Tod.⁃ TN Editor

„Dies ist ein Kriminalroman, in dem es um die Frage geht, wie wir Frauen davon abhalten, gesunde Babys zu bekommen. Das ist die Geschichte der Pfizer-Dokumente.“

„Diese Leute [die Mächtigen] wollen nicht, dass wir uns selbst versorgen“, schlussfolgerte Dr. Naomi Wolf vor einem Live-Publikum bei einer kürzlichen VAC-Familienveranstaltung. „Sie wollen, dass wir abhängig und verängstigt sind.“

Auf welche selbsterhaltende Eigenschaft haben sie es am meisten abgesehen? Unsere Fähigkeit, uns fortzupflanzen, bestätigte Dr. Wolf.

„Eine Sache, die die Menschen seit Tausenden Jahren können, ist Sex zu haben und Kinder zu bekommen, ohne dass jemand eingreift oder hilft. Das ist ein großartiger Beweis dafür, dass die menschliche Rasse auf sich selbst gestellt ist – dass sie eine Katastrophe überleben kann. Nun, die Tech Bros. und wahrscheinlich China möchten uns das wegnehmen. Das wird in den Pfizer-Dokumenten deutlich.“

„Es gibt einen Abschnitt in den Pfizer-Dokumenten, in dem Pfizer die unerwünschten Ereignisse aufschlüsselt und zu dem Schluss kommt, dass 72% davon Frauen betreffen“, fuhr sie fort. „Und von diesen – und das sind die Worte von Pfizer – sind 16% „Fortpflanzungsstörungen“, verglichen mit 0,49% bei Männern. Sie konzentrieren sich also sehr auf die Fortpflanzung, auf die weibliche Fortpflanzung.“

„Ich glaube, dass sie versuchen, vor allem die weibliche Fortpflanzung zu stören“, stellte Dr. Wolf fest. „Und die Frage ist: Woher weiß ich das? Und die Antwort ergibt sich aus der Struktur dessen, was sie betrachteten. Ich bin zwar Literaturkritiker, aber dies ist ein Kriminalroman, in dem es um die Frage geht, wie wir Frauen daran hindern können, gesunde Kinder zu bekommen. Das ist die Geschichte der Pfizer-Dokumente.“

„Und als Frau ist das eines der schmerzhaftesten Dinge, die man sehen kann. Und ich bin Jüdin. Und meine Großmutter hat neun Brüder und Schwestern im Holocaust verloren. Ich sage das nicht leichtfertig, aber dieses Diagramm ist eine Art Mengele-Diagramm. Es ist Mengele-Wissenschaft.“

„Warum ist es Mengele-Wissenschaft?“, fragte sie. „Weil sie 20 verschiedene schreckliche Dinge aufschlüsseln, die mit der Menstruation von Frauen passieren können.“

Weitere reproduktive unerwünschte Ereignisse sind hier aufgeführt.

Hier ist ein Bruchteil der 20 verschiedenen Möglichkeiten, wie Pfizer zugibt, dass der mRNA-Injektion die reproduktive Gesundheit von Frauen dysregulieren oder beeinflussen kann:

Starke Menstruationsblutungen – 27.685 Fälle

Menstruationsstörung (Schmerzen, starke Blutungen oder Ausbleiben der Menstruation) – 22 145 Fälle

Unregelmäßige Menstruation (unregelmäßige Zykluslänge) – 15 083 Fälle

Verspätete Menstruation – 13 989 Fälle

Dysmennorhea (Schmerzen während der Menstruation) – 13 904 Fälle

Intermenstruelle Blutungen (Blutungen zwischen den Perioden) – 12.424 Fälle

Amenorrhoe (Ausbleiben der Periode) – 11 363 Fälle

Polymenorrhoe (mehrere Perioden) – 9 546 Fälle

Vaginalblutungen (übermäßige Blutungen des weiblichen Fortpflanzungssystems) – 4 699 Fälle.

Oligomenorrhoe (unregelmäßige Regelblutungen) – 3 437 Fälle

„Ich sehe zerstörte Leben“, bedauerte Dr. Wolf.

„Und sie [Pfizer] nehmen sie einfach in aller Ruhe zur Kenntnis, einen nach dem anderen“.

In Frankreich gibt es auch eine Gruppe namens Où est mon cycle, was übersetzt „Wo ist mein Zyklus?“ bedeutet.

Dr. Wolf hat in den Pfizer-Dokumenten „äußerst merkwürdige Dinge“ festgehalten, wie z. B. „zehnjährige Mädchen, die bei der ersten Injektion menstruieren“ und „Frauen in den 80er und 90er Jahren, die lange nach der Menopause wieder bluten, nachdem sie eine Injektion erhalten haben“.

Für Pfizer reiche es nicht aus, zuzusehen, wie Frauen ruiniert werden, so Dr. Wolf.

„Ich sage immer wieder, dass es sich um einen Erreger der Atemwege handelt. Warum sind sie so auf Sex fixiert? An einem Punkt werden geimpfte männliche Ratten und ungeimpfte weibliche Ratten gepaart. Dann werden sie getötet, seziert und die Zellen der Geschlechtsorgane untersucht. Und? Sie sind also sehr, sehr auf die Sexualität von Säugetieren konzentriert.“

Anhäufung des injizierten Materials in den Hoden im Vergleich zu den Eierstöcken.

„Und man muss kein Raketenwissenschaftler sein“, um herauszufinden, dass die mRNA-Injektionen von Pfizer Fruchtbarkeitsprobleme verursachen würden“, betonte Dr. Wolf.

„Man benötigt Mathematik aus der 8. Klasse, um zu erraten, dass, wenn Frauen im Jahr 2021 schreckliche Menstruationsprobleme haben, es im Jahr 2023 Fruchtbarkeitsprobleme geben wird, richtig?“

„Jetzt haben wir also das Jahr 2023“, beklagte Dr. Wolf, da diese Fruchtbarkeitsprobleme zum Tragen gekommen sind. „Igor Chudov hat die Datenbanken in den Ländern der Welt verglichen. Es gibt eine Million Babys in Europa weniger. Sie wurden nie geboren. [In Schottland gibt es doppelt so viele Fehlgeburten und spontane Schwangerschaftsabbrüche wie in anderen Ländern, und die Zahl der Lebendgeburten ist weltweit um 13 bis 20 % zurückgegangen. [In Tel Aviv gibt es zwei- oder dreimal so viele Spontanabtreibungen und Fehlgeburten wie früher. Und so weiter auf der ganzen Welt. Und jetzt wissen wir, warum. Jetzt kennen wir den Mechanismus.“

„Es ist also nicht nur ein Angriff auf die Menschheit, es ist ein Angriff auf unsere Zukunft“, stellte Dr. Wolf fest.

„Es ist nicht nur ein Angriff auf uns. Es ist nicht nur ein Massenmord, wie es Ofcom beanstandet hat, sondern es ist ein existenzieller Angriff. Und man muss es chronologisch betrachten. Ich bin sehr beunruhigt darüber, dass eine britische Quelle sagte, man wolle diese Informationen für 20 Jahre sperren. Ich frage mich: Was erwarten sie, was in 20 Jahren passiert sein wird?

„Ich denke, das ist die Spitze des Eisbergs“, fuhr sie fort. „Wir [DailyClout/War Room Volunteers] haben einen Bericht über Turbokrebs, wir haben einen Bericht über Schlaganfälle, wir haben einen Bericht über Leber- und Nierenschäden.“

„Ich will Sie nicht deprimieren, aber überall um Sie herum sind Menschen, die an Krankheiten leiden“, beklagte Dr. Wolf. „Keiner ihrer Ärzte sagt ihnen, dass diese Krankheiten als Nebenwirkungen in den Pfizer-Dokumenten stehen und dass wir die Mechanismen jetzt verstehen.“