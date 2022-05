Viktor Orbán: In Ungarn soll ein Vater ein Mann sein, eine Mutter eine Frau, und lasst unsere Kinder in Ruhe

„Für uns ist es wichtig, den Segen Gottes zu haben.“ – Premierminister von Ungarn

Am Montag, dem 16. Mai 2022, wurde Viktor Orbán zum fünften Mal zum ungarischen Ministerpräsidenten gewählt. Nach seiner Vereidigung als Ministerpräsident schwor Orbán, sein Land vor der zerstörerischen, globalistischen und multikulturellen Politik der Europäischen Union zu schützen. Außerdem werde er nicht zulassen, dass die liberalen Eliten seine christliche Identität, seine Kultur, seine Bräuche und seine Geschichte angreifen.

In einer kraftvollen Parlamentsrede kritisierte der antikommunistische Führer die Migrationspolitik der westeuropäischen Länder scharf. Die niedrige Geburtenrate christlicher Kinder werde durch Einwanderer aus anderen Kulturen mit einem „Bevölkerungsaustauschprogramm“ kompensiert, sagte er im Parlament. Dies sei der „Selbstmord des Westens“.

Bislang haben das Christentum und die Nationalstaaten diese Region Europas zusammengehalten. Orbán kritisierte, dass die „liberale“ EU diese Konstanten abschaffe. Ihre Vision entspricht einer Welt, in der die individuelle Freiheit im Vordergrund steht, die Menschen aber von Gemeinschaft, Familie und Heimat entkoppelt sind. „Der Einzelne kann niemals frei sein, sondern nur einsam.“

Gender-Wahnsinn, Gottes Segen

Die westlichen Länder haben sich dem „Genderwahn“ verschrieben und betrachten die Menschen als Schöpfer ihrer Identität, einschließlich Geschlecht und Sexualität. In diesen Punkten gibt es eine „kulturelle Entfremdung“ zwischen Brüssel und Budapest:

Es gibt auch eine wachsende kulturelle Distanz – fast eine kulturelle Entfremdung – zwischen der westlichen Hälfte Europas und Ungarn. Das liegt daran, dass wir an die christlich-zivilisatorischen Grundlagen Europas glauben, und wir glauben an das Konzept der Nationalstaaten, das in Brüssel bereits aufgegeben wurde. Für uns ist es wichtig, Gottes Segen zu haben.