Interessante Übersetzung der Rede von Prinz Charles auf dem COP26-Klimagipfel in Glasgow

Prinz Charles: (00:01)

Eure Exzellenzen, meine Damen und Herren, die COVID-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie verheerend eine globale, grenzüberschreitende Bedrohung sein kann. Der Klimawandel und der Verlust der biologischen Vielfalt sind nicht anders. Sie stellen sogar eine noch größere existenzielle Bedrohung dar, so dass wir uns sozusagen in eine kriegsähnliche Situation begeben müssen. Da ich in den letzten 18 Monaten Gelegenheit hatte, mit vielen von Ihnen zu sprechen, weiß ich, dass Sie alle eine schwere Last auf Ihren Schultern tragen, und ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Augen und Hoffnungen der Welt auf Sie gerichtet sind, damit Sie schnell und entschlossen handeln, denn die Zeit ist buchstäblich abgelaufen. Der jüngste IPCC-Bericht hat uns eine klare Diagnose des Ausmaßes des Problems geliefert. Wir wissen, was wir tun müssen. Angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung, die die endlichen Ressourcen unseres Planeten immer stärker beansprucht, müssen wir die Emissionen dringend reduzieren und Maßnahmen ergreifen, um den Kohlenstoff, der sich bereits in der Atmosphäre befindet, auch aus Kohlekraftwerken, zu bekämpfen.

Prinz Charles: (01:27)

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dem Kohlenstoff einen Wert beizumessen und damit Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung wirtschaftlicher zu machen. Ebenso ist die Natur nach Milliarden von Jahren der Evolution unser bester Lehrmeister. In dieser Hinsicht werden die Wiederherstellung des Naturkapitals, die Beschleunigung naturbasierter Lösungen und die Nutzung der Bio-Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung für unsere Bemühungen sein. Bei der Bewältigung dieser Krise können unsere Bemühungen nicht in einer Reihe von unabhängigen, parallel laufenden Initiativen bestehen. Das Ausmaß und die Tragweite der Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, erfordern eine globale Systemlösung, die auf einer radikalen Umstellung unserer derzeitigen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Wirtschaft auf eine wirklich erneuerbare und nachhaltige Wirtschaft beruht. Deshalb, meine Damen und Herren, appelliere ich heute an die Länder, sich zusammenzuschließen, um ein Umfeld zu schaffen, das es jedem Wirtschaftszweig ermöglicht, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Wir wissen, dass dies Billionen, nicht Milliarden von Dollar kosten wird.

Prinz Charles: (02:40)

Wir wissen auch, dass die Länder, von denen viele durch eine wachsende Verschuldung belastet sind, es sich einfach nicht leisten können, grün zu werden. Hier brauchen wir eine groß angelegte Kampagne in militärischem Stil, um die Stärke des globalen Privatsektors zu beschwören, der Billionen zur Verfügung hat, die weit über das globale BIP hinausgehen, und – mit allem Respekt – sogar über die Regierungen der führenden Politiker der Welt. Sie bietet die einzige reale Aussicht auf einen grundlegenden wirtschaftlichen Wandel. Wie also machen wir es? Erstens: Wie bringen wir den Privatsektor dazu, an einem Strang zu ziehen? Nach nunmehr fast zwei Jahren der Konsultation haben mir die CEOs gesagt, dass wir die globale Industrie zusammenbringen müssen, um ganz praktisch festzulegen, was für den Übergang erforderlich ist. Wir wissen aus der Pandemie, dass der Privatsektor die Fristen drastisch verkürzen kann, wenn sich alle über die Dringlichkeit und die Richtung einig sind. Jeder Sektor braucht also eine klare Strategie, um den Prozess der Markteinführung von Innovationen zu beschleunigen.

Prinz Charles: (03:58)

Zweitens: Wer zahlt und wie? Wir müssen die privaten Investitionen auf diese Industriestrategien ausrichten, um die Umstellungsbemühungen zu finanzieren, was bedeutet, das Vertrauen der Investoren zu stärken, damit das finanzielle Risiko verringert wird. Entscheidend ist, dass Investitionen den Übergang von Kohle zu sauberer Energie unterstützen. Wenn es uns gelingt, eine Pipeline mit vielen nachhaltigen und bankfähigen Projekten in ausreichender Größenordnung zu entwickeln, wird dies mehr Investitionen anziehen. Drittens: Welche Schalter müssen wir umlegen, um diese Ziele zu erreichen? Mehr als 300 der weltweit führenden CEOs und institutionellen Investoren haben mir gesagt, dass sie neben den Versprechungen, die die Länder gemacht haben, und ihren national festgelegten Beiträgen auch klare Marktsignale brauchen, die global vereinbart werden, damit sie das Vertrauen haben, zu investieren, ohne dass sich die Zielpfosten plötzlich verschieben. Das ist der Rahmen, den ich in der Terra Carta Roadmap vorgeschlagen habe, die von meiner Initiative für nachhaltige Märkte erstellt wurde und fast 100 spezifische Maßnahmen zur Beschleunigung enthält.

Prinz Charles: (05:23)

Gemeinsam arbeiten wir daran, Billionen von Dollar zur Unterstützung des Wandels in den 10 emissionsintensivsten und umweltverschmutzendsten Branchen einzusetzen. Dazu gehören Energie, Landwirtschaft, Verkehr, Gesundheitssysteme und Mode. Die Realität der heutigen globalen Lieferketten bedeutet, dass die Umstellung der Industrie jedes Land und jeden Hersteller auf der Welt betreffen wird. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Privatsektor bereit ist, seinen Beitrag zu leisten und mit den Regierungen zusammenzuarbeiten, um einen Weg nach vorn zu finden. Ihre Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich weiß, dass viele Ihrer Länder bereits die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels durch zunehmende Dürren, Schlammlawinen, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Zyklone und Waldbrände zu spüren bekommen, wie wir gerade in diesem schrecklichen Film gesehen haben.

Prinz Charles: (06:26)

Jede Führungspersönlichkeit, die mit solchen lebensbedrohlichen Herausforderungen konfrontiert war, weiß, dass die Kosten der Untätigkeit viel höher sind als die Kosten der Prävention. Daher kann ich Sie als Entscheidungsträger der Welt nur dazu auffordern, praktische Wege zur Überwindung von Differenzen zu finden, damit wir uns alle gemeinsam an die Arbeit machen können, um diesen kostbaren Planeten zu retten und die bedrohte Zukunft unserer jungen Menschen zu retten. Ich danke Ihnen.