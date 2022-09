Ungarn: Alle Frauen, die eine Abtreibung wünschen, müssen zuerst seinen Herzschlag hören

Die neue Regelung soll die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche verringern.

Ab heute müssen alle Frauen in Ungarn, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, den Herzschlag des Babys abhören, bevor sie den Eingriff vornehmen lassen.

Die neue Regelung trat nach einer Ankündigung des Innenministers Sándor Pintér in Kraft.

„In den vorgelegten medizinischen Befunden muss festgehalten werden, dass der Gesundheitsdienstleister der Schwangeren den Faktor, der auf die Vitalfunktionen des Fötus hinweist, deutlich erkennbar dargelegt hat“, so der Minister.

Pintér versicherte, dass ein neues Gesetz nicht notwendig sei, um diese Anforderung zu stellen, die lediglich eine Fortführung des Abtreibungsgesetzes von 1992 sei.

Tímea Szabó, Co-Vorsitzende der linken Párbeszéd-Partei, ist jedoch der Ansicht, dass die Vorschrift eine Vorstufe zu einem totalen Abtreibungsverbot ist, und forderte ihre Aufhebung.

Wie wir bereits berichtet haben, versucht Ungarn, seine einheimische Bevölkerung auch auf andere Weise zum Kinderkriegen zu bewegen.

Im Jahr 2019 kündigte Ungarn an, Ehepaare, die drei oder mehr Kinder haben, mit 30.600 Euro zu unterstützen.

Ein Ehepaar erhält die 30.600 Euro als Darlehen von der Regierung, wenn es heiratet. Das Darlehen muss dann zurückgezahlt werden, bis das Paar drei Kinder hat. Zu diesem Zeitpunkt werden die Schulden vollständig erlassen.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern versucht Ungarn sicherzustellen, dass es nicht von der Masseneinwanderung abhängig wird, um seine Bevölkerungszahl zu halten.

Im Jahr 2020 feierte die heutige Präsidentin des Landes, Katalin Novák, die damals Familienministerin war, die Tatsache, dass diese Politik funktioniert.

„Die jüngsten demografischen Zahlen sprechen für sich: Die Zahl der Eheschließungen ist auf einem 40-Jahres-Hoch, die Fruchtbarkeitsrate auf einem 20-Jahres-Hoch, und die Zahl der Scheidungen war in den letzten sechs Jahrzehnten noch nie so niedrig wie im vergangenen Jahr“, so Novák.

Wenn nur andere europäische Länder dem Beispiel Ungarns folgen würden.